LETRAS PROHIBIDAS

Canturosas en “La Mañanera”

Clemente Zapata M.

Asesores le hacen faltan

y su actuar la evidencia,

hasta pecó de inocencia

sus yerros ya la asaltan…

Carmen Lilia en entredicho

por su fiesta y amenaza;

urge ponerle mordaza

y no emita mal dicho…

La diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, fue exhibida en la conferencia matutina de Palacio Nacional, conocida como “La Mañanera”.

En “horario estelar” pero teniendo como “Maestra de Ceremonias” a la titular de la Secretaría de Gobernación, OLGA SÁNCHEZ CORDERO, se presentó un audio donde se escuchan a la Legisladora visiblemente molesta.

Un reportero de la fuente detonó la polémica al preguntar la postura de la titular de Gobernación, sobre dos temas que envolvían a la Legisladora local del Morena.

El primer cuestionamiento versó sobre la fiesta que CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL hizo el pasado fin de semana. La segunda pregunta era sobre la amenaza a un periodista al que sólo se identificó como “Carlos” en la grabación.

A pesar de que el Gobierno federal y la legisladora local son del mismo partido, es decir de Morena, la titular de Gobernación no pudo ocultar el asombro y su mueca de rechazo ante las cámaras.

SÁNCHEZ CORDERO calificó, con aguda crítica, que la fiesta de CANTUROSAS “es muy grave… ella no debió haber hecho una fiesta”.

Cabe señalar que la fiesta se dio cuando la crisis sanitaria está a toda velocidad y el fin de semana pasado la cifra de Covid-19 se perfilaba a las 150 mil muertes; hoy ya rebasamos las 153 mil defunciones.

En el audio que presentó el reportero y que según él circula en redes sociales, se escucha, con las deficiencias ambientales del caso, que CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL está molesta, desencajada, fuera de sí.

“…Te acuerdas, nomás te aviso para que no te sorprendas, que el día de mañana, cuando yo sea Presidenta Municipal, porque lo voy a ser… yo te voy a pagar lo mismo que tú me estás haciendo a mí, te la voy a regresar Carlos…”.

La “pachanga riesgosa de una morena” se dio el fin de semana pasado. Ayer jueves (28/01/2021), esa reunión seguía haciendo eco, pero fuera de la frontera chica y navegaba en las parcelas nacionales a la velocidad de la luz.

De todo lo anterior se desprenden cuatro importantes puntos: (1) CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL asegura que será alcaldesa de Nuevo Laredo, en una fecha en donde ni candidata a la Alcaldía es y cobra como diputada local; lo que permite analizar y desmenuzar sus palabras en futuras colaboraciones.

(2) Si sus planes son ser Alcaldesa, está presentando un rostro difícil de comprar por cualquier votante. Primero la postura irresponsable y después una mezcla de ira y soberbia que terminó en la amenaza a “Carlos”.

(3) Vivimos una época de sana distancia por la crisis sanitaria y de violencia en el país; de manera que hacer una fiesta y luego lanzar amenazas, sólo es más gasolina al fuego de la violencia y la muerte.

(4) Sus asesores le están fallando y muy feo; tan es así que lejos de recomendarle presentar una disculpa a la Opinión Pública para atemperar el daño, lo que hizo la Diputada fue lanzar amenazas.

La titular de Gobernación, OLGA SÁNCHEZ CORDERO, prometió dialogar con la Legisladora de Morena, pero también se comprometió a investigar las amenazas… Todo salió al aire…

Dicen que por su boca muere el pez y en estos tiempos, las figuras públicas como la legisladora CANTUROSAS VILLARREAL, una dama que merece todo mi respeto, debería aprender a cerrar la boca, pues le saldría más barato… Pendientes…

~~ALISTA RIVAS ENTREGA DE TARJETAS A BECADOS.- Por indicaciones del alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, la Secretaría de Educación entregará del ocho al 26 de febrero la tarjeta a las y los becados, evento que se realizará en el Polyfórum de la colonia La Fe, en uno horario de ocho de la mañana a siete de la tarde y bajo estrictas medidas de sanidad. Se recomienda a las y los beneficiarios a que acuda sólo la persona que se registró para recibir la tarjeta. Al ingresar se tomará la temperatura y se aplicará gel antibacterial. En el interior deberán portar en todo momento el cubrebocas.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Las pocas, pero importantes figuras al interior del Partido Revolucionario Institucional, están metidos de lleno en estas precampañas y entrarán con todo ya que arranquen las campañas y permitan el proselitismo, pero no en su propio partido… Cuentan que cuentan que muchas cabezas de grupo siguen siendo priistas, no tienen candidatura y ni la persiguieron, pero operan y operarán candidaturas en Acción Nacional y Movimiento de Regeneración Nacional, principalmente lo referente a las alcaldías, que es donde está el jugoso y sabroso negocio… O sea que la harán de “agentes dobles” sin quitarse la playera tricolor pero bajo la mesa jugando a las “manitas calientes” con otros partidos… ¡Calla pesáo!

++CUENTAN QUE… Ha recrudecido la “guerra de lodo” en contra del súper delegado de la Cuarta Transformación, es decir JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, quien cobra por ser coordinación de delegaciones federales… Cuentan que cuentan que un grupo de campesinos, beneficiarios de los programas del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, le fueron a “patear la puerta” de la Delegación, por culpa de uno de sus colaboradores… También cuentan y se esperan reacciones… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… Todos los sospechosismos se cumplieron y el ex alcalde de Ciudad Victoria, ÓSCAR ALMARAZ SMER, se bajó del desnutrido burro tricolor en el que andaba, para treparse a un caballo de Hacienda color azul rey… Cuentan que cuentan que su baja del PRI no causó sorpresa, su adhesión al PAN como candidato externo tampoco; sólo se confirmaron los rumores… También cuentan que ALMARAZ cuando se apunte por el Distrito federal 05, no sólo llevará de enemigos a sus ahora ex compañeros tricolores, sino que se echará de enemigo a buena parte de panistas que descargaron su furia en las redes sociales tras sentirse incómodos desde la noche de ayer jueves… ¡Calla pesáo!

++CUENTAN QUE… Precisamente la “contratación bomba” del PAN, con ÓSCAR ALMARAZ, le mete demasiada presión a quien sea el candidato a la Alcaldía de Victoria por parte del Movimiento de Regeneración Nacional… Cuentan que cuentan que kilo por kilo, ALMARAZ en Victoria es factor de triunfo pues de lo contrario no se hubiera “contratado”. De manera que son los de Morena los que no tienen piedras para la resortera, y en una ecuación donde deberían sumar los candidatos a la Alcaldía, a las dos diputaciones locales y la federal, los números no les alcanzan para que en el total de la factura aparezca la palabra TRIUNFO… También cuentan que no está dicha la última palabra, pero de brote-pronto esta es la primera lectura… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

Gracias… Nos leemos hasta el lunes

Comentarios a: [email protected]