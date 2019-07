La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

CINCO PODRÍAN ASUMIR LA DIRIGENCIA DEL PRI-ESTATAL

Después de conocer a Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas en persona en el evento que encabezó el viernes en Ciudad Victoria, como parte de su campaña de cara a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, como analistas políticos creemos de llegar a ganar en Tamaulipas el nuevo líder estatal del partido podría ser Enrique Cárdenas del Avellano, Alejandro Guevara Cobos, Edgar Melhem Salinas, Ramiro Ramos Salinas o Eliseo Castillo Tejeda.

Todos ellos, sin discusión, con muchas tablas en éstos menesteres y de sobra conocidos a nivel estado e incluso nacional, por los diferentes cargos públicos o de elección popular que han ocupado, además de haber entregado buenas cuentas en los más de los casos, por lo que para nosotros cualquiera de los cinco destacados priístas podría, llegado el momento, ser el relevo de la aún presidente del CDE del PRI, Yahleel Abdala Carmona.

La elección interna del PRI-Nacional de acuerdo con la convocatoria está prevista para el 11 de agosto, domingo por cierto y la toma de protesta del que llegue a ganar entre Alejando “Alito” Moreno Cárdenas e Ivonne Ortega Pacheco, porque a la tercera en discordia, Lorena Piñon, no le vemos ninguna posibilidad, rendirá protesta al 18 de agosto, también domingo.

En razón de todo esto la convocatoria para la elección del nuevo líder del PRI-Estatal nuestras antenas nos aseguran que saldrá en Septiembre, previéndose para diciembre la elección del partido en Tamaulipas, ya que los aspirantes tendrán que hacer campaña, la que según nosotros estará enfocada a buscar la unidad de todos los priístas.

De los cinco gallos del PRI que de entrada mencionamos como posibles para llegar a asumir la dirigencia estatal del tricolor, Creemos que es mano Enrique Cárdenas del Avellano el que actualmente es coordinador de la campaña de “Alito” en Tamaulipas; en segundo lugar pondríamos a Alejandro Guevara Cobos, por ser de todos el más amigo de Alejandro Moreno Cárdenas, ya que en su tiempo de líder nacional del FJR lo hizo líder del Frente en el estado de Campeche y posteriormente líder nacional.

Después de éstos dos ubicaríamos en el tercer lugar a Eliseo Castillo Tejeda, por a fiesta que le hizo “Alito” cuando al arribar al mítin en la explanada del PRI, pero entendemos que Eliseo tiene otro importante encargo que cumplir, si no estamos mal como funcionario de Gobernación. En el cuarto lugar sentaríamos a Melhem Kuri Salinas, porque teje fino y en el 5º. a Ramiro Ramos Salinas por la experiencia que que adquirió en poco tiempo. Uno de ello va a ser de llegar “Alito” a ganar, apuéstele, ninguno de ellos es mano de Egidio Torre Cantú.

Lo mejor que se llevó de México el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, después de la reunión que tuvo en el DF con el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, fue el reclamo que le hiciéron tres mexicanos los que seguramente por no saber inglés se circunscribiéron a escribir en las pancartas que sostenía cada uno $ CHAPO $ MONEY, NO USA, YES MEXICO”.

La segunda pancarta que también nos pareció muy ingeniosa fue dirigida al funcionario norteamericano y decía POMPEO, SEND CHAPO BACK TO MEXICO; la tercera fue para el canciller y decía “EBRARD, BRING CHAPO BACK TO MEXICO”. Por cierto uno de los tres manifestantes que desbarataron la fiesta, que responde al nombre de José Luis González Meza, dice ser abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Al salir del estacionamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo vehiculo era conducido por una mujer agente del servicio secreto de pronto se le pararon frente al vehículo –una suburban de color negro– y no lo dejaron avanzar, seguramente con la intención de que Mr. Pompeo tomara debida nota del reclamo que le estaban haciendo, momento preciso en el que González Meza le pedía a gritos la devolución del dinero de “El Chapo”.

La tensión llegó a su máximo al grado de que la mujer agente le echó la camioneta encima para intentar quitarlo del paso, logrando elementos de la Policía Federal hacerlo a un lado.

De lo ocurrido creemos que lo que le dolió más al canciller de México, Marcelo Ebrard, fue para nosotros como analistas político la terrible falla del protocolo de seguridad, porque el grupo manifestantes impidió el paso de su camioneta que transportaba al Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, Lo que seguramente Washington va a registrar en su cuaderno de apuntes.

La Secretaria de Relaciones Exteriores dio conocer que el gobierno de Estados Unidos avaló las acciones que lleva a cabo México en materia de migración, lo que lleva evitar una negociación sobre Tercer País Seguro. Es buena noticia.

La reunión de Pompeo con Marcelo Ebrard duró una hora. Ni duda nos queda a los cuidanderos del lugar, se les fuéron las cabras, con suerte y dejar de salir en la nómina.

De acuerdo con fuentes de la SEMARNAT el proyecto de la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía es viable y no tendrá impacto en el medio ambiente en la zona, que además es posible recuperar a corto plazo en caso de que pueda tener una consecuencia menor. Claro, por supuesto que no nos sorprende en lo absoluto que la dependencia del gobierno federal falle a favor del jefe de jefes, es lo lógico, es lo esperado, no importa que este gobierno sea supuestamente diferente a todos los que le antecedieron.

Será la próxima semana cuando la SEDENA de a conocer los resultados, sobre el análisis que realizó la SEMARNAT, respecto al análisis de impacto ambiental del proyecto de construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

Ahora resulta que según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el mes de junio ha sido el más violento en lo que va del 2019 y del gobierno de López Obrador, ya que se registraron 3 mil 080 víctimas de homicidio doloso y feminicidio en el país, cifra actualizada ayer.

Es el registro más alto desde que se contabiliza éste delito de alto impacto, solo detrás de julio del 2018, que sumó tres mil 158, muertes violentas y feminicidios.

Pero, pero, pero, yo estoy completamente seguro de que el Presidente AMLO tiene otros datos, como lo ha asegurado una y otra vez.

La buena noticia es que el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) entregó un total de 72 reconocimientos a estudiantes de la Facultad de Enfermería-Victoria (FEV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) los que obtuvieron los más altos promedios de Exámen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL) en Enfermería.

De las 74 distinciones otorgadas cabe señalar que 54 fuéron para alumnos que lograron desempeño satisfactorio y las 20 restantes a estudiantes que obtuvieron el Nivel Sobresaliente, de los cuales tres miembros de ésta generación recibiéron el Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia (EGEL), máximo reconocimiento que otorga éste organismo a nivel nacional.

La directora de la Facultad de Enfermería-Victoria, Maestra Laura Roxana de los Reyes Nieto, felicitó a todos los alumnos por su reciente logro, mismo que han obtenido para concluír con todo éxito sus estudios en la carrera de Enfermería.

De manera especial felicito a las egresadas, Adriana Alejandra Balboa Bautista, Coral Dayaselly Vanoye Puente y Amairani Villela Villanueva, que obtuvieron Premio Nacional por Excelencia EGEL-Ceneval, cuya presa que coloca muy en alto el nombre de la facultad y de la máxima casa de estudios del estado.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx