EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

CdeV y Mariana protegen niñez tamaulipeca

Como parte de las acciones de la Campaña Estatal “Tamaulipas Unido contra el Abuso Sexual”, que el Gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y la titular del DIF Tamaulipas, MARIANA GÓMEZ GARCÍA DE CABEZA DE VACA, promueven en la entidad para detectar, atender, sancionar y erradicar este delito, se llevó a cabo el Tercer taller de capacitación a especialistas de la Secretaría de Educación, Salud y DIF municipales con sede en la cabecera de Tula.

Este Taller para la detección del Abuso Sexual Infantil, se estará realizando en 6 regiones de Tamaulipas, para crear un protocolo único de respuesta ante posibles casos de abuso sexual infantil.

Algunos de los temas que se platican en este foro son: ¿Qué es el Abuso Sexual Infantil?, Posibles Síntomas en la Niña, Niño o Adolescente, Pautas para la Actuación del Acoso en el Abuso Sexual Adolescente, Responsabilidad del Docente ante el Acoso Sexual Infantil o Adolescente, Medidas de Protección, Acompañamiento Emocional, Resiliencia.

Los temas son expuestos por especialistas en este ámbito, como MOISÉS LANIADO de la Organización Judía KOLVE KOAJ A.C. y SOREN GARCÍA ASCOT, de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia.

A este tercer taller asistieron servidores públicos de los municipios de Tula, Jaumave, Palmillas, Miquihuana, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Llera, Mante, Xicoténcatl, Bustamante, Ocampo, Gómez Farías.

En Reynosa, entre tanto, la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ brinda a través del programa para los recolectores que utilizaban carretón, la oportunidad de cambiar de giro de tracción animal a la de tracción mecánica, a fin de que puedan generar una mejor oportunidad laboral y un futuro distinto para sus familias.

Quienes han cambiado en el modo de dar un servicio de recolección de desechos sólidos, tienen la certeza de la seguridad social que representa la oferta de empleo formal de nuestra ciudad, y ya se cuenta con ejemplos, con experiencias de éxito, dijo el Secretario de Desarrollo Económico y del Empleo, LEONEL CANTÚ ROBLES.

Para el Gobierno Municipal es importante seguir las acciones de quienes aceptan otras alternativas como entrar a una bolsa de trabajo, al respecto el Ingeniero LEONEL CANTÚ precisó que: “Hay un acompañamiento real y efectivo de que quienes hagan una solicitud tendrán la capacitación suficiente para enfrentar una entrevista de trabajo y que sea exitosa”.

“También hay la oportunidad de que se puedan incorporar a las Becas para la capacitación para el empleo”, agregó.

“Aquellos que ya aceptaron e hicieron el cambio que propuso la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, con respecto al traslado y disposición de desechos sólidos de la ciudad, que puedan hacer su plan de negocios con la capacitación para ser exitosos en este cambio y puedan tener la certeza de que fue benéfico y tengan una mejor oportunidad de vida”, aseguró CANTÚ ROBLES.

CON EL PIE DERECHO

GERARDO PEÑA FLORES arrancó con el pie derecho su ejercicio como presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV legislatura, pues aunque hubo barruntos por dinamitar su unción como presidente del Poder Legislativo, la contraofensiva azul operó al 100 al ‘pulverizaron’ la estrategia de Morena, cuyos legisladores acudieron fracturados a la primera sesión ordinaria.

En contraparte, el diputado priista FLORENTINO ‘Tino’ SÁENZ COBOS, fustigó la política agropecuaria del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, al sustentar que los inejercicios presupuestales en rubros específicos mantienen colapsado al agro, mientras que los preocupantes recortes del Proyecto de Presupuesto 2020, se convertirán en el ‘tiro de gracia’ para el sector agropecuario.

Diputadas y Diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, exhortaron al titular del Poder Ejecutivo Federal, liberar los recursos destinados para este año 2019 al campo tamaulipeco.

Los Diputados del PRI, en voz de SÁENZ COBOS, dejaron clara su inconformidad por las acciones emprendidas a nivel federal, en el destino de los recursos que les corresponden a los productores de campo, que asciende a 352,090.9 millones de pesos.

SÁENZ COBOS pidió también que el gobierno de LÓPEZ OBRADOR deje de estar difamando a los líderes agropecuarios, pues se quejó de que el presidente los tilda de corruptos al señalarlos como distractores de los recursos rurales durante otros gobiernos.

Asimismo, en representación de la bancada del PAN, el legislador MANUEL CANALES BERMEA, exigió que se reconsideren los apoyos cancelados y otros que redujeron al campo en la entidad, pues si continúa este atropello económico, se afectará a Tamaulipas y México.

SECRETARIO GENERAL

En la misma sesión ordinaria celebrada ayer domingo, por cierto, también tomó protesta al Licenciado ALFONSO GUADALUPE TORRES CARRILLO, como Secretario General de este Poder, luego de votarse y aprobarse por unanimidad la propuesta promovida por la Junta de Coordinación Política.

La Mesa Directiva, presidida por el Diputado JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA, declaró esta parte de la sesión como solemne, y exhortó a TORRES CARRILLO, a poner su mayor empeño en la responsabilidad pública conferida.

Durante estos trabajos, la Diputada LAURA PATRICIA PIMENTEL RAMÍREZ, presentó la propuesta para designar al Secretario General, figura que juega un papel fundamental para el buen desarrollo del Congreso.

Los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que encabeza el Diputado GERARDO PEÑA FLORES, conformaron la Comisión que trasladó al Maestro ALFONSO TORRES CARRILLO, al Recinto Legislativo, para su toma de protesta.

También se integró la Comisión Instructora, cuya presidencia recayó en el diputado FÉLIX FERNANDO GARCÍA AGUIAR y de la que también forman parte MARÍA DEL PILAR GÓMEZ LEAL, JUANA ALICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, SONIA MAYORGA LÓPEZ, ELIUD OZIEL ALDAPE y YAHLEEL ABDALA CARMONA.

NO SERÁ CAMPAÑA

Por cierto, a pregunta expresa y previo a la primera sesión ordinaria, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el reynosense GERARDO PEÑA FLORES, rechazó que el proyecto del Congreso itinerante responda a la intención de hacer política y sustentó que “se trata de que los tamaulipecos, se enteren de nuestro trabajo y vean cómo se legisla al interior del Congreso del estado”.

Informó que la itinerancia arranca en noviembre y apuntó que en unos 15 días se decidirá la integración de las Comisiones del Congreso.

En la misma sesión, los diputados ROXANA GÓMEZ y MON MARÓN, de Río Bravo y Tampico, fueron los primeros en presentar iniciativas de punto de acuerdo para introducir modificaciones constitucionales que respondan a la dinámica de la sociedad tamaulipeca.

MORENA, PATÉTICOS

En Asuntos generales, legisladores de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, fijaron el posicionamiento de sus partidos y aquello se convirtió en una guerra campal.

Primero, porque Morena acudió dividida en dos vertientes, una encabezada por la neolaredense CARMEN LILIA CANTUROSAS y otra, por EDNA RIVERA LÓPEZ.

CARMEN LILIA quiso asumir la defensa en tribuna del Presidente LÓPEZ OBRADOR, pero solo para leer un pequeño texto de una conferencia mañanera, y se le vinieron encima diputados bien informados en materia fiscal y agropecuaria, como ARTURO SOTO, MANUEL CANALES BERMEA y JAVIER GARZA FAZ.

Incluso, hasta el ex presidente del CDE del PAN, FRANCISCO GARZAS DE COSS, hizo mofa de los argumentos de defensa de las diputadas de Morena, al esgrimir: “yo tengo otros datos”.

El posicionamiento del PRI fue hecho por la diputada reynosense OLGA GARZA RODRÍGUEZ, mientras que por el Partido Movimiento Ciudadano lo hizo la diputada LAURA PATRICIA PIMENTEL.

Por Acción Nacional, correspondió a la diputada tampiqueña ROSA GONZÁLEZ.

Mientras que en Matamoros, el programa de bacheo que se realiza desde el inicio de la administración que encabeza el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, ha cubierto un área de más de 50 mil metros cuadrados en calles y avenidas.

El Presidente Municipal expresó que el bacheo y la pavimentación, son las principales obras que han solicitado los matamorenses, por ese motivo instruyó al secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA que dicho programa se ejecute de manera permanente.

Explicó que de acuerdo a la información de la SEDUE, en estos momentos se superan los 50 mil metros cuadrados de rehabilitación de pavimentos en calles y avenidas, lo que es equivalente a la pavimentación de 56 calles, o bien, una distancia que va desde la plaza principal hasta el Centro de Convenciones “Mundo Nuevo”.

LÓPEZ HERNÁNDEZ dijo que gran parte de esos trabajos han sido posibles, gracias a la aportación de los ciudadanos que han cumplido con el pago del Impuesto Predial “estamos recobrando la confianza de los matamorenses, que ven que sus recursos se aplican en este tipo de acciones como lo es el bacheo”.

Hizo un llamado a los contribuyentes del Impuesto Predial para que sigan cumpliendo con esta obligación y contribuyan a sacar a Matamoros adelante del rezago en que se encontraba.

Por cierto, el Secretario de la SEDATU ROMÁN MEYER FALCÓN y el Alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, recorrieron las trascendentales obras que el Gobierno Federal realiza en Matamoros y agrada el avance rápido de ellas.

Una escuela Primaria, una Secundaria, una Preparatoria, un Mercado entre otras obras, abarcó el recorrido realizado la tarde de este viernes.

Además, se vieron otros proyectos que están a punto de arrancar, todo ello dentro del presupuesto de 530 millones de pesos para las decenas de obras a ejecutarse en esta ciudad.

De otro lado, deje decirle que en Tampico, el Presidente Municipal CHUCHO NADER, expresó que “en tan solo doce meses de administración hemos pavimentado 218 cuadras, mediante una inversión de 295 millones de pesos, lo que demuestra el compromiso de nuestro gobierno por mejorar las condiciones de la ciudad y generar mayor bienestar a la población”.

“Trabajando de una manera eficiente y transparente se pueden lograr grandes beneficios para las familias tampiqueñas”, matizó.

El jefe edilicio sostuvo que para alcanzar esta meta se ha contado con el invaluable respaldo del Gobierno del Estado, ya que a un año de gestión, la Federación no ha aportado recursos extraordinarios para abatir el rezago que en materia de modernización vial aún prevalece en el municipio.

“Vamos a continuar mejorando la red vial de nuestra ciudad, pues contamos con el apoyo del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, quien siempre está dispuesto a respaldar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de todos los tampiqueños”, señaló.

CHUCHO NADER explicó que durante el primer tercio de su gobierno se han dejado de recibir alrededor de 80 millones de pesos del ramo 023, sin embargo aclaró que eso no ha sido factor para dejar de trabajar por el bien de la ciudad.

“No hemos recibido recursos adicionales por parte de la Federación, pese a ello hemos estado realizando obras con recursos del gobierno estatal y del gobierno municipal, apretándonos el cinturón y administrando los recursos de manera eficiente y transparente, haciendo más con menos porque el progreso de Tampico no debe detenerse”, subrayó.

PRI SE “HACE BOLAS”

En el PRI, por cierto, ahora resulta que los ex presidente estatales no firmaron el oficio en el que piden a su dirigente nacional, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, elegir al sucesor de YAHLEEL ABDALA a través de una Convención de Delegados, y no por Consulta a la base como lo plantea en su campaña el ex alcalde de San Fernando, TOMÁS GLORIA REQUENA.

Más aún, todo parece indicar que al PRI tamaulipeco se le está haciendo bolas el engrudo, a juzgar por la aclaración que hace el propio Consejo Político Estatal, que matiza cierta información que sale sobrando entre los miembros de ese cuerpo colegiado, en el sentido de que “(el Consejo) está integrado por el priismo activo y está representado por todos los comités municipales, los sectores y organizaciones”.

(¿No resulta obvia esa información?)

Y todo parece indicar que el propio delegado general del Comité Ejecutivo Nacional en Tamaulipas, JOSÉ LUIS GARZA OCHOA, es un neófito en la materia, al precisar que “el Consejo Político Estatal es el mismo desde noviembre de 2018 a la fecha actual; información pública que se puede consultar en http://pri.org.mx/bancoinformacion/files/Archivos/PDF/34551-1-18_53_55.pdf

http://pri.org.mx/bancoinformacion/files/Archivos/PDF/34550-1-18_52_02.pdf”.

Y con inocencia, afirma:

“He leído con interés notas y comentarios periodísticos sobre el listado del Consejo Político Estatal que se mantiene oculto, eso es falso, el CEN del PRI publica en su página digital el Consejo Político de cada estado”.

Y cierra con una mentirijilla:

GARZA OCHOA dijo que “el priismo de esta entidad trabaja siguiendo el ejemplo del Presidente nacional del PRI, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, fortaleciendo la unidad todos los días.

La realidad es que el priismo anda deschavetado.

Y en este universo de datos, el ex dirigente de las juventudes ARTURO NÚÑEZ, subió a redes su deseo de integrarse a la ya larga lista de aspirantes a la presidencia del Directivo estatal.

Amigos analistas políticos victorenses, consideraban ayer que el sucesor de YAHLEEL será TOMÁS GLORIA REQUENA, pues consideran que la influencia del ex gobernador EGIDIO TORRE sobre el Consejo Político estatal arrojará ese resultado.

Y de todos lados nos confirman que MARIANITA RODRÍGUEZ MIER y TERÁN, orgullo del es secretario de Obras Públicas de EGIDIO TORRE, MANUEL RODRÍGUEZ MORALES, está siendo preparada para suceder en el Ayuntamiento victorense al médico XICO GONZÁLEZ URESTI, no en balde ya se desató una intensa campaña en medios para posicionarla e irla perfilando hacia aquella responsabilidad.

Tanto así, que la llamada banda del concreto estaría por pasar la charola para ese fin, en la inteligencia de que lográndose el propósito, pues ya sabe…

Antes de que se me pase, le comparto que, habitantes de la colonia Emiliano Zapata recibieron este jueves la visita del alcalde ENRIQUE RIVAS, quien junto con funcionarios municipales llevó el Programa de Acción Inmediata (PAI), para dar solución a necesidades en el sector.

Además de hacer un llamado a los vecinos para que ayuden a mantener las calles de su sector limpias, el Presidente Municipal dijo que regresaba a la colonia con la encomienda de verificar qué les hace falta, cumpliendo su compromiso con la ciudadanía.

“El objetivo es volver, tocar la puerta del vecino y tener acercamiento con ellos, escuchar de viva voz peticiones o requerimientos, y nosotros tener el conocimiento de cuáles son las necesidades que aquejan a los habitantes de cada sector”, manifestó el munícipe.

Los vecinos se mostraron agradecidos y satisfechos con las acciones del gobierno municipal que encabeza Enrique Rivas.

SNTE, “POR MÉXICO”

En otro tema, el Secretario General del CEN del SNTE, ALFONSO CEPEDA SALAS, aseguró: “Vamos a contribuir a que este país sea un país más justo, más igualitario más democrático, con mayor progreso y bienestar para todos”, al concluir las festividades del 75 Aniversario de esta organización sindical.

“Hoy tenemos mejores condiciones para hacerlo, respaldando con toda nuestra fuerza la transformación que impulsa el licenciado ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de México, el ¡SNTE presente apoya al presidente!, destacó.

Acompañado por los maestros y trabajadores de la educación de las 57 secciones del país, entre los que destacan poco más de 500 del Estado de Tamaulipas, encabezados por el Mtro. JOSÉ RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, dijo que van a construir su propio cambio como organización para fortalecer la educación pública para mejorar las condiciones de vida de las maestras y maestros de México, y para ayudar a los objetivos de la 4t.

Por su parte, el Secretario General de la Sección 30 del SNTE, JOSÉ RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, dijo que con este tipo de eventos la Sección 30 del SNTE, refrendó su total apoyo a la dirigencia que encabeza CEPEDA SALAS, y reiteró su disposición para seguir trabajando en la defensa de los derechos de los trabajadores y el incremento en las prestaciones de cada uno de ellos.

Un paréntesis para advertirle que Protección Civil Tamaulipas, con información del Servicio Meteorológico Nacional de la CNA, alertó sobre el ingreso del frente frio No. 3, el cual provocará un ligero descenso de temperatura en la mayor parte del estado a partir del domingo durante la tarde noche, y estará acompañado de lluvia de moderada a fuerte puntual con actividad eléctrica en algunas zonas del estado y viento moderado de dirección norte.

Zona Norte:

Se prevé a partir del domingo temperatura máxima de 37°C y mínimas de 20°C. Alta probabilidad de lluvia moderada durante el periodo de pronóstico.

Zona Centro:

Máxima de 34°C y mínimas de 20°C. Alta probabilidad de lluvia de ligera a moderada durante el periodo de pronóstico. Se mantendrá clima fresco en zonas altas (mínima de 11°C en Miquihuana).

Zona Sur:

Máxima de 35°C y mínimas de 22°C. Alta probabilidad de lluvia de moderada a fuerte durante periodo de pronóstico

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) organizó la segunda edición de la “Feria Estudiantil del Libro”, evento que se desarrolló de manera itinerante por las Unidades Académicas y Facultades del Campus Victoria, con la finalidad de promover el hábito de la lectura entre la comunidad estudiantil.

La feria del libro, que incluyó en su programación la exposición, venta e intercambio de libros, lectura en voz alta y presentaciones literarias, recorrió las Facultades de Comercio Derecho, Enfermería y Trabajo Social, concluyendo en la Facultad de Medicina Veterinaria.

El cierre de las actividades contó con la presencia del Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ quien visitó los estantes de libros frente a la biblioteca de la FMVZ-UAT, donde destacó a los estudiantes la importancia de organizar de manera frecuente este tipo de eventos que tienen como objetivo fortalecer su formación integral.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.