CerremosFilasConAMLO

David Ed Castellanos Terán

Se sabe que el principal motor de un país es su sector primario, y al gobierno mexicano se le esta pasando la mano, están exagerando con los despidos masivos, recortes al presupuesto y cierre de ventanillas para apoyo agroalimentario, de pesca y engorda de ganado. La situación pinta caótica para el pueblo de México pero hay confianza de que el poder ejecutivo y legislativo comience a aprender, entender y escuchar a los productores; qué le hago, no es mentira, no saben, y lo peor sin entenderle al tema descuidan y abandonan tanto a ganaderos como agricultores.

El haber desmantelado el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), no solo rompió el dinamismo en la movilización de lo hecho en México, se convirtió en un asunto de seguridad nacional pues es cuestión de tiempo para que ingrese al país una enfermedad exótica, misma que llegaría en tan solo unos días a la mesa de cada una de las familias mexicanas, y entones sí, estaríamos al borde de una epidemia, esto por no decir que tendríamos en la población al paciente cero de una nueva pandemia.

Por eso y muchas otras cosas más que no vemos cuando compramos frijol, algodón, café, miel, y carne, incluso, quizás en su mayoría siendo productos extranjeros, es que los empresarios del sector primario de México, han decidido bloquear puentes internacionales, puertos, aduanas, carreteras de todo el país para hacerle entender al ejecutivo que el camino no es por ahí, el Gobierno de la República, tiene hasta hoy martes a las 23:59 horas para lanzar públicamente al pueblo sabio una posición que favorezca a toda la nación; comenzando por recuperar las plazas laborales de la SENASICA, la apertura de ventanillas para apoyo productivo, y el replanteamiento de los recortes presupuestales. No se puede seguir exponiendo la sanidad de un país por la ignorancia de unos cuantos; México no está para jugarle al valiente por ahorrar unos pesos que podrían costar vidas; no se trata de que unos cuantos ganaderos, agricultores o pescadores caigan en números rojos y se declaren en quiebra, la situación va más allá y deben entenderlo, pero no solo eso, hay que atenderlos por el bien de la nación.

Ha habido muchos excesos por parte del gobierno, se recrudeció la situación por la falta de comunicación entre el poder ejecutivo y la Cámara de Diputados, los productores cayeron en el abandono y el nuevo sistema político no puede, ni debe sentirse cómodo. Se supo que ayer lunes se sentaron a dialogar por primera vez los encargados de hacer producir el campo mexicano con autoridades federales, y que este martes se sostendrá una segunda reunión de trabajo en la que deben quedar muy claras las reglas del juego o de lo contrario México entrará en una crisis alimentaria y económica, porque esta claro. La capacidad productiva de un país empieza en el campo, si se descuida al sector primario no puede funcionar lo demás.

Cerremos filas con la verdad, el respeto y la equidad.

