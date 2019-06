HIPODRÓMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

CIUDAD VICTORIA: ENFERMO EN FASE TERMINAL

La administración municipal del alcalde Xicoténcatl González Uresti está en fase terminal. El Doctor no pudo con el paciente a pesar de su fama ganada como galeno en donde nadie niega su calidad, pero en cuanto a la administración pública está reprobado: no atiende al pueblo que lo llevó al poder, no atiende a los empresarios, no atiende a los profesionales, y no atiende a los medios de comunicación. En síntesis, en Ciudad Victoria no hay gobernabilidad, menos Gobierno.

A pesar de que en campaña Xicoténcatl se cansó de decir que la ciudad estaba en terapia intensiva, nada más llegó al poder y el ofrecimiento y promesa se le olvido. Y hoy, la capital de Tamaulipas, está peor que hace 9 meses, mucho peor.

Xicoténcatl en los meses que lleva en el poder se confrontó con todos, llegando al grado de amenazar a los periodistas de llevarlos a juicio si es que le siguen publicando temas que al señor lo ofendan, lo agredan y lo exhiban como lo que es: un vividor del presupuesto público, puesto que él y su familia han sentido que el patrimonio de los victorenses es patrimonio personal por lo que han hecho toda clase de transas, abusos y trastupijes que tienen al Ayuntamiento al borde de la quiebra, y a la ciudad en fase terminal.

Y seguramente los ciudadanos viven molestos y frustrados por el estado que guarda la ciudad en sus servicios públicos, calles en malas condiciones, falta de agua un día sí y otro también, deficiente limpia pública y falta de alumbrado, por decir lo menos. Y una corrupción galopante en tránsito. Y seguramente muchos periodistas no han podido dormir ante la amenaza de Xicoténcatl de llevarnos a juicio si no le gustan los comentarios y denuncias que hacemos a través de nuestro trabajo diario, pero, la verdad, es que esta administración es una de las peores que ha vivido la ciudad en cuanto a ineficiencia y latrocinio en perjuicio de los tamaulipecos que vivimos en la capital.

Y la historia de la debacle político-administrativo de Xicoténcatl inició con el choque de trenes emocional que significó para el alcalde el pleito entre Tanya González, su hija, la que gobierna Victoria, la mano que mece la cuna desde el DIF municipal, y Manuel Villarreal “El Pollo”, el hijo emocional de Xicoténcatl. Ambos, el Pollo y Tanya se enfrentaron por la ambición, por el dinero que hay en las arcas públicas, y que no es asunto menor, pleito que a pesar de los pesares de Xicoténcatl ganó Tanya lo que obligó a la salida del Pollo Villarreal. Y parece ser que ahí se perdió el rumbo.

La administración de Xicoténcatl ha sido la administración de los “yernos de oro”. Mientras hay quienes aseguran que detrás de Tanya se encuentra su novio, el venezolano, a quien el alcalde Xicoténcatl González Uresti, le ha dado a ganar alrededor de 500 mil pesos, el tesorero José Alfredo Peña hace lo propio con su yerno Martin de Jesús Flores Rivera, proveedor de medicamentos del municipio. Y también participa en esta historia Antonio David Chavira Cano, el novio de la hija de Xico, Arcelia González, quien se desempeña como “asesor” y le aconseja puras ocurrencias a su suegro.

Lo cierto es que en toda la administración municipal de Ciudad Victoria urgen auditorias del Congreso de Tamaulipas, de la Auditoria Superior del Estado, de la Auditoria Superior de la Federación y por supuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debido a los malos manejos que se presumen y se puede asegurar con documentos como los que acompaña esta colaboración.

Pero le agregaría yo que el yerno de Xicoténcatl no tiene nada que ver en la ambición y abusos de Tanya González, porque quienes la conocen, aseguran que Tanya tiene un carácter intratable. Y además el yerno de oro, Aza, el venezolano, brincó de bañar caballos en el rancho de Xicoténcatl a ser millonario en el Ayuntamiento de Ciudad Victoria, claro, bajo el amparo de su mujer, Tanya González.

Y tristemente el caso del mal gobierno que padece Ciudad Victoria en su ámbito municipal y las amenazas a la prensa y a funcionarios públicos para denunciar judicialmente a quienes lo señalen, ya es tema nacional. Ayer, Joaquín López Dóriga y otros reconocidos comunicadores nacionales, hicieron suyo el miedo que embarga a los periodistas tamaulipecos y denunciaron el tema en sus espacios informativos.

El caso es que en el Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tanya y Xicoténcatl están haciendo los grandes negocios. ¿O cómo se explica Usted que se facturen a medios de comunicación grandes cantidades de dinero como convenios cuando el tamaño e importancia de esas empresas no es nada del otro mundo? Por ejemplo, a Rosbel Arturo Bazán Alvizo, con Registro Federal de Contribuyentes RAAB900802231, en febrero le pagaron $406,000.00, por concepto de divulgación de campañas de comunicación social, al igual que a Mario Alberto de la Garza Guajardo, con Registro Federal de Contribuyentes GAGM5701161X4, a quien, por el mismo concepto, le pagaron $292,320.00 pesos.

Y estos son sólo dos de las muchas facturas que se han filtrado a la opinión pública, producto de los grandes bisnes que en el Ayuntamiento de Ciudad Victoria y el DIF Municipal se están haciendo al amparo del poder, mientras el ciudadano promedio se tiene que amolar y quedarse con un palmo de narices porque para los servicios públicos nunca hay dinero.

También, circulan facturas pagadas a empresas denunciadas por el gobierno federal y de empresas en cuyo domicilio ni las conocen. Insisto. Urges investigaciones sobre el destino de los dineros públicos del Ayuntamiento de Victoria, en donde la familia real se está haciendo de mulas Pedro. No todos los funcionarios del municipio son de la calaña de Xico, y también hay gente decente. Pero me parece que el peor pecado de muchos de quienes cobran en el Ayuntamiento de Victoria es la soberbia, porque el cargo no es suyo y ellos deciden a quien atienden y cuando.

Y ello incluye al DIF Municipal que preside la esposa de Xicoténcatl, Arcelia Flores, quien como norma ha decidido no atender a los pobres.

Lo cierto es que en los mentideros políticos y en las mesas de café ya se cruzan apuestas de hasta cuando se mantendrá Xicoténcatl como presidente municipal. Y los momios no le son favorables al galeno que tiene a Ciudad Victoria en fase terminal.

¿Qué nuevas propiedades y negocios del alcalde Xicoténcatl habrán de saltar a la fama en las próximas horas? El personaje de la zumba, su hija y sus yernos están aprovechando mientras se pueda, pero no para servir a la ciudad sino para servirse a sí mismos. ¡Qué pena!

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico [email protected] Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX.