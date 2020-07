Ciudad Madero, ante la incertidumbre y la realidad para este 2021

De que se necesita un cambio de gobierno en nuestra urbe, eso es irremediable; la ciudad hoy se encuentra inmersa en un impasse, en parte debido a la pandemia ocasionada por el coronavirus y otra, por la pasividad en que la autoridad municipal ha ejercido sus funciones, cara a la realidad son los atrasos que hay en nuestra ciudad y que no se han visto reflejados los beneficios que dé inicio se prometió cuando entró en funciones esta administración.

Ha más de 21 meses de haber iniciado, la ciudad no se ha visto favorecida con obras de beneficio que realmente procuren el bien común de la población.

Existe un rezago en la infraestructura general y esto, no obstante que hay proyectos que se dieron por asentados en el Plan Municipal de Desarrollo presentado al inicio de esta administración.

Tenemos como ejemplo, la remodelación de la Plaza Isauro Alfaro, que no obstante tener una inversión presupuestada en un inicio por 10 millones de pesos, que después se incrementó a 24 millones y hoy ya van cerca de 30 millones de pesos o más y aún no está del todo terminada y no se sabe a ciencia cierta, cuanto irá a costarle al pueblo; cuando hay necesidades más prioritarias en muchos sectores de la ciudad que requieren de mayor aceleración en cuanto a obras, drenes pluviales, pavimentación, alumbrado y demás.

Hay una total opacidad en relación al manejo de los recursos municipales, que si bien está publicado el total del Presupuesto de Egresos, no se sabe cuánto se recibe en el ayuntamiento por ingresos propios.

Los trabajos de introducción de gas natural fueron suspendidos desde el inicio de esta administración desconociendo los motivos de ello, pero lo que si podemos considerar es de que no se puede atrasar el ir con el progreso que esto conlleva, sobre si lo vemos como un hecho, de que por seguridad cada vez es más necesario ya no depender del transporte del gas en cilindros o en auto tanques, lo que no deja de ser de mucho riesgo para la seguridad de la población.

Otras obras que quedaron plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo como

la reconstrucción de un Fortín simulando aquel Fortín de la Barra en donde 1829, la fuerzas mexicanas derrotaron al invasor español que pretendía reconquistarnos nuevamente.

Tenemos la remodelación de la fachada del Mercado 18 de marzo, que por cierto ahí se encuentra sin avance alguno.

Se habló ahí de la construcción de un Eje Vial Norte-Sur entre la Av. Palafox y la Av. Tamaulipas;

La construcción de un Dren Pluvial en la Col. Hipódromo, zona de alto riesgo de inundaciones en épocas de lluvia; y así como otras más que se encuentran descritas en el plan y que se desconoce si ya han sido iniciadas y terminadas.

Si hablamos de un Presupuesto de Egresos para el Municipio para el presente año, que en su origen es por la cantidad de $ 718, 241,000.00; habría que preguntar cómo se ha estado desarrollando los diversos ejercicios durante el presente año, ya que hay rubros no muy bien entendibles, como por ejemplo “servicios personales”, el cual es por la cantidad de $219, 092,750.00; servicios generales, $205, 238,215.00; y así nos vamos.

Tenemos en código 1340 la cantidad de $ 104, 500,000.00 por concepto de Compensaciones, renglón que habría de definirse, ya que no es permisible a un trabajador tener un ingreso fijo por una cantidad y un compensable por un tanto muy superior, ya que esto no es acorde a la Ley Federal del Impuesto Sobre la Renta; por lo que debemos de trabajar con la honestidad y transparencia de la que habla el Presidente de la Republica.

Considero como ciudadano, libre y en función de los derechos que me otorgan leyes de la materia, expongo ante la ciudadanía lo antes descrito y en apego al derecho, con respeto y calidad como ciudadano de este esta ciudad en donde lo único que se pide es trabajo, progreso, claridad y transparencia en el manejo de los recursos en aras del bienestar común para los sus ciudadanos de nuestra ciudad.

Capt./Ing.

Guillermo Parra Avello