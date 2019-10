            < Carmen Lilia impone la agenda del Congreso

PRESENCIA

1.- La agenda itinerante que se propone desarrollar el Congreso de Tamaulipas no deja de ser un riesgo político, en virtud de que el ambiente social está cambiando dado los malos ejemplos que se ven por la televisión en la Cd. de México. Por algo a partir de la instalación de la LXIV Legislatura se activó un operativo de seguridad más acucioso que el de sus antecesores, el cual no sabemos si tendrá forma de funcionar en los lugares que se declaren recintos para la celebración de plenarias fuera de la sede en Victoria.

La presencia de la izquierda que porta un ADN muy particular ofrece la posibilidad de que exaltados los ánimos se desborden en eventos que pueden romper el orden.

En otro tenor, podemos señalar que un punto tan sencillo como era el fijar posturas frente a la realidad de una propuesta presupuestal federal y que no debió ir más allá de exponer argumentos, por acalorados que fueran y fijar un punto de acuerdo que una vez aprobado por la mayoría que conforman PAN (22), PRI (3) y MC (1) el asunto debió quedar concluido. Pero en lugar de ello, se pusieron los guantes y permitieron que una sola diputada les marcara la agenda para el próximo domingo.

El bloque mayoritario defiende una postura que es justa a todas luces, para la cual requiere hacer gestión y presión para tener otros resultados, mientras que para la otra fracción el recurso que envía la Federación presenta un incremento similar al de la inflación.

Carmen Lilia es la defensora de oficio del Gobierno de la 4ª Transformación, eso se entiende y hasta se justifica por cuestiones de intereses políticos, pero la mayor parte de la bancada (10) de Morena, se abstuvieron 7 de votar a su favor, tampoco lo hicieron en apoyo del bando contrario, pero tienen conciencia de lo que esto representa en el electorado afectado por el bajón de recursos.

Los morenistas abstencionistas fijaron postura desde el punto de vista de sus representados, de lo que interesa a los tamaulipecos y que también no afecte a su partido. La diputada Carmen Lilia en su afán de defensora de la 4ª T no le importan las demandas ciudadanas ni los efectos negativos para Morena del cual no es militante.

La sesión plenaria del Congreso local tendrá lugar el próximo domingo y será interesante ver de qué cuero salen más correas, si los panistas con todo y su mayoriteo son incapaces de imponerse y se dejan someter en cuestiones sin sentido, veremos si tienen la habilidad para manejar el timón y atracar en el puerto que hubieran elegido de acuerdo a una estrategia, o se dejarán arrastrar por las oleadas de la improvisación, las ocurrencias presentes en una sola voz.

LOS RIESGOS DEL PODER LEGISLATIVO.- Por otra parte, si Usted ve al diputado Gerardo Peña Flores, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, le encargo recomendarle se informe sobre el seguro contra daños materiales para el inmueble del Palacio Legislativo de San Lázaro, que si bien lo avala en caso de fenómenos naturales como incendios o terremotos, también lo protege en caso de explosiones, huelgas, alborotos populares, vandalismo, conmoción civil y otros daños producto del deterioro del edificio roturas de tuberías o caídas de árboles, etc.

Ellos pagaron 21 millones de pesos, pero en caso de terrorismo o sabotaje recibirán 100 millones de pesos. La cobertura es del 1 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2020.

Es una medida de prevención que les debió dictar su buen juicio tratándose de uno de los poderes que son pilar de la 4ª Transformación donde se supone no hay despilfarros. Cuando el río suena es que agua lleva y no es una inversión ociosa, sino necesaria ante el ambiente social que se vive en esos escenarios.

2.- Sin lugar a dudas el tema que más retiene la atención del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca es el de la seguridad, y en ese sentido en esta semana encabezó actividades, una de ellas la reunión plenaria de la Mesa de Seguridad y Justicia de Victoria, y la supervisión de obras de construcción y ampliación en las instalaciones de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, así como las referentes al complejo de Seguridad Pública también en esta capital.

Por lo que respecta a la reunión, el Gobernador detalló la situación actual que vive Tamaulipas en lo relativo a seguridad; explicó los retos que se enfrentan y reconoció los avances logrados.

Asimismo el mandatario tamaulipeco refrendó su compromiso de seguir apoyando a las mesas de seguridad del estado, pues han demostrado su potencial ahora reflejado en una baja en los indicadores de violencia y criminalidad. García Cabeza de Vaca asentó que el camino al éxito se logra con la coordinación y transversalidad de responsabilidades.

Con frecuencia el mandatario tamaulipeco se apersona en las mesas de seguridad, lo ha hecho en la zona sur y la frontera, en más de una ocasión en cada punto geográfico, de esta manera le da seguimiento a los acuerdos y revisa los indicadores para ver resultados y es oportunidad para intercambiar impresiones con los representantes de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, Policía Federal, asimismo con las fiscalías General de la República y del Estado, todos ellos integrantes del Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz en Tamaulipas.

Las mesas ciudadanas están integradas por representantes de la sociedad civil, así como de diferentes organizaciones y sectores productivos, mismos que estuvieron presentes en la reunión de trabajo.

En esta misma semana García Cabeza de Vaca supervisó las obras de construcción y ampliación de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, así como el Complejo de Seguridad Pública de esta ciudad capital. Ambas infraestructuras son piezas claves en la construcción de la estrategia contra la inseguridad.

3.- A 72 horas de celebrarse en Tamaulipas las 9 asambleas distritales donde Morena elegirá a los consejeros que participarán en la plenaria nacional del 20 de noviembre y elegir al presidente(a) del Comité Ejecutivo Nacional, hay insatisfacción de algunos que no figuran en el listado del padrón para poder participar en esta parte del proceso. Al mismo tiempo no pasa desapercibido las hostilidades surgida al calor de este proceso y la falta de conducción política en el partido.

Entre ellas las denuncias a funcionarios públicos por apoyar con recursos institucionales a Bertha Luján Uranga, una de los 4 aspirantes, las acusaciones van directas al alcalde de Madero y a José Ramón Gómez Leal. En el primer caso los cargos fueron asentados ante la FEPADE y en el segundo difundido en esta capital por Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente de Ricardo Monreal quien aseguró que sus dichos los haría llegar a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Otra de las candidatas Yeidckol Polevnsky también fue víctima del fuego amigo al exhibirla como una de las causantes de Hacienda a la que condonaron una cuenta millonaria de impuestos, claro que lo negó y su versión es la única defensa que tuvo, pero golpe dado ni Dios lo quita. Y en este caso se trata de valores exaltados por el primer morenista del país y que quedan en entredicho.

La cuestión es que los ataques, acusaciones y demás agresiones se dan entre los propios morenistas, practican aquello de que “la cuña para que apriete debe ser del mismo madero”.