CASO ARISTÓTELES: LE PEGA A TODO EL PAÍS

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

Ante las implicaciones del asesinato del exgobernador de Jalisco, la Fiscalía de la República debió haber atraído el caso de inmediato.

El Grupo de Coordinación Tamaulipas para la Construcción de la Paz está en sesión permanente, con motivo de las fiestas decembrinas.

Pilar Gómez Leal: Un gobierno transparente en Ciudad Victoria.

En COMAPA de Ciudad Victoria, trabajo serio y resultados de su Gerente, Román Castillo Airola.

¿Le dará EUA beneplácito a Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México?

Felices fiestas a los lectores de esta columna, y para todas las familias. Próspero 2021

Este viernes, México amaneció con una noticia terrible: el ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, fue asesinado “de manera directa” mientras caminaba hacia el baño, en un restaurante en Puerto Vallarta, en Jalisco. Ese crimen manda un muy mal mensaje al mundo sobre los niveles de violencia que prevalecen en el país.

México cerró 2018 con un récord histórico de violencia: 35.964 homicidios y en 2019, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirmaron que 2019 superó al año anterior, como el año más violento en la historia reciente de México con 35 mil 588 víctimas. Y para este 2020 el Gobierno de México prevé un nuevo récord de homicidios dolosos registrados. El propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha reconocido una tendencia al alza en los asesinatos durante 2020: de enero a julio sus registros recogieron 20,494 homicidios frente a los 20,176 ocurridos en el mismo lapso de 2019.

Con estos datos, pues, queda constancia de que la violencia es una asignatura pendiente para la 4T, que no sólo no ha podido contenerla, sino que pareciera ser que se le está saliendo de control.

Durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lamentó “mucho el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Envío el pésame a sus familiares, amigos y es un asunto que se va a investigar para que se conozca la causa, el móvil y se castigue a los responsables. Aclaro que corresponde a las autoridades de Jalisco llevar a cabo la averiguación, pero en todo momento estaríamos dispuestos a ayudar”.

Y me parece que más allá de lamentarlo, el presidente debió haber ordenado, de inmediato, a la Fiscalía General de la República la atracción del homicidio, porque estos lamentables hechos más de afectar sólo a Jalisco, afectan a todo el país, y por supuesto afectan a su gobierno. Y no debe ser tomado el homicidio del ex gobernador de Jalisco como un asunto del fuero común, sino que es inevitable asumirlo como un tema del fuero federal. Aunque no le guste al mandamás, está obligado a hacerlo.

No tengo la certeza, pero me imagino que los jaliscienses deben de sentirse como nos sentimos los tamaulipecos con el asesinato del Dr. Rodolfo Torre Cantú, guardadas todas las proporciones. Y, reitero, si bien es un tema que le pega al gobierno de Jalisco, es un tema que claro que golpea al gobierno federal.

Urgen respuestas, urge que a los mexicanos nos informen que pasó en el caso del ex gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, pero más urge que se siente el presidente de México con los gobernadores del país a construir una estrategia consensuada, inteligente, y que realmente aporte algo a nuestro país. Por qué si se sigue pensando que, con el púlpito mañanero, que es comunicación de una sola vía, se van a resolver todos los problemas del país, creo que estamos equivocados… muy equivocados.

1. El Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz de Tamaulipas se declaró, a partir de este viernes, en sesión permanente, con motivo de la época decembrina, para estar atentos a cualquier situación y seguir brindando seguridad a los tamaulipecos y a quienes visitan o transitan por el estado.

En dicha reunión participaron el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y de manera presencial, los integrantes del Gabinete de Seguridad de Gobierno del Estado. También, participaron de forma virtual, mandos de la Marina Armada de México, Ejército Mexicano y dependencias federales relacionadas con la seguridad. En este encuentro, se revisaron las acciones desplegadas en la entidad en las últimas semanas, para proteger a la ciudadanía y combatir los delitos y se informó de las acciones que se realizan dentro de los programas Invierno Seguro 2020 y Bienvenido Paisano, y en los que participan corporaciones estatales y federales, que tienen como objetivo dar tranquilidad y confianza, sobre todo en carreteras.

La Secretaria de Salud del Gobierno del estado, Gloria Molina Gamboa, dio cuenta de la situación en que se encuentra Tamaulipas en cuanto a la pandemia del Covid 19 y la necesidad de no bajar la guardia en las medidas de prevención para evitar contagios durante las fiestas de diciembre.

La coordinación entre dependencia y corporaciones estatales con las Fuerzas Armadas y entidades federales de seguridad ha sido clave para lograr que hoy Tamaulipas se ubique en el lugar 25 en cuanto a incidencia delictiva, dentro del ranking nacional. Esto explica que desde 2018 se presenten decrementos continuos en la cantidad de delitos que afectan la integridad y patrimonio de los tamaulipecos.

Finalmente, el Gobernador García Cabeza de Vaca agradeció a las Fuerzas Armadas su apoyo a las labores que desarrollan las corporaciones estatales.

2. Me parece que, en esta administración municipal de Pilar Gómez, en Ciudad Victoria, hay que reconocer, además del intenso trabajo, la transparencia, porque en las sesiones de cabildo se ha tomado la buena costumbre de informar a los regidores, y por supuesto a la sociedad, lo que se está haciendo y en que se están invirtiendo los dineros públicos. Y en dos meses se ha avanzado mucho con una ciudad que estaba ya recibiendo los santos oleos. Así lo hizo la alcaldesa el viernes, cuando hablo de lo que se ha hecho, que no son datos menores, además de que los resultados de su trabajo se ven y se viven.

Tras tomar posesión, Pilar se fue a la calle a encabezar los trabajos y a dialogar con los vecinos. Y a partir del análisis de la situación que vivía la capital de Tamaulipas, arrancó el programa emergente “Victoria, ¡Es Ahora!”, se construyó una reingeniería administrativa que logró un ahorro de 11 millones de pesos y adelgazó la OBESA e ineficiente estructura municipal, que pasó de 22 direcciones de primer nivel a sólo 15, se disminuyeron las jefaturas de departamento para pasar de 75 a 62 y se hizo una reducción de 60 cargos administrativos.

Se restableció el servicio de recolección de basura llegando al 98% de cobertura, se mejoró la imagen urbana, la limpieza de vialidades y de áreas verdes, habilitando más de 65 mil metros lineales de cordones en calles y avenidas, atendiendo 173 áreas verdes que representan más de 574 mil metros cuadrados y 371 tramos de vialidades que representan de más de 532 mil metros lineales. Asimismo, se limpiaron 18 basureros clandestinos, retirando de ellos más de 250 toneladas de basura.

Se rehabilitaron 290 se encuentran rehabilitadas, con mobiliario, juegos infantiles, ejercitadores e instalaciones deportivas y se dio inicio con un programa de bacheo emergente que de octubre a la fecha ha atendido 31 avenidas y calles de tránsito intenso con un alcance de 27 mil metros lineales y se trabaja en 12 vialidades de las colonias Amalia G. Castillo, Manuel Cavazos, Ignacio Zaragoza, Mariano Matamoros y Vamos Tamaulipas en beneficio de 19 mil 300 victorenses.

También, se han rehabilitado casi 40 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica, seis mil de bacheo profundo y 8 mil 500 de bacheo superficial en diversas vialidades de las colonias La Estudiantil, Ampliación La Libertad, América de Juárez, Miguel Alemán, Zona Centro y Ampliación Pedro Sosa, en beneficio de más de 25 mil habitantes”, precisó la presidenta municipal. Y aunque falta mucho por hacer, en sólo dos meses de trabajo del Ayuntamiento que preside la alcaldesa Pilar Gómez Leal, se ha avanzado atendiendo las principales demandas y necesidades de la sociedad victorense.

3. Por cierto, y hablando de Ciudad Victoria, con la presencia de la Alcaldesa, María del Pilar Gómez Leal y el Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Victoria, el Gerente General del organismo, Román Castillo Airola, presentó su informe de actividades, correspondiente al periodo 2019 – 2020, en donde agradeció al Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca y a la Alcaldesa, por el apoyo brindado al organismo en los distintos proyectos hidráulicos realizados con una inversión conjunta superior a los 300 millones de pesos.

Entre otros, destaca la sustitución de 52 equipos, bomba–motor en 12 estaciones de rebombeo, la construcción de un recuperador de agua en la planta potabilizadora y la sustitución de 30 kilómetros de tubería en la zona centro. También, destaca la reparación de más de 4 mil fugas de agua potable reportadas al organismo, tan solo en el último año, así como la sustitución de 1,200 metros lineales de drenaje, el desazolve de 12 mil metros lineales de drenaje y la aplicación de más de mil metros cuadrados de carpeta asfáltica.

Finalmente, el funcionario destacó que con el pago de derechos de agua e inversión propia de la COMAPA, se realizaron 21 proyectos para el mejorar el funcionamiento del organismo, así como del servicio que se brinda a la ciudadanía en agua potable y alcantarillado.

Y en el tema de la infraestructura hidráulica de la ciudad, ante un panorama harto complejo, Castillo Airola al frente de la COMAPA de la capital de Tamaulipas ha emprendido una cruzada para darle a la sociedad el servicio que se merece, el cual se dejó caer por muchos años y hoy se esta reconstruyendo con un gran esfuerzo, que requiere grandes inversiones, y aunque falta mucho por hacer, me parece que hoy se va por el camino correcto.

4. ¿Será que la nueva administración federal de los Estados Unidos habrá de otorgar el beneplácito a la propuesta presidencial de México para ser el nuevo embajador de México en Washington? En una de esas y se lo niegan, pero por sus relaciones empresariales y no políticas. Eso es lo que se comenta entre la clase política norteamericana y los asesores del presidente electo Joe Biden.

DESDE LA REDACCIÓN. Hemos llegado al fin de este intenso e inédito año 2020. En lo personal, ha sido un año muy complejo, pero hay que asumirlo, entenderlo y aceptarlo. Ante ello, este es el último hipódromo de este año 2020. Le comparto que tomaremos un descanso, no se si merecido, pero si muy necesario, para regresar a las actividades el próximo 4 de enero. Y mientras tanto estos días por venir serán de reflexión, reflexión y más reflexión. Y para tomar fuerzas para el 2021 que, aunque esperamos que sea mejor, estamos ciertos de que será un año también muy difícil.

A nombre de mi familia, mi esposa, mis hijos y el mío propio, le deseamos salud, bienestar y felicidad, sobre todo salud para estas fiestas navideñas y nuestros mejores deseos para el próximo 2021. Cuídese y cuide a los suyos. Y no se convierta en parte de las estadísticas por COVID 19. Seamos responsables y ayudemos a que los contagios y las muertes desciendan.

Deseando toda clase de parabienes a nuestros queridos lectores, y deseándoles que pasen una feliz navidad y un próspero año nuevo, les compartimos un fuerte abrazo virtual.

