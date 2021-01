T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

CARMEN LILIA, EN NUEVO LAREDO ARMÓ FENOMENAL FIESTÓN PESE A LA PANDEMIA….!

ALGO netamente increíble, inaceptable y hasta riesgoso “por el perjuicio a la salud”, fue “el fiestón de grandes dimensiones” que, el pasado fin de semana armó allá en Nuevo Laredo la Diputada plurinominal y viable abanderada de Morena a la Presidencia Municipal de aquel puerto fronterizo Carmen Lilia Canturosas Villarreal, cuyo mujer (con todo respeto) y los organizadores del evento, disfrutaron de lo lindo, las muy varias marcas de vinos y licores nacionales y del extranjero, importándoles un bledo “tomar en cuenta los protocolos de salud”, pasando por alto el tema del contagio del virus, cuya pandemia mundial sigue manteniendo bajo temor y zozobra a las familias el todo el globo terráqueo.

EN VARIOS videos que en las redes sociales “corrieron como fuego en reguero de pólvora”, se pudo observar a la legisladora de Morena Carmen Lilia Canturosas, “en medio del fiestón” dirigiendo un mensaje político que apenas se escuchaba por la algarabía de la gente ya entrada en copas, cuya dama, repito con todo respeto, busca ser alcaldesa en Nuevo Laredo, “a pesar de que, por su pueblo”, ni ella y menos su hermano Carlos Enrique, se preocuparon por servir con atingencia y perseverancia a las familias de todos los estratos sociales, de tal manera que el ex alcalde Canturosas Villarreal anda prófugo de la justicia, aunque él, para hacerse víctima “se dice perseguido político”, pero los números no mienten, porque el ex edil Neolaredense, dejó “cuentas pendientes” y fue la ASE la que detectó los faltantes millonarios”, que se le imputan.

Y COMO el ex alcalde de Nuevo Laredo Carlos Canturosas Villarreal, no pudo justificar los millonarios recursos, “desaparecidos como por arte de magia”, éste político ex panista, lejos de ocurrir ante la ASE y hacer la debida explicación y dar cuenta transparentemente sobre los faltantes en sus cuentas públicas, pra no decir que destino le dio a esos montos millonarios, no tuvo más que darse a la fuga e internarse en suelo norteamericano, desde donde dicen está operando, para buscar que su hermana “la Diputada pluri” Carmen Lilia Canturosas Villarreal, busque recuperar el terreno perdido e intentar “volver a agenciarse” el poder político y económico que tuvo en sus manos.

SIN EMBARGO, la Diputada Carmen Lilia, lejos de obrar con cordura, sensatez y responsabilidad, para evitar “los contagios del coronavirus” que dañan la salud y provocan hasta la muerte, eso pareció no importarle a esta señora, porque “armar un fiestón” del tamaño del mundo, es un acto criminal, porque con esta clase de fiestas o reuniones sociales, “se atenta contra la salud de los presentes” a los que para nada se les veía haciendo uso de los cubre bocas, ni aplicando la sana distancia, cuyo detalle peligroso no fue tomado en cuenta por la legisladora, haciéndose caso omiso a los llamados del Gobierno Federal de evitar las tumultuosas reuniones sociales, como es el caso, al que hoy aquí hacemos referencia con todo respeto.

RECORDEMOS que si la Diputada Carmen Lilia Canturosas, pretende buscar al Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, está en su derecho, pero ha quedado claro que esta mujer, no lo hace por realmente servir, porque si se trata de servirle al pueblo, “como legisladora no ha hecho el fecundo y creador trabajo de bienestar social que pudiera ejercer” como representante popular y si obra por generar actos de alto riesgo y peligro a la salud, eso es no tener conciencia, porque si no obra por cuidar la salud de la gente en estos tiempos de pandemia, eso es no actuar con criterio, cuya postura es la que deben tomar muy en cuenta los reales servidores públicos, porque esa es la ineludible obligación que deben adoptar los funcionarios que ocupan los espacios gubernamentales. Y Carmen Lilia, por su ligero actuar, deja muestra de su irresponsable forma de pensar, cuyos hechos están claros en los videos difundidos en las redes sociales.

PARA FINALIZAR, es importante señalar que, si el hermano de la Diputada “anda prófugo de la justicia”, es porque incurrió en delitos graves, como el agenciarse dinero público y como no justificó los millonarios recursos que son del pueblo, los que incluso debió derramarlos en bien de las familias de las colonias populares de Nuevo Laredo, al no hacerlo, Carlos Canturosas se vio en la imperiosa necesidad de “tener que huir y andar a salto de mata”, como actualmente se encuentra a vecino país del norte, cuyo tema, cuando menos lo esperemos, tendrá que definirse, si este es detenido mediante extradición o bien amparado acuda a pretender justificar “en que se gastó los millones de pesos que andan volando”, mismos que no aparecieron en las cuentas públicas de Canturosas, quien cual vil cobarde prefirió desterrarse del pueblo que mal gobernó, dejando ultra-mega-pendientes las cuentas de cuando fue Presidente Municipal de Nuevo Laredo.

Por hoy es todo y hasta mañana.

