Por Guadalupe E. González

“CASO LOZOYA, ES PURO CIRCO, MAROMA Y TEATRO”

TODO PARECE indicar que, “el caso Lozoya” ex director de PEMEX en México, “es un verdadero circo, maroma y teatro”, cuyo manejo judicial o jurídico, confirman “los rasgos de protección a un presunto delincuente” porque si el ex funcionario federal, fue detenido en España, es porque aquí en México, se le estaba buscando, por aparecer como probable responsable de varios delitos, entre estos, el cohecho, sobornos y toda una gama de trapacerías delictivas, en las que, Lozoya Austin, se vio involucrado, durante el sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto.

PERO RESULTA que, el nuevo régimen federal, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, lejos de proceder en el marco de justicia contra el ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya, lo acogieron “como testigo protegido o colaborador”, dejándosele en libertad, a fin de que este, señale o “les ponga el dedo” a ex funcionarios que, Lozoya dice “recibieron sobornos de la empresa Odebrecht”, para la aprobación de las Reformas Estructurales, pero principalmente la energética.

LO ANTERIOR, nos lleva a la reflexión de que, el Gobierno Federal, más que actuar en lo legal contra los presuntos inodados en los sobornos, lo que realmente le importa, es que “este mayúsculo escándalo” que se ha venido gestando en las ultimas fechas, es para que, “el Partido Morena, pueda lograr posicionarse”, porque este organismo político, no ha logrado despegar electoralmente y si no despega, eso es lo que, a mi juicio, “preocupa al nuevo gobierno federal”.

PORQUE debe entenderse que, SI MORENA, pierde las mayorías en el Congreso de la Unión, como ya lo hemos señalado en este espacio, el régimen Obradorista, tendría encima o en contra, “un marcado contra peso político” y por ello, no se descarta que, “el caso Lozoya, es para exhibir a los adversarios políticos de Morena y debilitarlos y, no tanto para enjuiciar a los que señalan como inodado en los multicitados sobornos.

HAY QUE señalar que, las acciones legales en el caso del ex director de PEMEX Emilio Lozoya Austin, “no tendrán eco judicial”, porque lo que se visualiza y se pretende en este escenario es que, “Morena en lo electoral despegue”, pero si a estas alturas Morena, no se ha fortalecido, es porque la gente de todos los estratos sociales, han dejado de creer en Morena, partido que dijo “sería la esperanza de los mexicanos”, pero está resultando todo lo contrario y por esta razón, electoralmente hablando Morena, sigue de picada. Porque simplemente, la gente en todo México, está dejando de creer en este organismo político.

Y SI hacemos hincapié en este tenor, es porque “en el caso Lozoya”, más se habla de los video-escándalo que, de las acciones jurídicas en contra de los involucrados en lo de los sobornos. Cuyo detalle nos lleva a pensar que, “este tan sonado tema” tiende más bien a ser utilizado en lo electoral que en lo legal. Y sino pues “el tiempo es el que os dará la razón”.

REZA EL ADGIO que, “nada es para siempre”, porque si observamos el panorama político-electoral, podré comentarles que, “al verse Morena, por debajo de los demás partidos”, eso refleja preocupación entre la familia de los morenos y del propio Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Y por este motivo fundamental, el partido en el poder, tiene que valerse de toda clase de argucias, para poder consolidar al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, cuyo organismo político, “ha ido más en picada”, pues al menos, así es como lo plasman quienes conocen el escenario político tamaulipeco.

PARA FINALIZAR, tenemos que señalar es que, “si Emilio Lozoya Austin, andaba prófugo de la justicia” y por eso se refugió en España, de donde fue traído en avión del gobierno de la República, entonces tenemos que analizar profundamente que, “la preocupación del gobierno federal, es que Morena, sigue sin despegar y por estar ante la elección el 2021, quienes sean abanderados de Morena, por lo que se vislumbra, “no tendrán la certeza de salir adelante o triunfantes”.

