CARTELES MEXICANOS DE LA DROGA SON TERRORISTAS: TRUMP

Rubén Dueñas

Pese a que desde el lunes en su matinal conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a su par de Estados Unidos, Donald Trump, a respetar y no insistir en aplicar o querer imponer la política de fuerza en México, el mandatario norteamericano dijo ayer martes que designará a los carteles mexicanos de la droga como terroristas, por su papel en el tráfico de drogas y personas.

“Serán designados; he estado trabajando en eso durante las últimos 90 días. Saben, la designación no es tan fácil, se tiene que pasar por un proceso y estamos bien metidos en ese proceso”, remarcó Trump durante una entrevista que fue divulgada el día de ayer.

El tema en si no es nuevo para Donald Trump, ya que hay antecedentes de que desde marzo estaba pensando muy seriamente en incluír a los carteles mexicanos en la lista de los narcoterroristas. Esto después de que los congresistas, Mark Green y Charles Roy, pidiéron formalmente que se tomara ésta decisión a través de una carta al titular del Departamento de Estado, Mike Pompeo. Después de la matanza, el mandatario insinuó que EEUU podría mandar al Ejército al sur de la frontera. Este domingo llegó el turno de los LeBarón.

El canciller Mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón, se refirió al tema el lunes y rechazó toda intromisión del país vecino. Dijo que el tema del narcoterrorismo tiene una implicación jurídica, considerando que los actos son gravísimos, pero tiene un impacto jurídico internacional. Es inconveniente e innecesario”, remarcó.

Sobre la petición hecha al gobierno estadounidense por parte de la Familia LeBarón de designar como terroristas a los carteles mexicanos, el coordinador del PRD en el Senado de la República, Miguel Angel Mancera, dijo que Estados Unidos debe combatir desde su país a las organizaciones criminales mexicanas. Dijo que se tiene que hacer un trabajo conjunto, no solamente de México, es un trabajo binacional, apuntó.

Por su parte el líder del PRI en la Cámara Alta, Miguel Angel Osorio Chong, comentó que su partido rechaza cualquier intervención del país vecino.

“Nunca se ha permitido y no debemos abrir paso a ello, tenemos capacidades suficientes los mexicanos para poder enfrentar éste tipo de retos, yo creo que lo que hace falta es buscar una estrategia que de mejores resultados. Hay que resolver casos como el de la Familia LeBarón para que evitemos se repitan” , señaló sobre alguna intervención.

Dejando ver su malestar por lo que está ocurriendo en torno al caso de la Familia LeBarón, el Presidente López Obrador afirmó de manera categórica que “nuestros problemas los vamos a resolver los mexicanos, no queremos la injerencia de ninguna potencia de ningún país extranjero, es muy clara la Constitución, no somos vendepatrias, no va vamos a permitir ninguna amenaza o intervención extranjera”, dijo el presidente AMLO en la mañanera de el lunes.

Por último el tabasqueño aprovechó la oportunidad para poner en claro que aunque hay sectores que “casi, casi, demandan una intervención, eso jamás lo va aceptar, además de que tampoco va a cambiar su estrategia de seguridad,

El Horario de Verano no es cosa de un país ni tampoco lo impuso un gobierno; sabemos que el cambio del horario rije en más de 100 o 120 países del mundo, por lo que suponemos que tiene su orígen en un acuerdo multilateral, haiga sido por lo que haiga sido, por lo que dudamos que el Senado de la República pueda modificarlo o desaparecerlo, como al parecer lo pretende el gobierno de la izquierda que está en el poder por primera vez en nuestro país.

Para nosotros algo raro esta ocurriendo en el equipo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo mismo que en su partido, ya que según nosotros sus colaboradores más cercanos le están empezando a fallar, pero feamente y en serio, el que más nos sorprende es el diputado federal y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Baja, Mario Delgado Carrillo, ya que sin rodeos ni tapujos ha dicho que México va a una recesión, lo que nos parece inaudito de su parte.

Otro que también se anda saliendo del huacal es Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Alejandro Encinas, el que deja de lado su función para que sea el titular de la SSPC, Alfonso Durazo, para que sea él quien le de puntual seguimiento a los acuerdos entre el gobierno federal y la familia LeBarón, pero con lo que no estamos de acuerdo es con que el gordo de antemano haya descartado participar en la reunión que en fecha próxima tendrá el Presidente López Obrador con la familia LeBarón.

Julián LeBarón anunció que junto con Javier Sicilia encabezará una marcha el próximo 1 de diciembre , día en que López Obrador cumple el primer año de su gobierno, en cuyo marco el mandatario nacional rendirá a los mexicanos su tercer o cuarto informe de gobierno, Por parte de los LeBarón en enero del 2020 habrá otra movilización, en el entendido de que el dia 2 de enero los va a recibir el mandatario nacional.

Por cierto el presidente y gran líder de las izquierdas en México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó ayer martes 26 de noviembre el primer centenario luctuoso del general revolucionario villista, Felipe Angeles, el que fuera fusilado por negarse a reconocer el gobierno de Victoriano Huerta. El homenaje se llevó a cabo en el histórico y hermoso Castillo de Chapultepec, evento al que asistió la señora Beatriz Gutiérrez, sin ser la primera dama, ya que despreció la honrosa distinción por razones que no dio a conocer.

También asistiéron los titulares de la SEDENA y la MARINA , Gobernación, Seguridad y Cultura, entre otros, además de familiares del general Felipe Angeles, Claudia Sheinbaum , la presidenta del Senado Mónica Fernández, de MORENA obviamente y generales en retiro, así como invitados especiales.

Vaya ejemplo que está poniendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el que donó su salario del tercer trimestre para ayudar a combatir la epidemia nacional de adicción a la opioides y estamos hablando de 100 mil dólares, recurso que fue entregado al subsecretario de salud que supervisa las oficinas y programas federales de salud ´pública.

En un evento en el que se reconoció a profesores y personal administrativo, por su trayectoria de servicio , así como de estudiantes destacados por su alto promedio académico, la Facultad de Música y Artes (FMA) “Mtro. Manuel Barrozo Ramírez, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo la celebración del 47 aniversario de su fundación.

En el festejo se llevó a cabo en la Sala Manuel Enriquez, del Centro Universitario Sur (CUS) de la UAT, en el bello puerto de Tampico, nos enteramos que se presentó el proyecto artístico “Musical Tamaulipas”, realizado por profesores y estudiantes de ésta institución.

A través de un recorrido visual, musical y dancístico, en el proyecto se mostró las bellezas naturales, el folclore, la cultura y las tradiciones de las regiones del estado, así como las obras de reconocidos artistas tamaulipecos, entre éstos Cuco Sánchez, Roberto Cantoral, Genaro Salinas, Rockdrigo y Ernesto Cortázar.

Con la representación del rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, presidió la ceremonia el director de Gestión Operativa del CUS, Edik Martín Rodríguez Camacho, quien destacó su reconocimiento al trabajo encabezado por la directora de la FMA, Mtra Norma Laura Barrientos Villanueva. Y vamos por más.

