EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Carlos, el cambio verdadero

La festiva gráfica de bienvenida publicada en redes por el presidente nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO, saludando con el puño y una jubilosa sonrisa al ex presidente del Patronato DIF-Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ, anuncia el principio de la carrera final por la Sucesión Municipal Reynosa 2021.

Y ojo: paralelamente con la difusión de esa elocuente fotografía, suceden dos acontecimientos que no parecen casuales, pero tendrán efecto decisivo en los comicios de junio:

1)- El juicio público de desafuero que se instruye desde la Cámara de Diputados contra el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y,

2)- La irrupción de MAKI ORTIZ en el edificio de COMAPA, aplicando medidas con la aparente intención de “amarrarle las manos” a los hombres de confianza del ex gerente “Chuma” MORENO, [pre] candidato del PAN a sucederla, para impedir la distracción de recursos de esa paramunicipal en promoción electoral.

En este escenario de conjunto, el resto de los aspirantes de Morena a la nominación, encabezados por ARMANDO ZERTUCHE, RIGO RAMOS y MARCELO OLÁN –sin excluir a CLAUDIA HERNÁNDEZ y NOHEMÍ ALEMÁN–, deben entender la intención de extirpar de raíz el cabecismo en Tamaulipas, atajándolo en su propia cuna política y aprovechando la elevada aceptación ciudadana de CARLOS, quien supera abrumadoramente a tirios y troyanos en este hándicap municipal.

Y bajo este panorama –sin perder de vista que el 2022 ya toca a la puerta y que faltarán morenistas para cubrir los puestos que genere el siguiente gobierno estatal, que previsiblemente ganará Morena–, es importante no obstruir la operación política que realiza MARIO DELGADO en Reynosa.

Esto, bajo la certidumbre de que la elección de junio ofrece otros 6 espacios de elección popular: 4 diputaciones locales y 2 federales; además de la oportunidad de integrarse a la Planilla que encabezará CARLOS PEÑA ORTIZ en el Ayuntamiento.

Es decir, no hay por qué darse de patadas bajo la mesa.

Y es correcto el posicionamiento de ARMANDO ZERTUCHE, de esperar el dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones para la asignación de la candidatura –asunto de mero trámite– pero, hay que advertir que en Reynosa se escuchó un grito de júbilo colectivo que llegó hasta el edificio del 15 Hidalgo en Victoria, cuando MARIO DELGADO twiteó:

“Estamos contentos que @carlospenaortiz haya decidido unirse a #Morena para competir por la alcaldía de Reynosa. Bienvenido Carlos, vamos a impulsar el cambio verdadero en #Tamaulipas, #DescabezarLaCorrupción.

REHABILITA MUNICIPIO

RECREATIVO LA PLAYITA

Cambio de orientación temática para compartirle que el Ayuntamiento de Reynosa, lleva a cabo la limpieza general y rehabilitación de instalaciones del recreativo La Playita, donde cuadrillas municipales trabajan en cada detalle de su reparación.

Las labores de restauración de la Bocatoma del río Bravo, se realizan por instrucciones que a nombre de la administración pública de la ciudad giró la Alcaldesa a la Coordinación de Servicios Públicos Primarios.

En los próximos días, previos a la Semana Santa, La Playita estará lista para su uso, dependiendo esto de las disposiciones vigentes para la prevención de contagios por la pandemia de COVID-19, a las que se debe dar estricto cumplimiento.

PROMUEVE MUNICIPIO

LIDERAZGO DE LA MUJER

A propósito de Reynosa, el Gobierno Municipal impartió el pasado viernes 19 de marzo la Conferencia Virtual «Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el Mundo del COVID-19», dentro de las actividades conmemorativas del mes de la mujer en esta ciudad.

En este coloquio realizado a través del Instituto Municipal de la Mujer, participaron los alumnos de la Escuela Secundaria José de Escandón, dirigida por la Maestra EDGUI LARISA CANTÚ, encuentro celebrado a distancia, cumpliendo las disposiciones dictadas por el sector Salud para evitar el contagio del SARS-CoV2.

La Alcaldesa, a nombre del Ayuntamiento de Reynosa impulsa acciones a favor de las mujeres, con el objetivo de promover el respeto a sus derechos, y su pleno desenvolvimiento en el ámbito político, profesional y personal.

Al respecto la encargada del despacho del Instituto Municipal de la Mujer, Lic. EDITH MARGARITA HERNÁNDEZ TORRES resaltó que se busca hacer conciencia en todos los adolescentes, de la importancia de conocer los derechos de las mujeres en base a la equidad y el respeto a su desarrollo.

DIF REYNOSA VISITA

FAMILIAS EN LOS ALMENDROS

Lo que nos recuerda que, con el fin de acercar los diferentes programas y servicios, el programa «DIF Reynosa en Tu Casa», continúa visitando diferentes colonias de esta ciudad.

En la colonia Almendros, DIF Reynosa, apoyó con productos de la canasta básica, cubrebocas y artículos de limpieza.

También se entregaron silla de ruedas, bastones, andadores y muletas.

Personal del área de salud dio atención médica, asesoría nutricional y terapias físicas por parte del personal del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), y estilistas del CEDIF realizaron cortes de cabello.

El Sistema DIF, lleva de manera permanente los programas médicos y asistenciales a la población que más lo requiere.

CONVOCA MARIO: “UNIDAD,

CON EL EJEMPLO DE JUÁREZ”

Mientras que en Matanoros, al conmemorar este domingo el CCXV aniversario de natalicio de don Benito Pablo Juárez García, el Presidente Municipal convocó a los matamorenses a permanecer unidos y solidarios para enfrentar a los grandes enemigos como en estos momentos lo representa la pandemia por COVID-19.

En presencia de representantes de logias masónicas, hizo el llamado para seguir el gran ejemplo del Benemérito de las Américas y con unidad, seguir avanzando en la solución de los problemas que ha venido arrastrando México por más de 200 años.

Expresó también en presencia de autoridades militares, integrantes del Cabildo y funcionarios municipales, que algunos de los problemas que hoy enfrenta el país están relacionados con la pandemia por coronavirus, situación que dijo, no es privativa en México, es mundial y ésta no se resuelve dando a conocer cifras, esta se resuelve con unidad entre todos los mexicanos.

En su mensaje mencionó que con Benito Juárez brota el estado moderno, se restaura la república, florecen los derechos y las libertades de los mexicanos; nuestra soberanía adquiere, como nunca, una nueva dimensión mundial; se revitaliza nuestra vocación liberal y convicción republicana que sigue latiendo fuerte en el alma nacional.

SANMIGUEL: MÁS PAVIMENTO

A LA COLONIA ALAZANAS

En Nuevo Laredo, por cierto, el alcalde ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, hizo entrega de pavimentación asfáltica con base cementada en la calle Mayas, entre Eulalio Gutiérrez y Felipe Ángeles, de la colonia Las Alazanas.

SANMIGUEL CANTÚ recalcó que esta obra se realizó a solicitud de los habitantes de este sector.

“Estamos en la inauguración de esta calle que tuvo una inversión de dos millones 227 mil pesos, con una superficie de mil 353 metros cuadrados, en realidad vemos que el tipo de obra es de muy buena calidad, con la finalidad que dé un buen servicio y sea más duradera”, indicó.

Acompañado por la regidora del sector, PATRICIA FERRARA; el secretario de Obras Públicas, JAIME RUIZ RENDÓN y vecinas y vecinos de la colonia, el presidente municipal cortó el listón inaugural este jueves.

MARTÍN RAMOS ARRIAGA agradeció al edil la obra, pues mejora las condiciones de vida de las familias al facilitar el tránsito vehicular y peatonal.

“Agradecemos que nos hayan pavimentado la calle Mayas, quedó muy bonita”, dijo el ciudadano en representación de la comunidad vecinal.

SUPERVISA AÍDA FÉRES

REHABILITACIÓN DE COMEDOR

En otro tema, AÍDA FÉRES de NADER, Presidenta del Sistema DIF Tampico dio a conocer que los trabajos de remodelación y rehabilitación integral del comedor comunitario de la zona centro presentan un significativo avance, por lo que indicó que en fecha próxima se llevará a cabo su reinauguración.

Al efectuar la supervisión de esta obra, la titular del organismo mencionó que en este espacio de alimentación, encuentro y desarrollo se atienden diariamente a más de sesenta personas en condición de vulnerabilidad social mediante la distribución y entrega de desayunos y comidas que son preparados por personal de la dependencia en base a estrictos protocolos de higiene y alto valor nutricional.

“El avance que presentan los trabajos es considerable, por lo que estamos contemplando inaugurar este espacio en la primera semana de abril; se trata de una obra con mucho sentido social, ya que viene a a las más de 60 personas que hacen uso del comedor todos los días», expresó.

FÉRES de NADER señaló que la contingencia sanitaria decretada hace más de un año en Tamaulipas no ha sido impedimento para garantizar la alimentación de los beneficiarios, quienes de lunes a viernes reciben sus alimentos de manera puntual y permanente.

“DESTAPE” DE MORENISTAS

A DIPUTADOS FEDERALES

Vuelvo a la “polaca” para participarle que Morena inició de lleno el proceso de “destape” de sus candidatos a diputados federales, habida cuenta de que el Instituto Nacional Electoral inicia mañana martes 23 la etapa de registro, y culmina el viernes 26.

De acuerdo al último listado, por el distrito I, con cabecera en Nuevo Laredo, iría el joven editor HERIBERTO “Tico” CANTÚ DEÁNDAR, hijo de la célebre periodista tamaulipeca NINFITA DEÁNDAR MARTÍNEZ; por el 2, con todas las posibilidades de perder la reelección, se apunta a la ex alcaldesa priista de Nueva Ciudad Guerrero, OLGA JULIANA ELIZONDO GUERRA; por el III, iría el ex alcalde de Río Bravo, JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA; por el IV, con cabecera en Matamoros, va por la reelección ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ, mientras que por el V, se anota FELIPE GARZA NARVÁEZ, aunque también le hace competencia NORA HILDA DE LOS REYES V

´AAZQUEZ.

Por el VI, con cabecera en El Mante, FERNANDO CASTELÁN LARIOS; VII, ciudad Madero, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO va por la reelección; VIII, Tampico, el ex diputado loca priista EDUARDO HERNÁNDEZ CHAVARRÍA, pues OLGA SOSA RUIZ, iría por la alcaldía jaiba, mientras que por el IX se menciona a CLAUDIA ALEJANDRA HERNÁNDEZ SÁENZ, toda vez que ARMANDO ZERTUCHE ZUANI contiende por la alcaldía reynosense.

Así las cosas.

ESCURRIMIENTO AZUL,

HACIA MORENA

Vuelvo a Reynosa para confirmarle que, en efecto, la aceptación de CARLOS PEÑA ORTIZ para formar parte de los aspirantes de Morena a la presidencia municipal, provocó en automático un perceptible “escurrimiento” del PAN hacia el partido guinda, al dar por hecho que con CARLOS, la victoria electoral en la contienda de junio es segura.

Ello, porque desde su labor humanitaria como presidente del patronato DIF-Reynosa, PEÑA ORTIZ se identificó en territorio con los segmentos sociales más vulnerables de la comunidad, a quienes atendió en medio de las inundaciones del 2020, o el frío congelante de principios del 2021.

Así, desde su altruismo social, CARLOS PEÑA hizo presencia y “aterrizó” su vocación humanitaria entre los pobres, particularmente con niños, adultos mayores y discapacitados, a quienes hizo llegar un mensaje de solidaridad en medio de su desamparo económico.

GERARDO PEÑA

LLAMA A LA LEALTAD

Por cierto, ante la angustiante desbandada que empieza a inquietar a los altos mandos de Acción Nacional, el diputado GERARDO PEÑA posteó en redes:

“¡#Reynosa es tierra de mujeres y hombres valientes, firmes y leales!

Hago un llamado a las y los funcionarios panistas del Ayuntamiento de Reynosa recordando nuestros años de lucha, de esfuerzo, de ilusión; no permitan que la ambición de terceros destruya la brega y nuestras convicciones, el tiempo nos dará la razón, el ciudadano es sabio y distingue los resultados del panismo en Tamaulipas.

¡Nada nos detendrá!, seguiremos con paso firme por nuestra gente, por nuestra ciudad, por nuestro estado y por nuestro país… así somos en ¡¡Acción Nacional con más fuerza!!

Log into Facebook

Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.

portales

SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS

PARA ELECCIÓN DE ALCALDÍAS

Por cierto, ante la inminente nominación de CARLOS PEÑA como pre candidato de Morena a la Alcaldía, resurgió la versión de que GERARDO PEÑA podría sustituir a “Chuma” MORENO en la candidatura del PAN para el Ayuntamiento de Reynosa.

En caso de darse esta posibilidad, no hay que perder de vista que la entrega de solicitudes de registro y sustitución de candidaturas para las elecciones de diputaciones y ayuntamientos es del 27 al 31 de marzo, de acuerdo a los Artículos 223, 225, fracción II y 228 fracción I de la Ley Estatal Electoral de Tamaulipas.

Mientras que el Plazo para sustituir a candidatas y candidatos en caso de renuncia, es del 1º de abril al 26 de mayo, como lo marca el Artículo 228, mientras que la aprobación del registro de candidatas y candidatos a integrantes de ayuntamientos y de las fórmulas de diputaciones es del 1º al 18 de abril, según lo establecen los Artículos 110, fracciones XVI y LXVII, 174,

De otro lado, la recepción de solicitudes de cancelación o sustitución de candidaturas en caso de fallecimiento, inhabilitación por autoridad competente e incapacidad física o mental declarada médicamente, es del 1º de abril al 5 de junio, como lo marca el Artículos 228.

Y el periodo de campaña para las elecciones de diputaciones y ayuntamientos, inicia el 19 de abril y concluye el 2 de junio, según lo prevén los Artículos 20, párrafo segundo, base II, Apartado D de la CPET; 255 fracción II y quinto transitorio de la LEET

UAT PROMUEVE CAMPAÑA

“TAPAS CON CAUSA”

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través del Comité para el Desarrollo Sustentable, en coordinación con la Asociación Civil “Un cachito de luz”, invitan a la sociedad en general, a participar en la campaña 2021 “Tapas con Causa”.

Al respecto, la Dra. YOLANDA MENDOZA CAVAZOS, Secretaria Ejecutiva del Comité para el Desarrollo Sustentable de la UAT, dijo que se trata de invitar a la gente a reunir taparroscas y depositarlas en los contenedores con que cuenta la universidad en los diferentes campus, y frente a la Rectoría en Ciudad Victoria.

Mencionó que las tapas son entregadas a la Asociación Civil “Un cachito de luz”, que las utiliza para reunir recursos económicos a fin de apoyar a pacientes con diferentes tipos de cáncer.

Por su parte, la Presidenta de la Asociación “Un Cachito de Luz”, MARÍA MAGDALENA PÉREZ JUÁREZ, afirmó en entrevista que aun con la pandemia se lograron reunir recursos para 386 pacientes.

Agradeció a la UAT por el apoyo que les han brindado desde el 2016, año en que arrancó esta iniciativa de apoyar a pacientes de escasos recursos que han sido diagnosticados con algún tipo de cáncer.

Por hoy es todo, nos leemos mañana