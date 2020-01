LAS AGENDAS

¿Cascos azules en Tamaulipas?

Por Leticia Santoyo

Agenda política: No caben más migrantes en Tamaulipas, afirma alcaldes fronterizos. Las declaraciones de los alcaldes de la frontera norte del país se han unificado para señalar que ya no caben más migrantes ni centroamericanos ni de ninguna otra parte del mundo, las ciudades de la frontera con Estados Unidos están colapsando, pues la llegada de todas estás personas no está presupuestado a nivel municipal, estatal, ni tampoco la federación ha enviado un solo peso para ayudar con la estancia obligada de varios miles de desplazados.

El alcalde de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ha sido uno de los más insistentes en buscar mecanismos para cerrar la puerta a los migrantes que se desplazan de manera masiva desde sus países con grandes problemas económicos o de violencia, buscando ingresar a los Estados Unidos de Norteamérica por una vida con mayor calidad en empleo, educación y en general bienestar familiar. Sin embargo, todo ello, no ha dejado de ser solo “el sueño norteamericano”.

México empezó a retornar masivamente a quienes se les ha negado el asilo en los Estados Unidos debido a que no hay más que ofrecerles.

Agenda de medios: Tamaulipas enciende focos rojos por posible caso de coronavirus. La llegada de una nueva enfermedad conocida como coronavirus alertó a todo México, pero en Tamaulipas se encendieron los focos rojos ante la posibilidad de tener un caso positivo, que en las próximas 72 horas se confirmará o se desechará la presencia de esta cepa en Reynosa, y aunque el presunto portador está asintomático, todo apunta que en su visita recientemente a China pudo contraer el virus.

En realidad se trata de un médico de nacionalidad china, que desde hace un tiempo radica en la ciudad de Reynosa y en diciembre fue a visitar a familiares y amigos a la ciudad de Wahun, Hubel en China y luego de varios días de estar ya en Tamaulipas de regreso, presentó un cuatro de tos y escurrimiento nasal, lo que condujo a la sospecha de haberse contagiado de coronavirus; ante ello, la Secretaría de Salud, salió diligentemente a tranquilizar a la población, asegurando que se activó el protocolo de bioseguridad nivel tres en Reynosa para crear el cerco sanitario e instalar una red negativa hospitalaria.

Así fue como Gloria Molina Gamboa pidió a los medios de comunicación no crear psicosis en relación al tema, debido a que la situación está controlada; el médico chino, está aislado en su casa. La Secretaria se comprometió también a mantener una comunicación oportuna y directa para informar a la población más sobre el coronavirus.

En casos como éstos, Tamaulipas cuenta con experiencia probada como pasó en su momento con la influenza, el dengue hemorrágico y otras enfermedades que han pasado a la historia, aunque a decir verdad, ya muchos andan de oficiosos llamando la atención. Esperemos la información que la secretaria ofreció.

Agenda ciudadana: Solicitan empresarios “cascos azules” para resguardar la seguridad. Los niveles de desesperación por el regreso de la paz y la seguridad pública llegaron a tal magnitud que la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas solicitará al presidente la presencia de los “cascos azules” pues ni el ejército mexicano, la guardia civil, ni autoridad alguna garantiza a los empresarios la tranquilidad suficiente para sus actividades cotidianas en el estado.

Tal vez pueda sonar exagerado, pero la voy de los empresarios suena ya como una medida desesperada y se van a instancias internacionales, que la Organización de Naciones Unidad (ONU) envíe tropas a Tamaulipas para devolver la tranquilidad que se perdió desde hace muchos años., ese renglón se salió de las manos de todas las autoridades, dicen los empresarios que es hora de que lo reconozcan y pidan auxilio internacional.

Lo más cercano a la solicitud será pintarlos.

