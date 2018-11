T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

CANTUROSAS Y “EL TICO” CANTÚ, EN LÍOS CON LA JUSTICIA

POR PRESUNTAMENTE, disponer de fondos públicos cuando fue Presidente Municipal de Nuevo Laredo 2013-2016, el ex alcalde CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS VILLARREAL, se encuentra ante serio dilema judicial y, todo parece indicar que, “no tendrá escapatoria” porque, “en su contra hay una orden de aprehensión” dadas las pruebas fehacientes respecto a que, el ex edil se adjudicó dinero público y por este grave esquema de carácter penal, tendrá que enfrentar a la justicia y por ello, Canturosas, solicitó el amparo ante la Justicia Federal, para evitar su arresto y encarcelamiento.

RECORDEMOS que, al término de su administración, Canturosas fue señalado como quien “no pudo justificar un monto que oscila entre los 900 millones de pesos”, los que, naturalmente, debió comprobar y no lo hizo, cuyo presunto saqueo millonario, es la causa por la que en su contra se ventila el expediente No. 51/2016 en un juzgado Penal de Nuevo Laredo, al que tendrá que comparecer, una vez que se defina el juicio de amparo promovido por Canturosas ante el Juzgado Federal de Distrito.

JUNTO A CANTUROSAS Villarreal, también está siendo señalado “con índice de fuego” en la referida causa penal el ex candidato perdedor de MORENA a la Diputación Federal por el Ier. Distrito de Nuevo Laredo HERIBERTO “EL TICO” CANTÚ, por cierto recién designado “delegado federal” en aquel puerto fronterizo, pero esta posición de gobierno, “no eximiría” a este empresario y político de la acción penal, porque el mismo Presidente electo de México ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, “en su gabinete no quiere a gente corrupta”, porque él, públicamente, ha expresado “ser enemigo de la corrupción y de la impunidad” y “el Tico”, está presuntamente involucrado en los probables malos manejos financieros del Gobierno que presidió su compadre y amigo del alma Canturosas Villarreal, de quien nos dicen que, “ya no está en Laredo, Texas, sino en san Antonio o bien haya llegado hasta Toronto, Canadá, para evitar “la acción de la voladora”.

EL EX ALCALDE de Nuevo Laredo Carlos Canturosas, para evitar “sorpresas judiciales”, promovió un amparo “contra la orden de aprehensión”, emitida por Tribunal local, ante el Juzgado Cuarto de Distrito bajo el expediente No 336/2018, cuyo juicio, se definirá en la audiencia pactada para el día 17 de diciembre a las 10:15 horas de la mañana. Y luego de ello, se conocerá “el peregrinar judicial” del caso que éste, ya enfrenta por presuntos abuso de autoridad y otros muchos delito más consumados por Canturosas y un considerable grupo amigos y ex colaboradores de su gobierno.

ENTRE LOS presuntos involucrados en los delitos de abuso de autoridad, la coalición de servidores públicos y usurpación de funciones, aparte de Carlos Canturosas, está su inseparable amigo y socio Heriberto “El Tico” Cantú y un promedio de 17 personas más, a los que, sin duda, les saldrá (sino es que ya se libró) la correspondiente orden de aprehensión o presentación, para que expliquen “la serie de trapacerías financieras”, que son la causa de este juicio que, ha venido causando un fuerte impacto político, porque hablar de un desfalco de poco más de 900 millones de pesos, como se dijo al final del Gobierno Canturosista, esto “no es para dejarse las cosas a la deriva” y por esta razón la autoridad administrativa estatal, a través de la vía legal correspondiente, ha definido la aclaración de los faltantes millonarios.

Y SI SE determinó llevar al caso a las autoridades judiciales, es porque Canturosas y su grupo de participantes (gandayas) en el millonario fraude y abuso de autoridad, luego de concluir su trienio, a la mayoría de estos, “jamás se les volvió a ver la cara” en Nuevo Laredo y “menos, voluntad para regresar y aclarar” ante la contraloría municipal y la Auditoria Superior del Estado, lo de LOS 900 MILLONES de pesos que, “SE QUEDARON VOLANDO EN EL AIRE”, a los que, el ex Presidente Municipal Canturosas y sus colaboradores, tendrán irremediablemente, que responder en el Tribunal, donde se les sigue la causa, cuyo tema, ya es del dominio público en aquel puerto fronterizo.

ESTA SITUACIÓN penal contra ex funcionarios públicos de Nuevo Laredo, “ya se veía venir” y lo dijimos, pero no por venganzas o “cacería de brujas”, SINO POR EL TEMA DE LOS DINEROS PÚBLICOS, NO JUSTIFICADOS, esa es la realidad, como también habrá la acción penal contra “otros ex alcaldes” que, también están en la mira de la ASE por las mismas circunstancias y como “el que la hace la tiene que pagar”, entiéndase, tienen que responder a los delitos que en su contra están plenamente configurados en el tribunal que lleva la causa penal 51/2016.

RECUÉRDESE que, el ex Presidente Municipal Canturosas, es acusado “por haber ejecutado” un esquema “para obtener fondos públicos millonarios”, cuya cuestión fue dada a conocer oficialmente en el mes de octubre del 2017, a fin de que la Auditoria Superior del estado, analizara de manera profunda “las observaciones” hechas a la Administración de Canturosas, en las que destaca el quebranto de los 900 millones de pesos.

POR ELLO les diré finalmente, que aquí “no se vale que los acusados” digan que, “esto es una venganza meramente política”, al contrario, “ES UN JUSTO RECLAMO FINANCIERO” por la desaparición de los 900 millones de pesos, cuyo detalle en plan matemático “el ex edil Neolaredense no lo ha podido revertir” y como las ciencias son exactas, los números no mienten, detectándose por ello, los maquillamientos en la entrega-recepción, lo que fue puesto al descubierto por auditores del actual gobierno municipal, tema al que el ex alcalde CANTUROSAS VILLARREAL y todos los involucrados en las irregularidades financieras, tendrán que responder ANTE LA JUSTICIA sobre el fraude millonario, esa es la cruda realidad y que, “NO SE DIGAN VÍCTIMAS DE UNA CACERÍA DE BRUJAS” porque fíjense bien, nadie absolutamente, “los mandó apropiarse o robarse” los dineros que son del pueblo de Nuevo Laredo y no de ellos.

¿Usted qué opina?

¿SE AMPARARÁ EL TICO CANTÚ?.

AYER MISMO de última hora, allá en Nuevo Laredo, corrió fuertemente el rumor en todos los círculos políticos, periodísticos y sociales, respecto a que, “HERIBERTO “EL TICO” CANTÚ, de un momento a otro “recurriría al amparo de la Justicia Federal”, por su probable implicación en la causa penal 51/2016, relacionado al defalco de los 900 millones desparecidos, cuyo detalle no fue confirmado, pero tal posibilidad no se descarta.

INCLUSO, se aduce que, “”El Tico” Cantú, hombre de todas las confianzas del “presunto prófugo de la justicia” ex Presidente Municipal de Nuevo Laredo Carlos Canturosas Villarreal, se encuentra ante la disyuntiva, de que, “al momento de que vaya a tomar posesión del cargo de delegado que le ha conferido el gobierno federal”, si tiene orden de aprehensión, este mandato sería ejecutado, lo que sin duda, es un tema altamente complejo para el ex candidato de Morena a la Diputación Federal. Y si piensa que “estará salvado por su relación con el nuevo gobierno de la República, esto estaría por verse, porque repito que, el mismo Presidente electo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, no quiere corruptos en su equipo de colaboradores. Así es que veremos qué sucederá en los próximos días, en torno a la posición legal del político Neolaredense Heriberto Cantú.

PARA CONCLUIR, hay que señalar que, en esas mismas circunstancias financieras, dicen también está LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, ex alcaldesa de Matamoros, donde se habla de un desfalco de 1300 millones, por lo que, pronto, esto podría salir a la luz pública. Y sino “pal baile vamos”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx