Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Cero aumento de impuestos y derechos.

Pagos extras de impuestos y derechos, serían el acabose para los ciudadanos de la entidad, por ello, de inmediato hubo una reacción social en contra de las presuntas autorizaciones que los Diputados del Congreso del Estado dieron para que se aumentara el impuesto predial y comenzara a cobrarse en algunos municipios por los servicios públicos.

No fueron las organizaciones sociales las que reaccionaron en cadena, pero, sí miles de ciudadanos que se mostraron extrañados porque Legisladores como el priísta Florentino Sáenz Cobos, dejó entrever que se cobrara en los municipios por la recolección de la basura, cuándo está bien claro que responsabilidad de los Ayuntamientos encargarse de ello.

Obvio por el tamaño de la negativa acción, muy pronto aclaró que, si bien fue él quien lo comentó, la idea de una tarifa por el servicio de basura, fue de su compañero Legislador, Arturo Soto Alemán, responsable de la Comisión de Finanzas, Planeación , Presupuesto y Deuda Pública del Congreso del Estado.

Además, no hubo un planteamiento básico y mucho menos una consulta a los ciudadanos, en la que se expusieran los motivos de la cobrada, aunque todos saben que la situación financiera de las alcaldías es difícil.

A ello se debió la petición directa que hiciera el Gobernador de la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca a los Legisladores, para que reconsideraran su posición, en el asunto de la modificación de las tablas catastrales porque inciden en el aumento del impuesto predial y la verdad es que, en la economía familiar el horno no está para bollos, por tanto, son los alcaldes quienes tienen que apretarse el cinturón para que, su responsabilidad de gobernar pueda cumplirse con los impuestos y derechos que ya existe.

Algunos Diputados como Ulises Martínez Trejo, se manifestó a favor de los incrementos en las tablas catastrales para municipios de la frontera, por ello, los ciudadanos pusieron el grito en el cielo y, lo bueno es que fue escuchado por quienes tienen pode de decisión a favor de la comunidad

A cómo están las cosas, por el aumento en todos los productos de consumo básico, la contante modificación a la alza del precio de las gasolinas y el dieses, así como, todo tipo de servicios, incluidas las rentas de vivienda, es ilógico que algún Legislador que, se supone es representante de la sociedad, piense en la posibilidad de aumentar valores, impuesto o derechos.

Apenas el resto de los propietarios de vehículos que no han sacado placas nuevas y por tanto no cubren el pago de los derechos vehiculares, creen que pueden salir de ese compromiso antes de que se acaba el año, pero, comenzar el otro con sorpresas como el alza del predial y el cobro por el servicio de la basura, generaría una situación complicada para las frágiles economías familiares de miles de tamaulipecos.

Desde antes del inicio de la sesión ordinaria de este miércoles, el Diputado plurinominal del PAN, Gerardo Peña Flores, aseguró que no se aprobaría la iniciativa de estos dos casos.

Los Diputados de todas las fracciones parlamentarias del Poder Legislativo, deben de saber que los tamaulipecos, sean de cualquier condición social, no quieren saber nada de aumentos en impuestos ni este año, ni los que vienen.

Por cierto, a eso de las seis de la tarde dio inicio la sesión ordinaria del Congreso, para desarrollar una amplia agenda de trabajo que creció conforme se produjeron resultados de las Comisiones Legislativas que comenzaron a reunirse desde el lunes pasado con gran intensidad, porque los integrantes de las mismas, están decididos a no dejar asuntos pendientes para el año que viene y además, la idea era concluir los casos que se encontraron en los cajones de los escritorios de la Legislatura anterior, la que tuvo a su cargo el nuevoladerense Glafiro Salinas Mendiola.

Los otros.

El que no transparenta nada de aquello que hace desde la Delegación del Gobierno Federal, es el reynosense José Ramón Gómez Leal, pese a la exigencia de muchos sectores de la población tamaulipeca para saber quiénes se benefician con los apoyos que llegan del Gobierno de la República y que nadie sabe a quién le llegan, como tampoco los montos otorgados.

Esto último no se da, porque las autoridades federales no quieren que haya comparaciones de la cuantía de los recursos con que se apoya ala población vulnerable, dado que, se les ha metido tijera, para redireccionarlos a otros grupos de población, por lo regular no prioritarios ni vulnerables, aunque sí cumplen con criterios para planes futuros de política.

Este jueves no hay Bancos abiertos en todo el país, así que, las operaciones de dinero tienen que dejarse para este viernes. La razón es que, es 12 de diciembre y se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, una festividad muy arraigada entre trabajadores y directivos del sistema bancario del país.

Con anticipación en las puertas de entrada de las instituciones de este tipo, pudo leerse la información sobre el cierre de los Bancos este jueves, situación que lleva a pensar que los usuarios tomaron las debidas precauciones, aunque, como siempre sucede, al siguiente día, el 13 de diciembre los Bancos amanecen abarrotados, porque son muchas las operaciones que deben de llevarse a cabo con motivo de la época del año que viven los mexicanos, es decir, las últimas dos semanas.

A diferencia del pasado, cuándo la tecnología no era de punta, el 12 de diciembre, día sin Bancos en el país era difícil para millones de personas, pero, ahora con el uso de cajeros de última generación además de sacar dinero con las tarjetas de plástico se pueden hacer depósitos a cuentas e infinidad de operaciones que son válidas y no requieren de la intervención de las y los cajeros que han en las ventanillas de atención al público en las instituciones financieras.

Aquellas cuentas públicas de quienes manejan recursos presupuestales por asignación, ya sea Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados, que no se alcanzarán a revisar en el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado, serán enviadas al Pleno para las primeras sesiones del año que viene, es decir, por allá en el mes de febrero, según cálculos, del titular de la Auditoría Superior del Congreso del Estado, Jorge Espino Ascanio y se trata de centenar y medio de cuantas públicas de este año y anteriores.