T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

CIRCO, MAROMA Y TEATRO DE LA 4-T, PARA FAVORECER A MORENA…!

X.-ACCIÓN CONTRA EL GOBERNADOR, “CONFIRMA EL TINTE ELECTORERO”

LUEGO DE que la Sección Instructora de la Cámaras de Diputados, hiciera llegar al Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, la notificación sobre “la declaración de procedencia”, entregándole documentos relacionados con la venta de un departamento en la ciudad de México, el abogado defensor del ejecutivo estatal Alonso Aguilar Zinzer, señaló que, se demostrará que los 42 millones de pesos a los que se hace alusión en el expediente, son producto de la venta del inmueble y probarán también “haber cubierto el pago de los respectivos impuestos”.

HA SIDO tanto el alboroto político instrumentado por los Diputados Federales, junto a la FGR, lo que nos lleva a la reflexión de que, el tema contra el Gobernador Cabeza de Vaca, “TIENE UN TINTE NETAMENTE ELECTORERO” y por este motivo han venido armando “un verdadero circo, maroma y teatro”, por el interés y la desesperación del Gobierno de la 4-T, para hacer ganar a MORENA, debido a que el partido creación del Presidente, “continúa sin éxito” entre el contexto ciudadano tamaulipeco. Así como en otros estados de la geografía nacional.

PERO A LA vez, el abogado Aguilar Zinzer, detalló que, “van a demostrar” que los 42 millones de pesos, recibidos por el gobernador Cabeza de Vaca en el 2019, fue por la venta del departamento que compró en el año 2013 y “no por otra clase de operaciones o actividades ilícitas” como dolosamente, lo venían haciendo aparecer los adversarios políticos del mandatario estatal, cuya polémica situación, “remarca el propósito de fortalecer a Morena”, por la víspera electoral del 6 de junio próximo.

ADUCE el defensor del gobernador que, “los 42 millones, los recibe Cabeza de Vaca, como co-propietario del inmueble y aunque la escritura fue firmada por él y su esposa, la operación de la compra-venta del departamento es legal, lo que dijo “puede probarse o corroborarse” con el ahora dueño del departamento, porque él aún vive en el señalado inmueble, ubicado en la Colonia Santa Fe de la ciudad de México.

Y AUNQUE LA Fiscalía General de la República, supone o sospecha que, por el desarrollo de esta operación de la compra-venta del inmueble, ejercida por el mandatario tamaulipeco García Cabeza de Vaca, se le pueden configurar lo delitos de “lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal”, esto se echará abajo, porque nada de lo que presume la instancia federal es cierto, recalcó el Licenciado Alonso Aguilar Zinzer, quien a la vez puntualizó que, “si el dinero fue depositado a una empresa rural” que la familia tiene desde hace años, eso es legal y por consiguiente, “no hay delito que perseguir”. Y esto también será probado ante las autoridades federales, para que se despejen de una vez por todas “todas las dudas habidas y por haber”.

EL DEFENSOR Aguilar Zinzer, también con certeza apuntó que, “al no ser el gobernador un funcionario federal”, tal como lo exhibe y manifiesta la Constitución, “y tener un fuero que emana de su cargo”, otorgado este por los ciudadanos tamaulipecos y, “de no probársele los delitos de carácter federal que le imputan al gobernador Cabeza de Vaca”, tendrán ambas cámaras que homologar el proceso de desafuero, iniciado por el Congreso de la Unión, aludiendo el abogado Zinzer que, al final de cuentas quien tendría la última palabra en este caso, “sería el Congreso de Tamaulipas”.

SIN EMBARGO, los adversarios políticos del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, pensando que el mandatario tamaulipeco, “al verse en líos judiciales por delitos graves”, tendría que ocupar su tiempo, para responder a esta demanda en los Tribunales de Justicia, lo que por obviedad, nos confirma que, los directivos y actores políticos del partido MORENA en general, “buscan afanosamente deshacerse del ejecutivo estatal” de Tamaulipas, para ellos “darle rienda suelta a las trapacerías” que “ya tienen listas”, porque no olvidemos que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, está plagado o conformado por ex priistas, ex panistas y ex perredistas, y por esta razón “proyectan ejercer las mismas viejas prácticas” que el PRI, en el pasado desarrollaba para ganar a sus oponentes, en el marco de la ilegalidad.

PARA CONCLUIR, les comentó que si el Gobierno Federal, a través de sus instituciones (CONGRESO y FGR), se prestan a las atrocidades electoreras de MORENA, como es lo evidente, esto tendría que ser debidamente analizado, para que, en el marco jurídico o como se dice en el argot de los abogados, “con la ley en la mano”, se proceda contra él o los responsables de este mitote electoral en el que ya muchos líderes políticos y ciudadanos en general, “ven el claro circo, maroma y teatro”.

Por hoy es todo y hasta mañana

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]

Visits: 214 Today: 214 Total: 1381683