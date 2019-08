RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

Castigo para ex alcaldes corruptos

El mal uso del dinero del presupuesto perpetrado a instituciones gubernamentales por algunos ex alcaldes y ex titulares de otros entes públicos al erario público por varios millones de pesos, es un tema pendiente que sigue en proceso de investigación y comprobación, cuyo trabajo lo realiza la Auditoría Superior del Estado, de la cual los tamaulipecos esperan entregue un informe de resultados con denuncias ante la Fiscalía General de Justicia, para llevar a la fresca cárcel a los presuntos corruptos.

Los diputados del Congreso de Tamaulipas, tienen que proteger los intereses del pueblo y conveniente sería refuercen su trabajo y coordinación con la Auditoría Superior del Estado, para comprobar que los ex presidentes municipales gastaron el dinero del presupuesto en obras y otras acciones a favor de la ciudadanía en general y de no ser así se ejerza el proceso jurídico correspondiente, a fin de que se les castigue penalmente y exija el dinero que le robaron a los tamaulipecos.

Muchos ex mandatarios municipales fueron acusados de cometer irregularidades en la aplicación del dinero del presupuesto y a la fecha no se ha comprobado que devuelvan el dinero ni mucho menos, ninguno ha sido encarcelado, incluso hasta ex funcionarios estatales también son sospechosos de apoderarse ilegalmente de recursos públicos, mismos que caminan con total desfachatez y sin ninguna vergüenza en territorio estatal o viviendo, orondamente en los Estados Unidos, en lujosas mansiones con valor de varios millones de pesos y que con un simple sueldo difícilmente podrían poseer.

A la fecha ni uno de esos ex funcionarios ha sido castigado penalmente y ciertamente no corresponde al Congreso del Estado aplicarles la Ley, para convertirlos en reclusos, sí es su responsabilidad trabajar en coordinación con la Auditoría Superior para comprobar los actos ilegales, sobre todo cuando se trata de robo de dinero del pueblo.

La auditoría Superior en varias ocasiones reconoció que sí hubo un quebranto de varios millones de pesos al erario público, por lo que tiene la facultad y responsabilidad para recuperar ese dinero, realizando los trámites correspondientes ante la Fiscalía General del Estado para que se proceda contra los presuntos culpables y posteriormente la dependencia judicial les aplique la Ley y exija el producto de lo robado.

Claro que el combate a la corrupción e impunidad debe ser parejo, es decir, que las autoridades de procuración e impartición de justicia actúen eliminando el influyentismo, compadrazgo, sin tomar en cuenta colores partidistas, sea quien sea, tiene que ser procesado penalmente, porque es la única forma de hacerle justicia a los tamaulipecos y hacer valer el contenido de la Ley.

Si la Auditoría Superior está decidida a privilegiar el combate a los corruptos, seguramente aumentará la población penitenciaria, con la llegada de ex alcaldes, ex síndicos, ex tesoreros y hasta uno que otro ex regidor que se despacharon con la cuchara grande, al desviar el dinero del presupuesto a sus bolsillos.

Incluso, podrían ir a parar a la cárcel uno que otro particular, por prestarse a las acciones corruptas de los ex funcionarios de los entes públicos, con la aportación de facturas, por permitir ser prestanombres y no cumplir con la realización de obras, entre otros movimientos ilegales.

Si le escarban, no hay duda que detectarán muchas ilegalidades en el manejo del dinero del presupuesto y las autoridades tendrían elementos para denunciar y procesar a los malos ex servidores públicos.

Aún no hay resultados de la revisión que la Auditoría Superior realiza a las cuentas públicas, no ha ni el tipo de ilegalidades detectadas, reconociendo el Auditor que al menos una viene en sentido negativo, con lo que se interpreta que al menos un ex funcionario enfrentará problemas con la justicia.

Urge establecer medidas en la Ley competente, para proteger el dinero del pueblo, de los ambiciosos, de los corruptos y de los aficionados al dinero ajeno, en aras de implementar los candados suficientes para que verdaderamente el presupuesto público se invierta en beneficio de la gente. No debería haber compasión para los ex alcaldes y otros ex funcionarios corruptos, dado que el dinero de los ciudadanos es sagrado.

Cambiando de tema, por cierto comenzó sus funciones en el sur de Tamaulipas la denominada Guardia Nacional, una policía integrada por militares y que reitero no servirá para nada y demostrado está, ya que los soldados anduvieron en las calles y la ola de violencia se mantiene con muertos y heridos.

Su acción fracasará en Tamaulipas, no son aptos para andar en las calles, no cuentan con la capacidad y los conocimientos para proteger a la población civil, causarán muchas molestias a la ciudadanía, entorpecerán las actividades productivas, su ignorancia en estrategia policial causará temor entre la ciudadanía y no descarte que hasta incurran en prácticas del chantaje, extorsión, soborno, prepotencia, arbitrariedad y la violación a los derechos humanos.

La Guardia Nacional o los soldaditos, representan un estorbo en las calles y apuesto doble contra sencillo que no eliminarán los actos violentos en ninguna ciudad del país, porque no cuentan con un proyecto, plan ni capacidad para cumplir el objetivo del Gobierno Federal de cuidar a la población.

En otro asunto, el diputado local del PRI, Alejandro Etienne Llano, se pronunció en contra de que en Tamaulipas se permita el aborto, pese a que la Suprema Corte haya emitido su postura de recomendar permitir que mujeres víctimas de violación aborten, aclarando que ninguna Ley en Tamaulipas, lo permite.

Es una interpretación de la Corte, es un criterio, pero no es una disposición legal”. Dijo que la legalización del aborto se maneja de manera independiente en cada entidad federativa, y en Tamaulipas ni se permite esa práctica.

El dato: Muchos políticos quieren la chamba de José Ramón Gómez Leal (JR), (representante del Gobierno Federal en Tamaulipas), ya que le pagan mucho dinero por no trabajar y le conceden otros beneficios económicos, los que utiliza sólo para pasearse por Tamaulipas, para en su momento hacer realidad su ambicioso y loco proyecto político de ser candidato a un puesto de elección popular.

Correo: jrdelasota@hotmail.com