EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

CdeV: ‘progreso; no más impuestos’

El Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA instruyó a la Secretaría de Finanzas, hacer frente a los recortes de recursos federales dirigiendo el presupuesto estatal de egresos hacia la generación de condiciones de desarrollo y competitividad para las familias del estado y los sectores productivos, sin la necesidad de incrementar los impuestos ya existentes o crear nuevas tributaciones.

El recorte de recursos federales por más de $7,200 millones de pesos impactará de manera negativa en rubros como seguridad pública, salud, educación, bienestar social, desarrollo sustentable, mejoramiento de caminos y carreteras, el campo, y en general afectando a las familias tamaulipecas que menos tienen.

En conferencia de prensa, el Gobernador dijo que “a pesar de esas malas decisiones del Gobierno Central, vamos a seguir impulsando a los sectores productivos, atraer inversión, generar riqueza y empleos, eso es lo que requieren hoy en día nuestros jóvenes y las familias tamaulipecas, esto será un trabajo entre sociedad y gobierno”.

Agregó que se dará prioridad a la asignación de recursos en rubros como la salud, la educación, la seguridad, el bienestar, la alimentación, la equidad, la atención a grupos vulnerables, la cultura, y el deporte.

También se continuará con la profesionalización de los cuerpos policiacos y la participación activa de la ciudadanía a través de las mesas de seguridad, para mantener a la baja los índices delictivos, además de fortalecer el potencial de los sectores económicos para continuar con el crecimiento sostenible del estado.

Dijo que por la situación económica por la que atraviesa la economía, no se contemplan nuevos impuestos o incrementos a los existentes.

«La situación económica es muy compleja por su puesto no queremos contribuir a seguir afectando primero que nada el bolsillo de los tamaulipecos pero también inhibir las inversiones, entonces creo que vamos hacer más agresivos pero en el buen sentido, y a generar incentivos para que se genere inversión y desarrollo», agregó GARCÍA CABEZA DE VACA.

MAKI ALIENTA PROGRAMA DE

CRECIMIENTO EMPRESARIAL

Reynosa será sede del Encuentro de Empresarios y Emprendedores, «Transformando Tus Finanzas», un conjunto de capacitaciones en diferentes formatos, que incluye un Foro de preguntas y respuestas para dar orientación en materia de finanzas.

Esta capacitación virtual, de la que cada uno de los cuatro módulos tendrá duración de una hora y media, tiene el objetivo de enfocar a los participantes en la necesidad de practicar buenos hábitos, como la formalidad, y darles a conocer estrategias financieras para mejorar la rentabilidad de su negocio.

Del día 8 al 11 de diciembre serán impartidos los cursos a partir de las 11:00 horas:

-Martes 8: ‘10 consejos para disparar la rentabilidad de tu negocio’.

-Miércoles 9: ‘Cómo hacer mis declaraciones en línea’.

-Jueves 10: ‘Mitos que dañan tus finanzas’.

-Viernes 11: Foro ‘Empresarios a Prueba de Pandemia’.

El Secretario de Desarrollo Económico y del Empleo, Ing. LEONEL CANTÚ ROBLES, informó que el Encuentro será realizado por instrucciones de la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, por medio de la plataforma Zoom y tiene cupo para, 100 participantes previa inscripción, la cual es gratuita.

Indicó el funcionario, que el Ayuntamiento cumple así con el Eje 5 del Plan Municipal de Desarrollo, ‘Reynosa Productiva y Emprendedora’, Sub Eje 5.2: ‘Apoyo a Emprendedores’, por medio de la Dirección de Promoción al Empleo, Productividad y Emprendimiento.

RIVAS: PESE RECORTES,

RESPONDERÉ A NUEVO LAREDO

En Nuevo Laredo, por cierto, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR garantizó que los recortes presupuestales de la federación, no serán impedimento para continuar los trabajos en materia de salud, educación e infraestructura en Nuevo Laredo para el 2021.

«Vamos a continuar trabajando con la misma convicción como lo hemos venido haciendo, atendiendo a la gente y respondiendo; no daremos pretextos, trabajaremos para Nuevo Laredo y sus familias», dijo el alcalde.

El presupuesto federal eliminó para el 2021 apoyos a programas de educación, salud, construcción de carreteras, seguridad pública, al migrante por mencionar algunos; recursos que serán asignados a gasto social.

RIVAS CUÉLLAR destacó que en Nuevo Laredo se continuará con el servicio de ´Médico a tu puerta´ para que todas aquellas familias que perdieron el Seguro Popular y no cuentan con otro programa de seguridad social, no pierdan la atención médica y medicamentos.

«Vamos a reactivar un Centro Médico en Villas de San Miguel, pondremos médicos y enfermeras que atiendan a quien lo necesite, acercando los servicios de salud a los sectores más vulnerables», agregó.

El munícipe dijo que se trabajará en más apoyos que permitan a la comunidad contar con una vida digna y se intensificará la repavimentación y pavimentación de vialidades, para no descuidar el desarrollo de esta ciudad.

MARIO IMPULSA 3ª FERIA

VIRTUAL DEL EMPLEO 2020,

En Matamoros, entre tanto, con la participación de 97 empresas que ofertaron 825 empleos, el Gobierno municipal a través de la Secretaría de Fomento Económico, realizó la 3er. Feria Virtual del Empleo 2020, organizada con el propósito de apoyar a los ciudadanos que buscan un espacio para laborar.

El Gobierno de Matamoros es el primero en Tamaulipas, en organizar las ferias del empleo a través de las plataformas digitales, y cuyo propósito es acercar las ofertas laborales a los ciudadanos que en estos momentos no se pueden exponer a las aglomeraciones, debido a la pandemia por COVID-19.

De acuerdo a la información de la Secretaría de Fomento Económico y del Empleo en el Municipio, en lo que va del año han sido realizadas tres ferias, las cuales han sido transmitidas virtualmente, en donde las personas interesadas en conseguir trabajo también reciben tips para integrar un curriculum vite, así como también como dirigirse en una entrevista con el empleador.

Las Ferias del Empleo organizadas por el Gobierno Municipal han ido creciendo en cuanto a los empleos ofertados; en la primer se ofrecieron 300 trabajos; en la segunda poco más de 400 y en la tercera que se realizó esta mañana, fueron puestos a disposición 825 espacios laborales.

“SALUD; NO MÁS OBRAS

FARAÓNICAS: CONGRESO

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional del Congreso tamaulipeco, propuso exhortar al Presidente ANDRÉS MANUELLÓPEZ OBRADOR y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que re direccionen los recursos económicos destinados a la construcción de obras de infraestructura innecesarias, para verdaderas cuestiones prioritarias en el contexto sanitario actual.

A nombre de la bancada del PAN, la Diputada ROSA MARÍA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA mencionó que en medio de la contingencia por el COVID-19, no se puede estar invirtiendo en obras como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto en Santa Lucía, y dejar de lado los programas en materia de salud y la reactivación económica.

“En este momento tan crítico, la mayoría de los recursos económicos y los esfuerzos institucionales deben enfocarse a garantizar la salud y el bienestar de las familias mexicanas, particularmente las tamaulipecas”, precisó.

Manifestó que la cantidad de afectados y fallecidos por este virus es alarmante y lamentablemente, sitúa a México como una de las naciones con peor reacción ante este padecimiento.

Por lo que insistió en que es necesario que las políticas públicas en materia de salud, se reconsideren “Y en su caso, se reimplementen para salvar la mayor cantidad de vidas posible”, agregó la legisladora.

“Atravesamos por una de las mayores crisis sanitarias en la historia de la humanidad, un evento sin precedentes en la historia moderna, por lo que nuestro deber como legisladores es implementar medidas eficientes y eficaces para proteger a nuestros representados”, expresó GONZÁLEZ AZCÁRRAGA.

EDGAR ‘EXHUMA’

A EGIDIO TORRE

En una extraña acción política que pareció “exhumar” al peor gobernador de Tamaulipas, EGIDIO TORRE CANTÚ, el presidente del Comité Directivo estatal del PRI, EDGAR MELHEM SALINAS, se sacó de la chistera al ex alcalde victorense ALEJANDRO ETIENNE LLANO, para designarlo Presidente de la Comisión de Postulación de Candidatos.

ETIENNE LLANO, ex pre candidato de EGIDIO TORRE para su propia sucesión gubernamental el 2016, –no resultó candidato porque BALTAZAR HINOJOSA le ganó el paso–, pero fue en esa elección, en las postrimerías del sexenio de EGIDIO, cuando el PRI perdió y tuvo que entregarle el gobierno estatal al PAN.

Lo demás es historia: el PRI perdió elección tras elección, porque a partir de su derrota del 2016, ya no tuvo acceso a los recursos públicos para potenciar sus campañas.

Y se perdió todo, al grado de que no dispone de diputados federales excepto la del V distrito, que ocupa MARIANA RODRÍGUEZ MIER y TERÁN –potencial aspirante a la Alcaldía victorense–; perdiendo también todos los distritos locales en la elección del 2018 y lo único que tiene son algunos municipios pequeños.

Hoy, ALEJANDRO ETIENNE LLANO (-quien en las postrimerías del 2015 celebró su cumpleaños con rumboso festejo en el lienzo charro de los hermanos CANTÚ BARRAGÁN, creyéndose candidato a gobernador-), dispondrá del privilegio de examinar las carpetas de los aspirantes del PRI a presidentes municipales y diputados locales, para “palomearlos” con el consenso de GRISELDA CARRILLO REYES, Secretaria y MARTHA GUEVARA DE LA ROSA, MARISELA GUAJARDO MALDONADO, ELISEO CASTILLO TEJEDA, ADELA MANRIQUE BALDERAS y JOSÉ LUIS GARZA OCHOA, Vocales de la Comisión de Postulación de Candidatos.

Ayer, por la premura del tiempo no pude complementarle la información respecto a la III Sesión Extraordinaria del Consejo Político estatal del PRI, pero ahora que tenemos el dato completo ¡qué chasco!

¿Quiénes van a ser los candidatos del PRI a las Alcaldías y las diputaciones locales de Tamaulipas, si el presunto tutor de la dirigencia estatal es EGIDIO TORRE?

… Por lo pronto, guardias y veladores del CDE del PRI, ya avisaron que el ex diputado CARLOS MORRIS TORRE anda merodeando el edificio del partido, con no muy buenas intenciones.

Por lo demás, MELHEM SALINAS informó sobre el desarrollo del proceso interno, que abarcará del día 02 al 31 de Enero del 2021, es decir el tiempo de precampaña que autoriza el Instituto Estatal Electoral.

En cuanto al punto del acuerdo donde se le autoriza iniciar diálogo con otros partidos políticos, el dirigente estatal del PRI fue enfático en establecer que no significa sea un hecho una coalición o candidatura común, sino, añadió, que se evaluarán los escenarios y las alternativas donde el priismo pueda sumar voluntades para ganar y construir una opción de gobiernos para los tamaulipecos.

“Hemos tenido un diálogo institucional al interior de nuestro partido, en las próximas semanas lo abriremos hacia el exterior con otras corrientes políticas y, si encontramos coincidencias, construiremos triunfos donde ganen los ciudadanos y el priismo. Iremos a ese diálogo con mucha responsabilidad y respeto a nuestra militancia”, subrayó.

Correspondió al ex gobernador de Tamaulipas MANUEL CAVAZOS LERMA, declarar la clausura de los trabajos de la III Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal.

PAN Y MORENA SE ACUSAN:

“MENTIROSOS” Y “TRAIDORES”

No importa quién tenga la razón: si los diputados los locales del PAN que tildan de “traidores” a los diputados federales de Morena “por haber aprobado un presupuesto federal inequitativo e injusto”; o los diputados federales de Morena, que califican de “mentirosos” a los diputados locales de Acción Nacional.

Aquí lo que nos interesa a los tamaulipecos es saber si el recurso del que hablan los legisladores de Morena se verá traducido el 2021 en más pavimentación, drenaje, electricidad, agua potable, educación, seguridad pública y salud, entre otros rubros.

Las divergencias de criterio entre los diputados del PAN y de Morena, que se ha traducido en una ruidosa guerra mediática, tienen un fondo político y su resultado se verá en las urnas: si el voto ciudadano se otorga a los candidatos del PAN, entonces Morena perderá credibilidad, pero si el resultado es contrario, entonces…

Toda el ruido mediático que genera la divergencia de criterios en torno al Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, obedece a que PAN y Morena jugarán todo por todo en los comicios del año próximo, pues una derrota significará para cualquiera de los dos partidos, perder la oportunidad de seguir gobernando, porque si Acción Nacional pierde el Congreso local, su posibilidad de gobernar Tamaulipas otros 6 años, se diluye.

Y si Morena pierde la mayoría en la Cámara de diputados, adiós la 4T.

Eso es lo que está en juego.

POSTURA DEL GOBERNADOR

Todavía ayer, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA lamentó que los Diputados federales tamaulipecos de Morena “hayan votado por un Presupuesto de Egresos 2021 que vulnera a muchos sectores del país, y que en Tamaulipas no es la excepción”.

“Desafortunadamente la mayoría de las diputadas y diputados siguieron una obediencia ciega al presupuesto de egresos de la federación, mismo que los llevó a que votaran a favor de un presupuesto que no solamente injusto, e inequitativo”, afirmó CABEZA DE VACA en conferencia de prensa.

Reconoció a los 4 diputados y diputadas “que vieron por los intereses de las familias de Tamaulipas y que dieron batalla en la tribuna.

“Y aquellos otros que tomaron la decisión de traicionar a las familias de Tamaulipas, estos también están siendo señalados por la población siguen queriendo engañar, mentirle al pueblo de Tamaulipas, diciendo que no hubo recortes”.

Y arremetió:

“El estado de Tamaulipas dejará de percibir más de 7 mil 200 millones de pesos en participaciones y asignaciones federales, de acuerdo al Presupuesto de Egresos 2021.

“A pesar de esas malas decisiones –dijo el Gobernador– “Tamaulipas es mucha pieza, vamos a salir adelante”.

MORENA REFUTA:

Sin embargo, Diputados y diputadas de la 4T destacaron “el logro que representa para los tamaulipecos, el incremento de 685 millones de pesos del gasto federalizado para la entidad en el 2021, a pesar de no contar con los diputados del Partido Acción Nacional (PAN)”.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, y las legisladoras OLGA PATRICIA SOSA, ADRIANA LOZANO, OLGA J. ELIZONDO además de la senadora LUPITA COVARRUBIAS y los legisladores ARMANDO ZERTUCHE y HÉCTOR JOEL VILLEGAS, destacaron Tamaulipas es uno de los que menos decrece en el gasto público federalizado, reconociendo que por motivos de inflación y por efecto colateral de la pandemia del Covid-19, se tendrá un decremento en términos reales del -2.1 por ciento; y junto a Zacatecas, son los únicos estados que tuvieron un incremento nominal en el presupuesto”.

DESINFORMACIÓN

La difusión de esas dos posturas encontradas genera desinformación.

¿A quién creer?

De ahí que el ciudadano común razone y utilice la elección del 6 de junio para el deslinde político.

Y así será, por supuesto.

Diputados federales de Morena, al igual que diputados locales del PAN, aparecerán en las boletas del 6 de junio, de modo que la contienda electoral del 2021 será por demás decisiva para los candidatos de los dos partidos.

Ahí veremos de manera tangible la decisión ciudadana, expresada en votos contantes y sonantes.

CABALGATA PRIISTA

…EN PLENA PANDEMIA

A propósito de “polaca”, de Tula reportan que el aspirante del PRI a candidato a la presidencia municipal, RENÉ LARA anunció una cabalgata ¡en plena pandemia! Para promocionar sus aspiraciones, sin considerar que con ello pone en riesgo la salud de los cabalgantes, independientemente de que ese tipo de eventos constituyen una flagrante violación al Código electoral, pues se anticipa al cronograma del IETAM para la promoción.

¡Ah!, y LARA pretende encabezar la cabalgata desde la cabecera municipal, hasta un ejido cercano, exponiendo la salud de la población.

Ahí mismo, en Tula, CRUZ WALE, que apunta a convertirse en el candidato de Morena a la alcaldía, podría repetir su experiencia como primera autoridad municipal, habida cuenta de que se ha ganado la simpatía popular sin comprar la adhesión ciudadana con despensas.

WALE prepara celebrar su cumpleaños con la presencia de solo 50 de sus amigos, para no generar concentraciones que luego se traduzcan en COVID-19.

Desde este espacio le enviamos nuestra felicitación anticipada.

HUMBERTO PRIETO, EL

MEJOR, RUMBO AL 2021

¡Ah!, por cierto, un ejercicio de consulta ciudadana elaborado por “Opinión Neutral”, (finalizada este 19 de noviembre a las 7:30 horas, precisan) para definir al mejor aspirante a candidato de Morena a la Alcaldía de Reynosa, favoreció al ex diputado federal HUMBERTO PRIETO HERRERA, seguido de CLAUDIA HERNÁNDEZ, diputado local RIGOBERTO RAMOS ORDÓÑEZ y ARMANDO ZERTUCHE ZUANI.

HUMBERTO y CLAUDIA registraron un “empate técnico”, y los otros dos contendientes quedaron marcadamente abajo.

Y por el lado del PAN, la consulta favorece al Gerente general de COMAPA, JESÚS MARÍA “Chuma” MORENO IBARRA, seguido de CARLOS PEÑA ORTÍZ, JUANA SÁNCHEZ JIMÉNEZ y GERARDO PEÑA FLORES.

En lo que respecta al PRI, la tabla de posiciones otorga el primer sitio a la ex diputada federal MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX, seguida por GUSTAVO RICO, BENITO SÁENZ y SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN

En cuanto a preferencia partidista, el PAN obtuvo más reacciones a favor, seguido de Morena y en tercer lugar, el PRI.

… PERO, EXISTEN

“OTROS DATOS”

Por supuesto que esta información no es concluyente, pues independientemente de que toda encuesta es la fotografía de un día y no aplica al proceso de elección interna, porque todavía no existen siquiera las convocatorias, vale decir que existen otras mediciones en las que, en efecto, GERARDO PEÑA FLORES y CARLOS ORTÍZ DOMÍNGUEZ figuran en los sitios principales dentro del PAN, los encuestadores incurrieron en una importante exclusión, la del abogado penalista, activista social y escritor MARCELO OLÁN MENDOZA, una de las principales figuras políticas del Movimiento de Regeneración Nacional.

Nos parece incomprensible, por decir lo menos, que la empresa encuestadora haya excluido a MARCELO OLÁN, cuando de todos los aspirantes a la candidatura, es el único que posee credencial como miembro del partido del Presidente.

Por el lado del PRI, en efecto, (si ella aceptara la candidatura) la ex diputada federal MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX, figura(ría) en el primer sitio de las preferencias, seguida de SERAPIO CANTÚ, GUSTAVO RICO y BENITO SÁENZ.

Es decir, la encuesta da mayores posibilidades a BENITO… porque es el único que aceptaría la nominación.

Ahora bien: ¿”avala” el matrimonio LUEBBERT-CAMARGO la pre candidatura de BENITO, sabiendo que hacer política y ser candidato de un partido –máxime en el caso del PRI de ahora– cuesta dinero, que no tiene BENITO –ni el partido– para dar cobertura al proselitismo?

Se decir, ¿el apoyo de los LUEBBERT a la campaña de BENITO, en caso de entrarle, es “de dientes para afuera” o le entrarán en metálico?

“POLVAREDA” EN REYNOSA

POR LA ENCUESTA

La difusión de la encuesta de Reynosa levantó mucha polvareda en los círculos de información de los distintos partidos y grupos políticos de la ciudad, pues ciertamente se manejan números y posicionamientos que no concuerdan con los descritos, por lo que aquí las empresas Encuestadoras tendrán que explicar al IETAM los detalles técnicos de sus mediciones en territorio.

Es decir, no se trata de realizar encuestas “a la carta”, sino que las consultas respondan a la opinión neutral y mayoritaria de la ciudadanía.

(¡Ah! bueno, nos aclaran: “Opinión Neutral” es un grupo de seis profesionistas en LCCyP, egresados de dos universidades de Reynosa, que aplicaron la encuesta sin una métrica como tal, y que “únicamente buscamos definir quiénes son los posibles candidatos fuertes de Reynosa para tener una cercanía en el siguiente proceso electoral, por lo que los valores -precisa, ellos mismos— no pueden ser usados como una base sólida”).

Bueno, así ya cambia el escenario.

HUMBERTO PRIETO

RESPALDA A COLONOS

Por cierto, HUMBERTO PRIETO HERRERA posteó en su espacio de redes sociales:

“Hoy, en la Colonia Ampliación Tamaulipas, nos solicitaron de favor que ayudáramos con maquinaria para emparejar un área verde, ya que sufre de inundaciones, y a su vez se limpie un poco el escombro y basura que se había acumulado en esa zona. Con esto, los jóvenes y niños de esa colonia podrán disfrutar de una mejor manera de esta area verde que tienen en la colonia”.

#HoyPodemos, con HUMBERTO PRIETO, dio la solución.

CHUCHO: “TAMPICO, UN

DESTINO TURÍSTICO AMABLE”

Mientras que en Tampico, con el propósito de brindar una atención de calidad y trato amable al turismo, el Ayuntamiento formalizó este jueves, un convenio de colaboración con la Asociación de Hoteles del Sur de Tamaulipas, que incluye la implementación de acciones de seguridad, orientación y apoyo vial por parte de los servidores públicos.

El Presidente Municipal CHUCHO NADER dio a conocer que mediante este acuerdo el gobierno local pondrá en marcha estrategias de colaboración, capacitación e intercambio de información con el sector hotelero para garantizar un entorno seguro a los visitantes, salvaguardar su integridad y patrimonio; y ofrecer un trato sensible, amable y cordial a los turistas.

CHUCHO NADER reveló que aunque las condiciones sanitarias han generado una disminución en el arribo de turistas, se prevé que para la temporada decembrina y fiestas navideñas, exista un importante repunte, por lo que, aseguró que esta sinergia permitirá garantizar unas vacaciones seguras.

A la firma del convenio, efectuada en el Palacio Municipal, asistió el Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles del Sur de Tamaulipas, ÍÑIGO FERNÁNDEZ BÁRCENA; el Síndico municipal, JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GARZA; el Secretario General del Ayuntamiento, ARTURO BAZALDÚA GUARDIOLA.

GOBIERNO ESTATAL

APOYA A COMUNIDADES

En otro tema, gracias al convenio celebrado entre el Gobierno de Tamaulipas y la Congregación Mariana Trinitaria, 40 familias de esta capital, se vieron beneficiadas con la entrega de 55 tinacos subsidiados.

Dicha entrega se llevó a cabo en las instalaciones de la Comunidad Cristiana Internacional Victoria y fue encabezada por el secretario de Bienestar Social, RÓMULO GARZA MARTÍNEZ.

Con estas acciones el Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, ha contribuido a la economía de los hogares de Tamaulipas, ya que gracias al subsidio se ha logrado reducir en algunos casos un 50% en el valor del producto solicitado por el ciudadano.

El programa de subsidios tiene el objetivo de brindar a la población en general productos como leche líquida, zapatos, materiales de construcción como cemento, varilla, lámina, pintura, además de materiales para mejora de la vivienda como: tinacos, bebederos, ofreciendo con ello un ahorro a las familias tamaulipecas y beneficiando el bienestar de las mismas.

UAT DIFUNDE ESTUDIOS

FITOSANITARIOS

Por último, con la finalidad de difundir investigaciones y estudios relacionados con la mosca de la fruta, se llevó a cabo un Webinar organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Secretaría de Vinculación.

Con el tema, “La mosca de la fruta: acciones y medidas fitosanitarias”, expertos en diferentes áreas compartieron sus experiencias tanto en el campo de la investigación científica como en el desarrollo de programas de combate a esta plaga agrícola.

La actividad se trasmitió de manera virtual y en este marco, con la representación del Rector Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, dirigió el mensaje de bienvenida el Secretario de Vinculación, Ing. GABRIEL VIGUERAS TENORIO, quien destacó la participación de la Universidad en acciones encaminadas a resolver problemáticas que afectan a los sectores productivos.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.