Guadalupe E. González

CANTUROSAS, LETY Y PEPE BACHES, “EN LA MIRA DE LAS AUTORIDADES”

TAL COMO lo dijimos con marcada precisión en su momento, que, “Tres Alcaldes Fronterizos” no pasarían la prueba anti corrupción y hoy esta tercia de presuntos amantes de lo ajeno, “ya están en la mira de la ASE y de la Procuraduría de Justicia”, todo porque “la ambición le ganó”, al apropiarse de miles de millones de pesos cuyos recursos federales y del estado, debieron derramarlos en obras de bienestar social y no lo hicieron, motivo por el cual, “hoy no tendrán escapatoria judicial”, detalle por el cual los tres ex Presidentes Municipales, “ya andan a salto de mata”, al menos es lo que se comenta en el argot político fronterizo y, de “no presentarse a solventar o justificar los faltantes millonarios”, los tres, serán objeto de lo que muy claramente marca la ley.

HABLAMOS naturalmente del reynosense ex alcalde JOSÉ ELÍAS LEAL (a) “el Pepe Baches”, además del ex Presidente Municipal de Nuevo Laredo, CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL y de la ex alcaldesa de Matamoros LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, apuntándose que, “Pepe Elías, en su cuenta pública de 2016, apareció con un desorden contable superior a los 800 millones de pesos, mientras que el Neolaredense Canturosas con un faltante de más de 900 millones y la matamorense con un desvío de alrededor de los 1,300 millones de pesos, “cuya tercia de ases”, al estilo magos “desaparecieron como por arte de magia” los recursos públicos” de las arcas municipales y por esta razón, la Auditoria Superior del Estado, por conducto del titular Contador Jorge Espino Ascanio, “ya los está requiriendo”.

REZA EL ADAGIO que, “lo que no descubre el agua, lo descubre el tiempo” y esto hoy se está confirmando, al definir la ASE, la comparecencia de los referidos ex Presidentes Municipales y sus respectivos síndicos y contralores, sin olvidar a sus respectivos Tesoreros y todos aquellos ex funcionarios que, “metían mano al manejo de las finanzas”, cuyos nombres, también estaremos dando a conocer íntegramente, para que la gente de Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, se percaten de la gran gama de ladrones que tuvieron como Presidentes Municipales del 2013 a Oct. 2016 los que, “ya para estos momentos”, con toda seguridad, ya han puesto “tierra de por medio” o “pies en polvorosa”, porque tienen la certeza de que, “no habrá borrón y cuenta nueva”, porque en esto, o regresan la lana que se robaron o “van pal bote”. Esa es la suerte que les depara a estos bribones ex Presidentes Municipales.

POR LO PRONTO, el ex edil Neolaredense, consciente de lo que hizo como Presidente Municipal, ya se amparó ante la Justicia Federal, pero esta promoción judicial no le fructificó a Canturosas Villarreal y por esta razón fundamental, el ex jefe de la comuna de aquel puerto fronterizo, ya radica en los Estados Unidos, para evitar “ser objetó de la sorpresa judicial”, es decir evitar su captura, por la orden de aprehensión que, la autoridad expida en su contra, porque al no presentarse ante la ASE, a través de la Procuraduría General de Justicia, se interpondrá la denuncia penal para que, en el marco legal, se libere la orden para su captura.

EN LAS MISMAS condiciones, se encuentra el ex alcalde de Reynosa José Elías Leal, éste también “no canta mal las rancheras” para el atraco y el saqueo del dinero del pueblo, porque dejó a Reynosa en la vil desgracia social, mientras que él, aparece como uno de los connotados empresarios de San Miguel de Allende, Guanajuato, donde dicen tiene hotel a todo lujo, cuya cuestión, por obviedad, fue la consecuencia del “brutal hurto” de dinero público, motivo por el que, “este no habrá de quedar exento de la acción penal, porque, en la revisión de sus cuentas públicas, le aparece “un boquete financiero” del tamaño del mundo y a eso tendrá que responder, ante la autoridad judicial. Y como sabe que, “el robo de dinero público es delito grave”, de ser arrestado, “habrá de pasar buen tiempo, bajo la sombra de la ergástula donde lo hospeden”.

Y SI LETICIA SALAZAR Vázquez, pensó que, “ya estaba salvada de pecado”, ella ya sabe que, las cosas no están en ese sentido, porque trae encima un problemón financiero que ella misma se buscó, por presuntamente, haberse apropiado del dinero de las familias de Matamoros y por ende, la Auditoría Superior del Estado, contra ella, “también trae la espada desenvainada”, porque en la revisión de sus cuentas públicas en la Contraloría y en el Congreso, se le detectó un terrible desorden financiero, superior a los mil millones de pesos, y si esto no fuera cierto, no se estaria diciendo nada en los medios políticos y gubernamentales.

POR ESTA razón, la ex Presidente Municipal, Leticia Salazar Vázquez, dicen que, desde que dejó la Presidencia Municipal, vive en la ciudad de Brownsville, Texas y no en Matamoros, pueblo que gobernó para hacer dinero y tener una vida holgada, es decir sin preocupaciones, pero por lo que Leticia hizo, “hoy más que nunca, habrá de andar mega-preocupada. Porque la acción legal en su contra va en serio y, de no justificar los desfalcos millonarios, téngase la plena seguridad que, su futuro inmediato no es tan halagador, pero mejor recordemos que, el tiempo es el que para todo “os da la razón”.

ESTE TEMA, al que hacemos alusión, está resultando mega interesante, porque el pleno del Congreso de Tamaulipas, fíjense bien “NO APROBÓ 121 CUENTAS PÚBLICAS” de Ayuntamientos, incluyendo COMAPAS y Juntas de Agua, cuyos funcionarios de estos organismos, también “están en la mira” de la autoridad administrativa y judicial, porque en esto, “todos coludos o todos rabones” u lo peor para ellos es que, no habrá “compadrazgos, ni cuatachismo” para salvarse de los robos del dinero ajeno, como cínicamente ocurría en el pasado.

QUIERO DECIRLES que, “en los proyectos de decreto en los Ayuntamientos de Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa” que fueron gobernados por Leticia Salazar, Carlos Canturosas y Pepe Elías Leal, incluso en COMAPAS y en los DIF Municipales, también serán auditados, para “saber que destino tuvieron los millonarios recursos que andan volando”, porque los ex alcaldes y las Presidentas de DIF de estos tres Ayuntamientos, también habrán de estar ante muy serio dilema judicial. Y sino “pal baile Vamos”.

PARA concluir, les diré que, las acciones judiciales por parte de la Auditoria Superior del Estado, contra ex Presidentes Municipales, “como la referida tercia”, es porque en la rendición de cuentas de tales municipios, se detectaron serias irregularidades financieras, a las que, Canturosas, Leticia Salazar y Pepe Elías Leal, tendrán que responder en el marco de la ley y si los tres, ya andan fuera de México, desde ahora, la autoridad judicial, ya los viene considerando como “prófugos de la Justicia”.

