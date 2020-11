CIEN MIL MUERTOS… Y GATELL, ¡INDIGNADO!

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

El subsecretario de salud acusa a los medios de su tragedia personal, y de la muerte de los más de cien mil fallecidos.

Los recortes al presupuesto 2021, pegará de frente a los más vulnerables, a quienes menos tienen: Gobernador de Tamaulipas.

Gobernadores Aliancistas firman controversia constitucional contra los recortes presupuestales.

Pide FECANACO que Gobierno de Tamaulipas asuma, en Ciudad Madero, control de las corporaciones policiacas ante la incapacidad del alcalde.

En Tamaulipas nada de coaliciones todavía: Cachorro.

“México se está colapsando”: Javier Garza de Coss

Este jueves, México alcanzó la “catastrófica” cifra de más de cien mil fallecimientos a causa de la pandemia por coronavirus. Si, cien mil. Y el responsable de la estrategia del gobierno federal, el subsecretario de prevención de la salud, Hugo López Gatell no sólo no se disculpó con el país y renunció ante su incapacidad, sino que además se indignó y culpó a los medios de los más de cien mil fallecimientos. Nos hizo responsables a los medios de su propia incapacidad y su frivolidad para atender un tema que es, literal, de vida o muerte. Hugo López-Gatell, reconoció que los 100 mil 104 muertos “es una cantidad inusual de fallecimientos”.

Ya no es novedad que López-Gatell Ramírez luzca descompuesto. Ace apenas unos días, el subsecretario arremetió contra los medios de comunicación, otra vez, y les reprochó que “sumen los casos” porque, según él, una persona que se enfermó en febrero y se recuperó ya no es relevante “en términos de la epidemia hoy”. Y “quien desafortunadamente perdió la vida tampoco es ya una persona enferma, aunque muy lamentablemente la razón es que falleció”.

No es novedad que López Gatell se enrede con sus palabras y tampoco que, al igual que su jefe, descalifique a la prensa. La lógica y el periodismo han sido “sus peores enemigos” desde que empezó la epidemia. Lo sorprendente, en esta ocasión, es que haya acusado a los medios de hacer exactamente lo mismo que él y su equipo hacen todos los días: dar a conocer las cifras acumuladas de contagios y fallecimientos.

Por su parte el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó cambios en la política para atender la pandemia, pues aseguró que «lo que se ha hecho ha dado resultados” y destacó el trabajo realizado por las autoridades sanitarias, como el subsecretario Hugo López-Gatell, de quien aseguró “ha hecho un trabajo extraordinario”.

Y agregó: “Es muy lamentable lo que ha sucedido, y los conservadores, nuestros adversarios, desde el principio, quisieron utilizar la desgracia del pueblo de México por esta pandemia para culparnos. Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad, lo han hecho muy bien, los médicos, las enfermeras, muy bien, los responsables de llevar a cabo esta estrategia son los mejores del mundo. Nunca se habían tenido un secretario de Salud con tanto conocimiento, se llegó al extremo y eso se les olvida en el periodo neoliberal, de que fueron secretarios de Salud eran abogados, economistas.

Pero no es relevante que dos secretarios de salud, con duración promedio de un año cada uno en sus encargos, no hayan sido médicos. De 1982 al 2020, los Secretarios de Salud, médicos, han sido Guillermo Soberón Acevedo, Jesús Kumate Rodríguez, Juan Ramón de la Fuente, Julio Frenk Mora, José Ángel Córdova Villalobos, Mercedes Juan López, José Narro Robles, y Jorge Carlos Alcocer Varela. Los únicos que no han tenido perfil médico en estos 38 años han sido José Antonio González Fernández y Salomón Chertorivski Woldenberg. De ahí en fuera, todos.

Los ex secretarios de Salud presentaron el 8 de septiembre de 2020, un plan alternativo de salud para enfrentar la pandemia por COVID-19 y resolver la así la crisis sanitaria que enfrenta México desde marzo pasado, cuando se presentó el primer caso de coronavirus en el país. A través del documento La gestión de la pandemia en México, los exsecretarios de Salud federales, Salomón Chertorivski, José Ángel Córdova, José Narro, Mercedes Juan y Guillermo Soberón, plantearon 14 puntos para un segundo intento de controlar la pandemia.

1.- Cobrar conciencia: la pandemia será larga.

2.- Crear una base de datos nacional para seguimiento y rastreo de casos y sus contactos.

3.- Realizar pruebas masivas de detección. Proponen 127 mil por semana.

4.- Diseñar una encuesta serológica nacional (quién fue infectado, quién tiene anticuerpos).

5.- Definir lapso de 8 semanas para implementar nuevas medidas.

6.- Política de comunicación: Modificar directriz “Si te sientes mal, quédate en casa”.

7.- Mejorar y unificar la atención a los enfermos.

8.- Mayor disciplina social: cubrebocas obligatorio, distanciamiento social e higiene.

9.- Plan de coordinación nacional (entre federación y estados).

10.- Diseñar una política económica para quedarse en casa.

11.- Crear un comité científico del más alto nivel.

12.- Generar la Ley de Cuarentena, para que el Congreso establezca derechos y obligaciones.

13.- Operar una campaña de vacunación extraordinaria contra la influenza.

14.-Y preparar la logística de vacunación contra la Covid-19.

En el documento, los exsecretarios señalaron que la pandemia ha sido mal manejada, y que la reapertura de actividades económicas, que comenzó el 1 de junio, sólo agravó los contagios, ya que estábamos en un momento crítico de contagios. Los ex funcionarios analizaron han asegurado que la situación que se vive en México, por la pandemia, “es una catástrofe, es una indiferencia, una falla brutal de liderazgo político en el país”. Julio Frenk Mora, actual presidente de la Universidad de Miami, dijo que “no podemos acostumbrarnos a que un gobierno equivoque de manera tan dramática el rumbo y que no exijamos cuentas claras”.

Todos coincidieron en que la peor situación está por venir en esta temporada invernal, sobre todo si el gobierno no se prepara para hacerle frente a la época de influenza y seguir atendiendo la crisis por coronavirus, ante lo cual urgieron a la administración López Obrador a volver obligatorio el uso de cubrebocas, así como a aplicar 127 mil pruebas PCR por semana, de manera que se tenga un mejor control de la enfermedad y los contagios.

Frenk Mora señaló que las estimaciones del Instituto para la Atención y Evaluaciones en Salud señalan que, si seguimos con las medidas aplicadas hasta el momento, México registrará entre 120 y 157 mil muertes en enero de 2021, sin tomar en cuenta el subregistro de muertes que tiene el país.

Tras la presentación del documento construido por los ex secretarios de salud de México, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y vocero oficial de las acciones de la pandemia, pidió a los exsecretarios que “patenten la fórmula para resolver la pandemia en ocho semanas: sí es una fórmula tan innovadora, hubiera sido bueno que la presentaran antes, en marzo, cuando empezó la epidemia”, dijo el subsecretario quien además aseguró que leerá el documento y podría proponer que se divulgue en otros países a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, “que se conozca que hay una fórmula que el mundo no ha considerado”, puntualizó el frívolo y soberbio funcionario quien, ya dejó claro que no pudo con la responsabilidad de la lucha contra la pandemia.

López-Gatell perdió la batalla contra el COVID 19. Y aunque el funcionario se burle, quiera dar lecciones de periodismo y trate con desprecio y soberbia a quienes no piensan como él ni le aplaudan sus irónicos comentarios, la realidad lo aplastó. Cien mil muertos por el coronavirus, contra ocho mil que era su pronóstico máximo, lo dice todo. La estrategia de López-Gatell de aplanar la curva de contagios para no saturar los hospitales, no funcionó, le estalló en las manos y metió al presidente, Andrés Manuel López Obrador, en problemas para explicar que estuvo bien hecho lo que se hizo, porque no estuvo bien. Y al paso que vamos, podremos llegar en las próximas semanas a los ciento cincuenta mil muertos. Y no, no hay estrategia, no hay contención, no hay campañas que funcionen, porque López-Gatell dejó de ser científico para convertirse en político y aspirar a crecer en el ánimo de su jefe, para ver si lo consideraba como candidato de MORENA en el 2024 a la presidencia de la república. Y eso perdió a Gatell. Y lo perdimos para siempre porque su escenario catastrófico se convirtió en sólo un juego de niños.

¿Qué espera para irse ante el fracaso de la estrategia? ¿Qué espera López Obrador para despedirlo? ¿A cuántos fallecidos tendremos que llegar para que les caiga el veinte de que lo que están haciendo no está bien hecho? López-Gatell y su petulancia deberían de salir de la nómina federal por incapacidad y por soberbia, pero de inmediato.

1. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, firmó, en Guadalajara junto a otros mandatarios estatales, la controversia constitucional que será entregada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se oponen a la desaparición de 109 fideicomisos federales. Además de Tamaulipas, la Alianza la integran los gobernadores de Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Coahuila, Durango, Michoacán, Jalisco, Colima, Chihuahua y Guanajuato. Con la controversia, los mandatarios estatales pretenden recuperar recursos que se destinaban a la atención de enfermos de cáncer, desastres naturales, ciencia y cultura, entre otros. No cabe duda que la defensa del presupuesto va en serio… En serio. Y la decisión de esta controversia, también permitirá medir la independencia o no de la corte y sus ministros y, ya lo comentaremos en las próximas semanas. 2. Se le están complicando las tareas de gobierno al presidente municipal de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernión. Primero, hace un par de días, le sacaron un reportaje en medios nacionales donde denunciaron la galopante corrupción de los agentes de la Delegación de Tránsito. Y ahora, el vicepresidente de seguridad pública de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio del Estado de Tamaulipas, FECANACO, Marco Antonio Mariño Leal pidió que el Estado se haga cargo de la seguridad pública y tránsito en Ciudad Madero.

Dijo que los empresarios y organismos empresariales de las cámaras de comercio en la Zona Sur, están pidiendo al Gobierno de Tamaulipas, a la Secretaria de Seguridad Publica y al Gobernador, Francisco Javier Cabeza de Vaca, qué, ante la incapacidad del Alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera, para garantizar el orden y acabar con los abusos de policías y tránsitos, el Estado asuma el control absoluto de estas corporaciones tal y como sucedió en la frontera.

La iniciativa fue presentada por la FECANACO a nombre de las Cámaras y las más de siete mil empresas afiliadas en el sur del Estado, para tratar de enderezar y recuperar el control perdido por parte del Municipio y del alcalde Adrián Oseguera.

3. Hasta el momento no se ha establecido un diálogo con otros partidos como el PRI para una posible alianza en Tamaulipas, aseguró el presidente del PAN en la entidad, Luis René Cantú Galván, quien dijo que hasta hoy, el PAN, cuenta con la confianza de la ciudadanía, lo cual se refrendó en el 2019 al mantener la mayoría del Congreso local y en 2018 al obtener 31 alcaldías de las 43.

Señaló que el tema de la alianza PAN, PRI y PRD es un tema que se ha tocado a nivel nacional, pero en Tamaulipas el partido está enfocado en atender a los militantes, simpatizantes y a la ciudadanía por igual, lo cual le da la oportunidad de marcar una pauta para la estrategia del año que entra.

El PAN no está cerrado al diálogo, y tampoco descarta que se llegue a dar o concretar en su momento, siempre buscando la mejor alternativa para Tamaulipas.

DESDE LA REDACCIÓN. La mañana de este viernes, Desde la Redacción, platicamos con el diputado local del PAN, Javier Garza de Coss, quien aseguró que “traemos un país que se está colapsando». El legislador panista, Garza de Coss, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador, o no le entiende a la política o sigue en campaña. Y es que, al hablar de los recortes sufridos por las entidades federativas del país, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para 2021, él, el presidente López Obrador, está almacenando el recurso para el tema electoral, mientras que en los estados la afectación a programas de salud, educación e infraestructura, será terrible.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico [email protected]. Y también estamos en Twitter @MXCarlosCortes.

HIPÓDROMO POLÍTICO D.R. 2020