EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

CdeV: “4T no me usará con fines electoreros”

«Lo digo con toda claridad: no voy a permitir que se construyan denuncias en la Fiscalía General de la República cuyos propósitos sean meramente electorales. A mí no me van a usar para aparecer en las encuestas de popularidad de los dirigentes de Morena», declaró el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Ello, en el marco de la edición 59 de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), y a unos días de que un aspirante a dirigir el partido oficial, presentara una denuncia en la que pretende involucrar al mandatario de Tamaulipas en actividades ilícitas, utilizando presuntas pruebas que han circulado en internet desde hace más de 4 años.

En ese mismo escenario, el gobernante CABEZA DE VACA condenó los intentos por debilitar la legitimidad de la lucha de su Gobierno contra la inseguridad y el crimen organizado.

Ante la Secretaria de Gobernación, OLGA CORDERO SÁNCHEZ, el mandatario tamaulipeco destacó la intervención de su administración, con una estrategia propia, para capturar o neutralizar objetivos clave en organizaciones criminales.

Aseguró que la seguridad pública y el fenómeno de la delincuencia organizada no pueden ser tomadas a la ligera por parte del Gobierno Federal.

«Hemos sido nosotros quienes hemos logrado la captura de objetivos estratégicos para debilitar a la estructuras de la delincuencia», enfatizó.

Derivado de ese trabajo realizado por la Fiscalía de Justicia de

Tamaulipas y la Secretaría de Seguridad Pública, Tamaulipas ha pasado de ocupar los primeros tres lugares en los indicadores de inseguridad al sitio veintiuno en los más recientes cuatro años.

Dijo que él mismo ha solicitado a la Fiscalía General de la República el expediente de la acusación en su contra para conocer detalles de su contenido, por lo que se manifestó confiado en que le sea proporcionado.

Rechazó también la presencia del Subsecretario de Gobernación, RICARDO PERALTA, en Tamaulipas para reunirse con integrantes de grupos armados, funcionario que además «en lugar de abonar a la reconstrucción de la paz en el país, utiliza la mayor parte de su tiempo como personero para filtrar historias en los medios de comunicación».

Dijo GARCÍA CABEZA DE VACA que aunque el Gobierno Federal pide el trato que no da, porque «con una mano pide trato de Estado, pero con la otra da bofetadas de partido», contará con toda su determinación para exista seguridad y justicia en el país.

Vuelvo a Reynosa para compartirle que la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, inauguró una pavimentación hidráulica en la colonia Aeropuerto, en la que fueron invertidos más de 5 Millones de Pesos, en la cual la construcción de concreto es parte del Programa Integral de Obra Pública 2020, que fue diseñado para mejorar la calidad de vida de los reynosenses.

Esta obra de Calle C, entre el límite de colonia y canal Rodhe, tuvo una inversión de 5 Millones 244 Mil 360.00 Pesos; 2 mil 627 metros cuadrados fueron cubiertos con concreto, previa rehabilitación de las redes de agua y drenaje con nuevas tomas y descargas, además de nomenclatura, luminarias LED, señalización, guarniciones y banquetas.

Como medida para un desarrollo comunitario sano, el Municipio rehabilitó y equipó la Estación de Bombeo de Aguas Residuales en el 2019, con una inversión de 1 Millón 499 Mil 836 pesos, sumando casi 7 Millones en obras sólo para la colonia Aeropuerto.

La Alcaldesa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, inauguró la pavimentación acompañada por los Secretarios Técnico y de Obras Públicas, HUGO RAMÍREZ TREVIÑO y EDUARDO LÓPEZ ARIAS, así como los Regidores ELIACIB LEIJA GARZA, NILZA HURTADO RODRÍGUEZ, ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ y el Director de Desarrollo Social, Lic. ROBERTO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ.

En otro evento, la Alcaldesa MAKI ORTÍZ aseguró a residentes e integrantes del Comité de Obras de la colonia Villas del Roble: «Vamos a seguir trabajando hasta que tengan las calles como se deben tener», al inaugurar la pavimentación hidráulica de la calle Sor Juana Inés De la Cruz,.

La pavimentación de cuatro cuadras, que corresponden a 2 mil 776 metros cuadrados, tuvo una inversión de 4 Millones 856 Mil 775 Pesos y beneficia directamente a más de 5 mil 500 habitantes.

Mientras que en Matamoros, al realizar un nuevo recorrido por varias colonias, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ agradeció el apoyo que el Presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ha brindado a las zonas marginadas de esta frontera, las que han sido beneficiadas con diversas acciones que benefician a cientos de habitantes que radican al sur-oriente de la ciudad.

En su nueva gira de trabajo realizada este miércoles, el Presidente Municipal visitó las colonias El Cambio, Ebenezer, Santa María, Del Niño, así como también la Esperanza y Reforma en donde se realizan obras de pavimentación autorizadas por el Gobierno Federal.

En las citadas colonias se aplica una inversión que supera los 13 millones de pesos, en beneficio de cientos de habitantes que por muchos años habían gestionado la obra, sin lograr ser escuchados.

“Por eso, hoy que usted nos visita queremos agradecerle por estas obras, porque usted nos escuchó y está cumpliendo su compromiso de trabajar para los que menos tienen”, expresaron los vecinos de la colonia Santa María.

En esa colonia se pavimenta la calle Jesús Vega en el tramo de Gris Fabiola a 18 de Octubre, con una inversión superior a los 5 millones 295 mil pesos.

Al dirigirse a los vecinos, LÓPEZ HERNÁNDEZ les mencionó que gran parte de las obras que se realizan en Matamoros, cuentan con el apoyo del Presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

OTRO MIÉRCOLES CIUDADANO

En Nuevo Laredo, entre tanto, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS se enlazó nuevamente con la ciudadanía vía internet por plataforma Zoom, para atender las demandas más urgentes de sus colonias a través del programa ‘Miércoles Ciudadano.’

Vecinos y vecinas de la Enrique Cárdenas González, Nueva Era, Los Fresnos, del Maestro y Ejido La Unión, platicaron con el alcalde de sus necesidades.

Las peticiones que realizaron fueron: instalación de nomenclaturas y señales viales, limpieza de terrenos, colocación de reductores de velocidad y la rehabilitación de la plaza ubicada en el Circuito Jesús González Bastién cuadra 5, en la colonia Nueva Era.

Esta última solicitud la atendió de inmediato Servicios Públicos Primarios a través de Parques y Jardines y la realizó MARÍA ELENA ROJAS, quien agradeció al alcalde que se solucionara una de sus tres peticiones.

«Qué bueno que les dimos respuesta a ustedes, para el sector y las y los vecinos, no nos queda más que refrendar y decirles que vamos a seguir trabajando escuchando lo bueno y lo no tan bueno donde tenemos que aplicarnos como gobierno para darles respuesta», dijo el alcalde.

MARÍA ELENA ROJAS dijo que, “se robaron los juegos, columpios, bancas, todo se robaron y solicitamos su reposición, pero no nos habían hecho caso, Muchas gracias por la respuesta, ojalá si nos pongan lo que pedimos» y enfatizó en que se coloque malla ciclónica alrededor de la plaza.

RIVAS CUÉLLAR reiteró que la intención de este programa insignia de la administración pública es que la ciudadanía tenga el contacto directo con el alcalde, conocer de primera mano las necesidades de las colonias y dar pronta solución.

PROPUESTA DE LOS FEDERALISTAS

Por cierto, durante la reunión de CONAGO con el presidente AMLO, los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista propusieron una Estrategia Nacional de Reactivación Económica, con 1.5 billones de pesos para hacer frente a los efectos del COVID-19,

En ocho puntos, reclamaron recursos extraordinarios a los gobiernos locales para enfrentar la crisis y fortalecer los mecanismos de acompañamiento social; flexibilizar las reglas de operación de los recursos que llegan a los estados a través de la eliminación de la condición de anualidad en el dinero destinado a temas esenciales como salud, educación y seguridad.

También, instruir a la Secretaría de Hacienda y Banobras para refinanciar las deudas públicas estatales contratadas antes de la epidemia, con un mismo o menor costo y se otorgue un periodo de gracia de 6 a 12 meses para el pago del servicio de la deuda y que el Presupuesto de Eegresos del 2021 contenga recursos adicionales para fortalecer el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, entre otros.

4T y CONAGO CIERRAN FILAS

El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y Gobernador de San Luis Potosí, JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ, y la Secretaria de Gobernación, OLGA SÁNCHEZ CORDERO, encabezan la LIX Reunión Plenaria de este organismo, que inició con una reunión de 31 mandatarios del país con integrantes del gabinete legal y ampliado del Gobierno de México, en donde se abordarán temas en salud, economía e impulso social.

Tras dar la bienvenida a los integrantes del gabinete federal y a las y los gobernadores, CARRERAS LÓPEZ señaló que, este encuentro fortalecerá el pacto federal, además de que se expondrán los mecanismos que realizan en cada una de las entidades para enfrentar la contingencia sanitaria.

Al iniciar este encuentro, SÁNCHEZ CORDERO reconoció la hospitalidad del Gobernador JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ, por su apertura al trabajo conjunto, con las gestiones necesarias y voluntad de todos los integrantes de la Conago para poner por encima los intereses de la ciudadanía.

Explicó que este encuentro permitirá establecer un proyecto federalista para hacer frente a las condiciones sanitarias, económicas y sociales, por lo que este foro es una oportunidad para escuchar todas las opiniones en medio de un ambiente cooperativo, en la construcción de acuerdos.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ, dio a conocer las condiciones financieras de la federación, así como las acciones que se realizarán para enfrentar la contingencia económica.

¿TIMÓ LOZOYA A LA 4T?

De otro lado, el enérgico reclamo del gobernador de Querétaro FRANCISCO DOMÍNGUEZ, por el presunto uso de las instituciones de Justicia con intención política, sorprendió ayer durante la visita del Presidente LÓPEZ OBRADOR a esa entidad, no obstante lo cual el Jefe de la nación tuvo que interceder ante los reporteros para bajárselos de las barbas al mandatario queretano, a quien acosaban por el contenido del videoescándalo.

Y es que, como ya es del dominio público, uno de las dos personas que aparecen acomodando pacas de billetes, GUILLERMO GUTIÉRREZ BADILLO,se desempeñaba como su Secretario particular durante años y a quien el gobernador FRANCISCO DOMÍNGUEZ separó de su encargo en cuanto aparecieron las primeras imágenes del video.

En su discurso de “bienvenida” al Pesidente, el Gobernador queretano aprovechó la tribuna para remarcar “que no tiene nada que temer, nada de qué avergonzarme, ni que ocultar”, tras el videoescándalo en donde aparece su secretario particular.

DOMÍNGUEZ dijo frente al Presidente, que “No se puede creer en las palabras de un delincuente confeso, doy la cara aquí y ante la autoridad, no busco la protección a cambio de inventar falsedades”.

Y bueno, este posicionamiento se sumó a las aclaraciones hechas en su oportunidad por RICARDO ANAYA, ERNESTO CORDERO ARROYO, ROBERTO GIL ZUARTH y el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Si las acusaciones de EMILIO LOZOYA no satisfacen las exigencias de la Fiscalía General de la Repúbica para ejercitar acción penal contra los presuntos involucrados, LOZOYA puede perder los beneficios del criterio de oportunidad a los que se acogió y levantaría otras causas por difamación.

Al mismo tiempo, la 4T perdería espacios rumbo a los comicios concurrentes del 2021.

[-Entreparéntesis: Tamaulipas confirmó 277 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 104 corresponden a muestras del 16 de agosto y el resto a muestras del 17, y 35 nuevas defunciones, de ellas 28 corresponden a Reynosa, informó en su reporte de este martes la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA. Con la actualización, la cifra oficial asciende a 21,686 positivos confirmados, de los cuales 16,406 se han recuperado y 1,562 han fallecido-].

MÁS PAVIMENTO A TAMPICO

De otro lado, le participo que el Presidente Municipal CHUCHO NADER inauguró este día la pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata, entre Francisco I. Madero y Andador Francisco Villa, de la colonia José López Portillo, donde se destinó una inversión cercana a un millón cien mil pesos.

Acompañado por el Secretario de Bienestar Social y Deportes, RENÉ SENTÍES BARRIOS y la Regidora Presidente de la Comisión de Educación, NORA GÓMEZ GONZÁLEZ, el jefe edilicio aseguró que mediante la eficiente distribución de los recursos se ha logrado efectuar un amplio programa de obra pública que responde a las necesidades prioritarias de toda la población.

Indicó que en la citada obra se llevó a cabo la reposición integral de las redes de agua potable y drenaje sanitario, construcción de guarniciones y banquetas, instalación de alumbrado público y la pavimentación de más de 476 metros cuadrados sobre una longitud de 41 metros lineales.

CHUCHO NADER dio a conocer que en obra pública se destinan alrededor de 150 millones de pesos, principalmente en materia de pavimentación, donde dijo, se ha reducido de manera importante el rezago que al inicio de su gestión alcanzaba las 1,500 cuadras sin pavimentar.

REESTRUCTURAN DEUDA

Al tratarse de una optimización de recursos públicos y de evitar el crecimiento de deuda pública, la Diputación Permanente del Congreso del Estado dictaminó procedente autorizar al Ejecutivo Estatal la reestructuración de la cobertura de las tasas actuales relativas a diversos financiamientos, reflejándose en un ahorro de 131 millones de pesos solo en un año.

Así, los ahorros generados por la reestructuración de cobertura se deberán aplicar a los programas prioritarios del Gobierno del Estado de Tamaulipas de conformidad con el artículo 13 fracción VI de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Lo anterior, ya que al compararse las tasas contratadas con las que actualmente se ofertan, las vigentes constituyen actualmente un costo considerable para la Administración Pública Estatal, pues bajan de 8.27 a un 6.37; por ello, ante la oportunidad de un mejor aprovechamiento de los recursos, resulta factible la reestructuración de dicha cobertura.

En la sesión de este órgano legislativo, previa a la extraordinaria, se abordó la Iniciativa que destaca que fue en septiembre de 2017, cuando el Congreso autorizó al Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Finanzas, a llevar a cabo el refinanciamiento de parte de la deuda pública directa estatal.

En dicho refinanciamiento, se adjudicaron cuatro créditos a tres instituciones financieras con la menor tasa efectiva; además, en los contratos se establecieron coberturas de tasa de interés por un plazo mínimo de dos años a partir de su formalización, mismos que se celebraron en junio de 2018 y vencen en junio de 2021, por lo que se encuentran vigentes.

EXHORTO A CFE y PEMEX

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en voz del Diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, GERARDO PEÑA FLORES, presentó un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), para que implementen acciones de limpieza y mantenimiento a las superficies que atañen a su derecho de vía en las que se encuentran asentadas sus instalaciones.

Resaltó que se refiere a los espacios donde se ubican las torres de alta tensión, subestaciones eléctricas, así como ductos de combustibles elaborados a base de hidrocarburos, ya que muchas de estas se encuentran enmontadas, con basura almacenada y en condiciones insalubres que afectan el medio ambiente y la salud.

“Esto es así, ya que dichas áreas son de acceso restringido y de alta peligrosidad, las cuales están bajo el dominio jurídico de las citadas empresas públicas del Gobierno federal, por lo que le corresponde a sus esferas de competencia no sólo garantizar su adecuada operación y reducción de riesgos en su funcionamiento, sino también contribuir a la conservación del medio ambiente”, manifestó.

El Diputado PEÑA FLORES, también Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso, resaltó a través de esta Iniciativa que se turnó para su estudio y dictamen correspondiente, que estas acciones entrañan una obligación frente a la atención de sendos derechos humanos como son los inherentes a la salud y al goce de un medio ambiente sano.

REFORMA FISCAL

En otro tema, la diputada ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ informó que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, se reunieron con CARLOS ROMERO ARANDA, Procurador Fiscal de la Federación, quien planteó a las y los Diputados los cambios de estrategias en la recaudación fiscal y en la persecución de los delitos relacionados. El funcionario dijo que los estados deben participar en investigaciones y que la recaudación sea repartible en las entidades.

Indicó que el próximo miércoles 19 de agosto se firmará con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) un compromiso con todas las entidades federativas para atacar la evasión fiscal y elevar la recaudación de los estados.

También agradeció el apoyo de los diputados por la reforma penal fiscal que entró en vigor este año, porque es la herramienta que se aplica para llegar a las cabezas de los grupos delictivos y elevar la recaudación.

DÍA DEL ABUELO

Aquí un paréntesis para mencionar que el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, invita a la población en general a participar en las convocatorias para reconocer a las y los abuelitos de la entidad, durante las actividades de agosto, mes del adulto mayor.

Con el propósito de reconocer a las abuelitas y abuelitos, se promueve la convocatoria del concurso estatal “Hilos de Plata”, que tiene como finalidad destacar las conductas y la dedicación que han puesto es sus actividades y aportaciones a la sociedad en los diversos sectores productivos de la comunidad.

Los candidatos a ser reconocidos deberán ser personas adultas mayores de 60 años cumplidos o más, y ser postulados por familiares, sociedad en general o por inscripción de manera directa, cuyas capacidades deportivas, culturales, intelectuales, artísticas, empresariales, de servicio social o altruista, sean merecedoras de reconocimiento por la sociedad Tamaulipeca.

“Como Dicen mis Abuelos” es otra manera de celebrar el día del abuelito, actividad que busca compartir con las familias de Tamaulipas aquellas frases y dichos favoritos de los abuelos y que guardamos siempre en nuestros corazones, las frases deberán ser acompañadas por una fotografía de la abuelita o abuelito, y será publicada en las diferentes redes sociales del DIF Estatal, el próximo 28 de agosto.

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo el «Taller de habilidades digitales» dentro del programa en habilidades y competencias para el desarrollo profesional, que se imparte a los alumnos universitarios mediante distintas plataformas digitales.

Cómo parte del Modelo de Desarrollo Profesional, la UAT ofrece los talleres para la capacitación a estudiantes universitarios para el aprendizaje y desarrollo de las habilidades y competencias que demanda el mercado laboral y el emprendimiento ante los nuevos desafíos globales.

Durante la 8a sesión de estos talleres los expositores, Ing. LUIS ENRIQUE LUNA BARRIOS, Dr. LUIS GERARDO GONZÁLEZ GARCÍA y el Ing. RAFAEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, abordaron de manera respectiva, los temas: Herramientas de gestión y planeación; Diseño de materiales digitales e interactivos; y Redes sociales y su uso para la empleabilidad.

Las Herramientas de gestión y planeación de proyectos sirven para proporcionar la estructura, la flexibilidad y el control necesario a los miembros del equipo de trabajo para alcanzar resultados extraordinarios a tiempo y dentro del presupuesto.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.