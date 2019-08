EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

CdeV, “con todo, por Reynosa”

“Voy con todo, por Reynosa”, expresó el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, al afirmar que la construcción del Centro de Convenciones, la proyección del Recinto Ferial y la conclusión del edificio gubernamental que albergará a la Oficina Fiscal, Registro Civil y el Instituto Registral Catastral, modernizarán el rostro urbano de Reynosa.

El anuncio del Gobernador fue hecho durante la puesta en marcha de la gigantesca obra de construcción que albergará las oficinas Fiscal, del Registro Civil y el Instituto Registral Catastral, en cuyo discurso líderes empresariales y de la sociedad civil aplaudieron el mensaje del mandatario tamaulipeco, cuando se refirió a la realización de obras que modernicen y modifiquen el rostro de la ciudad.

GARCÍA CABEZA DE VACA expresó que su gobierno reactivará la construcción del Centro de Convenciones, ubicado en el Centro Cultural Reynosa, al tiempo de informar que se construirá un Recinto Ferial para que los reynosenses dispongan de un sitio adecuado y funcional para esa fiesta anual.

“Algo que tiene que distinguir a nuestro estado es que tenemos que ser más eficientes en todos los sentidos, es un tema de competitividad, es un tema de confianza”, aseguró.

La construcción del nuevo edificio contempla una inversión aproximada de 90 millones de pesos y también permitirá ofrecer mejores condiciones laborales a los servidores públicos.

Las nuevas instalaciones se edificarán en un espacio de 7 mil metros cuadrados de los cuales 3 mil serán de construcción.

“La construcción y modernización de las distintas oficinas del Gobierno de Tamaulipas en Reynosa permite mejorar, agilizar y profesionalizar la atención al usuario”, expresó el gobernador.

Por cierto, durante la visita de CABEZA DE VACA, quien fue muy asediado por los grupos locales fue su Jefe de Oficina, VÍCTOR SÁENZ MARTÍNEZ, quien fue muy obsequioso con sus paisanos.

Lo que nos recuerda que el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, se encuentra ubicado entre los mandatarios mejor evaluados del país, de acuerdo a encuestas nacionales realizadas recientemente por las firmas Massive Caller, Arias Consultores y El Heraldo de México.

De acuerdo a la última encuesta que elaboró la firma Massive Caller el pasado 15 de junio, donde se entrevistó a un total de mil personas, el mandatario tamaulipeco ocupa la cuarta posición entre los gobernadores con mayor aprobación con 50.1 por ciento, con respecto al primer lugar que fue de 64 por ciento de aprobación.

Por su parte, la firma Arias Consultores en su última encuesta nacional sobre las condiciones de gobierno en México, realizada durante el pasado mes de mayo en las 32 entidades de la República, ubica al Gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA en el tercer lugar de los mejores aprobados con un porcentaje del 56.8 por ciento.

En esta encuesta se abordaron diversos aspectos como son desempeño, confianza inspirada por el mandatario, entrega de apoyos a personas de escasos recursos, inversión, obra pública estatal, servicios de salud, turismo en la entidad, combate a la corrupción, mejora en seguridad, economía y empleo, así como relación Presidente de México y Gobernadores, entre otros aspectos.

De otro lado, le comparto que en Reynosa, las diversas cuadrillas de la Coordinación General de Servicios Públicos Primarios intensificaron las acciones de mantenimiento de la infraestructura urbana, por instrucciones de la Presidente Municipal, Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ.

Para contribuir a la salud colectiva, eliminando la reproducción de insectos y alimañas en las áreas verdes de las colonias populares, cuadrillas de la Dirección de Limpieza realizaron chapoleo y barrido del área de equipamiento de la colonia Leyes de Reforma.

Por parte de la Dirección de Bacheo y siguiendo las indicaciones de la primera autoridad municipal, trabajadores del Ayuntamiento efectúan la rehabilitación de la Avenida La Joya, en el fraccionamiento Villas de la Joya.

Por cierto, la alcaldesa MAKI ORTIZ celebró el ‘Día del Barrendero’ con personal de Servicios Públicos Primarios y líderes sindicales de la CTM, encabezados por el secretario general de la Federación de Trabajadores, REYNALDO GARZA ELIZONDO y la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de Mantenimiento, Aseo y Limpieza del Municipio, ROSA MARÍA MALDONADO MARTÍNEZ, así como la Secretaria General del Sindicato de la COMAPA, Norma DELIA GONZÁLEZ SALINAS

De otro lado, le comparto que luego de 18 años de estar solicitando esta obra de pavimentación, el gobierno que dirige el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ hizo realidad esta anhelada demanda, afirmó la señora PETRA LEMUS RANGEL, presidenta de la colonia Campestre del Rio 1, al agradecer a nombre de los vecinos la obra realizada en la calle Lázaro Cárdenas.

A su arribo a esa colonia, el Presidente Municipal fue recibido con gran entusiasmo por parte de los vecinos, quienes agradecieron que el gobierno de la administración 2018-2021, puso atención a su demanda y a unos meses de iniciar su mandando, la obra ya está concluida.

En el encuentro con los habitantes del sector, el alcalde LÓPEZ HERNÁNDEZ explicó que esta administración municipal está poniendo especial atención a las necesidades de pavimentación y bacheo.

Esto agregó, porque es la respuesta que como autoridad estamos dando a uno de los principales reclamos de la ciudadanía, como son las obras de pavimentación y seguir avanzando en el bacheo de avenidas y calles principales de las colonias de Matamoros.

Llevamos 10 meses de gobierno y seguimos trabajando intensamente en todos los programas sociales, porque queremos que Matamoros cambie, que se transforme y esto solo se puede lograr entre sociedad y gobierno, explicó.

Mientras que en Tampico, con el propósito de mejorar las vialidades y ofrecer mayor seguridad y movilidad a las familias de la colonia Nuevo Amanecer, el Presidente Municipal CHUCHO NADER inauguró, este sábado, la pavimentación a base de concreto asfáltico de los andadores; “Capricho” y “Recuerdo”, mismos que se encontraba en malas condiciones desde hace varias décadas.

Acompañado de su cuerpo edilicio y de la diputada local ROSA GONZÁLEZ, el jefe de la comuna señaló que la modernización del sistema vial en el municipio es una prioridad de su administración, por lo que dijo que a diez meses de gestión, se han efectuado trabajos en más de 60 arterias del municipio, además de los trabajos permanentes de bacheo y rencarpetado que se desarrollan en las principales avenidas de Tampico.

CHUCHO NADER mencionó que con el respaldo del Gobernador del Estado, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA se ha logrado avanzar de manera expedita en la transformación de la ciudad, por lo que indicó que este dinamismo permite generar mayor desarrollo económico, crecimiento turístico y bienestar social.

“Estamos trabajando de la mano del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, quién nos ha apoyado de manera importante, desde que iniciamos nuestra administración, porque comparte el anhelo de todos los tampiqueños de construir un municipio más moderno, dinámico, competitivo, y que brinde mayor bienestar a todas las familias”, mencionó.

Vuelvo a Matamoros para participarle que grupos morenistas de esta frontera, [parecen estar siendo] encauzados a favor de HÉCTOR MARTÍN ‘El Guasón’ GARZA GONZÁLEZ como [pre] candidato a gobernador el 2022, mientras que en ciudad Madero la corriente de Morena se inclina por el Director de RTC, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, pese a que este fin de semana también se dio en Reynosa un atisbo que apunta a favor del tampiqueño.

En Matamoros, en efecto, a invitación de la asociación civil Mujeres Tamaulipecas Entre Nosotras, filial Matamoros, HÉCTOR presentó en ese puerto fronterizo la conferencia magistral Los Retos de la Nueva Reforma Educativa en México de Cara a la Cuarta Transformación, en el Centro de Convenciones Mundo Nuevo este fin de semana.

Y el sábado en Reynosa, “Enlaces” morenistas que hacen ambiente a favor de RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, se reunieron en un auditorio a escuchar la exposición de un libro.

Por su parte, JOSÉ RAMÓN ‘JR’ GÓMEZ LEAL hace ‘grilla’ durante la entrega de beneficios del gobierno federal, al tiempo que aprovecha cualquier espacio para promoverse hacia el 2022, como el acto en el que apareció al lado del excéntrico líder de las autodefensas de Michoacán, JOSÉ MANUEL MIRELES VALVERDE.

De Nuevo Laredo, entre tanto, se reporta que de seis obras que se iniciaron a través del Programa Ramo 33 en los sectores más vulnerables de la ciudad, dos de ellas presentan avance del 85 por ciento, informó AGUSTÍN CHAPA TORRES, director de Bienestar Social.

El informe lo presentó en la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo para el Bienestar Social, que presidió la regidora ALMA ROSA CASTAÑO, en representación del alcalde ENRIQUE RIVAS.

“Mostramos a los integrantes del consejo y funcionarios públicos, los avances reales que se tienen hasta hoy, seis ya iniciaron y algunas de ellas ya llevan avance de hasta 85 por ciento, las restantes están en proceso de asignación”, indicó CHAPA TORRES.

En la colonia Los Sánchez se registra el mayor avance con un 85 por ciento en instalación de red de agua potable en la calle Sustaita, entre avenida Santana y Agua Dulce; mientras que en la avenida Agua Dulce, entre Sustaita y Límite Norte trabajan en la construcción de drenaje sanitario.

Aquí un paréntesis para informarle que con la finalidad de unificar criterios de actuación, así como establecer mecanismos para la búsqueda de adultos mayores de 60 años en adelante, los cuales por su edad son propensos a sufrir desorientación de tiempo y espacio, la Procuraduría de Defensa del Adulto Mayor del Sistema DIF Tamaulipas, llevó a cabo la primera Reunión de Trabajo y Capacitación con los enlaces municipales, sobre el manejo de la plataforma digital de Alerta Plateada.

La Alerta Plateada es una estrategia que dio inicio en marzo de este año y tiene como objetivo una pronta localización y recuperación de los adultos mayores extraviados, con el propósito de proteger su integridad física o emocional.

Esta estrategia incluye la entrega de una pulsera a cada beneficiario inscrito al censo digital, la cual tendrá un código especial con el cual se podrá detectar de inmediato su identidad, domicilio y teléfonos de sus familiares más cercanos.

Las personas que lleguen a encontrarse con un adulto mayor perdido o desorientado, o que sean familiares de alguna persona desaparecida, podrán llamar al número de emergencias 911 para dar a conocer la información contenida en la pulsera y de ese modo se boletinará la situación a través de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter.

Vuelvo a Nuevo Laredo para compartirle que ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, representante en Tamaulipas del candidato a la presidencia nacional del PRI, ALEJANDRO MORENO, rechazó que su partido proyecte hacer alianzas con Morena, “mucho menos -enfatizó- que nuestro candidato esté recibiendo apoyo del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR”.

“Con ‘Alito’ no habrá ningún PRIMOR… ni máis”, puntualizó.

CÁRDENAS DEL AVELLANO, ex presidente estatal del PRI; ex presidente del Poder legislativo; ex diputado federal y ex secretario de Desarrollo Rural en el gobierno de TOMÁS YARRINGTON, estuvo en Nuevo Laredo para promover la candidatura del gobernador de Campeche con licencia, durante cuya estancia afirmó que en Tamaulipas podrán votar 328 mil priistas en 274 urnas que se instalarán estratégicamente en los 43 municipios.

Con MORENO CÁRDENAS en la dirigencia nacional del PRI, es un hecho que en Tamaulipas CÁRDENAS DEL AVELLANO será el candidato priista a la gubernatura el 2022.

Y con ello vendría el empoderamiento del grupo enriquecardenista, con ‘cuadros’ tan vistos como el empresario transportista ABELARDO OSUNA COBOS, JORGE BELLO LÓPEZ, MUSSI MELHEM KURI, AMIRA GÓMEZ TUEME, CARLOS SOLÍS GÓMEZ, EDGAR MELHEM SALINAS, ALFONSO SÁNCHEZ GARZA.

Es decir, el PRI-Tamaulipas se nutriría con quienes fueron “corridos” del Instituto en los tiempos de aquél ex gobernador de triste memoria.

Naturalmente, Don ROBERTO GONZÁLEZ BARBA será por antonomasia, el operador del PRI en la zona conurbada del sur tamaulipeco. Es decir, que tendrá la responsabilidad de “pulsar” el ánimo político de aquella región para sugerir nombres para la postulación de candidatos a presidentes municipales, diputados locales y diputados federales para la inminente contienda -primero interna- del 2021.

Y en el norte, quizá AMIRA se convierta en “factótum”.

A propósito del sur, Don ROBERTO GONZÁLEZ BARBA nos cursa su tradicional misiva desde Tampico:

“SÓLIDO SUR

La población de Estados Unidos es de 327 millones de ciudadanos. Tiene 435 Representantes (equivalente a nuestros diputados). La Cámara de Senadores se integra por solo 100 miembros.

La de México es de 127 millones de habitantes y tenemos 500 diputados federales y 128 Senadores

Si comparamos números estamos excedidos en 330 diputados y 88 senadores. A nivel estado tenemos 34 diputados locales. En los municipios grandes existen 21 regidores en cada cabildo.

Los legisladores federales y locales deben ver éstos números y reformar la Ley para que disminuya éste gasto inútil y gravoso en época de dinero escaso.

Con 100 diputados federales de mayoría y 30 plurinominales es suficiente y 32 senadores de mayoría y 8 de primera minoría.

En Tamaulipas deberían ser 14 diputados. 10 de mayoría y 4 pluris. En los municipios grandes 10 regidores. 7 de mayoría y 3 pluris para que haya oposición. Total casi nadie los conoce.

Los senadores y diputados federales ganan 100 mil pesos mensuales. Los locales ganan como 75 mil pesos. Los regidores entre 50 y 80 mil pesos según el municipio. Son salarios más prerrogativas.

Cómo ya se piensa en una Reforma Fiscal para completar el presupuesto, pues llegó en momento de ajustarse el cinturón. Más carga fiscal a empresas o personas físicas sería una locura.

El gobierno federal está en austeridad total.

Los Estados y municipios deben empezar a “remojar las barbas” y ponerse al lado del pueblo que ya no aguanta tanto aumento y el salario no alcanza.

No tengo a la mano una calculadora pero si multiplicamos los números de senadores, diputados federales y locales más los regidores, pues suman miles de millones de pesos. ¿Querrán nuestros legisladores aventarse este tiro de precisión?

Las ciudades tamaulipecas tienen carencias de equipamiento urbano que urge atender. Pavimentar más calles, más luminarias, menos baches, más seguridad, más parques deportivos.

Existe en Tampico un ambicioso proyecto de equipar totalmente la Laguna del Carpintero con el apoyo del gobierno estatal. En Cd. Madero el seguir equipando la Playa de Miramar.

Altamira tiene en mente el seguir pavimentando calles (Saludos a mis amigos de la familia Calles) y brindando mejores servicios públicos.

La Federación por ahora no tiene intenciones de apoyar al Sólido Sur que se destaca por ser un hermoso pedazo del cielo de México… pero requiere de más dinero para seguir progresando.

Respetuosamente

CP Roberto González Barba Tel. 833-155-91-01

agrupo.jurasico@gmail.com”.

Hasta aquí su comentario.

Por último, al concluir el período vacacional de verano, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reanuda hoy lunes 5 de agosto la actividad administrativa en todas las facultades, unidades académicas y dependencias de la administración central.

Los planteles universitarios se preparan para la apertura del Ciclo Escolar Agosto-Diciembre (Otoño 2019), y en base al calendario escolar-administrativo de la UAT, este viernes 9 de agosto se publicarán los resultados del proceso de admisión.

La lista de alumnos aceptados para nuevo ingreso, se dará a conocer a través del portal oficial de la UAT Universidad Autónoma de Tamaulipas ) y en los sitios web de las dependencias educativas.

El período de inscripciones y reinscripciones estará abierto del 12 al 16 de agosto, mientras que el inicio de clases está programado para el lunes 19 de este mes.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.