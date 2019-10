LA@RED

CARLOS ROMERO DESCHAMPS, ES EL HOMBRE INVISIBLE

Rubén Dueñas

Vaya, vaya, vaya, resulta que el otrora senador y máximo dirigente del sindicato de los trabajadores petroleros, Carlos Romero Deschamps, de la noche a la mañana se convirtió en el hombre invisible, ya que la Interpol a solicitud de la Fiscalía General de la República lo está buscando en 130 países por existir dos denuncias presentadas en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, pero nadie lo ha visto, temiendo la Fiscalía que haya abandonado el país.

El cargo de senador que ocupó con las sigas del PRI concluyó en el 2018, después de haber sido tres veces diputado federal y senador de la república, hasta aquí todo estaba bien, pero el show time empezó cuando le pidieron que adelantara el término de su encargo, el que oficialmente concluía hasta el 2024, después de haber sido electo por unanimidad de los 36 seccionales en diciembre del 2018.

Siempre dijimos que si no la hacía de tos “el gigante de Pemex” se podría ir tranquilamente a su casa y sin mayor problema, pero, pero, pero, algo pasó y de pronto trascendió que le habían congelado sus cuentas bancarias, incluso las de sus familiares, por lo que el hombre buscó el amparo de la justicia federal, pero el juez del caso lo mandó por un tubo.

Pero el show time apenas iba a empezar ya que enterado del caso el Presidente López Obrador aseguró que las cuentas bancarias de Romero Deschamps no han sido congeladas después de haber presentado su renuncia a la dirigencia del sindicato petrolero, El bloqueo de sus cuentas bancarias supuestamente fue ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto Castillo.

El juez federal negó la suspensión definitiva al ex líder de los petroleros, Carlos Romero Deschamps, pero el titular del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México no detalló los motivos.

Pero el circo, maroma y teatro, llegó más lejos todavía al asegurar López Obrador que no tiene información de que el ex líder del Sindicato Petrolero de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps esté prófugo “PORQUE NO TIENE ORDEN DE APREHENSION NI SE CONGELARON SUS CUENTAS BANCARIAS”; que desmadre.

Después de ver todo esto y la fobia que algunos traen en su contra Romero Deschamps le aseguró a Milenio que no ha abandonado el país, como se difundió.

Precisó que desde el viernes pasado se sometió a una cirugía en la ingle derecha por un problema de tendón en un hospital de la Ciudad de México y deberá permanecer en reposo para facilitar la cicatrización y por ende la recuperación.

Algunas veces el periodismo es divertido y en éste caso lo es porque con el caso de Romero Deschamps al gobierno de López Obrador se le hizo bolas el engrudo y el cuento todavía no se acaba, hasta que se acaba.

Días atrás Aeroméxico, Copa Airlines, Avianca y LATAM Airlines, aseguraron que será complicado operar en el aeropuerto internacional de Santa Lucía y en el de la Ciudad de México, como lo propone el gobierno.

En un panel de CEOs de Aerolíneas de América Latina, organizado por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), en Brasilia, los directivos coincidieron en que operar en los dos aeropuertos es complicado.

Enrique Cueto, director ejecutivo de LATAM Airlines, puso como ejemplo a Argentina donde también operan dos aeropuertos y aseguró que ha sido desastroso para las aerolíneas.

Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines, dijo que ellos necesitan operar en un solo aeropuerto y tiene que ser donde esté Aeroméxico, porque tienen una alianza de conectividad.

El director general de Aeroméxico, Andrés Conesa, comentó que para su modelo de negocio de red necesitan operar en un aeropuerto. “No hace sentido operar en dos tan próximos porque nuestros equipos a veces van a Guadalajara ó a Nueva York y cambiar pasajeros, el equipo y hacer un brinco de 15 kilómetros y segmentar las operaciones aumenta los costos”.

Pero, pero, pero, al Presidente AMLO como que le vino guango todo lo que dicen los expertos en aeronáutica y enterado de todo lo que dijéron dijo que “ya se irán convenciendo conforme tengan más información”; dicho en otros términos, ya se irán acostumbrando.

La esposa de Javier Duarte. ex gobernador de Veracruz, la que responde al nombre de Karime Macías, fue detenida en el Reino Unido cuando se daba la gran vida como una señora dama de muchos billetes, con su problema económico resuelto, la que supuestamente va a ser extraditada por el gobierno de la Cuarta Transformación, ya que como ex presidenta del DIF-Estatal supuestamente por malversación de fondos.

Por su parte el líder nacional del PRD, Ángel Ávila Romero, pidió a las autoridades aclarar si efectivamente se trató de una detención, ya que si ella se entregó “en colaboración” con el gobierno del presidente López Obrador, ella podría enfrentar el proceso impunemente.

A última hora nos enteramos ayer martes que la esposa del otrora gobernador de Veracruz pagó una fianza de 150 mil libras esterlinas para enfrentar en libertad el proceso de extradición solicitado por el gobierno de México, como lo publicó NOTIMEX. Suma que en moneda nacional equivale a 3.6 millones de pesos en números redondos.

Esta mañana arranco la cumbre que reúne a rectores, diputados, gobiernos estatales y sindicatos universitarios, para buscar una solución a los problemas de financiamiento de la educación superior. El Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de la Educación Superior se llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, cuyo objetivo es buscar soluciones de largo plazo al financiamiento de la educación superior.

Con actividades organizadas en las zonas norte y sur del estado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) apoya los esfuerzos institucionales y del sector salud en la lucha contra el ,cáncer de Mama. Con éste objetivo se llevó a cabo en Tampico un ciclo de conferencias organizadas por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADyCS) del Centro Universitario Sur, dirigidas a la comunidad académica, estudiantil y personal de las dependencias administrativas.

Por cierto la Facultad de Enfermería Victoria (FEV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) celebra los 63 años de su fundación y en éste marco inició los festejos con una caminata por la Avenida Francisco I. Madero (Calle 17) de ésta ciudad capital del estado.

El evento conmemorativo reunió a la comunidad universitaria de la FEV en un numeroso contingente que partió de la calle 17 y Carrera Torres, para recorrer la avenida Francisco I Madero hasta el Paseo Pedro. J. Méndez.

La directora del plantel universitario, Laura Roxana de los Reyes Nieto agradeció la entusiasta participación de alrededor de mil 400 personas, entre estudiantes, docentes y personal administrativo de la FEV.

