Tiempo y Espacio.

CÉSAR, EL AMIGO DE PILAR.

Por Jaime Luis Soto.

Se cumplieron los pronósticos y CÉSAR SAAVEDRA TERÁN ya es, oficialmente, el nuevo Secretario del Ayuntamiento de Victoria. En su encuentro con los medios de comunicación dijo, de entrada, que ya conoce el puesto que le dieron este lunes.

Como es del dominio público, CÉSAR fungió como Secretario del Ayuntamiento cuando ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ fue alcalde de la capital tamaulipeca.

Pero… CÉSAR no se debe confundir y recordar que no es lo mismo la magnesia que la gimnasia y que Victoria no es la misma ciudad de hace doce años.

En aquel tiempo apenas despuntaban las ahora muy influyentes redes sociales que hoy exhiben a aquellos políticos inútiles y payasos como aquel que fue enviado a una Subsecretaría de Salud y bien advertido de que no se aparezca en eventos oficiales.

El gran reto de CÉSAR es coadyuvar a que la alcaldesa PILAR GÓMEZ logre llevar con éxito la conducción de la nave municipal y no naufrague. No la tiene nada fácil porque remember que las y los victorenses siguen sintiéndose agraviados.

SAAVEDRA dijo que PILAR es su amiga, muy bien, enhorabuena. Sin embargo, una cosa es la amistad y otra demostrar que se puede cumplir con delicadas encomiendas como la que hoy tiene en sus manos.

No se debe pasar por alto que la Secretaría del Ayuntamiento, en toda administración municipal, es una posición clave y quien la ocupe debe tener mucha sensibilidad pues debe privilegiar el diálogo a la confrontación.

La llegada oficial de SAAVEDRA al segundo puesto del organigrama municipal victorense provocó un cúmulo de reacciones en las redes sociales tanto a favor como en contra. Por eso apuntábamos que Victoria no es la misma que hace doce años.

El tiempo pasa, las cosas cambian…

Cierto, SAAVEDRA ocupó muchos cargos en administraciones priistas. Cuando le preguntaron que si ya renunció al PRI para incorporarse a una alcaldía panista evadió el tema. Está en su derecho a responder o no a este tipo de preguntas.

Pero, se insiste, PILAR, CÉSAR y todos los que se incorporaron o se incorporarán a la estructura municipal están y estarán bajo el escrutinio de las y los victorenses a través de las benditas pero a la vez temibles redes sociales.

Si CÉSAR hace bien las cosas en la Secretaría del Ayuntamiento callará a aquellos que hoy dudan de su capacidad. En caso contrario, se echará, solito, la soga al cuello.

En otros temas, preocupantes las declaraciones de la Secretaría de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA en el sentido de que Tamaulipas podría regresar a semáforo rojo por la pandemia del covid-19 tras reportarse un exagerado incremento de contagios en estas últimas dos semanas.

Y son preocupantes sus declaraciones porque aparte de que cada día son más los tamaulipecos que están sucumbiendo a la enfermedad, se tendría que llegar a la decisión de volver a cerrar todos los negocios no esenciales y reinstalar las restricciones.

Pero las mismas autoridades de salud estuvieron una y otra vez advirtiendo que nadie debería de actuar como si la pandemia ya se hubiera acabado. El peligro sigue latente pero muchas familias salieron en tropel a las calles y tiendas sin respetar la sana distancia y otras medidas preventivas.

Ahí están las consecuencias…

Correo electrónico: [email protected]