             < Carmen Lilia ausente en la asamblea estatal

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- La diputada Carmen Lilia Canturosas Villarreal, igual que la Chimoltrufia, como dice una cosa dice otra. El botón de muestra es que por una parte expresó que “no se va a aferrar a la coordinación de la fracción de Morena”, aseguró que ella puede ceder y llamó a la unidad, y por otra parte indicó, “lo que trato de dejar ver, es que “la Presidencia Nacional del partido tiene entre sus facultades designar al coordinador de la bancada y decidió que fuera yo”.

Es una contradicción, no se aferra, pero si, que reconozcan que es ella la coordinadora y no Edna Rivera López. Por cierto fue notoria su ausencia en la asamblea celebrada en el sur con la concurrencia de diputados y alcaldes.

Por otra parte Canturosas comentó este domingo en el Congreso del Estado, que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena estará fijando acciones precisas en el transcurso de la semana que iniciamos. También dejó claro que el Presidente Estatal de Morena, Enrique Torres no tiene facultades para designar la coordinación de la fracción morenista.

En este tema no tenemos duda de que finalmente imperará la voz nacional, pero por lo pronto exhibe falta de pericia para manejar este episodio. El problema no parte del Congreso como lo quieren manejar, sino de sacar acuerdos al interior de la bancada de Morena para que aterrice la indicación superior, de nada va a servir que tenga reconocido el nombramiento por el Poder Legislativo, si a la hora de los acuerdos los diputados pueden estar votando en sentido contrario a lo que indique la coordinadora, esto ha ocurrido en ocasiones anteriores en otros partidos.

Este episodio requiere de un cabildeo y si la diputada Canturosas ya descalificó al Presidente estatal de Morena para definir quién será coordinadora, esto le resta autoridad para cabildear y obtener acuerdos al interior de la bancada de los 10 diputados, para que los 8 que votaron en un solo sentido a favor de Rivera López y Esther García Ancira, coordinadora y vicecoordinadora respectivamente, ahora reconozcan a Canturosas y a su vicecoordinador Rigoberto Ramos Ordoñez.

Tendrá que hacerlo el Delegado nacional Marco Cruz Martínez o un enviado especial para el caso.

2.- Casi al finalizar la semana inmediata pasada los morenistas estuvieron muy activos, con la presencia de Bertha Luján en el sur del estado y Alejandro Rojas Díaz Duran en Victoria, ambos aspiran a la Presidencia nacional de su partido, de tal suerte que son adversarios, el suplente del senador Ricardo Monreal con su estilo agresivo no dejó pasar la oportunidad de señalar a JR Gómez Leal por su operación a favor precisamente de Luján.

Por lo que respecta a la asamblea celebrada el jueves pasado en Cd. Madero con la presencia de Bertha Luján, en su calidad de Presidenta del Consejo Nacional de Morena, se palpó que la caballada fuerte está con ella, cierto que fue un evento institucional, y asistieron morenistas, simpatizantes y aquellos que tienen un puesto de elección popular, los alcaldes de Matamoros, Guémez y desde luego Madero.

Acudieron 7 de los 10 diputados locales y déjeme decirle que el comunicado oficial reconoce los nombramientos de Edna Rivera López, Coordinadora del grupo parlamentario y de Esther García Ancira, Vice Coordinadora. Otros legisladores asistentes fueron Roque Hernández Cardona, Guillermina Medina Reyes, Eliud Oziel Almaguer Aldape, Ulises Martínez Trejo y Susana Juárez Rivera.

Al evento no acudió Carmen Lilia Canturosas, Usted me dirá que por ser externa, es decir no militante de Morena pero también son externos Esther García Ancira y Eliud Oziel Almaguer Aldape y ahí estuvieron. Se supone que fue una asamblea informativa sobre los retos y perspectivas del partido, de tal manera que saque Usted sus conclusiones, o no fue requerida o tuvo otras ocupaciones propias de sus tareas empresariales.

Todos sabes que Bertha Lujan es una de las aspirantes a Presidir Morena a nivel nacional, esta visita de alguna forma la hace presente en el ánimo de las bases próximas a elegir sus consejeros, y ese fue uno delos temas abordados desde el punto de vista de su participación para elegir consejeros, para lo cual hizo referencia a las 9 asambleas distritales que celebrarán en Tamaulipas el próximo domingo 13 de octubre, cuyos domicilios donde se celebrarán los eventos están en la página oficial www.morena.si, ahí pueden además ver la validación de los afiliados, para confirmar quienes podrán asistir a ejercer sus derechos a través del voto.

3.- Bertha Luján en su exposición a los morenistas mencionó que fue desechado el método de encuesta para elegir presidente(a), en ningún momento utilizarán ese procedimiento para definir la dirigencia nacional. En cambio afirmó que el proceso de renovación de los órganos de dirección y de ejecución, se llevará a cabo como lo marcan los estatuto, mediante asambleas distritales y respetando la democracia de la militancia.

Al respecto le recuerdo que fue propuesta del primer morenista, Andrés Manuel López Obrador que utilizaran el método de encuesta, pero para el caso habría que reformar los estatutos y ya tienen el tiempo encima, primero para cumplir con la elección de consejeros y seguir el calendario elaborado con anticipación, y después para realizar la Asamblea Nacional el 20 de noviembre, de la cual surgirá el nuevo(a) titular de la Presidencia nacional de Morena.

Finalmente le comentó que en esta asamblea informativa estuvo presente la Plana Mayor del Comité Ejecutivo Estatal, profesor Enrique Torres Mendoza, Presidente; Juan Guillermo Nolazco Aoyama, Secretario de Comunicación; Martha Irma Alonso, Secretaría de Mujeres, Gastón Herrera Arredondo, Secretario de Derechos Humanos y al Presidente del Consejo Estatal, José Jaime Oyervides Martínez.

4.- La Feria Estudiantil del Libro impulsada por la Universidad Autónoma de Tamaulipas de manera itinerante obtuvo mucho mejores resultados en esta ocasión, la segunda en esta clase de versión, en acercar el acervo cultural a alumnos, pero también a personal administrativo y docente al tener la facilidad de aprovechar la exposición en su plantel de origen.

El recorrido por las diferentes facultades o unidades académicas incluyó además de la venta y de intercambio de libros, la lectura en voz alta y presentaciones literarias cuyo propósito es sembrar el hábito de la lectura en la comunidad universitaria.

El rector José Andrés Suárez Fernández se dio su tiempo para asistir a la clausura de esta actividad de la Dirección de Difusión Cultural. En esa ocasión visitó los estantes de libros instalados frente a la biblioteca de la Facultad de Medicina Veterinaria, ahí expresó la importancia de efectuar eventos de esta naturaleza, que son fuentes de saber y que contribuyen en la formación integral de los estudiantes.