Por: Ángel A. Guerra

CdeV inaugura gimnasio en Mier

El gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, inauguró en ciudad Mier, el Gimnasio Municipal “Dania Aguillón Ramos”, en reconocimiento a la trayectoria de esta tamaulipeca como atleta de alto rendimiento y medallista internacional.

La nueva unidad deportiva beneficiará a un promedio de mil usuarios de la localidad, que recibirán clases zumba y acondicionamiento físico.

Ante la presencia de la atleta homenajeada, DANIA AGUILLÓN, el Gobernador dijo que el deporte es una actividad relacionada directamente con la seguridad y salud integral de las familias tamaulipecas, y por ello, el Gobierno del Cambio continúa abriendo espacios públicos para practicarlo.

“Un espacio más para la convivencia, sano esparcimiento y actividad física, es el gimnasio municipal “Dania Amaris Aguillón Ramos” que hoy abre sus puertas en esta ciudad, estas nuevas instalaciones deportivas presentan una completa infraestructura ideal, para convertirse en un lugar seguro y funcional, para niños, jóvenes y familias deportistas”, dijo el gobernador.

Y agregó, “el deporte no solo es un elemento necesario, para la salud física y mental de los ciudadanos, sino también resulta un elemento de gran importancia para la paz y el desarrollo de la sociedad”.

Comentó que la nueva unidad deportiva, toma el nombre de una extraordinaria atleta, como manera de rendir homenaje a la seleccionada nacional y poseedora de diversas marcas nacionales, considerada una de las velocistas más importante del atletismo en México.

En este acto el Gobernador, GARCÍA CABEZA DE VACA recibió la primer membresía de este gimnasio, de manos del Alcalde, GUSTAVO GONZÁLEZ HINOJOSA.

En Reynosa, entre tanto, la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, Alcaldesa de este puerto fronterizo, entregará hoy viernes 7 de febrero a las 5 de la tarde, el Premio Municipal del Deporte a los atletas, entrenadores y cronistas más destacados del año 2019 en la ciudad.

El Parque Cultural Reynosa lucirá con la presencia de los más destacados deportistas reynosenses, donde la primera autoridad del Municipio, reconocerá al Deportista, Entrenador, Equipo y Cronistas Deportivos del Año, ante la presencia de esta comunidad y sus familias.

Las nominaciones a los premios las integran entrenadores por Voleibol, Atletismo y Taekwondo; representantes del deporte convencional, Boxeo, Atletismo y Taekwondo y representantes del deporte adaptado, Paraatletismo y Blind Tenis.

Un jurado calificador será el encargado de decidir quienes serán los acreedores al Premio Municipal del Deporte, en su Quinta Edición, a quienes la Alcaldesa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ entregará los premios y reconocimientos, acompañada por los directivos del Instituto Municipal del Deporte, de Reynosa e integrantes del Cabido local.

De otro lado, le comparto que en Matamoros, la exponente de la música regional mexicana EDITH MÁRQUEZ, fue designada como Huésped Distinguido y Valor Nacional en las Fiestas Mexicanas 2020, a realizase del 22 de febrero al 1 de marzo, anunció el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, quien dijo que estos festejos “serán un encuentro con nuestras raíces y fortalecerán la sana convivencia de nuestras familias”.

El Presidente Municipal y su esposa MARSELLA HUERTA de LÓPEZ acompañados de CRISTINA MALTOS de MARTÍNEZ, presidenta del Comité de Fiestas Mexicanas, develaron las fotografías de los invitados para la edición 2020 de los festejos que anualmente unen a Matamoros con Brownsville, Texas.

Como Orgullos Matamorenses participarán en las fiestas, el actor México-americano, promotor del arte en Matamoros y Brownsville, NOÉ DE LA GARZA, así como ROSY MCMICHAEL, youtuber exponente de la moda y maquillaje de talla internacional, con más de 5 millones de seguidores y pertenece a la red de creadores de la cadena Univisión.

Tras la develación de las fotografías de los invitados, el Presidente Municipal manifestó que “Matamoros es un pueblo que se siente orgulloso de sus raíces, de su historia y de sus costumbres propias”.

Aquí, agregó, desde hace más de 80 años celebramos las Fiestas Mexicanas que junto con la celebración de las Fiestas del Charro Day, que realiza al mismo tiempo la ciudad de Brownsville, Texas festejamos en familia de una festividad que nos hermana y nos distingue como región.

En Nuevo Laredo, entre tanto, a pesar de que Tamaulipas no se adhirió a la Federación con el l INSABI, en este puerto fronterizo sigue adelante le proyecto de un nuevo Centro Hospitalario, con una inversión de mil millones de pesos, confirmó el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR.

En ese Centro se fusionarán los actuales Hospital General “Solidaridad” y Civil de Nuevo Laredo, ambos bajo la administración del gobierno estatal, añadió RIVAS CUELLAR, al finalizar la Sesión Ordinaria del Cabildo.

La inversión es de 500 millones de pesos en el edificio y otra cantidad igual para el equipamiento médico.

El Gobierno Municipal ya aportó y la infraestructura urbana el terreno, dijo.

El gobierno estatal podrá disponer de los edificios que queden desocupados para ser destinados a la atención de otras áreas de la salud, destacó RIVAS CUELLAR.

En la víspera, el gobierno de Tamaulipas no se adherirá a la Federación pero garantizar que los servicios de salud continúen otorgándose de forma oportuna, gratuita y universal a la población en situación de vulnerabilidad.

La secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, precisó que se continuará con el servicio estatal de salud, se privilegiará el diálogo para construir un sistema de alta calidad que atienda eficientemente a la gente y se mantendrá la exigencia de que Tamaulipas reciba la totalidad de los recursos a los que tiene derecho.

Mientras que en Tampico, mediante una inversión cercana al millón de pesos, el Presidente Municipal CHUCHO NADER inauguró, este jueves, la pavimentación a base de concreto asfáltico de la calle Brasil entre Panamá y Avenida México de la colonia Las Américas.

El Jefe edilicio, acompañado de su esposa, AÍDA FÉRES de NADER, Presidenta del Sistema DIF Tampico, señaló que la modernización vial en el municipio seguirá fortaleciéndose para brindar mayor calidad de vida a la población.

“Hace unos meses efectuamos un recorrido por este sector y los vecinos nos solicitaron mejorar las condiciones viales de la colonia, la cual por décadas permaneció en el olvido; y hoy, destinando recursos municipales, hemos llevado a cabo la pavimentación de la Avenida México y la calle Brasil; y tenemos además, en proceso la modernización de las calles Chile y Puerto Rico, con lo que completaremos un amplio circuito vial en este sector”, dijo.

CHUCHO NADER aseguró que con mejores calles, se eleva la plusvalía de la zona y se fortalece el patrimonio de las familias, pero sobretodo, dijo, se brinda seguridad, certidumbre y bienestar.

“Esta calle durante más de 40 años permaneció en malas condiciones, las familias tenían que caminar entre el lodo; y en época de lluvias, era intransitable, por ello hicimos un esfuerzo para destinar los recursos necesarios que nos permitieran su inmediata modernización”, explicó.

Vuelvo a temas legislativos para mencionar que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, propuso eliminar de distintos ordenamientos locales el requisito de la nacionalidad mexicana por nacimiento para acceder a diversos cargos de los Tribunales de Justicia Administrativa Estatales y Municipales.

Lo anterior, en razón de que dicho requisito constituye una medida discriminatoria contraria a los derechos humanos de las personas, así lo manifestó el Diputado Gerardo Peña Flores, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

Al presentar esta acción legislativa, destacó que esta Iniciativa deriva de la obligación constitucional que tienen todas las autoridades de respetar, promover y garantizar los derechos humanos.

Señaló que con estas modificaciones al Código Municipal y a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, se contribuye en la eliminación de cualquier tipo de discriminación y en favor de la igualdad de las personas.

PEÑA FLORES citó como ejemplo que se invalidaron diversas porciones normativas de leyes de Estados como Hidalgo, Veracruz, Baja California Sur y Sonora, en donde se establecía que únicamente podrían acceder a ciertos cargos públicos las personas de nacionalidad mexicana por nacimiento, excluyendo a quienes la obtuvieran por otro medio.

Concatenando temas, le comparto que con el propósito de contribuir en formarles una disciplina y un mecanismo de autoayuda económica, las Comisiones de Cultura y Estudios Legislativos del Congreso, dictaminaron procedente la Iniciativa que propone fomentar y difundir los trabajos realizados por las personas que se encuentran en los Centros de Ejecución de Sanciones del Estado.

La Diputada MARÍA DEL PILAR GÓMEZ LEAL, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, expresó que esta propuesta cumple con los derechos humanos de las personas reclusas y se abona en que adquieran nuevos aprendizajes, así como una posible vocación que podrán poner en práctica al quedar en libertad.

Con estas reformas a la Ley para el Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado, se busca establecer el fomento y difusión de los trabajos artesanales elaborados por las y los internos que se encuentra en los CEDES, lo cual se llevará a cabo en coordinación con la Secretaria de Seguridad Pública.

Lo que nos recuerda que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado realizó un exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que implemente una reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, con el fin de combatir la venta y activación ilegal de teléfonos celulares robados y tarjetas SIM.

Lo anterior, ya que son usados para llevar a cabo llamadas falsas o de broma al número de emergencia 911, lo cual dificulta a las autoridades competentes identificar y sancionar a los delincuentes.

Al presentar este asunto, la Diputada KARLA MARÍA MAR LOREDO expresó que el objeto de este Punto de Acuerdo es que las instancias de seguridad y procuración de justicia, cuenten con mayores datos e información que permitan sancionar a los usuarios que hagan mal uso de teléfonos móviles, además de mejorar la atención a personas que utilizan el 911.

Vuelvo a la ‘polaca’ para preguntarle: si Morena decidiera elegir por designación a sus candidatos a presidentes municipales el 2021, ¿a quién cree usted que postularía para la alcaldía de Reynosa, si la disyuntiva estuviera exclusivamente entre el diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANI y el legislador local RIGOBERTO RAMOS ORDÓÑEZ?

Usted responda, pero a juzgar por la febril actividad de posicionamiento social que realiza el diputado local RIGO RAMOS, todo indica que el empresario gasolinero se propone ganar la postulación por cualquiera de los tres partidos que llevaron el 2018 a la presidencia de la república a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, a pesar de que el Partido Encuentro Social, que hizo alianza con Morena y con el Partido del Trabajo en la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, desapareció pero su líder en Tamaulipas, ABDÍES PINEDA MORÍN, trabaja un ‘borrador’ sobre otro partido que lo sustituya.

Pero bueno, sea cual fuere el resultado del trabajo político de ABDÍES con relación a ese otro proyecto partidista, tenemos entendido que RAMOS ORDÓÑEZ está amarrando compromisos con el Partido del Trabajo, el cual -en caso de ir solo a la elección municipal del 2021-, lo postularía sin pensarlo dos veces, pues RIGO es dueño de un apetitoso capital financiero que le permitiría desplegar una intensa campaña de posicionamiento rumbo al 2021, lo cual está haciendo febrilmente.

Sin embargo, ZERTUCHE es a todas luces el “candidato natural” de esa coalición de izquierda -en caso de que se repita el 2021-, a la Sucesión Municipal Reynosa 2021, habida cuenta de su larga trayectoria política, su posicionamiento natural y su muy arraigada genealogía política en la entidad.

La experiencia política que ha asimilado ZERTUCHE a través de su larga carrera en el servicio público, y su estrecho vínculo con los factores de la producción por su desempeño profesional como sicólogo, le dan el amasijo social que necesita para lograr esa candidatura.

¿Pero ganarían la elección constitucional ZERTUCHE o RAMOS?

Analistas de la ciudad consultados por este espacio, consideraron que no, pese a que RIGO RAMOS podría pagar una intensa campaña publicitaria de posicionamiento y al mismo tiempo -como lo está haciendo en tiempo real-, realizar loterías y sorteos entre los más pobres de los pobres, pues es ahí donde se genera el voto.

¿Es un acto anticipado de campaña?

No, porque ni siquiera ha iniciado el proceso electoral 2020-2021, que foralmente arranca durante la segunda semana de septiembre.

Pero todos los partidos políticos que irán a la contienda el 2021, tienen los ojos puestos en Reynosa pues saben convencidamente que el resultado de los comicios del año que entra será un anticipo del resultado que tendrá la elección constitucional del 2022.

De ahí que el PAN y Morena, sobre todo, echarán su resto a la jugada para quedarse con Reynosa, donde la alcaldesa MAKI ORTIZ ganó su reelección con más de 150 mil sufragios el 2019.

Por eso lo que suceda en Reynosa el 2021, será un termómetro político de lo que podría suceder el 2022.

Es decir, la elección de Gobernador.

Desde luego que no nos vamos a meter en profundidades especulando sobre quién ganaría la contienda constitucional del 2021, [si mañana fuera la elección], pero de los tres partidos de mayor presencia política en la entidad, el PAN es el dueño de la estructura en Tamaulipas, amén de que sus 31 presidentes municipales y sus 21 diputados locales mantienen perfectamente aceitado el engranaje de la maquinaria azul, que está lista para apabullar a quien se le ponga enfrente.

De eso no le quepa la menor duda, pues Morena volvió a empantanarse en su proceso interno de sucesión de mandos, en tanto que el PRI apenas inició ayer su proceso de reestructuración, al instalar su Comisión Estatal de Procesos Internos, que emitirá las convocatorias para la actualización de toda la estructura tricolor.

Y aunque el Equipo de EDGAR MELHEM está trabajando 25 horas diarias para sacar adelante la chamba, vemos que a pesar de que EDGAR está rodeado de profesionales de la organización partidista para cumplir con esa tarea, no será cosa de enchílame otra renovar hasta los Comités de Sección, muchos de los cuales hace mucho están operando para Morena y para el PAN.

Por cierto, el PRI instaló la Comisión Estatal de Procesos Internos que, a partir de la fecha, tendrá la función de organizar los procesos internos de la renovación del Consejo Político Estatal, Consejos Políticos Municipales y los Comités Directivos Municipales en la entidad.

Los trabajos de esta primera sesión los inauguró el Presidente del Comité Directivo Estatal, EDGAR MELHEM SALINAS, en compañía de la Secretaria General MAYRA ROCÍO OJEDA CHÁVEZ

En su mensaje, el dirigente estatal informó que la primera tarea de la Comisión Estatal de Procesos Internos es la emisión de la convocatoria para la renovación del Consejo Político Estatal.

“Con el respaldo de los órganos auxiliares en los municipios, esta Comisión y sus integrantes tendrán la responsabilidad de velar porque exista un proceso en armonía, en equidad y en transparencia”, afirmó.

Para el mes de marzo la renovación de una parte de la estructura estatal del Partido Revolucionario Institucional concluirá y, posterior a eso, se procederá notificar al presidente del Comité Ejecutivo Nacional ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, de que el PRI de Tamaulipas ‘está en semáforo verde’ para seguir consolidando la unidad entre la militancia priista.

En ese contexto el Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos EUGENIO BENAVIDES BENAVIDES, informó que dicho órgano se instala con la finalidad de reestructuración del Consejo Político Estatal, Municipales y Comités Directivos en los 43 municipios de Tamaulipas.

Además de los Vocales, a la instalación asistió también LUCINO CERVANTES DURÁN como Secretario Técnico de la Comisión Estatal de Procesos Internos; la Secretaria Técnica del Consejo Político Estatal ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS; el Presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos RAÚL GARCÍA VALLEJO; el Secretario General del Movimiento Territorial GUADALUPE AVALOS SÁNCHEZ y correspondió al ex diputado local del PRI ALEJANDRO ETIENNE LLANO, declarar la clausura de los trabajos, respectivamente.

¿A QUÉ VIENE OLGA?

De otro lado, le comparto que causó muchísima sorpresa la convocatoria a una conferencia de prensa que sustentará hoy tempano la “diputada golondrina” OLGA JULIANA ELIZONDO GUERRA, quien después de traicionar la buena fe del Partido Encuentro Social de ABDÍES PINEDA, se mudó al Partido del Trabajo, en medio de grandes críticas de sus propias compañeras legisladoras, entre ellas, fíjese usted qué pena: OLGA SOSA RUIZ, de Tampico.

OLGA, por cierto, dejó colgado de la brocha al ex coordinador general de su campaña, CARLOS CAMACHO, quien lamentó la ingratitud de la ex alcaldesa priista de Nueva ciudad Guerrero, quien al adherirse al PT, después de haber militado en el PRI y haber sido postulada por el PES a diputada federal, empieza a sufrir la misma metamorfosis de la ex alcaldesa de Tampico, MAGDALENA PERAZA GUERRA, también identificada por la comunidad política porteña como una traidora mal agradecida.

¡Que feos calificativos!

¿Ya se los ganó OLGA JULIANA en el norte de Tamaulipas?

Juzgue usted.

¡Ah!, por cierto, todo parece indicar que OLGA buscará su reelección como diputada federal por el II distrito, pero vamos a ver cuántos ciudadanos vuelven a depositarle la confianza de su voto.

Y de la reelección, tenemos entendido que quiere ser Senadora de la república.

¡Habrase visto!

Por último, como parte del Programa Institucional para la Formación Integral Universitaria, que impulsa la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), se desarrollan con éxito los talleres de Educación Financiera de la Fundación BBVA dirigidos a estudiantes de las facultades, unidades académicas y escuelas de la máxima casa de estudios del estado.

Con ese motivo, el Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ recibió en esta capital al instructor del taller, Lic. JOSÉ ERNESTO ALATORRE MARTÍNEZ y al Ejecutivo de Banca de Gobierno de BBVA, Mtro. EDGAR PORRAS QUINTANILLA, a quienes hizo entrega de un reconocimiento por su participación y colaboración en estos temas de interés para la formación integral del alumnado.

El Rector estuvo acompañado por la Secretaria de Gestión Escolar de la UAT, Dra. TERESA DE JESÚS GUZMÁN ACUÑA y el Director de Participación Estudiantil, Lic. JUAN CRISTÓBAL ZAPATA CASTAÑÓN.

Durante la reunión se destacó que el Taller de Educación Financiera tiene como objetivo concientizar a los alumnos sobre la importancia de cuidar su situación financiera enfocándose en los temas del ahorro y el uso de tarjetas de crédito.

