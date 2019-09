LA@RED

CDV BAJÓ LA INSEGURIDAD, TAMAULIPAS ES EJEMPLO NACIONAL

Ruben Dueñas

De todo lo que va a decir en su Tercer Informe el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que entregará mañana miércoles al Congreso del Estado en sesión pública, extraordinaria y solemne, creemos que algo de lo mas importante que ha hecho hasta ahora en los primeros tres años de su gobierno, es el haber bajado la inseguridad en el estado, como lo reconoció en su reciente visita el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El gobernador de Querétaro y actual presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), Francisco Domínguez Servién, acaba de hacer un llamado a todos los gobiernos estatales para que mediante un trabajo coordinado con la Federación, se le ayude al mandatario nacional a resolver el problema de inseguridad que vive el país, por lo que creemos que en éste rubro nuestro estado es ejemplo nacional.

Por cierto al Tercer Informe del gobernador de Tamaulipas, viene con la representación del Presidente de México la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de la que desde lejos podemos decir que está haciendo una magnífica labor como responsable de la política interna del país, evento que arrancará a las 11:30 de la mañana, luego de terminada la sesión en el Poliforum el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca dirigirá un mensaje a los tamaulipecos de todo el estado.

Pero además de haber logrado reducir la incidencia delictiva a nivel estado, como lo dijo el Presidente López Obrador, de nuestra parte señalamos que además de ese gran logro alcanzado en los primeros tres años de su gobierno, hay que destacar que con su actuación como gobernador y jefe político del estado Tamaulipas se ha colocado en los primeros lugares del desarrollo económico nacional y en la captación de inversión extranjera, lo que obviamente ha permitido la generación de empleos para la población.

“La palabra confianza tiene un gran significado. Eso no se compra con ningún dinero del mundo, esa se gana”, remarcó el gobernador de los tamaulipecos por cierto emanado del Partido Acción Nacional (PAN), en reciente reunión que tuvo con empresarios del estado y la sociedad civil.

Será el diputado Local y actualmente suplente del diputado electo, Gerardo Peña Flores, Luis Cantú Galván el que supuestamente dará contestación al Tercer Informe del Gobernador en el Congreso del , como lo dio a conocer el diputado y líder del Congreso, Glafiro Salinas Mendiola.

Por último sobre del mismo tema comentaremos que serán los nuevos diputados locales que conforman la 64 Legislatura de Tamaulipas los que se encargarán de hacer la glosa del Informe del mandatario estatal, que son a la vez los que habrán de elegir a quienes llamarán a comparecer ante el Congreso del Estado.

Los nuevos diputados locales podrán cambiar –a partir del 1 de Octubre que tomen posesión– la mecánica de cómo se realizarán las comparecencias.

Sentimos que realmente el Presidente Andrés Manuel López Obrador realmente no quería dejar ir a Pedro Salmerón, pero según nuestras antenas se vió obligado a aceptar su renuncia, ya que escasos días atrás tuvo una reunión con empresarios en donde firmaron varios acuerdos y no era el mejor momento para negarles la cabeza del otrora director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).

Quizás por eso le hizo al Poncio Pilatos y después de 48 horas de haber salido al aire el nombre del sucesor de Salmerón, el mandatario nacional todavía señaló que le corresponde a la titular de la Secretaría de Cultura el aceptar o no la renuncia del director general del INEHRM.

López Obrador dijo reconocer que Pedro Salmerón “vale más como historiador e investigador que como funcionario. O sea –dijo—es un gran historiador, no un buen historiador, un gran historiador”.

“Yo lo respeto mucho, es un extraordinario intelectual, de primer órden, por eso lamento que por el texto se haya generado toda una polémica”, afirmó AMLO.

A los morenos como que ya les dio mala espina el camino que está siguiendo el recientemente nombrado nuevo dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, por lo que ya le están buscando como le hizo para hacerse de las propiedades que tiene, además de dos vehículos y la residencia donde vive la que supuestamente vale más de 40 millones de pesos.

Todo éste mitote arrancó al saberse de una reunión que tuvo “Alito” con el ex presidente Vicente Fox Quesada, del Acción Nacional, la que obviamente negó, pero, pero, pero, ya picado aseguró que el PRI está abierto a generar oposición para garantizar las transformaciones del país.

Nosotros, dijo, estamos trabajando y alzando la voz, así es la democracia, el PRI está haciendo su trabajo y cuando haya que construir bloques opositores en lo legislativo o en lo electoral, “se van a construir, porque lo que queremos son alternativas para éste país”. Al parecer no hay de otra.

Del que no se sabe nada es del delegado general que el CEN del PRI mandó a Tamaulipas, José Luis Garza Ochoa, para que se hiciera cargo de organizar el proceso para elegir una nueva dirigencia estatal, pero al parecer lo mandaron nada más para jugarle el dedo en la boca a los priístas que todavía creen en Santa Clós. La que está de plácemes es Yahleel, la que al parecer va a seguir cobrando hasta diciembre, además del cheque que habrá de recibir como diputada plurinominal por levantar el dedo.

Desde ayer lunes por la mañana nuestras antenas nos reportaron que el super delegado del Gobierno Federal, José Ramón Gómez Leal, supuestamente renunció al importante cargo que desde el inicio de su gobierno le confirió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

A decir verdad no nos explicamos que le pasó ya que en un principio arrancó con mucho vuelo en el desempeño de su función, pero cuando le mocharon las alas y delimitaron sus funciones a la realidad de su encargo, como que no le gustó porque ya no era lo hablado y cambió en el manejo de su papel, ya que en su inicio lo alentaron tanto que sonó con ser gobernador.

Durante la celebración del Tercer Aniversario de la Biblioteca Central del Campus Victoria, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) organizó diversos eventos con miras a fortalecer el acceso a la información científica, académica y cultural, así como el hábito de la lectura para contribuir a desarrollar en los estudiantes sus habilidades profesionales.

La ceremonia tuvo lugar en el Auditorio del Centro de Excelencia, donde se entregaron reconocimientos a conferencistas participantes, así como a estudiantes y profesores de la Universidad con mayor afluencia en la Biblioteca Central.

Con la representación del rector Suárez Fernández puso en marcha las actividades la Secretaria Académica de la UAT, Dra. Rosa Issel Acosta González, ante la presencia de los directores de las Facultades y Unidades Académicas y funcionarios de la Administración central.

Acosta González destacó que en cumplimiento a uno de los objetivos impulsados por el rector en el Plan de Desarrollo Institucional , se busca fortalecer y mejorar los servicios bibliotecarios y en éste sentido se trabaja para que en todos los campus de la UAT los jóvenes cuenten con la literatura adecuada y recomendada por organismo evaluadores de la educación superior. Lo que ha decir verdad nos parece una magnífica idea.

