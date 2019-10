EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

CdeV y Maki, primeros lugares en aprobación

La Alcaldesa panista de Reynosa, MAKI ESTHER ORTÍZ DOMINGUEZ, ocupa el primer nacional lugar en aprobación ciudadana, según encuesta reciente realizada por la empresa norteamericana Campaigns and Elections México (C&E) a través de su revista filial en nuestro país.

En dichas encuestas, los gobiernos de Tamaulipas y Reynosa aparecen en los primeros lugares siendo un ejemplo del trabajo y eficiencia de los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional.

Según el estudio realizado a nivel nacional, ORTIZ DOMÍNGUEZ, destaca cómo la Alcaldesa más popular gracias a los resultados que los ciudadanos perciben y es la Presidente Municipal que figura de todo Tamaulipas.

La Presidente Municipal emanada el PAN, ha destacado en otras encuestas por sus buenas prácticas de gobierno, aprobación ciudadana y popularidad.

La misma publicación, en ranking de Gobernadores, coloca a FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA como el 4to. Gobernador Mejor evaluado en todo el país.

La sinergia de ambos gobiernos, ha llevado a que nuestro estado de Tamaulipas, siga adelante y avance en todos los sentidos.

Lo anterior hace que Tamaulipas y Reynosa sean orgullo para los gobernantes del Partido Acción Nacional en México, por su trabajo, contacto ciudadano y aprobación de sus buenas prácticas de gobierno.

Por asociación temática, el Gobierno Municipal que preside la Doctora MAKI ORTIZ, a través del Instituto Municipal de la Mujer y en coordinación con la SEDESOL y el DIF-Reynosa, llevará a cabo el próximo viernes 18 de octubre, la Feria de la Salud ‘Tocarte Es Amarte’, en el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama.

A partir de las 9 de la mañana a las 12 del medio día, el Auditorio Municipal, del bulevar Hidalgo con avenida Vista Hermosa, alojará a instituciones públicas y privadas que buscan contribuir a la salud de la mujer de Reynosa, además se contará con una unidad de exploración del DIF, y atención de 3 médicos y la unidad ‘Mi Doctor’, de la SEDESOL, a cargo de 2 médicos.

Para ampliar conocimientos y concientizar a más mujeres, el Médico, Oncólogo, ANTONIO CALZADA RAMOS, dictará una conferencia acerca de la enfermedad, que ha costado la vida de muchas personas pero que siendo detectada a tiempo, la mayoría puede salvar la vida con el tratamiento adecuado.

En Nuevo Laredo, entre tanto, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS, anunció a DANIEL TIJERINA VALDEZ como nuevo secretario de Bienestar Social; a MARTÍN REYES MADRIGAL como secretario de Desarrollo Económico y al contador público ERNESTO TORRES, como director de Recursos Humanos.

En la conferencia de prensa Lunes de Informe, dijo que el propósito es fortalecer los programas y llevar cada vez más beneficios a los hogares neolaredenses y a todos los sectores productivos del municipio para que la comunidad esté Cada día mejor.

“Todos los que ocupan un cargo dentro de esta administración, en esta segunda mitad, en su cuarto y quinto año de gobierno, deben redoblar esfuerzos para dar los resultados y el nivel que espera la ciudadanía; menos de eso no será aceptable. Quien lo entienda bien, quien no, no estará ocupando un cargo en esta administración”, enfatizó.

El alcalde destacó que es la primera vez en la historia para los municipios en los que presidente municipales tuvieron la oportunidad de reelegirse, lo que significa un doble compromiso con la ciudadanía que otorgó ese voto de confianza.

Los nuevos responsables de cargos que quedan acéfalos, como la dirección del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano, en que fungía MARTÍN REYES MADRIGAL; y Gerente Administrativo Financiero, de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), que desempeñaba ERNESTO TORRES, se darán a conocer una vez que se convoque a los consejos correspondientes para realizar las propuestas.

Por asociación temática, deje decirle que ROMÁN GUILLERMO MEYER FALCÓN, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), recorrió y supervisó los avances de diferentes obras del Programa de Mejoramiento Urbano del Gobierno Federal.

Lo acompañó el alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR quien instruyó a los funcionarios municipales de coordinarse y con su apoyo facilitar lo que se requiera para que se lleven a cabo las obras del gobierno federal, y que con el trabajo conjunto Nuevo Laredo y sus ciudadanos se vean beneficiados.

Las obras se llevan a cabo en el Jardín de Niños de Prolongación Berlín y Eva Sámano, en la colonia Villas de la Fe; Parque de Softbol, en la colonia Francisco Villa; Centro de Salud San Jacinto, , en Villas de San Miguel; y Módulo Deportivo en Reservas Territoriales, Sección Progreso 1ª Etapa.

De otro lado, en Matamoros, en tanto el Instituto Nacional de Migración recibe recursos para crear espacios adecuados para los migrantes que se encuentran en Matamoros, en espera de su visa humanitaria por parte del Gobierno de los Estados Unidos, el Gobierno Municipal cerró al tráfico vehicular un tramo de la calle Tamaulipas a fin de garantizarles seguridad.

Lo anterior en virtud de que los migrantes de diferentes países instalaron sus casas de campaña en la plaza del puente nuevo, en el bordo del río bravo y en la plena calle, al no aceptar trasladarse a algún albergue por temor a perder su lugar en el trámite que los trajo hasta esta frontera.

Entrevistado al respecto, tras presidir la ceremonia de honores realizada en la plaza principal este lunes a muy temprana hora, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ explicó “cerramos una parte de la calle de la Tamaulipas, porque estamos esperando la llegada de más migrantes que vienen con el estatus de asilo político.

Y necesitamos utilizar ese tramo temporalmente mientras se reciben recursos por parte de la federación hacia el Instituto Nacional de Migración, para que ellos hagan lo debido, algunas techumbres o lugares donde se pueda adecuar para tener a la gente y de esa manera liberaríamos la calle”.

LÓPEZ HERNÁNDEZ mencionó que personal del municipio, entre ellos de limpieza y de espacios públicos todos los días trabajan para mantener condiciones salubres y evitar enfermedades entre las familias con el estatus antes mencionado.

Mientras que en Tampico, el Presidente Municipal CHUCHO NADER y su esposa la Presidenta del Sistema DIF AIDA FERES de NADER, encabezaron la entrega de recursos del programa FORTASEG a la Secundaria General Número 4 “Andrés Araujo Araujo” y la Secundaria General Número 7 “Francisco Medina Cedillo”.

El evento tuvo lugar en la Secundaria Número 4 ubicada en la colonia Lomas del Chairel, en donde se contó con la presencia del Secretario de Administración y Vocal del programa FORTASEG MARCO ANTONIO ESCAMILLA BENÍTEZ, quien agradeció la participación de los padres de familia, alumnos y maestros de las instituciones educativas beneficiadas.

En su participación, el Presidente Municipal CHUCHO NADER destacó el interés de su gobierno y del mandatario estatal, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA por emprender acciones para fortalecer la Educación y la Seguridad Pública para la comunidad estudiantil y la sociedad en general, con el propósito de crear condiciones de paz y armonía en la ciudad.

“El día de hoy hemos traído estos beneficios para que su escuela esté como Tampico Brilla, siempre limpia, en orden, con mucha disciplina, porque yo sé que ustedes siempre les ha interesado la mejor calidad estudiantil, cuando vinculamos a niños y jóvenes con la educación los alejamos de los riesgos de la delincuencia, cuando le apostamos a la educación pierde terreno la violencia; ese es el espíritu de nuestro gobierno”, recalcó al hacer entrega a los directores de ambas secundarias, de los recursos materiales del programa FORTASEG.

Cambio de orientación temática para compartirle que la Sexagésima Cuarta Legislatura, se suma a los esfuerzos en Tamaulipas respaldando las políticas públicas que están dando resultados, por ello, se creó la Comisión Ordinaria de Cohesión Social del Congreso del Estado.

En este órgano legislativo, descansarán y se desahogarán todos los temas relacionados con la medición de la pobreza, el crecimiento económico y lo relativo a la disminución de las brechas de desigualdad social.

Durante el desahogo de la acción legislativa, el Diputado GERARDO PEÑA FLORES, destacó que con la Comisión de Cohesión Social, el Poder Legislativo, contribuirá en atender, desde la raíz, las causas que dan origen a las violencias.

“Esta Iniciativa, juega un papel fundamental en la cultura y en la construcción de paz en nuestro Estado, como ustedes saben fui parte de la Secretaría de Bienestar y tuve la posibilidad de hacer las consultas, que determinaron que existía una depresión colectiva en gran parte de la sociedad”, refirió.

Lo anterior, al destacar que durante muchos años, se desatendió la focalización de la atención de las carencias, sobre todo, en quien menos tienen. “No podíamos pensar que una familia que no tiene lo indispensable para darle a sus hijos, pudiera encontrarse de buen humor, menos en mandar a sus hijos a la escuela y fomentar valores”.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política, manifestó que por estas razones, es tan relevante la creación de la comisión, pues respaldará aquellas políticas públicas que están, de acuerdo a indicadores, dando resultados, “Y esas políticas públicas, no solo hay que mantenerlas, sino potenciarlas, y esto es darle su justa dimensión”, puntualizó.

La Diputada SARA ROXANA GÓMEZ PÉREZ, expresó que este nuevo órgano dictaminador, abordará cuestiones de suma importancia, que inciden directamente en la reconstrucción del tejido social, como es el trabajo en el incremento de la cultura de la paz, además, los valores y el civismo.

Estas reformas a la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Poder Legislativo, fueron aprobadas por unanimidad del Pleno.

Concatenando temas y para abonar en la consolidación de Tamaulipas como el primer Estado en inversión nacional, en materia de energía, el Congreso local, incluyó a la Comisión de Energía y Cambio Climático, entre las ordinarias de este poder.

El Diputado EDMUNDO JOSÉ MARÓN MANZUR, planteó las reformas a la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso, para cambiar este órgano parlamentario, de carácter especial a ordinario.

Mencionó la importancia, de contar con una comisión, en la cual se debatan y analicen las propuestas en esta materia, dada la importancia de este tema, para el Estado y la sociedad en general.

Por su parte, el legislador MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ ORTA, apoyó las modificaciones aprobadas, en razón, de que las comisiones especiales, se extinguen una vez atendido el objeto para el cual fueron creadas, mientras que las ordinarias, son órganos permanentes.

En el desarrollo de la sesión de esta semana, destacó que Tamaulipas, tiene uno de los primeros lugares en generación de energía, por lo que, es tema fundamental para la entidad y se debe otorgar la importancia necesaria.

Y bueno, todo parece indicar que la riobravense ROXANA GÓMEZ serás la presidenta de la flamante Comisión de Cohesión Social, en tanto que el tampiqueño MON MARÓN se perfila hacia la de Comisión de Energía y Cambio Climático.

Y bueno, ya con anterioridad nosotros le habíamos comentado que tanto ROXANA, como MON están perfilados para convertirse en el 2021 en candidatos del PAN a las alcaldías de Río Bravo y Tampico.

Mientras que GÓMEZ ORTA podría serlo por Madero, aunque por ahí también se ve a JOAQUÍN HERNÁNDEZ CORREA.

Por último, el comité evaluador del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM), sostuvo una visita de verificación en el proyecto para acreditar la calidad de la carrera de Médico Cirujano, que imparte la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en la ciudad de Matamoros.

El proceso que se llevó a cabo en la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales (FMEISC) de Matamoros, comprende a la segunda etapa de verificación para la acreditación del programa educativo.

En el desarrollo de las actividades, el Dr. PEDRO LUIS MENDOZA MÚZQUIZ, Director de la FMEISC, dio la bienvenida al comité de acreditación integrado por la coordinadora del grupo de trabajo, Dra. GRACIELA SÁNCHEZ RIVERA; la Secretaria, Dra. MARÍA ANTONIA DEL CARMEN TORRES ÁLVAREZ; y los verificadores, Dr. MARCO ANTONIO CABRERA GARCÍA, Dr. EBENEZER DAVID MITA CARRERA y el Dr. LUIS ENRIQUE LÓPEZ ROMÁN.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.