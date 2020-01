T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

CASO MORENA A LOS TRIBUNALES..!

X.-MONREAL: “PRINCIPAL ORQUESTADOR DE LÍOS MORENOS”

POR LAS MARCADAS diferencias que, a nivel nacional se han venido gestando de manera candente al interior de MORENA, este agudo problema, en mi punto de vista confirma dos temas lacerantes: El primero es que “Morena ha dejado de ser la Esperanza de México”, como voz en cuello en campaña, lo pregonó en toda la geografía nacional el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Y el segundo, se ha generado por los claros intereses mercenarios que detentan, no el Presidente, sino el Senador zacatecano Ricardo Monreal Ávila, porque éste, “para lavarse las manos”, es quien tras bambalinas, está convertido en “el principal antagonista de este estructural lío político Moreno”, para finalmente, él quedarse con el partido y a su antojo, utilizar a su lacayo “el perro Pantorrillero” Alejandro Rojas Díaz Duran, quien operaría “la venduta de candidaturas” en los futuros procesos electorales”, esa es la cruda realidad.

POR ESTA RAZÓN, Bertha Lujan, por su calidad de Presidente del Consejo Político Nacional de MORENA, ha sido utilizada, no por el Presidente López Obrador, (salvo que estemos errados) sino, por el Senador Monreal Ávila, para que esta “se aventará el tiro” e impusiera en una elección interna, pero amañada al Diputado Federal ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR, pero tal elección, sin temor a equivocarme y, por lo que establece la ley “no podría tener éxito” en el marco jurídico”, porque los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “tendrán que apegarse a los estatutos” y lo hecho por Bertha Lujan, fue un acto consumado con claro dolo y mala fe, “para sacar de la jugada” a la actual Presidente Yeidckol Polevnsky y así, el malévolo de Monreal, “poder manejar Morena a su libre albedrío”.

LA FRACTURA interna suscitada en Morena, se ha venido generalizando en todo México, por el claro “interés de los actores corruptos”, que buscan afanosamente “agenciarse el poder del partido”, porque, él o la líder de los Morenos, tendrán, naturalmente, la oportunidad de manejar alrededor de 1,500 millones de pesos, que el INE les habrá de asignar o ya les asignó, cuyo monto económico, ha despertado el insano interés de los mercenarios protagonistas, razón tangible por la que, hoy más que nunca “las y los involucrados”, andan dándose con todo, porque saben que tener la Presidencia Nacional de Morena en sus manos, representa “un rico filón de oro”.

Y COMO Ricardo Monreal, es un hombre muy ambicioso y “la política es un negocio muy rentable”, del cual el Senador todo el tiempo ha vivido, hoy que MORENA es Gobierno, el también ex gobernador de Zacatecas, por nada del mundo, dejaría pasar por alto, la oportunidad para “lanzarse en pos de la Presidencia de la República” en 2024. Y aunque él, “no aparece en este quebranto político Moreno”, es Monreal quien “está manejando “las fichas del ajedrez político” a su manera, para obtener lo que desde hace tiempo, ha venido detentando a través de su “perro pantorrillero” Alejandro Rojas Díaz Durán, el que ha fracasado en todos sus proyectos emprendidos, incluyendo los de Tamaulipas, donde “los tiros le han salido por la culata”.

DECIMOS ESTO, porqué el Senador Ricardo Monreal, recuerden, “fue el que orquestó, imponer a su colega y ahijado político” NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA, como Presidente o dirigente nacional de la Organización Internacional de Obreros de las Plantas Maquiladoras de todo México y aquí, lo dimos a conocer, antes de que se gestara el objetivo y propósito de Monreal y por este motivo, hoy vemos, en el mismo tenor que Ricardo, es el más interesado en “derribar a Yeidckol Polevnsky de la Presidencia Nacional de Morena, porque esta mujer, “no se deja mangonear por el influyente político”. Y como el Presidente AMLO, ha soslayado estar desligado del Partido, porque asegura que, “ni las manos mete”, entonces, Monreal, (con) que es lo más probable o sin el consentimiento del jefe del país, ha obrado porque Bertha Lujan, al ser la Presidente del Consejo Político Nacional, es la idónea para que obre por derribar a la líder Polevnsky, eso es lo evidente.

EN ESTE esquema político, aunque “querían tapar el sol con un dedo”, tal propósito, no podrán lograrlo, porque a todas luces, es evidente “la mano negra” del orquestador de los líos internos de Morena, todo porque el Senador Ricardo Monreal Ávila, “contra viento y Marea”, repito, es el más interesado en “tener el sartén por el mango” en este partido; para en el futuro, él definirse, como el principal prospecto a la Presidencia de la República y “sino pal baile vamos” y además, ser él, quien diga a quienes impondrá. “como abanderados” a los demás cargos políticos, que estarán en juego.

PARA muchos Morenos que, no ven o no quieren ver más allá de la realidad política interna en este organismo partidista, es porque evidentemente, ignoran la cruda realidad que priva al interior del Partido del Presidente y claro que esto, para ellos, suena ilógico y tienen razón, pero “deben recordar que en política nada es imposible”, porque si analizamos de manera sensata, cauta y metódica este escenario, podremos darnos cuenta de dos cosas más: La primera es que Monreal, tiene que actuar por mandato de “quien ustedes, ya saben quién” y lo segundo, aunque lo dudo, porque sería riesgoso, no se descarta, que el Senador Monreal, “solo se ande aventando el tiro” para lograr su propósito y sueño presidencial. Y sino pues “el tiempo es el que os dará la razón”.

CON ORDEN, SEGURIDAD Y LIMPIEZA TAMPICO SE CONSOLIDA COMO UNA CIUDAD DE CALIDAD: CHUCHO NADER

X.-Encabeza Presidente Municipal ceremonia cívica en la Secundaria Técnica No. 52

EN LA ESCUELA Secundaria Técnica No. 52 “Jesús Elías Piña” de la colonia Lomas de Infonavit tuvo lugar la ceremonia cívica de honores a los Símbolos Patrios, encabezada por el Presidente Municipal Chucho Nader, quien acompañado de Síndicos, Regidores y titulares de las diferentes dependencias, destacó la importancia de mantener vigente los valores patrios.

EL JEFE DE LA comuna sostuvo que a través del reforzamiento de los valores, disciplina y orden se logra la transformación de una sociedad y se sientan las bases para alcanzar una mejor convivencia y un armónico desarrollo social.

“QUIERO FELICITARLOS por mantener esta escuela limpia, ordenada y con mucha disciplina; y decirles que en el Gobierno Municipal estamos logrando transformar nuestra ciudad, en un mejor lugar, donde todos vivamos con mejores servicios, mayor seguridad y con un futuro de mayor certidumbre”, expresó.

ANTE MAESTROS, alumnos y padres de familia Chucho Nader detalló que en un año y cuatro meses de trabajo se ha logrado consolidar al municipio como el más limpio a nivel estatal y de los mejores calificados en el panorama nacional.

“ESTAMOS cambiando la imagen de Tampico, mediante jornadas de limpieza en todos los sectores, y a través de una obra pública que responde a las principales demandas de la sociedad, como la pavimentación de más de 240 cuadras y la instalación de 12,500 lámparas de alumbrado público en toda la ciudad, que el día de hoy brindan mayor seguridad y mejor calidad de vida a toda la población “, explicó.

CORRESPONDIÓ al Director de la institución, Pablo Argüello Castillo dar la bienvenida al mandatario porteño y a su equipo de trabajo.

AGRADECIÓ la labor que la administración municipal ha desarrollado por cambiar positivamente el entorno del plantel, y aseguró que los más de 200 alumnos que forman parte de la comunidad escolar, participan de manera entusiasta en las tareas de orden y limpieza emprendidas por el gobierno local.

AL ACTO CÍVICO asistieron también; el Coordinador de Secretarios Generales del SNTE, Jaime Olvera Cárdenas; la Titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo, Ana Bertha Vázquez Hernández; la Regidora Presidente de la Comisión de Educación, Nora Gómez González y el Secretario de Educación Municipal, Rogelio Carlos Caballero Silva.

ALCALDE DE NUEVO LAREDO, ANUNCIA EL PRIMER EMPLEO MÓVIL DE 2020

X.-Será el 12 de febrero, invitan al empresariado a unirse a esta cruzada por el bien común y ofrecer sus espacios laborales a la ciudadanía

EL PRESIDENTE municipal Enrique Rivas anunció en Lunes de Informe, la primera edición del Programa Empleo Móvil que se realizará este 2020 el miércoles 12 de febrero e invitó al empresariado a unirse a esta cruzada del bien común para dar a las y los neolaredenses la oportunidad de conseguir una buena plaza laboral.

“SIN DUDA uno de los mejores propósitos que comparte este gobierno humanista en este 2020 para las y los neolaredenses es el conseguir un buen empleo, para ayudar a la economía de la familia y cristalizar sus aspiraciones, les informamos que para ellas y ellos tendremos el programa de Empleo Móvil el 12 de febrero, de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la tienda Chedraui de calle Perú en colonia Hipódromo”, dijo Rivas Cuéllar.

AGREGÓ QUE en esta edición de Empleo Móvil se contará con vacantes en los giros de transporte, maquiladora y autoservicio; invitamos a las empresas que quieran unirse a esta cruzada del bien común, para ofrecer sus espacios laborales”, destacó el alcalde.

EN EL MISMO contexto, Gerardo Treviño Guzmán, director de Empleo y Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) de la Secretaría de Desarrollo Económico, comentó que gracias a este programa las y los neolaredenses que no contaban con un empleo han logrado colocarse en las vacantes que se ofertan.

“CON ESTE programa hemos podido ayudar a la ciudadanía acercando a las empresas que cuentan con vacantes, para tener una mayor oportunidad de ser contratados. Hasta el día de hoy ya contamos con 7 empresas registradas sumando así un poco más de 500 vacantes de diferentes sectores que se van a ofertar ese día”, añadió.

LAS EMPRESAS que quieran participar en esta próxima edición de Empleo Móvil pueden comunicarse al teléfono 713-70-11 y al 713-68-86

