LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA

ENCINIA MARIN SE HA CONVERTIDO EN VERDUGO, CUANDO EN OTRO MOMENTO FUE VICTIMA.

CESAR RENDON SE JUNTA CON PUROS FIFIS DEL PAN

LOS DIRIGENTES ACTUALES DEL PAN EN MATAMOROS SI QUIEREN TRABAJAR

El que anda muy pegado con MARKO CORTEZ, el nuevo dirigente del Partido Acción Nacional es el matamorence, CESAR RENDON, o por lo menos así aparenta luego que aparece una pic donde sale muy juntito a él y vaya que esto no es novedad, el ex funcionario de PEMEX, siempre se ha codeado con los fifís como es el caso de quien ganara el municipio de Monterrey por el mismo partido FELIPE DE JESUS CANTU, quien además es su amigo personal, algunas ocasiones incluso los vimos juntos en Matamoros.

CESAR AUGUSTO RENDON GARCIA, empresario y político matamorense, desde 2010 es Consejero Nacional del PAN y miembro del mismo, fue diputado federal en el 2015; nació un 14 de junio y tiene 40 años lo cual le permiten que vaya construyendo una carrera pian pianito de mucho nivel.

Aunque RENDON GARCIA ha tenido la oportunidad de nacer en pañales de seda la diferencia de otros es que tiene un gran carisma que le ha permitido incluso el manejo de campañas en donde tienes que saludar a todos sin tener que usar agua y jabón de manera inmediata para quitarse el olor a pueblo o no CARLOS GARCIA.

El tema sale a colación por la foto que observamos en los medios pero además por la cercanía del dirigente nacional del PAN, amén de amistades que ha logrado en el tiempo que ha militado en este partido.

Incluso durante su estancia en PEMEX, bajo recursos para la ciudad, también lo hizo como diputado federal y algunos personajes del sector empresarial de Matamoros reconocen su valía política.

Ojala y no cometa los errores de otros, de ser arrogante, pedante, petulante y todo lo termine en ante para que pueda lograr si fuera su meta dirigir los destinos de esta ciudad con una gran capacidad intelectual pero también humana y social.

En Tamaulipas el PAN no anda tan perdido si el gobierno del estado hace una evaluación objetiva y real de lo que han sido esto dos años, puede mejorar mucho la imagen y las acciones de este gobierno azul, de lo contrario estarían entregando a MORENA un partido, un gobierno y una estructura.

Las elecciones que vienen son un termómetro que hará que los partidos continúen en su lucha de mantenerse o morir como es el caso del PRI entre otros, Nueva Alianza y Partido Encuentro Social que por lo pronto no se verán en las boletas electorales el próximo año por la pérdida de su registro.

Las figuras de los personajes son fundamentales para poder sacar una elección, amén del dinero que puedan tirar para promoverlos, como ya se ha mencionado, HECTOR ESCOBAR SALAZAR, es uno de los amarrados al igual que IVETT BERMEA DE GARCIA, otro panista que también ha pedido se le mencione es ABELARDO RUIZ, aunque también en su momento GERARDO MARTINEZ, yerno de RAMIRO SALAZAR quiere.

Si en este momento fueran las elecciones, el PAN tiene totalmente la delantera, pero cuidado con las acciones que emprenda el Presidente de la Republica, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR una vez que entre en funciones y esto de bajar el IVA en las fronteras de un 16 a un 8 sería un impacto bastante fuerte en las elecciones a favor de MORENA y ahora sí que carro completo en el Congreso para este partido en Tamaulipas; las piezas aún no están seguras, se moverán en el 2019.

A propósito de PAN, el Comité Directivo que en este momento dirige RODOLFO RINCON como presidente y LEONEL BARRIENTOS MIRELES como Secretario, darán mucho que decir en el corto tiempo, esperemos que sean cosas buenas ya que la militancia espera más acción.

Mientras que se deciden a ver si sale la convocatoria es bueno que vayan meneando el agua a los elotes así que cualquier cosa que emane a nivel municipal es algo que comentar, incluso RICARDO GONZALEZ GAMBOA de la COEPRIS en Matamoros, tendría que esperar a ser ungido ya que es muy probable que esta convocatoria no salga hasta después de las elecciones, que tal¡¡.

Es lamentable que las candidaturas y las mismas dirigencias estén en manos de personas que no deben o no saben y que los que si le entienden tengan que quedarse milando como el chinito y aguantándose un puesto segundón.

El líder del panismo estatal quiere poner a sus amigos, su gente, sus panas, pero no le saben, son novatos y los que si le entienden no los aprecian pero esto así es en todos los partidos por eso gano MORENA, que no ¡¡¡.

Para poder estar en puestos de elección popular debes tener dos efectos; uno es el golpe de suerte y vaya que hoy lo vemos con la alcaldía de Matamoros en manos de MARIO LOPEZ HERNANDEZ y también debes tener un padrino poderoso o que se encargue de levantarte la mano es decir recomendarte y/o que te de billetes.

Uno de los personajes del área rural del PRI, como lo es JULIO VILLARREAL, anduvo por Miquihuana, querrá ser regidor por aquel lugar, ejejej es broma amigo; bueno pero si anduvo por aquellos lugares tan hermosos de Tamaulipas aunque claro que la Presidenta Municipal de aquel lugar es su amiga y fue a saludarla, eso dijo ¡¡¡.

Por otra parte, nos enteramos que alguien de MORENA le anda coqueteando al buen JULIO VILLARREAL, pero habría que ver que tan fuertes son sus cimientos con el PRI, ojala y no vayan a ser como los de IVAN GARZA, que por nada y después de haber sido regidor por el PRI deserto y ahora ya anda en la presente administración y no porque sea muy bueno para trabajar.

En menos de 24 horas despidieron a 23 empleados de la Secretaria de Bienestar Social del Municipio, esto fue a las 11 horas del día 13 de noviembre y al parecer no les han ofrecido una liquidación digna, por lo que los despedidos ya procedieron a interponer una demanda

El Secretario del Ayuntamiento EFRAIN ENCINIA MARIN, es el mejor ejemplo de cuando ALFONSO SANCHEZ GARZA lo despidió sin justificación alguna y exigió liquidación justa y demando, ahora se ha convertido en verdugo.

LETICIA SALAZAR VAZQUEZ, también hizo lo mismo con una veintena de empleados misma demanda que tuvo que proceder a favor de los trabajadores y fueron reinstalados, nuevamente; estarán pasando por el mismo procedimiento en el futuro inmediato o no ¡¡¡.

Se designa a GERARDO CISNEROS GARCIA, como coordinador de regidores del PAN, en el ayuntamiento de la ciudad, es decir es el líder de la bancada del partido azul en el cabildo.

