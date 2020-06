EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

CdeV propone Plan Pacífico-G. de México

El Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, propuso en el marco de la Alianza de Gobernadores Noreste-Pacífico, la construcción de un Plan Interestatal de Desarrollo de mediano y largo plazo del Pacífico al Golfo de México, que fortalezca y maximice nuestras capacidades, vocaciones y ventajas competitivas.

Ello ocurrió durante la 14ª Reunión Interestatal COVID-19, realizada ayer en Tampico y en la que participaron los gobernadores FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, de Tamaulipas; JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN, de Nuevo León; MIGUEL RIQUELME SOLÍS, de Coahuila; DIEGO SINHUE RODRÍGUEZ VALLEJO, de Guanajuato; JOSÉ IGNACIO PERALTA, de Colima; JOSÉ ROSAS AISPURO, de Durango; SILVANO AUREOLES CONEJO, de Michoacán y JAVIER CORRAL JURADO, de Chihuahua, quienes intercambiaron experiencias y concentración de iniciativas políticas y económicas para hacer frente a la pandemia originada por el coronavirus.

Al mismo tiempo, acordaron unir esfuerzos, estrategias y acciones, para aprovechar todas las ventajas y oportunidades que ofrece el Tratado comercial entre México, Estados Unidos de América y Canadá.

Se decidió además evaluar la forma de reapertura del ciclo escolar 2020-2021 frente a la nueva realidad y unir esfuerzos, estrategias y acciones para implementar una plataforma digital en salud llamada RASA (Radar en Salud), que dé seguimiento al comportamiento de la epidemia del SARS-CoV2 (COVID-19) como una herramienta para combatir, prevenir y contener la epidemia.

También fue acordado unir esfuerzos, estrategias y acciones para redoblar las medidas de prevención y combate a la inseguridad frente a la emergencia sanitaria que actualmente vive el país.

En la reunión participaron vía videoconferencia JOSÉ ÁNGEL GURRÍA TREVIÑO, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y LUIS DE LA CALLE, economista especializado en negociaciones comerciales internacionales.

Los mandatarios también condenaron el atentado registrado la mañana de este viernes en contra del Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, OMAR GARCÍA HARFUCH y manifestaron su respaldo a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

JUSTICIA AMBIENTAL

En otro tema, el Diputado presidente del Poder Legislativo GERARDO PEÑA FLORES, aseveró: “Este es el momento de que haya justicia para Tamaulipas, hoy le toca a la justicia ambiental y presupuestal”, al resaltar las reformas del Ejecutivo Estatal que establecen el pago de derechos por la emisión de gases a la atmósfera, para que quien contamine, pague.

Ello sucedió luego que las fuerzas políticas del PAN, PRI y MC, representadas en las Comisiones de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública y Estudios Legislativos, dictaminaron procedente la Iniciativa de reformas a la Ley de Hacienda del Estado, que vela por el medio ambiente y la salud de la ciudadanía tamaulipeca, generando ingresos necesarios para sufragar gastos públicos, así como fortalecer las capacidades estatales de respuesta al cambio climático.

El Diputado FLORENTINO SÁENZ COBOS, del PRI, se pronunció en favor de la Iniciativa, la cual establece un compromiso urgente, integral y participativo de la protección del medio ambiente, además, reorienta la conducta de la sociedad fomentando el cuidado y mejoramiento del entorno.

La Diputada IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ, al presentar algunos ajustes a la Iniciativa, precisó que el derecho se causará a partir de la tonelada 25 emitida al medio ambiente al mes, lo que implicará que quienes estén por debajo de ese rango no paguen.

“Soy coincidente con la acción legislativa, en el sentido de que el derecho propuesto no solo tiene un fin tributario propio, sino un claro fin extrafiscal que permitirá corregir las conductas de los contribuyentes que emiten gases a la atmósfera, a efecto de lograr un medio ambiente sano”, puntualizó la Diputada.

Al coincidir que nadie está por encima de la naturaleza, el Diputado ALBERTO LARA BAZALDÚA, expresó que el obligar al pago de estos derechos a aquellas empresas que contaminen el medio ambiente, es una medida que promoverá la generación de energías limpias que busquen la conservación del medio ambiente.

Entre otros planteamientos, Diputadas y Diputados de Morena votaron en contra de esta Iniciativa, argumentando que es contraria a la Ley de Cambio Climático y consideran que va dirigida a PEMEX y CFE, así como paraestatales de la Administración Pública Federal.

Concatenando temas, empresarios tamaulipecos recibieron con agrado las reformas a la Ley de Hacienda, que establece un cobro de derechos por la emisión de gases contaminantes, al subrayar que se tuvo que llegar a estas medidas sancionatorias, como última alternativa y contribuir al medio ambiente.

El Presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, JESÚS ABUD señaló que esta Iniciativa promovida por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, atiende a una demanda de años en la entidad.

JESÚS ABUD, expresó que la acción legislativa impulsada por el Gobernador del Estado, no se trata nada mas de hacer un cobro, el cual no existiría si no hubiera empresas que contaminan: “Si hoy se necesita esto es porque, insisto, se necesitan medidas correctivas para que las empresas que hoy están en ese supuesto dejen de hacerlo”, puntualizó.

En Reynosa, por cierto, la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ presidió este viernes 26 de junio, la Sexagésima Séptima Sesión Ordinaria del Cabildo local, en la cual fue presentado el Dictamen referente a Transferencias, Ampliaciones y Reducciones al Presupuesto de Egresos 2020, para reforzar con recursos económicos el programa Héroes de la Salud.

La modificación, solicitada mediante propuesta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público fue elaborada con el objetivo de añadir 5 Millones de Pesos al programa Héroes de la Salud, para incrementar la ayuda a hospitales, con la donación de insumos médicos para la protección de quienes atienden a las víctimas de la pandemia por COVID-19.

En Cabildo se aprobó la modificación para aportar recursos a dicho programa, además, se va a solventar un fondo para pagar derechos municipales de gastos funerarios de personas que mueran por COVID-19.

El Municipio pagará los derechos derivados de todo trámite funerario, para amortizar los gastos de las familias en las que se registre el deceso de un integrante, por causas del Coronavirus SARS-CoV2, procedimiento que llevará a cabo la Secretaría de Finanzas y Tesorería.

A propósito de Reynosa, el Coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos, JOSÉ FEDERICO PÉREZ LOZANO, dio a conocer que se puso en aislamiento, luego de presentar algunos de los síntomas de COVID-19, que este día le fue confirmado por la autoridad de Salud, el cual resultó positivo, con lo que se suma a los tres casos de elementos con dicha enfermedad, en la corporación.

Determinó el Lic. PÉREZ LOZANO que, al no presentar síntomas graves, sigue pendiente desde la cuarentena que debe cumplir, del personal a su cargo, cuyos Directores y Comandantes cuentan con la experiencia y la voluntad para atender los llamados ciudadanos, como se los ha expresado la Alcaldesa de esta ciudad, la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ.

MATAMOROS: ALERTA MÁXIMA

De otro lado, deje compartirle que el alcalde de Matamoros, MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, afirmó que los tres niveles de gobierno están preocupados porque los índices de contagio del COVID-19 siguen a la alza, y alertó que eso está provocando que los hospitales estén a punto del colapso, porque muy pronto ya no tendrán espacio para atender a personas infectadas.

Por ese motivo hizo un llamado a los ciudadanos para que cumplan con los protocolos de seguridad sanitaria recomendados por la Secretaría de Salud y de esta forma protejan su salud y la de su familia.

Destacó que en los tres órdenes de gobierno hay preocupación porque los índices de contagio siguen a la alza: “ya lo hemos reiterado que el coronavirus es invisible y letal que todos los días está causando muertes”.

La mejor manera de frenar el avance del COVID-19 la tiene el ciudadano en sus manos, atendiendo las recomendaciones que se hacen constantemente a través de diversas campañas, expresó.

Convocó a los ciudadanos a respetar el cierre de parques públicos como lo son la rotonda, el Parque Olímpico y el Lineal Periférico; así como también las canchas deportivas porque no son momentos de concentraciones para jugar futbol o algún otro deporte.

También exhortó a respetar el cierre de la Playa Bagdad y la del Poblado Higuerillas, porque estas acciones tienen como propósito proteger la salud de los matamorenses.

[-Entreparéntesis: La Secretaría de Salud de Tamaulipas, confirmó 247 nuevos casos de coronavirus correspondientes a muestras pendientes de resultado de los días 23 de junio (24 positivos) y 25 de junio (223 positivos) y reportó, además, 22 fallecimientos, con lo cual las cifras oficiales se elevan a 5,539 confirmados, de los cuales 2,464 se han recuperado y 361 defunciones-].

COVID-19 NO PARA A RIVAS

De otro lado, al llegar a 100 espacios educativos beneficiados en esta segunda vuelta del programa ‘Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable’, el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR afirmó que la pandemia del Covid-19, no ha sido un impedimento para seguir apoyando a la educación.

“Cien planteles educativos que pudimos atender cuidando la sana distancia y las restricciones que nos piden, pero que nos permitió continuar con programas como este que es insignia y referente en Tamaulipas de cómo un gobierno municipal puede apoyar a las escuelas.

Que la crisis de salud no sea un impedimento ni pretexto para que el gobierno no continúe”, dijo el Presidente Municipal.

Con la presencia de las y los directivos de los Jardines de Niños ‘Justa L. Garza’, matutina y vespertino, ‘Emilia Cantú Viuda de Zárate’, ‘Carlota Rosado Bosque’, ‘Club Sertoma No.1’, ‘Guadalupe Gómez Márquez’, el munícipe hizo entrega de las órdenes de compra para equipamiento educativo, la mañana de este viernes.

Además, ENRIQUE RIVAS platicó vía Zoom con el niño ROQUE IVÁN DE LA CRUZ GONZÁLEZ, alumno del Jardín de Niños ‘Emilia Cantú Viuda de Zárate’, para saber como se encontraba durante esta cuarentena, a lo que el niño comentó que han seguido todas las recomendaciones junto con su familia y agradeció al presidente por llegar a la escuela número 100 beneficiada de esta segunda vuelta.

En esta entrega se invirtió más de 1 millón 555 mil pesos por parte del municipio.

Estuvieron en este evento, la primer síndica DORINA LOZANO CORONADO y regidores; así como MIGUEL JÁUREGUI SALAZAR, secretario de Educación, Cultura y Deporte; AURELIO UVALLE GALLARDO, Jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo; y los directores SANDRA YULIL VALDEZ FRANCO, LUZ MARÍA MENDOZA, LETICIA VALERO HERNÁNDEZ, MARTHA REYES GARCÍA, VERÓNICA MARTÍNEZ GALINDO y VÍCTOR JOEL AMAYA RUIZ, responsable del Almacén Regional de Libros No.1.

De Tampico reportan que el Presidente Municipal CHUCHO NADER, supervisó este viernes los trabajos de mejoramiento urbano que se llevan a cabo en la calle Fray Andrés de Olmos entre Héroes del Cañonero y Pedro José Méndez de la zona de los mercados.

El jefe edilicio señaló que las obras corresponden al proyecto de modernización del entorno del nuevo Mercado de Tampico, y constan, dijo, de la reposición integral de las redes hidrosanitarias, pavimentación a base de concreto hidráulico de las calles adyacentes y la rehabilitación de espacios recreativos como la plaza del mariachi y las bajadas de las calles, 20 de Noviembre, Colón, Olmos y Madero.

El jefe de la comuna explicó que en los trabajos de la calle Olmos, se lleva a cabo la reconfiguración de la vialidad para convertirla en un atractivo espacio que permita la contemplación y mejore el paisajismo en este punto de la ciudad.

Mencionó que en las obras de modernización al entorno del nuevo centro de abastos, el Gobierno del Estado destinó una inversión superior a los 40 millones de pesos, lo que mejorará significativamente la movilidad e imagen de la zona.

“Gracias al respaldo del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, se han destinado recursos adicionales al mejoramiento de todas las calles que convergen a nuestro nuevo Mercado y se está modernizando también todo el entorno para ofrecer una imagen más atractiva en este sector de la ciudad”, indicó.

CdeV RECIBE DONATIVO

A propósito del sur tamaulipeco, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA recibió de la Empresa Elite México y Centroamérica, del municipio de Altamira, un donativo de 450 mil mascarillas tricapa de tipo quirúrgico (cubrebocas), en apoyo a las acciones que ha implementado el Gobierno de Tamaulipas para combatir el COVID-19.

Adicionalmente, se otorgaron 50 mil cubrebocas al Ayuntamiento de Altamira por parte de la empresa, mismos que fueron recibidos de manera simbólica por la alcaldesa ANA LAURA AMPARAN.

El mandatario agradeció al grupo empresarial por ser una empresa socialmente comprometida con el entorno donde está establecida.

“Esto demuestra la calidad humana, de la formación que tiene esta empresa”, expresó el Gobernador.

El mandatario refrendó su compromiso con los sectores productivos y empresas que están instaladas en el estado, de seguir apoyando todas las acciones que vayan encaminadas a generar riqueza, empleo y desarrollo.

FRANCISCO BOUYRA, director general de Elite México, resaltó que es una empresa comprometida con la sociedad mexicana y donará durante los próximos tres meses alrededor de 3 millones de cubrebocas que van ayudar a garantizar un suministro local, oportuno, seguro y de calidad.

“Es indispensable que la iniciativa privada se mueva, actué a favor de la comunidad”, comentó el ejecutivo del corporativo.

AMÉRICO DONA INSUMOS

¡Ah, por cierto!, el Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA envío insumos médicos al Hospital General Regional No. 270 del IMSS de Reynosa, en apoyo a la población del Norte del estado, sumándose así a los esfuerzos para afrontar el incremento de casos de COVID-19 en esta zona.

VILLARREAL ANAYA hizo entrega a la delegada del IMSS de Tamaulipas, la doctora VELIA PATRICIA SILVA DELFÍN, 600 overoles de bioseguridad, 12 galones de gel antibacterial y tres mil cubrebocas, que serán enviados al IMSS de Reynosa y poder proteger al personal médico ante el incremento de contagios en esta región fronteriza.

“Los casos en esta zona son preocupantes, dado al rápido aumento de los mismos, por eso seguimos recomendando a la ciudadanía a seguir las medidas de seguridad, tomar su distancia y no salir sino es necesario”, destacó.

El legislador Tamaulipeco reconoció a los trabajadores de la salud, por su entrega y compromiso con los tamaulipecos, ya que, sin importar el riesgo al ser la primera línea de defensa, se esmeran por atender a los pacientes cumpliendo con el alto sentido de su vocación médica.

“Envío mi reconocimiento al personal de salud, quienes diariamente trabajan con profesionalismo y constancia, para llevar a cabo la labor más importante en estos momentos que es, la de salvar la vida de los Tamaulipecos”, concluyó.

DE COSS: ¡ESO ES TENACIDAD!

Vuelvo a Reynosa para compartirle que el ex presidente del CDE del PAN, FRANCISCO GARZA DE COSS, está poniendo en alto las siglas de su partido al recorrer palmo a palmo las colonias de su distrito electoral, el 6º, llevando un mensaje de aliento a los vecinos y compartiéndoles algún presente, particularmente ahora que el COVID está ‘pegando’ fuerte a la ciudad.

Bueno, no está por demás corroborarle que, en efecto, GARZA DE COSS es uno ¡de los casi 50! panistas que aspiran a aparecer en la boleta electoral del 2021, y dada la reconocida tenacidad del también ex representante personal del Gobernador CABEZA DE VACA en la zona norte de Tamaulipas, casi-casi-casi podríamos asegurar que se le hará su sueño.

Pero, ¿en cuál espacio aparecerá, si lo que estará en juego el 2021 es la presidencia municipal, 4 diputaciones locales y 2 diputaciones federales?

Adivinamos que aspira a suceder en el Ayuntamiento a la Dra. MAKI ORTIZ, pero GARZA DE COSS debe hacer fila, ya que antes de él, hay por lo menos 35 aspirantes a la misma posición.

GARZA DE COSS embona en una aspiración federal, pues recuerde que cuando encabezó la dirigencia estatal del PAN hizo en México muy buenas relaciones con grupos de aquél nivel.

Aunque también puede ir por su reelección en el Congreso local.

¿Usted, qué opina?

‘CHUMA’, COMO ARTISTA

A propósito de azules: los últimos comunicados de COMAPA-Reynosa muestran para qué contrató ‘CHUMA’ MORENO a dos expertos en campañas políticas para cubrir el área de Comunicación Social del organismo operador del agua, pues los “retoques” y los “arreglos” de photoshop a sus fotografías recorriendo obras o supervisando proyectos, reflejan algo más que una rutina de trabajo.

En las gráficas, ‘CHUMA’ MORENO aparece como galán de cine en pleno escenario.

No creemos que ‘CHUMA’ se interese en ir como candidato a la Cámara baja del Congreso de la Unión -y diputado local, ya fue-; entonces lo más probable es que busque la presidencia municipal.

¿Se le hará?

Pero, una pregunta más concreta: ¿ganaría la elección constitucional en caso de que el PAN lo postulara?

Usted tiene la palabra.

2021: ¿ALIANZA PAN-PRI-MC?

A propósito de ‘grilla’, el presidente nacional del PRI, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, anticipó lo que nosotros ya empezamos a ver en Tamaulipas, rumbo al 2021: la posibilidad de que PAN-PRI-MC acudan con candidatos comunes a la elección concurrente del 6 de junio del 2021, pues el respaldo del PRI y el MC a la propuesta del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, de aplicar gravámenes a PEMEX y la CFE por ser empress contaminantes, concretó la elaboración de la Ley de la materia, ventilada al interior del Congreso local por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Ese es un primer paso hacia una coalición coyuntural de cara al 2021, pues si PAN-PRI-MC hacen causa común desde ahora contra el gobierno morenista de la 4T, nos parece un hecho que los líderes partidistas tamaulipecos no batallarán mucho para redactar los principios de una alianza para ir juntos a las elecciones del año que entra, pese a que, en principio, el PAN-Tamaulipas expresó su voluntad de no tejer alianzas políticas con ningún partido.

Sin embargo, ahora que el presidente del CEN del PRI despeja dudas y revela que está en pláticas con sus similares del PAN y MC para ir en alianza el 2021, nos queda claro que el dirigente estatal del PRI, EDGAR MELHEM SALINAS -quien replicó en redes la entrevista en la que ‘ALITO’ aborda el tema-, en algún momento del proceso interno se sentará a dialogar con sus homólogos del PAN y MC para visualizar el futuro y plantear propuestas.

Por el lado del PAN, nos queda claro que será el No. 1 quien dicte los lineamientos y plantee propuestas a los líderes de los partidos con los que presumiblemente va en alianza.

¿Cómo se repartirán las candidaturas?

Es un hecho que, de darse la alianza, las posiciones se distribuirán en proporción directa al peso específico de cada partido en el ánimo social, y los votos que represente cada partido en la última elección, lo que significa que será el PAN -y sus gallos-, quienes se lleven la parte del león, pues recuerde que Acción Nacional es gobierno en Tamaulipas, pero también en 31 de 43 municipios, aparte de encabezar 21 de las 22 diputaciones locales en el Congreso, lo cual le da el peso específico para ir por las principales ciudades y distritos.

Pero de eso seguiremos hablando en otras entregas.

UAT, II INFORME

Por último, en cumplimiento al Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) el Rector Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ rindió su Segundo Informe ante la Asamblea Universitaria, teniendo como marco este año la celebración del 70 aniversario de fundación de la máxima casa de estudios del estado.

El Rector presentó su informe por medio de un video documental de su segundo año de labores al frente de la casa de estudios donde destacó que la UAT está a la vanguardia educativa, cultural y científica en Tamaulipas.

En la exposición audiovisual que se difundió en vivo por los medios de comunicación universitarios, dijo que en toda la historia de la UAT es la primera vez que se rinde un informe rectoral por esta vía en formato digital, tras refrendar que lo más importante es trabajar diariamente por los estudiantes.

Subrayó que al cumplir la UAT 70 años de servir a la sociedad tamaulipeca, ante las circunstancias de la pandemia, se espera festejar el septuagésimo aniversario de su fundación el próximo mes de octubre, en la fecha oficial de su celebración.

En este marco, y a través de su cuenta de Twitter, el Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA hizo llegar un mensaje: “Mi felicitación al Rector de la UAT, JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, quien hoy rindió su 2do. Informe de Actividades. Asimismo a la Asamblea Universitaria, comunidad académica, estudiantil y directores. En octubre estaré con ustedes para celebrar el 70 Aniversario de la UAT”, puntualizó el mandatario estatal.

En su oportunidad también, el Rector agradeció el apoyo que el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA le ha dado a la UAT en infraestructura y programas en beneficio de los universitarios, fortaleciendo a la educación superior de Tamaulipas.

Durante su exposición, detalló avances en ejes estratégicos de la Cobertura educativa con equidad, la Vinculación con la sociedad, gobierno y sector productivo, Programas de estudios pertinentes y de calidad, la Profesionalización docente, Investigación y servicios especializados, Internacionalización e Infraestructura, así como en los ejes trasversales de la Rendición de cuentas; Equidad de género y la Gestión y administración eficiente, en cumplimiento al Plan de Desarrollo Institucional de la UAT.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.