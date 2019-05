La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

CERO Y VAN DOS EN UNA SEMANA, ALGO ANDA MAL

Que feo reculó el ex subsecretario de gobernación y hoy por hoy director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, el que después de haberse reunido con el Secretario de Hacienda Carlos Urzúa, para revisar los ingresos y egresos del Instituto, aseguró que el Seguro Social se encuentra en una situación grave y no invertir en él podría ser un fracaso de las autoridades federales, pero, pero, pero, al parecer cambió de opinión y ahora rechazó que el IMSS se encuentre en crisis y como para demostrar que el Seguro Social goza de buena salud, adelantó que durante su administración se seguirá aplicando la austeridad republicana.

“El IMSS puede presentar una situación grave, porque no gastar no necesariamente es ahorro y puede ser un fracaso de una acción de gobierno. Ahí es donde tenemos que atender los temas de corrupción (…..) Hay compras a precios alzados”, agregó, para mejores señas, en la reunión mañanera del gobernador, el que de entrada dejó ver que no le gustó nadita lo dicho por Robledo.

Sin lugar a dudas, según nosotros, pronto llegó la contraorden del gran jefe y no le quedó de otra más que retirar lo que había dicho y dar a conocer a través de un comunicado que en el Seguro Social se mantendrán los principios de austeridad del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador , “es decir, no al gasto superfluo y reducir al personal que no contribuya a los objetivos planteados.

Apuntó que los desafíos del IMSS son consecuencia de una concepción política de los últimos sexenios respecto a la seguridad social, que fué proveída de manera diferente, “con una visión que no comparto, una visión mucho más privatizadora”, dijo.

Apuntó que su política se centrará en reconstruir los acuerdos y la confianza. “Esa es la parte clave para un cargo de trascendencia como el IMSS”, remarcó.

Por cierto el dirigente del sindicato del IMSS, Arturo Olivares Cerda, asegura que el Instituto presenta un déficit de 192 mll908 camas y de 94 mil 519 médicos; remarcó que opera con0.69 camas por cada mil derechohabientes y 1.44 médicos por cada mil usuarios, pese a que los indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) establecen un promedio ideal de 4.7 camas y 3.4 médicos por cada mil usuarios.

Apuntó que se tiene que adquirir 13 mil camas sólo par que se eleve el número a una por cada mil derechohabientes, lo que representa construír 58 nuevos hospitales. Digo, como muestra de lo bien que esta el IMSS.

Como que a muchos no convenció la causa o razón que esgrime, Josefa González Blanco Ortiz-Mena, para renunciar al cargo de titular de la SEMARNAP, la que supuestamente llamó a la aerolínea para pedir que la esperara el avión en el que iba a volar no se dijo a donde, lo que implicó una demora de 38 minutos, pero supuestamente se dio cuenta de que lo que hizo no estaba bien y por eso dicen que prefirió renunciar.

La otra versión, la más creíble por cierto, es que la funcionaria se sentía muy presionada por la falta de recursos para el ejercicio de su encargo, además de haber causado baja 16 mil trabajadores; situación que se vino a agravar con los incendios forestales que días atrás pararon de cabeza a la CDMX y no aguantó los reclamos y críticas en su contra por no hacer nada para combatir los incendios forestales. Y aseguran que fue una situación muy semejante a la que hizo renunciar a Germán Martínez Cázares a la dirección del IMSS.

Por eso para muchos son dos los Secretarios que en una semana le han renunciado al Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que a decir verdad no es común, y no lo es porque no cualquiera lo hace y es fama incluso que “nadie le renuncia al Presidente”, independientemente del grueso de la ubre.

Por cierto todo apunta a que el ahora ya ex gobernador de Chiapas, Manuel Velazco Coello, es el que va a ocupar la silla que dejó vacante doña Pepa en la SEMARNAP; así lo creen muchos porque es gran cuate del Ganso, pero sobre de su designación aún no hay nada oficial. Velazco Coello, entre otras cosas ha sido diputado local, diputado federal, senador y gobernador de Chiapas del 2012 al 2018, cargo éste útimo que ganó como candidato de la coalición PRI-PVEM-NA.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que construirán tres campamentos en ciudades de Texas y dos en Arizona, lugares que fuéron elegidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en ingles)., para dar albergue a 7 mil 500 migrantes mientras esperan respuesta a su solicitud de asilo. En Texas los campamentos se ubicarán en Tornillo, Donna, Laredo y Del Río.

En el nuevo gobierno siguen las cosas igual que en los anteriores, ya que agentes federales intentaron capturar al general Eduardo León Trauwitz, a quién se le investiga por supuestos vínculos con el robo de hidrocarburos, pero, pero, pero, pese a las promesas de López Obrador fallaron en su intento.

Es que el gran jefe militar solicitó un amparo ante el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, para evitar la ejecución de una órden de captura en su contra.

Que importantes los estudios que lleva a cabo la UAT para conocer más a cerca de los insectos considerados benéficos en el control biológico de plagas agrícolas , se detectó la presencia de una avispa que combate al gusano cogollero en cultivos de maíz experimental en el municipio de Guémez.

Como tal lo dió a conocer la estudiante del Doctorado en Ciencias, Sistemas Agropecuarios y Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ana Karen Serrano Domínguez , en un artículo publicado por la Sociedad Mexicana de Entomología, en su boletín de Divulgación Científica.

El artículo en cuestión registra a un parasitoide (Euplectrus piathypenae Howard) criado en laboratorio de una muestra de gusano cogollero en maíz obtenida en el Campo Experimental “La Posta” (Guémez, Tamaulipas) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la UAT.

Nunca será tarde para dar a conocer que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) tiene abierta la convocatoria para ingresar a la Maestría en Derecho Energértico que se impartirá en las sedes de Victoria, Tampico y Nuevo Laredo.

El proceso de preinscripciones arrancó el 16 y concluirá el 30 de mayo del 2019. Para mayores informes de solicitud de registro, costos y requisitos, llamar al teléfono conmutador 834 31 818 00 extensión 2583.

También está disponible el correo electrónico : ivelag@uat.edu.mx o bien acudir a la Dirección de Posgrado y Educación Contínua de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT, con oficinas en el primer piso del Centro de Excelencia, en el Campus Victoria.

No podemos dejar pasar por desapercibido que la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) de la UAT, organizó una emotiva despedida para los nuevos licenciados en Psicología, Nutrición y Trabajo Social, con la asistencia de directivos, profesores y estudiantes, en la explanada del plantel ubicado en el Campus Victoria. Mil felicidades para sus padres y para todos ustedes, por sus grandes esfuerzos y la gran satisfacción de haber terminado su carrera.

