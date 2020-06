T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

CAPRICHOS NO DEBEN ESTAR POR ENCIMA DE LA LEY

SI EL PRESIDENTE de la República Andrés Manuel López Obrador, pretende “hacer uso y gala de la popularidad” que logró en el 2018, a base de engaños al pueblo mexicano, por aquella célebre frase de “no mentir, no robar y no traicionar”, en definitiva “él, nada tendrá o tendría que hacer en la elección del 2021”, porque debe entender, razonar y obviamente, comprender que, “los caprichos, no deben estar por encima de la ley”.

Y SI AMLO busca participar en el futuro evento electoral, para según él, que el pueblo evalúe su trabajo, “es por su temor a perder la mayoría en el Congreso de la Unión”, eso es evidente. Porque los Congresistas Morenos, “no ayudan en nada a sus representados”, porque (ustedes ya saben quién) “los tiene amarrados de las manos” y eso, los mimos legisladores del partido marrón, “lo esbozan a espaldas del Presidente”, por el obvio temor a que “les den cuello” y no solo caigan de la gracia del mandatario mexicano, sino también se busque el reemplazo de ellos y queden fuera en la ronda electoral del 2021.

DECIMOS ESTO, porque si el Ejecutivo Federal, insiste que “la citada evaluación ciudadana”, tal propósito electorero, lleva consigo la intención de estructurar y consolidar a su partido Morena, “PORQUE, el mismo AMLO, LO VE EN LA BANCARROTA POLÍTICA” y por esta razón, EL PRESIDENTE, está preocupado por fortalecer a MORENA, “partido que, naturalmente, no ha crecido. Pero a la vez, el Ejecutivo, con su participación, estaría proyectando aglutinar a mas borregos” que hagan bulto en ese organismo político. Todo eso, por el YA CLARO TEMOR A PERDER LA MAYORÍA, allá en San Lázaro “esa es la cruda realidad”. Porque sin las mayorías en ese cuerpo legislativo, “AMLO, tendría un contra peso político de grandes dimensiones” y él lo sabe.

SIN EMBARGO, López Obrador, por su investidura de Presidente, tiene que “dedicar su tiempo” a trabajar y hacer lo mejor posible su tarea gubernamental y principalmente, “dar resultados”, resultados que, por supuesto, la gente sigue esperando, porque los mismos, no se han generado en favor de las familias de bajos recursos económicos, familias, que al ver la indiferencia y la marcada irresponsabilidad adoptada por el Ejecutivo Federal, “esas miles o millones de gentes, ya están decepcionadas” de quien hoy dirige el país. Y esto, “no lo decimos porque queramos, pues tales sucesos, “están a la vista” de todo mundo en las redes sociales.

TAMBIÉN RECORDEMOS que, “en Veracruz, donde Gobierna MORENA, a manos del corrupto y venal Gobernador Cuitláhuac García, al Presidente AMLO, aparte de ser ofendido con palabras altisonantes y exigirle se bajara de la camioneta presidencial, con la que por cierto atropellaron a un veracruzano, “casi lo linchaban las enrarecidas gentes del vecino estado”, con lo que se refleja y confirma que, “el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sigue perdiendo popularidad”, cuyo desgaste político, “es la consecuencia del incumplimiento a las promesas hechas por él, al pueblo e México”.

OTRO EJEMPLO de inconformidad e indignación contra el Presidente de la República y “SUS ALIADOS” los Diputados de Morena en el Congreso de la Unión, es el caso de “los agricultores y campesinos de Tamaulipas”, a los que, “la Federación trae a vuelta y vuelta y mentiras tras mentiras”, porque no les ha hecho llegar los beneficios prometidos, como también hay más productores afectados por el Gobierno Federal en otros estados de la República, los que de manera paulatina, han venido ejerciendo actos de protestas contra el Presidente Andrés Manuel, porque “éste, al campo lo sigue teniendo abandonado” a pesar de que, en campaña se mofó diciendo que, “FORTALECERÍA AL AGRO MEXICANO Y LO NO HA CUMPLIDO” cuya promesa, hasta el momento, está resultando, una contumaz falacia, pues “los hechos así lo muestran” Y eso el Gobierno de la república “no lo podrá desmentir”. “no con decir tener otros datos”, como lo aduce el Presidente, cuando ya no tiene respuestas claras a las demandas ciudadanas.

UN DETALLE QUE debe entenderse sin objeción de ninguna especie, es que, “los caprichos, son temas meramente personales”, porque los mismos, llevan consigo objetivos fuera de lo común y en consecuencia son acciones que, “van en contra de lo que marca la ley”, porque si analizamos de manera profunda este tipo de esquemas, en el área electoral, un Presidente, nada tiene que andar haciendo en esta clase de eventos, para que lo evalúen, porque eso a la vista de todo mundo, lleva la intención de “buscar evitar que su partido Morena, siga desmoronándose”, como ha venido sucediendo.

Y SI MORENA, en los 18 meses del actual Gobierno de la República, ha decrecido electoralmente, es porque sus actores políticos, “no han logrado consolidar una estructura” que, realmente valga la pena. Y como los Diputados Federales, aparte, no hacer nada por llevar obras o beneficios a sus distritos, por “estar amarrados de las manos”, porque, “el Presidente no quiere y ni se los permite”, para que no se presten a actos de corrupción, eso, es lo que mantiene a Morena, en el claro decaimiento político-electoral, por la desconfianza evidente, que ya priva entre el contexto nacional ciudadano hacia este partido. Pero AMLO con su intervención electoral, “confía, lograr fortalecer a Morena, de endeble posición en la que se encuentra”.

Y SI ANTES los Diputados Federales gestionaban obras y esto, se prestaba para incurrir “en actos de la corrupción”, era porque ese mal flagelo se les permitía y toleraba, pero si el Gobierno de la 4-T, no comulga con la corrupción, los Diputados Federales, como personas conscientes simplemente, hagan su trabajo y ayuden a la gente que les dio el voto y, no incurran en esta clase de agravios. Pero los legisladores, prefieren seguir maniatados y obedecer ciegamente al Presidente y “evitar que por desobediencia, repito, “se les de cuello”.

POR LO ANTERIOR, el Instituto Nacional Electoral, tendrá que analizar, si el Presidente participa o no, en la elección del 2021, como es su propósito. Porque él, naturalmente, tiene un compromiso popular y por ende, López Obrador, tiene la ineludible obligación de estar dedicado a cumplir día a día con la encomienda para la que fue electo en el 2018. Y dedique su tiempo a su trabajo y no seguir haciendo campañas. Pero en fin veremos qué sucederá en este interesante escenario político.

