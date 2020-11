Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Capital social y apatía cibernética

Al capital político que quienes buscan ser candidatos a puestos de elección popular en el proceso que inicio este mes de septiembre, habrá que sumar un elemento nuevo relacionado en forma directa con la modalidad nueva de las redes que se usan a través de la Internet, el capital social.

Incluso, al analizar los dos conceptos, resulta difícil llegar a al conclusión de cuál de los dos es más importante, en el entendido de que, el escepticismo hacia les redes sociales en la política, se debe a que, todavía la gente vota más porque vio en persona a los candidatos, acción que es discutible a partir del posicionamiento que tienen los expertos en el manejo de las redes, quienes llegan a considerar que las campañas políticas no pueden entenderse si eso que ellos hacen.

Está además el lado complicado de las cosas, porque el abuso de las redes sociales se convierte en una cortina de humo, dado que, hacen ver a los políticos con un gran futuro, cuándo en realidad las mediciones que les presentaron fueron fabricadas y no se tradujeron en votos a la hora que las personas debieron acudir a las urnas.

De acuerdo con expertos como Brenda Belmares, quien ofreció una conferencia en el marco del Festival Internacional de Santa Lucía que se lleva a cabo en el vecino estado de Nuevo León, la importancia del capital social radica en la cuantía de las conexiones o intercambios que puedan lograrse y dependerá del enfoque positivo y personal que se les para que se conviertan acciones de ganar ganar.

Esto porque generan beneficios entre todos aquellos que deciden interactuar bajo la premisa de un denominador común, por tratarse de que, la gente que conoce al protagonista de una actividad, que bien podría ser un candidato, contará tendrá comentarios a favor por el solo hecho de que los que forman parte de su capital social actuan a su favor.

Obvio, no todo será miel sobre hojuelas, quien buscar ampliar su capital social, se encontrará con algunos generarán dudas respecto al objetivo con que se intervenga en las redes, unos dirán que los quieren usar en forma llana y otros se negarán a formar parte del grupo y a colaborar en las actividades, de ahí que, deba de quedar muy claro desde el inicio el beneficio a lograr con la explotación de ese capital social.

En el caso de las redes la recomendación para las precampañas y las campañas que vienen, deben de saber usarse, porque la respuesta negativa es inmediata y de la misma forma que pueden beneficiar, perjudican cualquier proyecto político, por tanto, el planteamiento más claro será establecer como opción la búsqueda del apoyo mutuo, según la recomendación de la experta Belmares.

El uso de las redes sociales para la política tendrá un incremento en este proceso de elecciones concurrentes y decir que el cuidado sea extremo, va más allá de cualquier recomendación, porque se trata de cuidar ambos capitales, el político y el social, porque siempre será más difícil que este último sirva a la política.

Está probado que en asuntos de carácter familiar, profesional, académico y empresarial funciona y aunque el ejemplo sea burdo, como lo hizo saber Brenda Belmares, si alguien requería llevar a cabo la reparación de cualquier equipo aparato o equipo del hogar, es más fácil que lo consulte en el grupo de conexiones o intercambios porque de esa forma alguien sabrá del asunto podría recomendarle con quien aporte la solución necesaria.

Hoy así funcionan las cosas, pero, falta probarlas en asuntos de política ya que, una gran parte de la población que tiene capital social en redes, no estará dispuesta a ponerla al servicio de candidatos y candidatos a cargos de elección popular, porque la gente percibe que no hubo nunca ni habrá reciprocidad, allí el que gana es el político y ante la baja credibilidad que existe hacia ellos, porque será de los que piden y piden, pero, no dan nada, la gente no querrá arriesgar sus capitales sociales de redes.

Usar las nuevas herramientas para el crecimiento de las personas que pertenecen a grupos sociales, también es una virtud, porque los hay que tienen muchas conexiones y pueden convertirse en formadores de opinión, aunque el capital social en la comunidad, sin la política, genera conexiones interpersonales memorables, dice la exponente en el Festival Santa Lucía, al grado que pueden generarse lazos duraderos que ayudan personal o profesionalmente.

Las personas pueden aprovechar el capital social, para impulsar algún proyecto que se echaron a cuestas y para el cual fijaron metas en el tiempo, por eso, si se trata del emprendimiento de un negocio, debe de hacer llegar los objetivos a quienes forman parte de sus conexiones, con la idea de que aporten elementos que puedan aprovecharse, siempre y cuándo los participantes decidan colaborar en ello, incluso, hasta se puede considerar aquellas opiniones de quienes critiquen o no estén de acuerdo con el emprendimiento, porque, sin darse cuenta también aportan.

Por lo regular las personas bien intencionadas que forman parte del capital social, pueden contar experiencias que tuvieron y recomendar, sin envidias de por medio, elementos que sirvan al emprendedor, porque al usar el capital social, la idea es aprovechar los talentos de las personas que se conoce y que ayudarán.

El capital social puede sumar todo tipo de personas que signifiquen mucho para su actividad y lo mejor es buscar la manera de generar el capital social, que equivale, según la apreciación de la expositora como el cofre del tesoro que se tiene escondido bajo la arena, pero, al abrirlo aquello que allí hay se puede aprovechar a beneficio de todas y de todos.

Es usar el talento de los contactos para impulsar acciones con las que todos puedan ganar, porque no se trata de usar a las personas, sino de sumar para hacer más grande el equipo social, en cualquier tipo de tema, solo que, en la política tendrá sus asegunes, en el entendido de que, bien usado podría genera votos y en eso estriba el secreto.

Si en la política se trata de impulsar carreras de gente que aspira a cargos públicos y sumar, el fin es casi el mismo que el capital social que se hace a través de las redes de la Internet, por eso será básico que al interior de los partidos políticos ahora y de los equipos de campaña en unos meses más, este asunto de las redes sociales se vea con un sentido más amplio que el simple mensaje, es construir redes sobre las redes para poner por encima aquello de carácter político que se busca comunicar para la generación de votos.

Al final de cuentas, dijo la experta, se forma parte de la misma red y al ser una persona que suma a la red y quienes están en el mismo canal, deberían de pensar en aquello que se aporta para que cualquier problema o proyecto cuente con el juicio de las personas convertidas en capital.

Siempre habrá personas en la red de contactos que puede ayudar y la tecnología del Siglo XXI, tiene bondades que podrían bien usarse a favor de la política, aunque, de entrada, tiene que vencerse algo que puede definirse como apatía cibernética, porque la hay y muy marcada de otra forma, llamada, apatía ciudadana.