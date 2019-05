HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

CARMEN LILIA CANTUROSAS BUSCA VOTOS CON MENTIRAS

Faltan sólo 12 días para que terminen estas campañas electorales. Y, lo reitero: quienes avanzaron ya avanzaron y quienes no ya se quedaron. Ninguna estrategia racional da para que los rezagados, en tan poco tiempo, alcancen a quienes han logrado buenos resultados derivados de su intenso trabajo de campaña en territorio.

Y es por ello, que hoy vemos que algunos candidatos, desesperados por los paupérrimos resultados con los ciudadanos, estarían empezando a sacar de la chistera acciones que intenten, de manera desesperada, tratar de remontar el marcador electoral, cuando falta prácticamente una cuarta parte del proceso. Y créame, quien no logró nada, ya no lo logró.

Y en esta circunstancia se encuentran muchos de los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, quienes no han logrado resultados en este proceso electoral. Así lo dicen varias de las encuestas que han sido publicadas en las últimas semanas, análisis que señalan que el Congreso de Tamaulipas seguirá bajo control de los legisladores del PAN, lo que habrá de confirmarse la noche misma del dos de junio, cuando los ciudadanos tamaulipecos hallamos acudido a las urnas a emitir nuestro sufragio.

El caso es que ayer corrió por las redes sociales un video estelarizado por CarmenLilia CantuRosas Villarreal, candidata plurinominal a Diputada Local, donde acusa que en la medida en que va avanzando la campaña electoral, sus adversarios aumentan el nivel de la guerra sucia, la persecución y el hostigamiento contra ella. ¿La requerirán sus adversarios? Me parece que no.

Abogada de profesión, Carmen Lilia es la Notaria #195 del Municipio de Nuevo Laredo. Y señala que a sus oficinas llegaron inspectores a verificar su trabajo como fedataria, lo que ella misma señala en el video “aún y cuando no estamos exentos a estas revisiones”, pero asegura que estas revisiones fueron por ser candidata, argumento que no entendí. O eres o no eres. O te revisan la notaría porque eres notario o te revisan porque eres candidato. No veo claridad de pensamiento.

Dice la Ley que a las notarías se le aplicará una revisión al año siempre y cuando no se encuentren irregularidades. De encontrarse anormalidades, se podrán hacer dos, tres o más revisiones, hasta que la autoridad quede completamente satisfecha y conforme con que la operación de la notaría cumple con lo que marca la Ley.

Pero, además, quien ha afilado más sus dientes contra las notarías es el Sistema de Administración Tributaria, órgano recaudador de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien ha reforzado los controles para evitar delitos como el lavado de dinero. El SAT se ha vuelto muy estricto con la operación de las notarías, llegando a castigar a violadores de la Ley con la inhabilitación como notario y hasta la cárcel.

Por supuesto que no hay que olvidar que a partir del jueves 14 de junio de 2018 entró en vigor el decreto gubernamental emitido por el Gobernador tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca, con el que la Dirección de Asuntos Notariales del Gobierno de Tamaulipas vigila el ejercicio completo de la función notarial en Tamaulipas.

Con ello, lleva el registro de notarios, aspirantes con patente al ejercicio del notariado y adscritos a cargo de notarías, en el que consten los datos más relevantes relacionados con el inicio, ejercicio y terminación de sus funciones notariales.

También realizan visitas ordinarias y extraordinarias a las notarías para supervisar su funcionamiento, así como la actuación del notario que obtuvo el FIAT o a la persona adscrita, además de llevar un registro de los avisos de otorgamiento de testamento público abierto, un registro estatal de poderes, entre otra documentación más de las transacciones que realizan los notarios.

La dependencia, también organiza y actualiza un registro de sello y firma autógrafa de los notarios y adscritos a cargo de notarías, autoriza la sustitución de sellos a los fedatarios, recibe el expediente original de jurisdicción voluntaria en los que hayan intervenido los notarios y llevar el Registro de Jurisdicción Voluntaria en Sede Notarial.

Así quedó de manifiesto en la reforma el artículo 40 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, donde se aclara que se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Y es que como se recordará, ante diversas irregularidades presentadas en las notarías de Tamaulipas, el gobierno inició una revisión profunda de las mismas. Y de estas revisiones, algunas notarías fueron sujetas a investigación por asuntos relacionados con la compra-venta de inmuebles y otras más, por no trabajarlas el notario del FIAT sino por “arrendamiento”.

Por ello, los notarios ahora están bajo supervisión constante y permanente de la Dirección de Asuntos Notariales, que lleva el control hasta de las solicitudes para realizar el examen para obtener el Fiat de notario, integrar la lista de concursantes, firmar las pruebas prácticas a sortearse entre los sustentantes y formar parte del jurado para los exámenes.

Pero reitero, esta reforma de Ley fue desde junio del 2018, lo que nada, absolutamente nada, tiene que ver con el actual proceso electoral.

En entrevista para un noticiero radiofónico, Alfonso Salinas Flores, presidente del Colegio de Notarios del Estado de Tamaulipas, dijo que “en este último periodo se llevan 15 revisiones en todo el estado, en forma insaculada porque así lo contempla la Ley. Y nos deben de revisar a todos. Y nos van a seguir revisando”, lo que confirma lo que le he venido platicando y como operan las revisiones a los notarios: no por capricho, no por participación electoral, sino conforme a lo que marca la Ley.

Pero volviendo al tema electoral y a Carmen Lilia. Ella acusa que a través de “pasquines electrónicos” se les ha querido denostar a ella y a su familia, incluido su hermano, el ex alcalde Carlos CantuRosas Villarreal, quien tiene problemas con la justicia por temas de cuentas públicas de cuando fue presidente municipal, lo que tampoco nada tiene que ver con este proceso electoral.

Carmen Lilia señala que no está dispuesta a seguir aceptando los ataques en su contra, sólo porque no se deja y levanta la voz, y aplica la máxima que su padre le enseñó: “La libertad no se implora, se conquista”.

Pero insisto nuevamente. A mí en lo personal me parece, porque no hay antecedentes de ataques en su contra o contra su candidatura, que este video tiene objetivos y tintes electorales más que otra cosa. Si no entonces, ¿por qué meter en el asunto a personajes de la política tamaulipeca que nada tienen que ver con el asunto?

Hay que recordar que el pasado 2 de mayo, el hijo del asesinado periodista Carlos Domínguez, asistió a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador a pedir justicia ante la falta de resultados en la investigación del homicidio de su padre. Carlos Domínguez padre se encontraba trabajando en una investigación de corrupción en la que se involucraba al ex alcalde Canturosas, al momento de ser asesinado.

Domínguez acusó al ex alcalde Canturosas como actor intelectual del crimen de su padre y cuestionó al presidente porque no ha sido detenido y porque MORENA postulo a su hermana, atinó Usted, a Carmen Lilia, como candidata a diputada plurinominal al Congreso de Tamaulipas. Ante el cuestionamiento sobre la candidatura de Carmen Lilia CantuRosas, López Obrador dijo: “nosotros no nos metemos en esta parte electoral, pero estás en todo tu derecho de expresarlo y que la autoridad competente intervenga”.

Al día siguiente, y en una carta abierta publicada en el periódico El Universal, el ex alcalde de Nuevo Laredo, CantuRosas Villarreal, se dice inocente y se autocalifica como perseguido político por militar en un partido contrario al del Gobernador de Tamaulipas y por ser un “real opositor” al mandatario tamaulipeco.

Y entonces, todo lo anterior hace pensar que los CantuRosas están liderando una estrategia para intentar recuperar, a través de los medios, el capital político que no han sido capaces de ganar en el territorio. Asimismo, buscando en redes sociales las “acusaciones y denostaciones” que dice la candidata plurinominal de MORENA a diputada local, que le han hecho desde los niveles más altos del poder en Tamaulipas, yo no encontré ningún pasquín, ni sitio ni comentario, lo que fortalece la realidad de que dichos ataques sólo están en la cabeza de Carmen Lilia y lo que le urge es que el partido que la postulo logre remontar el marcador en la contienda electoral, lo que se ve difícil a estas alturas del partido, muy difícil, casi imposible.

Y “la defensa de su hermano Carlos”, el ex alcalde de Nuevo Laredo, es harina de otro costal y las acusaciones son por abuso en el uso de los recursos públicos de los neolaredenses, lo que nada tiene que ver con el proceso electoral, así que lo saludable para todos es que al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios. Tiempo al tiempo.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX