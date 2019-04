DIALOGANDO

Caos político en el PRI por las “pluris”.

Por Roberto Olvera Pérez

Todo un vil “desmother” por no decir groseramente, es el que existe hacia el interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de conocer la lista de las diputaciones locales de representación proporcional, o sea, las famosas “pluris”. Son los mismos del otro día y así quieren ganar la elección del próximo dos de junio con candidatos desconocidos, desarraigados y sin presencia política en cada uno de los distritos electorales del Estado (22).

Los mismos del otro día y sin novedades. Ahí les va: Yalheel Abdala Carmona, ex diputada federal, ex candidata al senado de la República, que perdió por cierto y actual Presidenta del Comité Directivo Estatal del tricolor, ella va en primer lugar y ni quien la baje de esa posición. Le sigue el actual líder estatal de la CNC, Florentino Aarón Sáenz Cobos, que podríamos decir que es el único que se salva de este grupo, pues él sí ha hecho “talacha” de a deberás, trae experiencia y garantiza una buena representación en la tribuna más alta de Tamaulipas y Olga Garza Rodríguez, de la Secretaría de Organización del Organismo de Mujeres, reynosense.

También va Carlos Morris Torre, actual diputado local y la juega otra vez pero ahora de cachucha, sobrino del “ya sabes quién” (ETC); Alejandra Cárdenas Castillejos, sobrina de la dinastía de los Cárdenas y ex candidata a la diputación federal por el V Distrito de Victoria, la cual perdió también y Benito Sáenz Barella, ex líder del tricolor en Reynosa y actual Secretario de Elecciones del Partido, respectivamente. La mayoría sin pena ni gloria; por lo que aquí nos preguntamos ¿Por qué no buscan perfiles nuevos que tengan trascendencia dentro de la sociedad civil?

Insisto, son los mismos del otro día y tienen secuestrado al Revolucionario Institucional y no lo dejan abrirse o a buscar otros horizontes, con valores nuevos, pues no hay ni como echarles la mano y los pocos priistas que en los últimos días que han dado la cara por su organización política, están que se mueren de coraje. ¿El motivo? Usted mismo lo sabe y se despacharon con la cuchara grande y no dejan que nadie entre a opinar o proponer a alguien, por lo que a este instituto político lo ven ellos como una empresa privada.

Con estas acciones de “mala leche” contra los verdaderos priistas de corazón, lo único que queda a la vista, es que los dirigente nacionales y estatales del devaluado tricolor, están enterrando aún más al Revolucionario Institucional. Por ello, en el PRI de Tamaulipas, todo mundo anda bastante “caliente” por lo que pasa en su partido e incluso, se siguen yendo a otros partidos porque nada más a este ya no le ven futuro y ni que rascarle.

Así vemos las constantes desbandadas por el norte, centro y sur del Estado. Ah, y no se diga por todo el altiplano tamaulipeco, donde aquí son más señalados e identificados y a qué grupo político pertenecen, pues que tanto han de correr que no los alcancen y los descubran.

¿Acaso es el fin del PRI en Tamaulipas? Es pregunta solamente.

NOTAS CORTAS

1.- Peña en su chamba y ni se distrae. Así como lo escucha usted, José Alfredo Peña Rodríguez, actual titular de las finanzas del municipio victorense viene haciendo su labor callada pero eficiente. Tan es así que atiende con las puertas abiertas al público en general, donde su sencillez se distingue pues trae carrera de un funcionario abierto y de resultados, el mismo que ha cambiado las cosas en dicha área, ya que antes había un hermetismo y difícil de llegar ahí, por lo que con Peña todo ha cambiado para bien y más en cuanto a los usuarios se refiere.

Por tal motivo, sigue invitando a todos los contribuyentes a que aprovechen los descuentos del predial de este mes de abril con el 8% y se aplica solo a los que están al corriente en sus pagos, es decir, que no tengan adeudos ni atrasos; además se proporciona atención especial a las personas con capacidades diferentes, pensionados, jubilados y de la tercera edad, a las que se ofrece un programa de descuentos del 50 por ciento, por lo que se agradece a la comunidad victorense el esfuerzo que hace para cumplir con el pago del impuesto predial, que permite mantener la prestación de servicios públicos a la ciudadanía y generar apoyos sociales para la población más vulnerable.

Y ya que hablamos del predial y descuentos, también el tesorero del municipio de Tula, Pablo Herrera García, hace la atenta invitación a que aprovechen las rebajas por este concepto y lo hace con la venia de su presidente municipal Lenin Vladimir Coronado Posadas, quien se preocupa por su gente, sobre todo por los que menos tienen.

2.- Convocatoria: Con el objeto de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación de Tamaulipas convoca a obtener la Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.

Podrán participar todas las adolescentes de cualquier estado civil que sean madres o se encuentren en estado de embarazo, y que deseen iniciar, reincorporarse, permanecer y/o concluir la educación básica (primaria y secundaria) y la alfabetización; que estudien en el sistema escolarizado, no escolarizado o mixto. Consulta los requisitos en el sitio:https://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/convocatoria/becapromajoven2019/

3.- Y una de las prioridades de este gobierno es la educación y que se cristalicen sus sueños, dijo el alcalde de Tula, Lenin Vladimir Coronado Posadas, al presidir los Honores a los Símbolos Patrios en el Telebachillerato Comunitario número 027 del Ejido Magdaleno Cedillo, en la que reiteró su agradecimiento al gobierno del Estado, que preside su padrino político, Francisco García Cabeza de Vaca, por todo el apoyo recibido de parte de su gobierno de los vientos de cambio en Tamaulipas.

Además mi compromiso es hacer el bien a la gente, pues son ellos a los que nos debemos, agregó. A lo que es un privilegio atenderlos de cerca, ver su sonrisa de alguien a quien le cumpliste y le echaste la mano con algo, expresó el edil tulteco el pasado lunes por la mañana y abriendo agenda de la semana.

4.- De los registros de candidatos panistas, además del de Arturo Soto Alemán, que va por el distrito XV con cabecera en Victoria, causó mucha motivación la de Juan Enrique Liceaga Pineda, por el distrito XVI con cabecera en Xicoténcatl, donde arribó al órgano electoral con una comitiva bien representada de todos los municipios que lo componen y por ahí vimos algunos alcaldes azules bien puestos.

5.- El reto de Semana Santa para el alcalde de Tula y las alcaldesas de Bustamante, Miquihuana y Palmillas, es decir, para Lenin Coronado Posadas, Marisela Rodríguez González, María Anselma de León Cruz y Laura Córdova Castillo y que cuentan con lugares turísticos muy bonitos, es garantizar la paz y tranquilidad de los paseantes. Lo que no podemos decir lo mismo en donde ustedes ya saben que no se puede estar ni un momento tranquilo. ¿Adivine dónde es?

6.- No cabe duda que Marisela Rodríguez González, alcaldesa de Bustamante, es la priista más posesionada del centro del Estado, pero nos preguntamos: ¿Por dónde se irá en esta contienda que se avecina? ¿Acaso le seguirá ahí o se la rifará con el PAN-Gobierno, o bien con los guindas? Habrá que preguntarle.

7.- Todo el golpeteo hacia el Hospital Integral de Jaumave, trae un origen, se ve la mano negra de alguien y paga por ello y lo que busca es denigrar el buen trabajo que se lleva a cabo en ese nosocomio local. Lo que no sabe el incauto, es que el número uno de Tamaulipas y el dos lo saben, qué trabajo mata grilla y por lo tanto no hay ningún problema en ese lugar, pues todo marcha sobre ruedas.

8.- Adivinanza.

A ver, a ver ¿En qué Ayuntamiento del altiplano tamaulipeco se prevé movimientos en su gabinete, porque nada más algunos no están cumpliendo con su chamba?

Y a propósito de movimientos, desde Miquihuana me reportan, que el gris tesorero Baltasar Vargas Rangel, podría dejar la titularidad porque nada más anda de puro rol en Ciudad Victoria y no le importa su puesto ahí. Su lugar lo podría ocupar una gente muy cercana a la actual alcaldesa Lo que si les digo y les adelanto, que el que va a ser es de la Colonia Agrícola La Peña y es el mismo que ya ocupó ese puesto en anteriores administraciones. ¿Quién será? Ahí se las dejo de tarea.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com