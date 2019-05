La@Red

CELEBRO AMLO LA MARCHA EN CONTRA DE SU GOBIERNO

Efectivamente la llamada Marcha Nacional del Silencio que se llevó a cabo el domingo en el Distrito Federal y varios estados de la república mexicana (cinco o seis) no logró la participación de la cantidad de gente esperada por los organizadores, pero como analistas políticos creemos que el principal objetivo se alcanzó, al grado de que al presidente Andrés Manuel López Obrador no le quedó de otra más que celebrar la marcha en contra de su gobierno, porque en la democracia hay contra pesos y además –dijo– no aspirar a ser monedita de oro, como dice la canción de José Alfredo Jiménez, para caerle bien a todos.

O sea que mal que bien esa marcha histórica que se llevó a cabo el domingo 5 de Mayo, que partió del Ángel de la Independencia y concluyó en el Monumento de la Revolución, si caló hondo al mandatario nacional ya que ésta movilización se da a escasos cinco meses del arranque de su gobierno, lo que según nosotros no tiene precedentes en la historia del México moderno.

Aún con la poquedad de la gente que participó en la movilización atendió la convocatoria se estima que en el Distrito Federal lo hiciéron alrededor de 10 mil o 15 mil personas, además de otros tantos que lo hiciéron en los estados de San Luis Potosí, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Yucatán, el evento lo registra la historia porque las protestas en contra de un presidente no son cosa de todos los días y de crecer el malestar de los mexicanos las cosas podrían empeorar.

“Tienen derecho a manifestarse, somos respetuosos del derecho de manifestación, celebro que se haya hecho. Esto es lógico y es natural, cuando se triunfó se dijo que no iba a ser un cambio de gobierno sino de régimen, que íbamos a escuchar y respetar a todos, pero la preferencia eran los más desprotegidos”, admitió el famoso Peje.

De pilón López Obrador convocó a sus opositores a que se sigan manifestando porque eso es sano para el país, pero al mismo tiempo aseguró que no dará un paso atrás para lograr la Cuarta Transformación y acabar con la corrupción .

Agregó que está por aprobarse la reforma constitucional de revocación de mandato y con ella –dijo– quienes se manifestaron en su contra el domingo podrán decidir si se queda o renuncia al cargo y remarcó que en dos años van tener la oportunidad de decidir, “ellos y todo el pueblo de México si quieren que yo continúe o renuncie a la Presidencia”.

Dejando sentir su malestar por la multicitada marcha López Obrador consideró como un pensamiento “retrógrada” el mensaje de una de las mantas que se usaron en la manifestación el cual decía que quienes habían votado por él no tenían cerebro. No se midiéron con esa manta, dijo

Por unanimidad el Consejo Político Nacional del PRI aprobó que no se firme convenio de colaboración con el INE para que organice la elección interna del Partido Revolucionario Institucional, porque su alto costo debilitaría las finanzas del partido y no cabría la posibilidad de que toda la militancia pudiera participar, por lo que será el partido el que organice su elección interna para renovar la dirigencia nacional.

La todavía dirigente nacional del partido, Claudia Ruiz Massieu, adelantó que solicitará licencia en su cargo de senadora para encabezar la renovación de la dirigencia y la participación electoral del partido en seis entidades del país, haciendo hincapié en que las condiciones impuestas por el INE para organizar los comicios tendrían un costo infranqueable.

Por cierto llamó a los aspirantes a competir por la dirigencia, a ser corresponsables en el proceso de organización y no alentar la confrontación.

“Para que se supere la competencia es necesario que tengamos un partido cohesionado. Nadie como los aspirantes tienen la corresponsabilidad con el partido, que la competencia sea competencia y no confrontación”, remarcó Ruiz Massieu.

Por su parte la senadora Beatriz Paredes, presente en la reunión del Consejo, dijo que las disputas por el poder interno en el PRI llevan a olvidar la trascendencia social del partito. Apuntó que el tricolor es perfectamente capaz de organizar su proceso interno, pues ella ya participó en tres.

Cabe señalar que priístas como Carolina Viggiano reprocharon al INE “que haya cambiado repentinamente” su decisión de ayudar al PRI en organizar las elecciones, instancia que condicionó al partido a depurar su padrón electoral, porque al registrar casos de afiliaciones apócrifas podría ser multado.

Hace 30 años nació el Partido de la Revolución Democrática no con la euforia de MORENA pero también soñó con acabar con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no contaban con que su misma gente, convertida en tribus, le iban a dar tronco y casualmente fue Andrés Manuel López Obrador el que le dio la puntilla.

Pero al igual que el PRI el PRD logró sobrevivir aún después de que López Obrador los mandó gachamente por un tubo y ahora que celebran el 30 aniversario de su fundación con reclamos a los “caudillos” que lo llevaron a la situación en donde está, los auténticos perredistas han advertido que reconstruirán al partido “para enfrentar la visión distorcionada de la izquierda” que hoy gobierna a México.

Frente a la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue dos veces candidato presidencial del PRD, éste partido llamó a simpatizantes y organizaciones sociales y civiles afines a una izquierda de libertades, a oponerse “a sus tentaciones de restaurar el autoritarismo y convertir a México en el país de un solo hombre”.

En el marco de la celebración del aniversario del PRD, el único gobernador perredista, Silvano Aureoles, de Michoacán, una de las figuras centrales del evento y a quién se vitoreó como ¡Presidente¡ …!Presidente¡, urgió al Gobierno Federal a convertir y sentimientos en hechos, haciendo hincapié en que hoy más que nunca “debemos ser un partido que vigile la acción del gobierno”.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en el marco de su responsabilidad social lleva a cabo la “Semana de la Sustentabilidad Universitaria 2019”, cuyo propósito es acercar a la comunidad estudiantil a los temas relacionados con el cuidado del medio ambiente y a la vez procurar en los jóvenes la sensibilidad necesaria para ser agentes de cambio.

El programa de actividades arrancó desde el fín de semana con el evento denominado “Tapatón”, en el que estudiantes y docentes reuniéron 600 kilos de tapas de plástico, que fuéron entregados a la fundación “Un Cachito de Luz”, en apoyo a las acciones que realiza éste organismo en favor de los niños con cáncer.

Según nuestras antenas auteñas la inauguración de la Semana de Sustentabilidad se llevó cabo en las instalaciones del Centro de Excelencia del Campus Victoria, para dar apertura a las conferencias, talleres y otras actividades que abordan la parte emocional, social, económica y sustentable.

En el evento se destacó el compromiso de la UAT en su labor de sensibilización social, enfocada a cumplir con objetivos de la agenda global 20-30, protegiendo al planeta, ciudades y comunidades sustentables, educación de calidad y consumo responsable.

