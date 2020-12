EL FRANCOTIRADOR

CARTA A SANTA CLAUS

Por Óscar Jiménez

Aunque usted no lo crea los políticos también creen en Santa Claus.

Y este mes de diciembre de 2020 pusieron a chambear horas extras al viejo Santa.

Muchos políticos tienen peticiones…ahí vamos:

1.-Ciro Hernández Arteaga; Según el último trascendido en Altamira, al exdiputado local del PAN ya le llegó el regalo de Truco Claus.

Y es que dicen de manera extraoficial que la fórmula panista para el 2021 del municipio de Altamira sería así:

Ciro Hernández Arteaga como candidato a presidente municipal, porque se piensa que es el único que garantiza el triunfo en las urnas y el mero mero de Tamaulipas lo que quiere ante todo es ganar las elecciones.

A Ciro se le sumaría Miguel Gómez Orta como diputado, es decir, el PAN, le daría la oportunidad de reelegirse en el cargo que actualmente ostenta.

Y en el distrito XIX (Miramar) iría la señora esposa del primo incómodo de Eugenio Hernández, me refiero a Javier Gil.

La dama es Elizabeth Humphrey, ex Primera Dama de Altamira y en la candidatura a diputación federal, según el trascendido, iría la actual presidenta municipal de Altamira Alma Laura Amparán en el distrito 7 federal.

Subrayo que es la última versión extraoficial en la Ciudad de Altamira, pero que Truco Claus aparentemente se adelantó a la navidad y llegó primero, ganándole al viejo habitante del Polo Norte

2.-César Verástegui Ostos (El Truco); Seguramente la carta que El Truco le envió a Santa Claus contenía 2 peticiones.

Una, ser el candidato a gobernador por el PAN para el 2022, pero hay que reconocer que ese Santa están muy lejos aún en el tiempo para determinar si le trae ese regalo, aunque El Truco, se mueve mucho en el sur de la entidad e incluso algunos ya hablan de que está tejiendo una red electoral a su favor.

Dos, que presuntamente le pidió una agencia de viajes a Santa Claus, para que su hija no batalle en la programación de sus periplos.

3.-Yahleel Abdala Carmona (PRI Nuevo Laredo); Y siguiendo con la idea de que los hombres del poder sólo tienen en mente ganar en el 2021 y cualquier cosa puede pasar.

Por ello, muchos piensan en Nuevo Laredo que la dama tricolor (que por cierto está muy posicionada en las encuestas) podría haberle pedido a Santa Claus la candidatura del PAN a la diputación federal.

No se usted, pero insisto, a muchos neolaredenses esta idea no es descabellada. Por lo que ven con ojos de cambio de partido a la dama Yahleel Abdala, aunque hay que dedcir que ella no ha dicho nada al respecto.

4.-Jaime Turrubiates Solís; Que en el municipio de Madero el ex panista, ex priista y ex verde ya le escribió su cartita a Santa Claus.

Y que Santa Claus se adelantó y le respondió que sí a su petición. ¿Será?

Y es que Jaime Turrubiates quiere ser candidato panista a la presidencia maderense.

Se siente con tamaños suficientes como para ganar la elección constitucional el siguiente año.

Y para convencer al Santa Claus panista de que él debe ser el candidato del PAN a la presidencia municipal de Ciudad Madero, le envió los resultados de una presunta encuesta donde Jaime sale ganador dos a uno contra MORENA. ¿Usted cree?

EL CISEN DEL FRANCO

…La Secretaría de Seguridad de Tamaulipas envía EL REPORTE diciendo que; para transitar por las carreteras de Tamaulipas con más confianza y como parte de la primera etapa, la Policía Estatal cuenta ya con 10 de las primeras 11 Estaciones de Servicio las 24 horas.

[email protected]