POR ESAS CALLES DE DIOS

#En Ciudad Madero la efervescencia política empieza a hacer ruido

# La muerte de los enfermos de Coronavirus no debe verse como simple estadística, ni como números, todos los fallecidos eran seres humanos como uno; es doloroso saber de fallecimientos de amigos y conocidos por este terrible virus.

# En Tamaulipas, con plena pandemia por el Coronavirus Covid 19, los politicos asoman su cabeza.

#El alcalde Adrián Oseguera Kernion a hecho bien su trabajo y cumplido con la encomienda que le dieron los maderenses en el 2018 a pesar de esta gran contingencia de salud que sufrimos esto luego de cumplir dos años de su triunfo en las urnas… Durante los recorridos que realiza con la sanitización por las colonias, en el arranque e inauguración de obras se puede medir la confianza que los colonos de su municipio le patentizan, el edil le cumple a la gente, dialoga, se toma su tiempo de frente, da solución a las peticiones,

que por cierto son muchas, debido a esta situación que padecemos; Adrián pone el ejemplo aclara que no son momentos de grilla, pero el que escribe esto reitera: Adrián tiene un amplio margen de aceptación y si él decidiera contender para la reelección la tendría ganada, porque la gente le pide la continuidad de su gobierno para que a Ciudad madero le siga llendo bien… Las estadísticas indican que Adrián andaría en un 86 por ciento de aceptación, aunque la mejor encuesta es andar *a ras de piso» platicando con la gente, el trabajo mata grilla y eso es precisamente lo que lo sostiene en esa aprobación dentro los hogares de los maderenses, asi que es cuestión de tiempo para que Adrián Oseguera lo defina y darlo a conocer cómo sería el proyecto para la reelección… Muy bien por Adrián Oseguera.

# El PRI cuenta con gente valiosa en sus filas, en esta ocasión hablaremos del Dr. Adolfo Martínez Tapia, con una trayectoria intachable tanto dentro del servicio público como privado, una persona ya jubilada de la máxima industria de México, y su profesión ejerciéndola más de 40 años en su consultorio, atendiendo ya a la cuarta generación de maderenses y con el mote del «doctor de los pobres»… En su consultorio, me plática, que atiende diariamente entre 15 a 20 pacientes y que un 70 por ciento de ellas son gratuitas ya que la gente que lo busca son de muy bajos recursos económicosa los que también se le ayuda con los medicamentos, si los tiene en existencia, toda su vida ha militado en el PRI, siempre disciplinado a las decisiones de su partido, pero yo comento, en esta ocasión es necesario que el tricolor haga una buena elección de su candidato a la alcaldía para poder entregar muy buenas cuentas, en principio con un candidato popular, carismático con buena salud, corazón de atleta y todo un personaje en Ciudad Madero… Lo único que necesita es que el PRI no se equivoque en nombrar a un abanderado sin ideología partidista, ya que «el horno no está para bollos» ni andar improvisando; en la urbe petrolera la gente está bien politizada y ya no se le puede engañar: si los priistas quieren regresar al poder municipal la foto del Dr.Adolfo Martínez Tapia es la que debe salir en la boleta el día de la elección para candidato a Alcalde por Madero, representando al priismo… Hay que recordar que los tiempos son otros y el PRI no tiene de dónde agarrar, ya que los que se dicen priistas están con la «cultura del avestruz» y claro, las fórmulas cuentan mucho para un triunfo en el 2021 donde se disputarán dos diputaciones: la federal y la local… Ahí está tambiénel Ing. julio César Barrientos, un académico y político que le ha servido a Ciudad.Madero en la administración pública con una militancia que pocos pueden presumir, un personaje como él sería un excelente candidato para arrebatarle la diputación del Distrito 07 a Morena que en la actualidad conserva Erasmo Robledo… Otro tema es la candidatura para la diputación local, que por la equidad de género, una mujer obrera como Samira Sosa sería ideal, una dama que también se ha caracterizado por ser luchona y aguerrida maderense con mucha aceptacion dentro de las filas del PRI… Los actuales dirigente del tricolor municipal quien sabe cómo quieran remontar al handicap de la pasada contienda electoral porque el tiempo apremia y no se aprecia que se arrime nadie a sus instalaciones, en fin, ya veremos que acontece.

# En Acción Naciónal, el PAN de Madero, empiezan a oirse ruidos, ruidos internos: una mujer que ya fue secretaria y presidenta del pan municipal, la licenciada María Esther Lozano Hernández, el que la haya dado por muerta políticamente se equivoca ya que está más viva que nunca, se ha enfrentado a grandes dinosaurios dentro del panismo que se niegan a dejar que nueva gente participe; Esther es licenciada en derecho y Contadora Pública con 36 años de edad, mujer preparada y dentro de las filas del panismo tiene una excelente preparación en la doctrina del blanquiazul, es por eso que no descarten ver la foto de ella en la boleta como candidata a la diputación federal por el distrito 07, representando al panismo Maderense en el 2021.

# Las fichas se mueven en la política interna del PAN en Madero con la llegada del Dr. Francisco Castañeda Cruz, recientemente nombrado por el Gobernador como director del Hospital Civil de Ciudad Madero… Castañeda Cruz es un personaje muy arraigado en las filas del panismo, hombre disciplinado, siempre esperando los tiempos, ahora le tocará llevar los destinos de este nosocomio donde se comienza una nueva historia, se tienen buenas expectativas de esta nueva dirección y Castañeda, como galeno y buen político sabrá llevar a mejor puerto la institución en plena Pandemia… Le deseamos buena suerte en esta nueva responsabilidad al Dr. Francisco Castañeda Cruz

# Y el radiólogo que no ha abandonado la filas del PRD de Madero, Lauro Ortiz, un hombre que lo caracteriza ese don de ayudar a quien se deja ayudar, siempre preocupado por los demás, él es un militante que no se raja, que ve más allá de lo que puede servir en la política o el servicio público; deportista siempre apoyando a sus compañeros en la rama de la activación física asiste dónde es requerido, entrón, formado por una familia que viene del esfuerzo… Será en estos días cuando le haremos una entrevista a este personaje maderense donde platicaremos ampliamente que anda haciendo Lauro Ortiz… Es cuanto.