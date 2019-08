EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Cárdenas y el nuevo PRI

Quizá ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO no modifique el formato de la estructura vertical y horizontal del PRI, pero ¿qué se esperaría del inminente liderazgo político de ENRIQUE, si no empuja la reestructuración de las obsoletas dirigencias sectoriales, que ya no responden a una sociedad tan dinámica, participativa y crítica como la tamaulipeca?

Algunos analistas consideran que quizá CÁRDENAS DEL AVELLANO no encabece el próximo Comité Directivo estatal, pero asumen que si bien ENRIQUE no lidere formalmente el PRI, Sí-Tendrá-Una-Participación-Directa en las medidas que se tomen después de decidir la sucesión de YAHLEEL.

Pero, sea o no ENRIQUE el sucesor de YAHLEEL, la realidad es que bajo la dirigencia nacional de ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, el junior de Don ENRIQUE ya se visualiza como el “candidato natural” a la gubernatura el 2022.

Si CÁRDENAS acepta el reto del 2022, ¿participaría para perder?

No, por supuesto.

Pero, ¿ganaría ENRIQUE la elección de gobernador el 2022, con líderes sectoriales como EDMUNDO GARCÍA ROMÁN en la CTM, por ejemplo?

Difícilmente.

Y no solo porque GARCÍA ROMÁN sea un líder rebasado por las masas obreras de la Federación de Trabajadores de Tamaulipas, sino porque el corporativismo político dejó de existir, legalmente.

Ni qué decir del abigarrado sector popular, en el que militan desde aseadores de calzado, hasta líderes empresariales de la más alta alcurnia.

Definitivamente, el próximo presidente estatal del PRI -y aquí visualizamos al junior de Don ENRIQUE- tiene que atender la recomendación que hizo BALTAZAR HINOJOSA después de perder la elección del 2016: el PRI debe ser reestructurado a fondo.

A-Fondo.

EGIDIO no se atrevió, y perdió todo.

¿Tendrá ENRIQUE el valor y el coraje de cambiarlo todo?

Tiene que hacerlo; debe hacerlo.

Por el PRI.

Y por él mismo.

Es decir, por su proyecto.

Vuelvo a Reynosa para informarle que la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, dio a conocer este martes en rueda prensa, acompañada por directivos de PROFECO y CANACO, la disposición de 1 Millón de Pesos en vales para la compra de útiles escolares en la Feria de Regreso a Clases 2019.

“Los padres de familia tienen muchos gastos en esta temporada, no nada más los útiles escolares, los uniformes, todos lo que se necesita para entrar a la escuela y sobre todo cuando tienen varios hijos se vuelve complicado”, dijo la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ.

“A lo mejor 100 pesos no te suena mucho cuando tienes un niño, pero si tienes 4 o 5 pues ya son 400 o 500 que hacen la diferencia, que te ayudan en la economía familiar, como en el programa de becas más grande en la historia de Reynosa con más de 25 mil becados”, añadió.

La Feria de Regreso a Clases será celebrada en la plaza Miguel Hidalgo los días 9, 10 y 11 de agosto de 9:00 a 18:00 horas con la participación de más de 30 expositores; “un trabajo en equipo con los papás, que hacen muchísimo por ellos todo el año” señaló la Alcaldesa.

Por cierto, en representación de la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, el Secretario Técnico del Ayuntamiento, Lic. HUGO RAMÍREZ TREVIÑO, acudió a la toma protesta de la nueva directiva 2019-2020, del Club Rotario Reynosa Nuevo Milenio, la noche de este lunes 5 de agosto.

“Este tipo de clubes de servicio son verdaderos aliados de la sociedad civil, y el Gobierno es parte de los aliados que ustedes tienen”, dijo RAMÍREZ TREVIÑO, quien felicitó a la Presidenta entrante, BELKIS GUEVARA de BANDA y a los integrantes de la nueva dirigencia del Club Rotario.

El Secretario, Lic. HUGO RAMÍREZ, extendió la felicitación de la Presidente Municipal, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, a LETY GARCÍA de MONTES, quien encabezó la mesa directiva en el período 2018-2019, con excelentes resultados, al cumplir los objetivos de la organización civil, del cual rindió su Informe ante la asistencia.

La nueva Presidenta del Club Rotario Nuevo Milenio, BELKIS GUEVARA, agradeció la presencia de sus compañeras, del representante de la Alcaldesa MAKI ORTIZ, y luego de su discurso, los miembros destacados fueron reconocidos y se presentó el pleno de la directiva ante los Rotarios.

A propósito de Reynosa, con una inversión aproximada a los 25 millones de pesos, la COMAPA realizó el equipamiento de la Planta Pastor Lozano y rehabilitó la Planta Benito Juárez, para garantizar el abasto de agua potable a familias de más de 90 colonias del Oriente de la ciudad y 9 parques industriales.

En la Planta Pastor Lozano fueron instalados tres equipos para aumentar a 700 litros por segundo el abasto de agua cruda a la Potabilizadora Benito Juárez, destinándose una derrama económica de 15 millones de pesos.

El organismo ejerció además un presupuesto de 10 millones de pesos en la Planta Potabilizadora Benito Juárez.

En otro tema, el Ayuntamiento de Río Bravo que preside el alcalde CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, aprobó una importante inversión para la rehabilitación de la calle Río Grande, con el propósito de mejorar la conectividad de las principales arterias de la ciudad y facilitar el tránsito vehicular.

Por ello y con el objetivo de mejorar las vialidades de la ciudad de Río Bravo, el personal de Obras Públicas y Servicios Públicos Primarios, en coordinación con la Dirección de Tránsito, realizarán el cierre de la calle Río Grande en el fraccionamiento Del Río, entre Francisco I. Madero y Libramiento a Matamoros.

Serán alrededor de 230 metros cuadrados de pavimento los que se aplicarán en la carpeta, que ya fue preparada desde este lunes y se contempla que la arteria permanezca cerrada hasta el próximo miércoles.

Por cierto, vecinos del Fraccionamiento Del Río, expresaron su reconocimiento a la obra que realiza el alcalde CARLOS ULIVARRI LÓPEZ en beneficio de los riobravenses, quienes en voz de su presidenta CYNTHIA BRENDA ZAVALA MÁRQUEZ, hicieron llegar su gratitud a la primera autoridad municipal.

“Ahora sí se refleja el impuesto predial”, coincidieron

Mientras que en Matamoros, el gobierno humano y sensible que encabeza el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ ha quedado de manifiesto, a través de las diferentes acciones que han beneficiado a más de 2 mil 600 personas con el programa “Bienestar en tu Colonia”, impulsado por la Secretaría de Bienestar Social.

Los beneficiarios con ese programa recibieron diferentes apoyos entre los que destacan: pares de lentes, tarjetas para adultos mayores, cortes de cabello, tarjetas de leche liconsa, productos a bajo precio a través del mercado móvil, entre otros.

Durante su visita a las diferentes colonias beneficiadas con los citados apoyos, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ dijo que el gobierno municipal de Matamoros sigue la premisa del Presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR para beneficiar a las familias que menos tienen.

“Y en ese sentido hemos venido trabajando en las diferentes áreas, por un lado, apoyos como los traemos a través de este programa, pero también hemos trabajado mucho en pavimentación”, explicó.

En su encuentro con las familias de las colonias populares, el Presidente Municipal también informa del extenso programa de obra pública, que el Gobierno Federal autorizó para Matamoros, en donde se contemplan 37 nuevos pavimentos que integrarán circuitos viales.

Reiteró su compromiso de seguir trabajando con la misma intensidad y pasión que lo ha venido haciendo desde el primer día de este gobierno.

De Tampico reportan que el Presidente Municipal CHUCHO NADER, efectuó una visita a la colonia “El Charro”, donde inauguró la pavimentación a base de concreto asfáltico de la avenida Montemayor entre Miguel Aceves y Agustín de León, donde se orientó una inversión cercana a los 4 millones de pesos.

El jefe de la comuna acompañado de la Diputada local electa, ROSA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA y su equipo de colaboradores, sostuvo que la transformación de la ciudad es una tarea constante de su administración, misma que incluye todos los sectores del municipio y recordó que en la citada colonia, además de las obras de pavimentación, también se han efectuado trabajos de mejoramiento a la red hidráulica con la construcción de un dren pluvial.

“Estamos trabajando sin descanso en todos los sectores de la ciudad, porque tenemos el compromiso de transformar el presente de Tampico y construir un municipio, donde exista bienestar para todos los ciudadanos; por ello me da mucho gusto entregar la pavimentación de esta avenida que durante décadas había sido solicitada por los vecinos y residentes”, expresó.

Al sostener un diálogo con los vecinos de este sector, CHUCHO NADER aseguró que se continuarán destinando recursos y acciones para la modernización de la colonia, la cual, dijo, requiere de la rehabilitación de vialidades y de una eficiente red hidráulica que permita el flujo seguro de las descargas pluviales.

En otro tema, el Gobierno de Tamaulipas desarrolla acciones para llevar a cabo la implementación de la Reforma a la Ley Federal del Trabajo, dijo MARÍA ESTELA CHAVIRA MARTÍNEZ, secretaria del Trabajo, en su participación en el Foro Laboral APTIV 2019, realikzada en Chihuahua.

El evento tuvo como objetivo conocer el desarrollo en cuanto a la ejecución de la Reforma Laboral y los procesos que llevan a cabo los estados en dicha materia.

En un panel de preguntas y respuestas, en el que participaron representantes del Trabajo de Chihuahua y Sonora, la responsable de la política laboral en Tamaulipas, dijo que la entidad, desde el 2017 ha hecho comisiones interinstitucionales y mediante pláticas con los Poderes Judicial y Legislativo, prepara las adecuaciones que deberán realizarse a las leyes locales y estructuras orgánicas del Poder Judicial y del Ejecutivo Estatal.

“Llevamos estudios para diseñar estrategias y abatir el rezago procesal, así mismo fijamos tiempos para la extinción de instancias e integramos un grupo para diseñar el Centro de Conciliación Laboral”.

Aseveró que en Tamaulipas, derivado a las tácticas implementadas por el ejecutivo, se superaron retos como las elecciones de representante obrero-patronal, adscritos a las Juntas de Conciliación, así como los conflictos huelguistas que se suscitaron en la Ciudad de Matamoros.

En el Foro Laboral, se desarrollaron ponencias encaminadas a conocer y entender los desafíos que se enfrentarán con los próximos cambios a la Reforma, para asumir y cumplir con la Ley Federal del Trabajo.

De otro lado, deje decirle que del 11 al 16 de agosto la ciudad de Nuevo Laredo se convertirá en el punto de encuentro de los teatristas tamaulipecos, quienes vivirán una gran fiesta con la realización del XXXVIII Concurso Estatal de Teatro Rafael Solana, que organiza el Gobierno del Estado, a través de Cultura Tamaulipas en coordinación con el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo.

La Lic. SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO, Directora de Cultura Tamaulipas presentó ante los medios de comunicación las obras que participarán en la edición de este año, en un evento realizado en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, donde se realizó el monólogo ‘Una mujer sola’ protagonizado por MARÍANGELA OJEDA, además de la presencia de artistas escénicos, quienes compartieron sus experiencias en anteriores concursos.

“El Centro Cultural Nuevo Laredo será sede de esta magna fiesta donde lo mejor del teatro tamaulipeco se dará cita para reconocerlos, para reencontrarnos, para transformar nuestras realidades en esta tierra fronteriza que nos cobija.

HECTOR GARZA, “DESTAPADO”

El que verdaderamente anda “destapado” como [pre] candidato a gobernador, es el Oficial Mayor de la SEP, HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ, quien un día sí y otro también, se promueve a través de las estructuras educativas y sindicales del magisterio hacia la postulación por parte de Morena.

Como ocurrió la víspera con el [¿auto?] reconocimiento expresado por el Secretario de la SNTE, ALFONSO CEPEDA SALAS, quien destacó “la labor del funcionario federal reynosense para llevar a buen puerto la negociación salarial y prestacional 2019, además de su trabajo al frente de la Unidad de Administración y Finanzas, que ha significado para esa organización la solución a 13 mil casos”.

Este piropo futurista se une a la decena de ceremonias realizadas en distintos puntos de la geografía tamaulipeca, en cuyo desarrollo HÉCTOR deja ver que “se le queman las habas” por el 2022.

A juzgar por la abierta autopromoción de GARZA GONZÁLEZ, todo parece indicar que el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ya le dio la bendición para que se lance al ruedo.

Es decir, frente al silencio de RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL y AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, todo parece indicar que HÉCTOR MARTÍN va solo rumbo a la postulación.

Aquí un paréntesis para compartirle que la Comisión de Asuntos Frontera Norte, presidida por el diputado RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, aprobó la integración de subcomisiones, las cuales atenderán los temas relacionados con migración, automóviles extranjeros, aduanas y seguridad.

La subcomisión de Aduanas será coordinada por la diputada SOCORRO IRMA ANDAZOLA GÓMEZ , mientras que la de Seguridad estará encabezada por el diputado MANUEL LÓPEZ CASTILLO y la de Desarrollo Económico, por la diputada CLAUDIA ELENA LASTRA MUÑOZ.

En la Subcomisión de Regularización de autos de procedencia extranjera, estarán a cargo de FRANCISCO JORGE VILLARREAL PASARET, y de ella formará parte, entre otros, la matamorense ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ.

Un paréntesis para mencionar que Protección Civil Tamaulipas, con información del Servicio Meteorológico Nacional de la CNA, advirtió que la presente temporada de calor y la canícula mantendrá un marcado aumento de temperatura a partir del miércoles y durante el resto de la semana en la mayor parte del estado, acompañada de viento moderado con dirección este sureste y sensación térmica superior a la temperatura indicada. Baja probabilidad de lluvia durante el periodo de pronóstico.

Zona Norte:

Se prevé a partir del miércoles temperatura máxima de 42°C.

Zona Centro:

Máxima de 39°C y mínimas de 24°C. Se mantendrá clima fresco en zonas altas (mínima de 13°C en Miquihuana).

Zona Sur:

Máxima de 38°C y mínimas de 25°C.

Antes de que se me pase, le comento que en su sesión extraordinaria, el Pleno Legislativo, aprobó un exhorto para que se brinden mayores oportunidades de trabajo a las personas con discapacidad, así como, el que busca se les otorguen apoyos por sus competencias deportivas, ya que en el recorte presupuestal federal se redujeron estos estímulos.

Al hacer uso de la palabra, el Diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, resaltó que el exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal, es para que canalice a las dependencias competentes, así como a los 43 Ayuntamientos de Tamaulipas, a fin de llevar a cabo los trámites conducentes, con el objeto de que brinden oportunidades de trabajo a las personas con discapacidad, contribuyendo a que sean independientes y alcancen un desarrollo integral.

“Hace muy poco tiempo se llevó a cabo el Primer Parlamento Incluyente para personas con discapacidad, donde tuvimos la oportunidad de escuchar la problemática que viven diariamente, de las propuestas mencionadas, ya se han retomado algunos temas que se consideran viables para posteriores reformas”, puntualizó en su participación.

Lo que nos recuerda la Sesión de la Diputación Permanente, a celebrarse hoy miércoles 7, a las 12:00 horas, en la Sala de Comisiones “Independencia”.

Por último, a partir de este viernes 9 de agosto, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) publicará los resultados del proceso de admisión con la lista de alumnos que han sido aceptados para ingresar a licenciatura en la apertura del ciclo escolar agosto-diciembre 2019 de esta casa de estudios.

Lo anterior fue confirmado por la Dirección de Servicios Escolares de la Secretaría de Gestión Escolar de la UAT, tras la reunión que llevó a cabo el Comité Técnico del proceso de admisión para definir la lista de aspirantes aceptados, conforme a los resultados del examen EXANI II del Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior (Ceneval).

El titular de la dependencia universitaria, LUIS MANUEL JASSO LUNA, informó que los resultados se publicarán a partir de este viernes en el sitio de servicios escolares a través del portal oficial de la UAT.

Destacó que por instrucciones del Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, se da seguimiento a la convocatoria del proceso de admisión, y en este marco se realizó la reunión del Comité Técnico integrado por representantes de cada plantel universitario, por representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de Colegios de Profesionistas y de padres de familia.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.