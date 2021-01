RELOJ POLITICO

POR JO*MAR

TIC TAC

“CASCADA” DE REGISTROS PARA DIPUTADOS FEDERALES EN MORENA.

REACOMODO DE CANDIDATURAS EN EL PAN CHUMA A LA ALCALDIA Y GERARDO DIPUTADO.

Como en los viejos tiempos de PRI, se vivió en comité nacional de Morena en respuesta a la convocatoria, una “cascada” de aspirantes a diputados federales acudieron a registrarse para el proceso 2020-2021, cuya votación está prevista para el 6 de junio del 2021, varios Tamaulipecos entregaron documentación.

El plazo para el registro de los aspirantes cerró ayer a las 18 horas en México, para los militantes de Morena y simpatizantes de la segunda circunscripción federal que comprende varios estados del noreste y centro de la República, entre ellos Tamaulipas.

Aunque no hay una información oficial de Morena, sobre quienes son los que entregaron la documentación para solicitar su aceptación para ser tomados en cuenta en el proceso de selección interna.

La siguiente información obtenida en redes sociales que subieron los propios aspirantes pero no se descarta que pueda haber más nombres en cada uno de los 9 distritos electorales federales.

Distrito 01 Nuevo Laredo JOSE HERIBERTO CANTU DEANDAR, Distrito 02 Reynosa OLGA JULIANA ELIZONDO GUERRA (Reelección).

Distrito 03 Rio BRAVO JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUA, quien podría hacer campaña desde el lado americano ya que tiene proceso en Tamaulipas por la auditoria superior del Estado.

ELIPHALET GOMEZ, distrito 04 Matamoros, ADRIANDA LOZANO (Reelección).

Distrito 05 VICTORIA, FELIPE GARZA NARVAEZ, NORA HILDA DE LOS REYES y OSVALDO DOSAL CABRERA

Distrito 06 Mante, OMAR SALOMON VARGAS, y FERNANDO CASTELAN LARIOS. Distrito 07 Madero, ERASMO GONZALEZ ROBLEDO (Reelección), Distrito 08 Tampico, LLUVIA ORTEGA MALDONADO, ALBERTO SANCHEZ NERI y EDUARDO HERNANDEZ CHAVARRIA.

Distrito 09 JOSE LUIS GODINA ROSALES, FABIAN DE LA GARZA ADAME, ambos perdederos en las elecciones pasadas y JUAN TRIANA MARQUEZ.

De ese grupo de 16 registrados no se habían presentado ARMANDO ZERTUCHE ZUANNI de Reynosa, HECTOR JOEL VILLEGAS EL CALABAZO de Rio Bravo y OLGA SOSA, DE Tampico.

En otro orden de ideas, en los nombres filtrados que subieron en redes sociales de los aspirantes a diputados federales del PAN, podría haber algunos reacomodos como en el caso distrito 02 donde se menciona a JESUS MARIA MORENO CHUMA, para diputado federal siempre no porque va en su lugar el presidente del congreso GERARADO PEÑA FLORES, por el hecho que en las encuestas las supero CHUMA, las que están en poder del comité estatal del PAN y que tomo la decisión que sea el candidato a la presidencia municipal de Reynosa y que además cuenta con el apoyo de la alcaldesa MAKI ORTIZ.

Aun así, tanto CHUMA como GERARDO PEÑA, a diario andan en territorio trabajando y estar preparados para lo que les toque.

Todo ello se está viendo en el comité estatal del PAN y con el comandante de los azules que es el gobernador y el acuerdo con la alcaldesa MAKI ORTIZ, quien es el fiel de la balanza en Reynosa.

No hay que descartar la incursión en la candidatura para CARLOS PEÑA ORTIZ

La decisión sobre quien será debe hacerse en el curso de esta semana para inscribir al candidato para la diputación federal.

Otros reacomodos se podrían dar en el distrito 04 de Matamoros donde se menciona a IVETTE BERMEA, que vaya como candidata a la presidencia municipal y también el Victoria donde ARTURO SOTO ALEMAN, en lugar de diputado va por la presidencia municipal.

Cambio de tema, La fiscalía general de la República anuncio que la próxima semana judicializara ante un Juez Federal los resultados de su investigación en torno a las declaraciones del ex director general de Pemex EMILIO LOZOYA, que involucran en diverso delitos a dirigentes políticos y funcionarios de anteriores administraciones y gobernadores actuales.

En dichas declaraciones se menciono al ex secretario de Hacienda. LUIS VIDEGARAY, a los gobernadores de Tamaulipas, FRANCISO GARCIA CABEZA DE VACA, y de Querétaro, FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIN, así como a los ex legisladores SALVADOR VEGA CASILLAS, y JORGE LUIS LAVALLE, además al ex candidato presidencial del PAN, RICARDO ANAYA.

Aguas, inicia la cacería en serio el presidente AMLO.

En otro tema, las candidaturas de Morena están en proceso y hasta ahora no hay nada para nadie de los que andan en busca de un cargo de elección popular sobre todo en lo que se refiere a las presidencias municipales y diputados locales para el congreso de Tamaulipas señalo en breve entrevista el diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANNI, con varios periodistas que fueron convocados para convivir en este día especial de la rosca de Reyes en Reynosa.

Por su parte MARCELO OLAN, que también a temprana hora de la mañana ofreció un convivio de rosca de reyes a las periodistas, señalo que su partido no ha tomado decisiones rumbo a la contienda interna por las alcaldías y diputaciones locales, mostro intención de unidad y de respaldar al candidato que finalmente postule morena para la presidencia municipal.

Quien no podía quedarse sin estrechar la relación con los periodistas es HUMBERTO PRIETO HERRERA, quien este día a temprana hora ofrecerá un almuerzo a los periodistas con motivo del día del periodistas que fue el pasado 4 de este mes y festejar la rosca de Reyes.

HUMBERTO, quien junto con otros aspirantes busca la postulación de morena para presidente municipal, mantiene una excelente relación con líderes nacionales de Morena y legisladores como el senador RICARDO MONREAL y el dirigente MARIO DELGADO.

La ventaja que hay entre los aspirantes es que han tenido platicas de acercamiento para cuando se tome la decisión de quien será el candidato seleccionado ir en unidad toda para que morena gane la elección en Reynosa y Tamaulipas.

Por cierto la burocracia municipal a partir de ayer hizo presencia en las distintas dependencias después de haber disfrutado sus merecidas vacaciones de invierno.

Por cierto ya que estar prevenidos pues se anuncia de parte del servicio meteorológico otro frente frio que entra a partir de esta mañana en la zona norte de Tamaulipas. Hay que estar preparado y abrigarse para evitar las enfermedades por los cambios de clima.

