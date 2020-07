¡CAYO! EL PRIMERO; EX SUB SECRETARIO DE FINANZAS DE EGIDIO, FALTAN OTROS.

RELOJ POLÍTICO

POR JO*MAR

TIC TAC

¡CAYO! EL PRIMERO; EX SUBSECRETARIO DE FINANZAS DE EGIDIO, FALTAN OTROS.

DIPUTADOS DE MORENA Y MC ALERTA POR MILITARIZACIÓN DE ADUANAS.

El ex sub secretario de egresos del gobierno de Tamaulipas, CRISTOBAL “N”, colaborador cercano y de confianza de EGIDIO TORRE CANTU, fu detenido la mañana del domingo en la ciudad de México.

El ex funcionario es trasladado a ciudad Victoria, se prevé que esta misma noche llegue al penal de Tamatán.

CRISTOBAL, al igual que el ex secretario de finanzas, JORGE “N”, y el ex director de pagos de finanzas JORGE “N” , fueron señalados por la unidad de inteligencia financiera y económica del gobierno de Tamaulipas (UIFE), junto con un notario público de Victoria, como los lideres de una célula delictiva que saquearon las arcas públicas a través de 52 empresas “facturaras”.

Las investigaciones de la UIFE, estiman que los ingresos globales de esta célula delictiva de cuello blanco rondan en los diez mil millones de pesos.

En su oportunidad la UIFE dio a conocer sobre esta investigación donde se involucran aparte de los citados ex funcionarios, a ex alcaldes y quizá a la averiguación que se sigue hasta el ex gobernador EGIDIO TORRE CANTU, pueda estar involucrado en el brutal saqueo económico que hicieron sus funcionarios favoritos.

CRISTOBAL, duro dos años prófugo hasta que ayer detenido por las autoridades de la fiscalía general de México y la fiscalía del Estado de Tamaulipas, cuando salía de su domicilio en Polanco.

En otro orden de ideas, diputados de Morena y Movimiento ciudadano alertaron la decisión del ejecutivo federal de que las fuerzas armadas tomen control de aduanas.

LORENA VILLAVICENCIO, dijo que no son atribuciones de la fuerza naval ni la militar hacerse cargo de asuntos administrativos y MARTHA TAGLE, urgio a que se emita igualmente la instrucción presidencial para conocer sus alcances.

“Me parece que no podemos dar las atribuciones excepcionales que violen la constitución, si hay desvíos o corrupción en las aduanas que se hagan las denuncias correspondientes, para eso estan los órganos de administración y procuración de justicia” dijo VILLAVICENCIO, de Morena.

Por su parte MARTHA TAGLE, de MC dijo que solo civiles se pueden hacer cargo de las adunas.

Ambas legisladoras coincidieron que ven inconstitucional la tutela de aduanas por parte de las fuerzas militares, aparte de que el presidente no enviado ninguna modificación ante la cámara alta y baja para hacer ese tipo de cambios para que las aduanas en el pais, sean tomadas por el ejército y la marina.

Cambio de tema, el comité ejecutivo nacional del PAN de voz su dirigente nacional MARKO CORTES, acepto hacer un frente con los partidos PRI y PRD, e ir en alianza en la eleccion del 2021, con el fin de evitar que Morena vaya por todo en los comicios venideros.

Al respecto el dirigente nacional del PRI ALEJANDRO MORENA ALITO, no ha dicho nada al respecto pero como está la situación en el partido Revolucionario Instituciónal no les va quedar otra alternativa de que aceptar e ir en alianzas en las elecciones del 21.

Por parte del PRD no les queda de otras que ir donde les llama, pues es partido de plano ya ni figura electoralmente ya que candidatos que sean postulados los votos que obtienen son mínimos.

En otro tema, la secretaria de salud en Tamaulipas confirmo este domingo 357 nuevos casos de COVID 19, y 15 defunciones, con lo cual asciende a 12,527 positivos y 802 muertes.

Nuevamente la secretaria de salud GLORIA MOLINA, hace énfasis que debemos quedarnos en casa y en caso necesario de salir tomar todas las medidas sanitarias para evitar que siga creciendo los contagios y muertes de esta epidemia.

En otro tópico, un funcionario de protección civil de nombre MIGUEL “N” lamentablemente falleció a mitad de semana por coronavirus dentro de la octava zona militar, al no ser atendido adecuadamente en la unidad médica del municipio que le diagnosticaron gripa.

Por último, la advertencia que hizo la presidenta del INE en Tamaulipas OLGA ALICIA CASTRO RAMIREZ, a los diputados locales, federales y funcionarios locales, de que no usen la pandemia para regalar despensas y otras dadivas a las gentes de las colonias populares, las cuales pueden ser tomados como actos anticipados de campaña y fiscalizados.

Pero eso parece no importarle a los diputados azules y guindos, ya que el fin de semana hasta el presidente del congreso GERARO PEÑA FLORES, vino a Reynosa y anduvo repartiendo comida caliente para el personal del hospital general, lo mismo que llevo carpas y sillas para los pacientes que acuden al nosocomio.

Después se fue con los diputados FRANCISCO GARZA DE COSS y JAVIER GARZA, a varias colonias para repartir despensas.

Lo mismo hace el diputado de Morena RIGOBERTO “GAS” RAMOS, que anda los fines de semana por las colonias repartiendo las raquíticas despensas y luego le da por repartir 30 kilos de gas, eso es un paliativo que no remedia para nada la necesidad de medicinas que necesitan las gentes.

Los diputados en lugar de andar repartiendo míseras bolsas de despensas deberían llevarles medicamentos a las gentes en estos tiempos de COVID 19, mucho se los agradecerían.

TIC TAC nada puede ganarle al reloj, POR AHÍ NOS ENCONTRAREMOS.

