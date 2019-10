Caras vemos

Por la libre

Diputados no conocemos

Por Edelmira Cerecedo García.

El pánico cómo cada ciclo de lluvias volvió apoderarse de los habitantes que viven en las zonas de riesgo cómo es en el Poblado El Limón y Río Frío, dónde estuvieron hasta muy tarde el Alcalde Mateo Vázquez sacando gente para llevarles a los albergues habilitados.

Por ésas acciones siempre a tiempo y aún a contra corriente después de que sufriera un percance automovilístico el Presidente y la Señora Coral Fentanes hablan de la responsabilidad y respuesta cómo autoridades para con los mantenses, lo que hace ver el lado responsable del Gobierno Municipal con todos por igual.

La llegada del nuevo congreso….DESASTROSA.

No, no es ninguna sorpresa que ésos que hace unos meses atrás ponían cara de no romper un plato y no saber nada de Política, en su primer acto rompieran la vajilla, se les olvidará que son personas comunes y corrientes y lo más fuerte que hace meses buscaban las acciones de la buena imagen y la prensa.

Y es que los nuevos Diputados Locales que son hoy presididos por el absolutismo de GERARDO PEÑA FLORES, repitió la historia de sentirse el alfil para ser el próximo candidato a Gobernador, con el congreso siempre se creé que se tiene el sartén por el mango, que podrán disponer y jugar con aquellos Diputados “verdes” y aquellos que parecen no saber que pasa, y hasta provocan que pase para seguir en su grupito cerrado comiendo a puños.

Es bastante irritante tener que decir, te lo dije, pues todos se han disputado ser exactamente iguales o peores, calentadores de un curul, cerrados si les pides un favor, y jurando que ellos no pueden hacer nada….. ¿Entonces cuál es la idea de querer llegar a ser un Diputado? Pero que tal cobrar, si saben, y hasta regalar sueldos a los amigos también.

La excepción del Congreso

Y cómo siempre está un prietito en el arroz, este resultó ser un prietito muy bueno, y es que resulta que el que le sabe no necesita un club para que le digan que debe hacer, por lo que tomó su papel y es el Dr. Juan Liceaga quien de inmediato al ver dos de los Municipios de su Distrito afectados por las intensas lluvias cómo fue Tula y Ocampo de inmediato acciono una propiedad privada para ofrecerla cómo albergue, así cómo sabemos muy bien el tipo de persona que es, activo e inquieto, quien por si mismo le gusta atender a la gente, no espera que le sirvan ni trae atrás de el a alguien que le sostenga el plato, Juan Liceaga le gusta servir y éso queda más que claro en apenas su toma de protesta ya estaba ejerciendo su poder de servir.