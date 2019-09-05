CLARO Y DIRECTO
CARLOS ULIVARRI RENDIRA SU PRIMER INFORME MUNICIPAL
MARIO LOPEZ RENDIRA ESTE VIERNES SU PRIMER INFORME DE LABORES
ESTE JUEVES EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE RIO BRAVO, CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, ESTARÁ RINDIENDO SU PRIMER INFORME DE LABORES ADMINISTRATIVAS AL FRENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ESE MUNICIPIO, EL EVENTO SE LLEVARA A CABO A PARTIR DE LAS 06:00 DE LA TARDE Y SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL COUNTRY MAR RIVER, lo acompañaran su cabildo e invitados especiales, así como también la ciudadanía que estará atenta al mensaje del alcalde, a pesar de que saben del trabajo diario que desde el inicio de su gestión ha venido realizando, obras relevantes que ha puesto en marcha y que han concluido en favor de la ciudadanía, pavimentaciones hidráulicas, pavimentaciones asfálticas en lugares que estaban olvidados por administraciones pasadas.
INTRODUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD, EN FIN, ES UN SIN NÚMERO DE OBRAS SOCIALES QUE HA HECHO.
AL EVENTO ASISTIRÁ COMO REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, EL ING. FRANCISCO QUINTANILLA SOTO, SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL ESTADO, quien será el que responda y emita el mensaje del gobernador para todos los riobravenses.
PRIMER INFORME DE MARIO LOPEZ
YA QUE ESTAMOS TOCANDO EL TEMA DE LOS INFORMES MUNICIPALES DE ALGUNOS ALCALDES, LES COMENTO QUE ESTE VIERNES POR LA MAÑANA, TOCARÁ AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATAMOROS, MARIO A. LOPEZ RENDIR SU PRIMER INFORME DE LABORES al frente del ayuntamiento de esa ciudad fronteriza, y será a las 10: 30 para ser precisos tal evento.
GRAN PARTE DE LA CLASE POLÍTICA LOCAL Y ESTATAL SE DARÁN CITA EN EL AUDITORIO MUNDO NUEVO PARA ESCUCHAR EL MENSAJE DEL ALCALDE MATAMORENSE.
LA BORREGA COMO LE CONOCEN DE CARIÑO LA MAYORÍA, DARÁ A CONOCER LAS OBRAS PUBLICAS Y LAS ACCIONES SOCIALES QUE DESDE EL PRIMER DÍA DE SU ADMINISTRACIÓN HA ESTADO APLICANDO Y GESTIONANDO EN FAVOR DE LOS HABITANTES DE ESTA CIUDAD.
}