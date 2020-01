LA@RED

CARLOS ALAZRAKI PIDE LA RENUNCIA DE ROSARIO PIEDRA IBARRA

Rubén Dueñas

El destacado publicista, escritor y articulista, Carlos Alazraki, a sus 72 años de edad no se anduvo por las ramas y con la claridad que le caracteriza en su Carta Semanal le exige a Rosario Piedra Ibarra que renuncie a la Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Le precisa que si tuviera un poco de vergüenza debería de presentar su renuncia hoy mismo, “pero como sé que no conoce esa palabra, no lo hará. Lo cual obviamente me demostrará LO CORRUPTA Y TRAMPOSA que es USTED”.

Añade que le queda claro que a Piedra Ibarra no le conviene renunciar, por lo que dará a conocer las razones por las que si lo debe hacer. La acusa de haber avalado las trampas del senador Ricardo Monreal y sus secuaces de MORENA para su nombramiento. Y con toda desfachatez del mundo, usted protestó como presidenta de esa honorable institución a pesar de las impugnaciones y pruebas que la oposición en la Cámara de Senadores había presentado en su contra.

En segundo lugar le dice que hizo TRAMPA en su curriculum al no incluir que pertenecía al partido político MORENA, lo que de haberlo hecho la hubiera inhabilitado para contender en la elección por esa presidencia. Y ahora como presidenta sigue haciéndose la IGNORANTE en los siguientes temas que le voy a presentar:

La acusa también de haber avalado las TRAMPAS y RATERIAS de un juez sobrino de su sister Dolores Padierna. Este ejemplar juez mandó hacer una licencia de manejo FALSA para presentarla como justificante para no darle la libertad condicional a Rosario Robles, cuyo encarcelamiento dijo que es injusto, por lo que se hizo la ciega y la sorda. Al Chapo SI a Rosario NO.

Alazraki le anotó otras más y apuntó que llegando y llegando a su oficina les aceptó la renuncia a los honorables Consejeros que integraban esa Comisión. En hechos más recientes dijo que Piedra Ibarra miró al otro lado en tanto la Gendarmería ha golpeado a no sé cuántos hondureños por tratar de entrar a México.

“¿Cuál es la conclusión? Muy fácil: Es usted LA PERSONA MAS DESHONESTA QUE EXISTE EN LA COMISION. Ha mentido, no es ética y sobre todo…es usted una inútil”, remarcó.

“USTED NO ES HUMANISTA, más bien, USTED ES UNA MORENISTA AL SERVICIO DEL PRESIDENTE, por el bien de México le exijo que RENUNCIE. Es usted una vergüenza”, remarcó el respetado publicista, escritos y articulista.

Después de la humillación de que fue objeto en el Palacio Legislativo, quizá la más grande y aberrante de toda su vida, donde los diputados y senadores de MORENA no lo dejaron hablar, el ahora diputado federal del PT y ex presiente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, agradeció al Presidente López Obrador que durante su “mañanera” haya expresado su respeto a la posición que ha tomado sobre la salvaje agresión de que han sido víctimas en dos ocasiones “nuestros hermanos centroamericanos”.

“Porfirio es un gran dirigente y hombre de lucha, sabe muy bien que la libertad no se implora sino que se conquista”. Añadió el mandatario que su recomendación es que se abran todos los foros. Prohibido prohibir. No hay porque censurar, nosotros no censuramos a nadie”, dijo López Obrador pero el palo ya estaba dado y ni Dios lo quita. No perdamos de vista quien decide todo en el país, porfa.

En su defensa la Presidente de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, dijo sobre del caso de los migrantes hasta el momento solamente se presentado tres quejas por las agresiones que sufrieron los migrantes en los dos últimos choque contra elementos de la Guardia Nacional, integrantes del INM y la Policía de Tabasco. Aseguro que las quejas HAN SIDO POR RASGUÑOS, TOCAMIENTOS, JALONEOS, DERRIBAMIENTOS y por el lanzamiento de gas pimienta, Pero ninguno, dijo, puso en riesgo la vida de los centroamericanos. Por lo que con su reporte no hay porque preocuparse, salvo que este mintiendo.

El exdiputado federal y ahora subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, calificó de “incorrectas” las agresiones contra la caravana por la Verdad, Justicia y Paz, emitidas por simpatizantes de López Obrador en el Zócalo del Distrito Federal.

Por cierto hasta las 8:45 horas de la noche no supimos si el Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a no en Palacio Nacional a los mandos de la Caravana, entre Javier Sicilia, el que advirtió que de no recibirlos sería de su parte un desprecio para el país.

“No somos un show. El sufrimiento no es un show. Jamás hemos dañado la investidura presidencial, esto no tiene que ver con el gabinete de seguridad, sino con la política de Estado que solo puede articular el Presidente”, dijo Sicilia luego de que López Obrador anunció que se ausentaría de Palacio Nacional para no reunirse con la comisión de organizaciones de la marcha.

En lo que fue un verdadero madruguete un grupo de morenistas que simpatizan con la presidenta del Consejo, Bertha Luján, ayer domingo le comieron el mandado a la aguerrida y belicosa Yeidckol Polevnsky, ya que de la noche a la mañana armaron un Congreso para desconocerla como dirigente nacional de MORENA y en el Consejo Nacional Extraordinario se eligió en su lugar al diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar con el 100 por ciento de los votos, dicho en otros término su triunfo por, como dicen en el PRI, por unanimidad.

Dado que en MORENA no se pueden ocupar dos cargos a la vez, Ramírez Cuéllar solicitará licencia como diputado federal y en la plenaria se comprometió a dirigir el partido junto con las bases.

Nuestras antenas nos reportan que el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), José Andrés Suárez Fernández, encabezó la entrega de Constancias a egresados de las carreras de ingeniería en Agronomía Telemática y Ciencias Ambientales, así como a los profesionistas que concluyeron Maestrías de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) del Campus Victoria.

La ceremonia de la Graduación de la Generación 2019 de la FIC tuvo como nombre y padrino al Ingeniero Agrónomo. Jorge Alemán Reyna, en reconocimiento a su trayectoria docente en ésta casa de estudios, en la que además de ser forjador de muchas generaciones, ha contribuído a formar estudiantes y profesionistas con un sentido empresarial, en proyectos pioneros de capacitación, asistencia técnica y producción en el sector citrícola.

Acompañado del director de la FIC, José Hugo Silva Espinosa, el rector Suárez Fernández felicitó a los graduandos por concluír ésta etapa formal de sus estudios, señalando que éste acto es un ejercicio de agradecimiento a los padres de familia, a profesores y a todos los que de alguna manera contribuyeron a su formación profesional.

“Para mí la graduación es el acto más importante de la Universidad y hoy celebramos con mucho gusto éste evento, que es la manera en que la institución, las maestras y maestros, el personal administrativo, demuestran lo que se hace en la UAT cuando ustedes egresan, que son producto de todo un gran esfuerzo”, dijo el rector Suárez Fernández en forma sentida. Y vamos por más.

