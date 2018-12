CHOQUE DE FUERZAS ENTRE EL PRESIDENTE Y LOS MAGISTRADOS DEL SCJN

CLARO Y DIRECTO

DESPUES DE LAS DECLARACIONES QUE HOY HICIERA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR EN LA CONFERENCIA DE PRENSA DE TODOS LOS DÍAS EN PALACIO NACIONAL ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, a pregunta de muchos comunicadores, sobre la reducción de los salarios de LOS MAGISTRADOS DE LA SUPREMA CORTE DE LA NACIÓN Y SU NEGATIVA, LÓPEZ OBRADOR se dijo respetuoso de los recursos legales y de las opiniones de los ministros para evitar un recorte a su sueldo, pero aclaró que este tipo de temas y debates son saludables y tienen que abordarse.

TAMBIÉN ASEVERÓ QUE “EL SERVIDOR PÚBLICO NO ESTÁ PARA HACERSE MILLONARIO, NO PODRÍA, SÓLO SIENDO CORRUPTO”, por lo que quienes quieran hacer dinero pueden dedicarse a otras actividades.

EL MANDATARIO CONSIDERÓ INJUSTO QUE, PRESUNTAMENTE, LOS MINISTROS GANEN 600 MIL PESOS MENSUALES MIENTRAS HAY ALTOS ÍNDICES DE POBREZA EN EL PAÍS, por lo que consideró que la mediad planteada por su administración busca liberar fondos para la ciudadanía, para aumentar el salario de los trabajadores.

“NO PUEDE HABER GOBIERNO RICO CON PUEBLO POBRE. es una injusticia que haya esos sueldos habiendo pobreza en el país. tenemos que liberar fondos para la gente, hay muchas necesidades.

“SE DICE QUE CUANDO HAY QUE OPTAR ENTRE EL DERECHO Y LA JUSTICIA SE DEBE DE DECIDIR POR LA JUSTICIA, entonces es un asunto de ellos y también de la constitución y de las leyes. ellos tienen que buscar la manera de resolver este asunto sin violar la constitución”, ratificó.

MUCHOS DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN DEPENDENCIAS FEDERALES SE ENCUENTRAN EN LA INCERTIDUMBRE DE LO QUE PASARA EL PROXIMO AÑO CON SUS PUESTOS, ya que habrá una modificación en todas las áreas federales y un reacomodo de puestos, algunos se irán y otros se quedaran de acuerdo a los estudios que están realizando minuciosamente desde la ciudad de México.

Y SERÁ A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO cuando se estarán dando paulatinamente los acomodos y contrataciones en las dependencias federales en los estados de la república mexicana, ya que habrá un cambio de estrategia y política laboral.

SE SABE QUE ESTO SUCEDE CADA SEIS AÑOS, UNOS SE VAN Y OTROS LLEGAN, SOBRE TODOS LOS ALTOS DIRECTIVOS de las distintas dependencias, y los que se quedarán se tendrán que adaptar a otro tipo de gobierno muy diferente al que se estaba acostumbrado.

MUCHOS DE LOS QUE PARTICIPARON EN CAMPAÑAS POLÍTICAS ESPERAN CON ANSIAS EL CAMBIO PARA COLOCARSE Y COLOCAR A TODOS LOS QUE ANDUVIERON DENTRO DEL PARTIDO QUE AHORA ESTÁ EN EL PODER, ME REFIERO A MORENA, pero algunos se quedaran en el camino, sobre todo los que llegaron a la cargada, ex priistas, ex perredistas, ex panistas etc., etc., etc., porque les TOCA MANO A LOS VERDADEROS MORENOS, y es válido y de justicia de que después de haber estado picando piedra como se dice coloquialmente por tantos años, hoy les toca estar vigentes, los demás se tendrán que conformar con lo que quede o lo que les den sin chistar.

EN FIN, VEREMOS Y COMENTAREMOS.

EL RECTOR JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ ACOMPAÑADO POR SU ESPOSA, LA MAESTRA MARÍA CRISTINA CANALES DE SUÁREZ, convivió con profesores y trabajadores administrativos de las diferentes dependencias del Centro Universitario Sur (CUS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

EN UN CONVIVIO PARA COMPARTIR EL PAN Y LA SAL en el tradicional convivio prenavideño con los sindicatos de la UAT y reconocerles su importante labor en la formación de la juventud y la superación de la máxima casa de cultura de Tamaulipas.

“ME DA MUCHO GUSTO SALUDAR A MIS COMPAÑEROS PROFESORES, gracias por estar aquí y por acompañarme en este primer año de mi gestión”, dijo el Rector Suárez Fernández.

EL RECTOR RECONOCIO a los maestros que: “la Universidad se hace en el aula, donde ustedes están atendiendo la parte más importante de nuestra Universidad que son los estudiantes”.

“LO MÁS IMPORTANTE ES QUE ESTEMOS REUNIDOS, que la pasemos todos bien, y que ustedes con sus familias tengan este fin de año en estas fiestas tradicionales navideñas muy mexicanas, la oportunidad de reflexionar y seguir pensando en qué hacer para ser mejores”, EXPRESÓ EL RECTOR.

