CARDENAS DEL AVELLANO, MELHEM, O GLORIA REQUENA, PARA EL PRI

CÁRDENAS DEL AVELLANO, MELHEM, O GLORIA REQUENA, PARA EL PRI

Rubén Dueñas

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se venza, sentencia que nos lleva a creer que efectivamente Yahleel Abdala Carmona deja la presidencia del comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del que por prelación se colgó por varios años, pero ya el dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dió el manotazo esperado por muchos y en su lugar va a despachar José Manuel Benítez que se venido desempeñando como secretario general del CDE del tricolor.

Con éste movimiento y la baja del delegado del CEN del PRI, José Luis Garza Ochoa, que también se va a dar, porque como dijimos en La@Red hace mucho le quedó grande, muy grande, la silla y va a venir otro en su lugar, nos pone en claro que Egidio Torre Cantú ya quedó fuera de la jugada y el que hace ahora las veces de jefe político de los priístas del estado es “Alito” Moreno.

En éste nuevo escenario lo que hay en la mesa son tres precandidatos a contender por la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ellos son Enrique Cárdenas del Avellano, Edgar Melhem Salinas y Tomás Gloria Requena.

Cualquiera de los tres puede ser el sucesor de la Yahleel, pero, pero, pero, todo apunta que en ésta contienda interna que ya está en puerta el candidato va a ser de unidad, buscando precisamente la unidad de los priistas a nivel estado, por lo que según nos enteramos el dirigente nacional de partido va a platicar con los tres aspirantes mencionados, esperando llegar a un buen acuerdo con ellos, ya que ahora más que nunca el Revolucionario Institucional no quiere broncas internas y el que se alebreste es que quiere acabar con el tricolor.

Mis respetos para Melhem Salinas al que lo conocemos desde años atrás y sabemos que teje fino, además de llevar una magnífica amistad con la secretaria general del CEN del PRI, Carolina Viggiano Austria, ya que fuéron compañeros de legislatura. Al ex alcalde de San Fernando, Tomás Gloria Requena, lo conocemos, pero no podríamos emitir una opinión sobre de su persona.

De Enrique Cárdenas del Avellano, que ya fue dirigente estatal del PRI, alcalde de Victoria, diputado local y diputado federal dos veces, creemos que de los tres es el más conocido a nivel estado y no solamente en su región y que sepamos jamás de los jamases ha amenazado con dejar las filas del PRI, como lo han hecho otros, en la búsqueda de una nueva oportunidad. Por cierto nos faltó comentar que también Cárdenas del Avellano fue el coordinador de la campaña de “Alito” en Tamaulipas, de cara a la dirigencia nacional del partido. De nuestra parte que gane el mejor.

Por cierto los cuatro adversarios de Jaime Bonilla Valdez (MORENA) interpusiéron el recurso Amievs Curiae, para impedir que el gobernador electo del estado de Baja California sur realice hoy 31 de octubre su toma de protesta

El recurso legal Fué interpuesto por Ignacio Anaya, del PBC; Jaime Martínez, del PRD; Oscar Vega, del PAN y Enrique Acosta del PRI, los que no están buscando frenar la extensión del mandado de dos a cinco años, sino evitar que Bonilla rinda protesta.

Fuentes confiables aseguran que al virtual nuevo gobernador parece no importarle mucho las acciones emprendidas por los que fueran sus adversarios en la elección del pasado mes de junio y como tal prefirió no hablar del tema durante la transmisión en vivo que realiza religiosamente casi todos los días para informar sobre sus propuestas de gobierno a los bajacalifornianos.

Días atrás el Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que no asistirá a la toma de protesta de Bonilla Valdez. Como explicación dijo que eso le corresponde a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Para nosotros el caso de Bonilla Valdez está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que el gobernador electo no ha acabado de aceptar que su mandato sea nada más de dos años y aunque ya dijo estar dispuesto a aceptar el fallo de la SCJN, sigue empecinado en que su gobierno se amplíe a cinco, ya que para eso incluso se modificó la Constitución Local.

El ministro Fernando Franco González Salas, que es el encargado de analizar el tema, consideró que las solicitudes contienen los elementos jurídicos necesarios y fuéron presentadas conforme a la ley. Pero se negó a otorgar la suspensión por lo que la llamada Ley Bonilla seguirá vigente hasta que el Alto Tribunal de la nación determine su constitucionalidad .

Pero pone en claro las cosas al explicar en su acuerdo de admisión que el hecho de que el gobernador entre en funciones el próximo primero de noviembre del presente año no significa que se hayan consumado los efectos de la norma, dado que su aplicabilidad es de tracto sucesivo, por lo que la vigencia de la misma no impide que la Suprema Corte realice el estudio oportuno de la validez de las normas combatidas.

Por cierto se publicó que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo a los senadores en una reunión privada que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía conocimiento del operativo en Culiacán, Sinaloa. Cuando fue cuestionado por los periodistas López Obrador dijo no haber estado enterado. Cuál de los dos estará mintiendo.

Antes de que el INEGI diera a conocer el estancamiento de la economía en México, el presidente de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos, dijo que está situación es una llamada de atención para que el gobierno redoble sus acciones, genere confianza e impulse el crecimiento.

Remarcó que la falta de crecimiento no es producto del entorno externo, sino que es una cuestión interna y tiene que ver con la falta de confianza de los inversionistas, por los cambios en la política energética, la incertidumbre y el subejercicio presupuestal del gobierno.

“Es la primera vez desde hace 10 años que la economía mexicana no crece, esto es especialmente grave porque justo hoy también se dió a conocer que la economía de Estados Unidos, que es el principal vehículo que determina nuestro crecimiento, si está creciendo al 1.9% del tal manera que nos parece que es una señal de bastante preocupación”, añadió.

En el marco de la vinculación que existe entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Fundación Teletón, se llevó a cabo el Segundo Seminario de la Atención Integral, en el que se abordaron ponencias con el tema la Parálisis Cerebral.

El evento se llevó a cabo en la Aula Magna “Herman Harris Fleishman” del Centro Universitario Sur, a través de la Facultad de Medicina de Tampico, “Dr. Alberto Romo Caballero”, en coordinación con el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Tamaulipas.

En las conferencias programadas se impartió el tema: Rehabilitación Pulmonar, por la Dra. Jael Villar; así como, indicaciones de Toxina Botulínica, por el Dr. Uriel Martínez.

Paralelamente se expuso acerca de la Terapia de Lenguaje, en una presentación dirigida por el Lic. Gabriel Rojas y en otra de las ponencias se trató lo correspondiente al Deporte Adaptado, por el Lic. Víctor Reyes, así como la temática de Inclusión Escolar, por la Lic. Luz María Hernández y el tema de Redes de Apoyo, que impartió la Lic. Karen Eliana Weber.

