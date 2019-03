La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

“CIEN DIAS DE UN GOBIERNO INCOMPETENTE”: PAN

Si con el balance de los primeros cien días de su gobierno el Presidente Andrés Manuel López Obrador quería saber que llevan en su morral el PRI y el PAN, obviamente en su contra, vaya que lo logró y con creces.

El Partido Acción Nacional empezó su crítica en las redes sociales con la leyenda de “100 días de un gobierno incompetente” y asegura que López Obrador solo ha buscado dividir a los mexicanos debido a su falta de rumbo y capacidad.

Por lo que hoy más que nunca en el PAN se han comprometido a defender la libertad y a seguir siendo el principal contrapeso de poder en todo México.

“Los 100 días de gobierno dejan un saldo negativo en materia económica, derechos de las mujeres, inseguridad pública, violencia, desempleo, influyentismo, transparencia, ataques a OSC y sin claridad en el combate al huachicol. Más dudas que certezas”.

Por el lado del PRI que tampoco le fué muy bien al ahora mandatario nacional que llegó al poder con la bandera de la izquierda, ya que la diputada priísta y ex directora del DIF.Nacional, Laura Barrera Fortoul, dijo que los primeros 100 días de éste gobierno han sido muy buenos.

“Pero muy buenos para la confrontación, muy buenos para la destrucción, muy buenos para la descalificación, muy buenos para la polarización y muy buenos para las ocurrencias”, remarcó.

Barrera Fortoul recriminó el recorte del 50 por ciento del presupuesto de éste año al programa de estancias infantiles, mientras que en la Administración pasada (priísta por cierto) se otorgaron cuatro mil millones de pesos a éstos establecimientos regulados por la Secretaría de Bienestar.

Por su parte el diputado federal de la Ciudad de México, Fernando Galindo, también criticó que hay “incertidumbre económica y reducción en la expectativa del crecimiento económico del país” y acusó que ese es uno de los resultados de los primeros 100 días del gobierno lopezobradorista.

Las diputadas Claudia Pastor Badilla y la vice presidenta de la mesa directiva en San Lázaro, Dulce María Sauri Riancho, recriminaron los ataques que han recibido organismos autónomos y el intento de redireccionar los recursos para refugios de mujeres víctimas de la violencia.

“Son 100 días los que han bastado para darnos cuenta de que ésta supuesta cuarta transformación no gobierna con perspectiva de género, por el contrario desproteje a las mujeres y obstaculiza su empoderamiento”, remarcaron.

El también ex director de la CFE que llegó a ser dirigente nacional del PRI, Enrique Ocho Reza, criticó que la cancelación del que iba a ser el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) “fué un error”.

Durante las primeras horas de ayer lunes el hashtag ha sido utilizado también por miembros del CEN del PRI, entre ellas la presidenta nacional, Claudia Ruiz Massieu y la secretaria general de la CNOP, Viviana Mondragón.

Por cierto todos creíamos que el balance de los primeros 100 días iba a ser una especie de “mini informe”, pero resulta que no fue así, ya que al estilo ruso o cubano para decir lo que dijo López Obrador se tardó una hora con 30 minutos, por lo que desde ahora nos estamos preguntando cuanto irá a durar el que será el Primer Informe de su Gobierno, seguramente varias horas, ya que estamos hablando de doce meses de su gestión.

El reducido público asistente al evento, aunque era genta de casa, como luego dicen, estuvo un tanto cuanto frío, así lo vimos y percibimos porque López Obrador se quedó esperando los aplausos, con cara de ¿what? cuando anunció la entrega de nueve millones mensuales de becas y nadie aplaudió.

En las conferencias mañaneras de todos los días algo semejante está ocurriendo, ya que no sabemos si eran las mismas personas que lo acompañan todos los días a los encuentros en los que adoctrina a los representantes de los medios de información; siendo Jefe de Gobierno lo llegó a decir, palabras más palabras menos, “conmigo no batallan los que asisten a la conferencia de prensa todos los días de llevan la de ocho y yo les hago su agenda del día”.

Pero, pero, pero, todo cansa y más cuando tienes enfrente a un hombre lento en su hablar, quizá por eso la duración de la conferencia de prensa es en promedio de una hora y veinte minutos, siendo las más breve hasta ahora de 50 minutos, por cierto del 24 de enero, de las 67 que se han llevado a cabo en lo que va del gobierno de López Obrador y dos de ellas han llegado a durar una hora y 27 minutos, del viernes 8 de febrero y el jueves 21 de febrero.

Mismo López Obrador ya lo dijo muy al estilo del Borras Taibo II, “Ya chole con la grilla y la politiquería, ya me tiene hasta el copete, ya que se vaya por un tubo”, lo que nos viene a confirmar lo que hemos venido sosteniendo desde el principio, que su gobierno no va a acabar bien y para el baile vamos. No es un hombre de trabajo, en los últimos 40 años ha vivido del cuento.

Sabemos que el sistema carcelario del país ha sido desde siempre un rotundo fracaso en cuanto a la supuesta rehabilitación social de los reos se refiere, sin que en los últimos 50 o 60 años haya llegado un gobierno que de menos hubiera hecho el intento en mejorar las cosas.

Desconocemos cual sea la intención de fondo de López Obrador, si al igual que en los sindicatos de los trabajadores quiere cambiar a los líderes de los llamados autogobiernos de los penales, para retomar el poder y mando entre la población penitenciaria, porque al cerrar las famosos “Islas Marías” a los más de 500 avezados y peligrosos reos ahí recluídos, los van a distribuír en diferentes penales del país, los que según nosotros ya deben de estar escogidos, lo que nos dice que en los reclusorios del país habrá problemas por el mando, espere programas.

En el marco de la carta de intención que se firmó y que tiene por objetivo el generar convenios para impulsar un amplio proyecto de colaboración científica internacional que encabeza la UAT con el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el que participan universidades de Chile, Cuba, Francia y Reino Unido, la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la Facultad de Arfquitectura,Diseño y Urbanismo (FADU), puso en marcha en el bello puerto de Tampico el Congreso Internacional de Energía, titulado “Las Implicaciones en Hidrocarburos y otras áreas”.

Con la representación del rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, presidió la inauguración de éste Congreso el Secretario de Investigación y Posgrado de la UAT, Julio Martínez Burnes, acompañado por el Secretario General de la Universidad, Eduardo Arvizu Sánchez y el director de la FADU, Gildardo Herrera Sánchez.

La apertura de las actividades programadas se llevó a cabo en el Centro Cultural Misión XXI de la FADU en el Centro Universitario Sur, con las temáticas de Mejoramiento de producción de crudo; Flujo de fluído en medio poroso; y Análisis superficial en roca carbonatada. Y vamos por más.

