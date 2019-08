CARDENAS DEL AVELLANO VA POR LA DIRIGENCIA ESTATAL DEL PRI

La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

CÁRDENAS DEL AVELLANO VA POR LA DIRIGENCIA ESTATAL DEL PRI

Al cerrar con broche de oro en Tamaulipas la campaña del virtual nuevo dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alitas” Moreno Cárdenas y de su compañera de fórmula Carolina Viggiano Austria, como secretaria general, Enrique Cárdenas del Avellano, que coordinó la campaña de ambos en el estado, dio a conocer ayer lunes en conferencia de prensa que va a buscar la dirigencia del PRI-Estatal.

Por cierto en nuevo corte informativo sobre el proceso del PRI-Nacional, emitido ayer lunes al medio día, el Presidente de la Comisión Nacional Electoral, Rubén Escajeda Jiménez, ratificó que con el 80 por ciento de las casillas computadas se mantiene la tendencia de votación que favorece a Alejandro Moreno Cárdenas con el 84.5% de la votación equivalente a un millón 407 mil 12 sufragios, de los cerca de 2 millones (29.8%) de 6.7 millones de militantes que conforman el padrón del tricolor.

Lo que según nosotros deja ver la experiencia que tiene en éstas danzas Cárdenas del Avellano, el que ya antes fue alcalde de Victoria, diputado federal y diputado local, además de ex dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, además de ser hijo del creador del famoso Clan Cárdenas, que en su tiempo conformó en el estado su señor padre, don Enrique Cárdenas González.

Como analistas políticos creemos que con los números y porcentajes de la votación habida en la contienda interna del PRI por la dirigencia nacional, a decir verdad creemos que nada tiene que hacer en los tribunales la candidata Ivonne Ortega, ya que con los mismos números y porcentajes que dio a conocer Escajeca Jiménez, esta derrotada ya que solo captó el 8.6% de los votos, equivalente a 144 mil 130 votos, en tanto que Lorena Piñón, de la tercera fórmula, se llevó apenas el 2.4% ó 41 mil 305 votos.

Ivonne Pacheco aseguró contar con todos los elementos para impugnar y anular la elección interna para renovar la presidencia priísta, por lo que consultará a sus seguidores si procede o no a hacerlo.

El presidente de la Comisión Nacional dijo que hasta el momento no hay ninguna impugnación, pero hizo hincapié en que “estamos con las puertas abiertas para cualquier circunstancia que quiera presentarse y atenderla por los cauces debidos.

En la conferencia de prensa en donde Cárdenas del Avellano mostró su capacidad de convocatoria, ya que al encuentro asistieron más de 50 o 60 periodistas de los diferentes medios de información, convocó a los priístas que apoyaron las fórmulas de Ivonne Pacheco y Lorena Piñón en Tamaulipas, a dar la vuelta a la página y trabajar juntos de cara al proceso electoral del 2021.

En uno de esos arranques al estilo de la gente de la frontera, Cárdenas del Avellano, sin ser más que el representante de “Alito” en la entidad, considero que hay que abrirle las puertas a todos los priístas, incluidos los que abandonaron el partido por sus proyectos personales.

Por cierto el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, dijo que su partido, el PRI, debe tener un papel combativo para no perder la oportunidad de renacer, por lo que la nueva dirigencia debe tener claro cuál es su papel.

En el marco de la de reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), a la que participó el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exigió a las autoridades federales poner atención en el tráfico der armas, sobre todo en aeropuertos y aduanas-.

Precisó que si bien es un delito federal, las armas cruzan por nuestras fronteras aduanas, incluso por algunos aeropuertos y es ahí en donde se tiene que poner mayor énfasis, remarcó el gobernador de los tamaulipecos.

Esto, dijo, ha permitido que los grupos criminales se diversifiquen e incrementen su poderío para enfrentar a las autoridades. Por lo que consideró que se requiere mayor coordinación estrecha y voluntad política.

Durante la reunión de la CONAGO a la que asistieron 29 mandatarios estatales, se abordaron distintas perspectivas en materia de seguridad pública, Cabeza de Vaca, remarcó que para lograr un combate más efectivo en contra de la delincuencia, es necesario atacar el tráfico de armas.

Por su parte el gobernador de Hidalgo, el priísta Omar Fayad, dijo también que se necesita mayor coordinación en todas las acciones que estamos emprendiendo para enfrentar de mejor manera el fenómeno de la violencia y la delincuencia tanto en los delitos del órden federal como del fuero común.

Ahora resulta que los alcaldes acusaron al gobierno federal de tener más de 400 mil inmuebles de los que no paga el impuesto predial. Aseguran incluso que la recaudación de éste presupuesto ayudaría a atender demandas ciudadanas. Vamos a ver que cara pone “el no me contradigas”, porque “yo tengo otros datos”.

Por cierto que mal se ve, se oye y hasta se siente, el que le están haciendo y cuidando la imagen al presidente, se jacten y griten a los cuatro vientos que “Desde Palacio Nacional el Presidente mandó jalón de orejas”. Esto está mal por donde quiera que se le quiera ver. Solo en nuestro país ocurre.

No tenemos el gusto de haber oído antes hablar del empresario Carlos Bremer, el que sin conocer la casa del chino Shenli Ye Gon la compró en 102 millones de pesos, ya que le pareció una iniciativa histórica para apoyar a los deportistas “y no me podía quedar fuera”, lo que nos hacer ver en él al prototipo de un hombre arrogante y presumido, al que se le olvidó la humildad y la sencillez, valores que indentifican a la gente que verdaderamente vale.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano dijo desconocer en esencia los objetivos y avances de la llamada Cuarta Transformación, bandera pragmática de la actual Administración encabezada por su excorreligionario Andrés Manuel López Obrador, cuando fue fundador del PRD.

Nuestras antenas auteñas nos están reportando que científicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) proyectan un estudio en colaboración con el Department of Integrative Biology, Oklahoma State University de Estados Unidos , para medir el impacto de las especies de peces introducidas en caudales de agua dulce de la entidad.

La Dra. Lorena Garrido Olvera, que es investigadora del Instituto de Ecología Aplicada (IEA), explicó que el trabajo constituye una propuesta para financiamiento y buscar especies, contar además con más información científica de la especie exótica invasora conocida como Pez Diablo.

“La idea es determinar si solo una especie de éste grupo ha invadido la cuenca del Guayalejo-Tamesí, o bien si son más, y cual es su impacto ecológico”, dijo.

Por su parte la Dra. Elisa Cabrera Guzmán, del Department of Integrative Biology, Oklahoma State University, expuso en entrevista la propuesta que se trabaja con el Instituto de Ecología de la UAT.

La investigadora egresada de la UNAM y posdoctorada en Sevilla, España, refirió que luego de un recorrido por ríos de la zona centro de Tamaulipas, se determinó impulsar un proyecto para estudiar la especie como el Pez Diablo, debido a la naturaleza del problema ecológico que ya existe. Y vamos por más.

