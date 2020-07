CIUDAD VICTORIA SUFRE A XICO, ¡EL COBRÓN!

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

¿A la calle el alcalde de Victoria y sus secuaces? No, ¡a la cárcel!

Inmoral que Xicoténcatl aplique multas ilegales a los victorenses.

Diputados exhortan al bailarín alcalde de Victoria a rectificar y apegarse a la Ley.

Arturo Soto Alemán pone a disposición de los ciudadanos su teléfono.

Emilio Lozoya: ¿pruebas o sólo amenazas?

Rojas Díaz Durán: “Barbosa Huerta es un corrupto amigo de Lozoya”

Ayer Ciudad Victoria, Tamaulipas, amaneció con cara de “what”, literalmente, cuando se enteró por boca del director de Tránsito y Seguridad Vial, Efraín García Chávez, que comenzaron a aplicarse multas de $868.68 pesos a los automovilistas que circulen entre las 22:00 y las 5:00 horas, así como a quienes no respeten el Doble no circula. Y para quienes no entendíamos bien de que hablaba el funcionario, el hombre confirmó que “se instalaron sanciones económicas las cuales equivalen a 10 unidades de Medida por circular después de las 10 de la noche”, detalló García. Y por si faltaba más, el hombre confirmó que del fin de semana a ayer martes se sancionaron a 27 personas durante los operativos.

García Chávez afirmó que esta medida es legal, luego de que en el Periódico Oficial del Estado se publicó un acuerdo con las indicaciones de la Fase 1 de la Reapertura Gradual de actividades no esenciales, pero aclaró que las sanciones no aplican a los automovilistas “que se dirijan a una farmacia, o en alguna emergencia médica”.

Con bombo y platillo, pues, el Ayuntamiento de Ciudad Victoria anunció estas medidas coercitivas e ilegales, que la sociedad victorense rechazó, las redes sociales se pronunciaron en contra de esta medida abusiva, y reitero ilegal, que el Ayuntamiento de Ciudad Victoria comunicó sólo a sus “medios afines”, porque aquellos que no caen en su gracia, aquellos que han osado criticar al bailador, y hoy cobrón alcalde, que se rasquen como puedan y que se enteren como Dios les de a entender. La política de comunicación del ayuntamiento victorense, moderna, democrática e inteligente, hizo gala de presencia entre sus medios cuates. Los demás, que se amuelen.

Por lo pronto, los regidores del cabildo victorense, de todos los partidos políticos, incluido el PAN, rechazaron las abusivas e ilegales sanciones, al carecer estas acciones, promulgadas por el bailarín alcalde, de sustento jurídico y de responsabilidad política y social. No cabe duda que a este cobrón alcalde, Xicoténcatl González Uresti, y su desfigurado equipo de desgobierno, se les acabó la creatividad, les creció la ambición de poder y de dinero, y reiteraron su lejanía de la sociedad a la cual ofrecieron servir a su llegada a la presidencia municipal.

Es esta administración municipal de Ciudad Victoria la peor que ha tenido en años la ciudad, la más nefasta, la más hambreada, y corona los adjetivos y epítetos que le ha colgado la sociedad victorense, con la más ilegal. ¿Por pasarse la Ley por el arco del triunfo no deberías hacerle juicio al locuaz alcalde? Y un abogado amigo mío agrega, “no sólo debería llegar Xicoténcatl González Uresti, y sus colaboradores que se han despachado con la cuchara grande, a la calle, porque el marranero que tienen en la presidencia municipal les da para llegar a la cárcel”.

1. Por cierto que esta acción ilegal e indecente, el alcalde de Ciudad Victoria, Xicoténcatl González Uresti, de imponer multas, ilegales e inmorales a los victorenses, que no cumplan con las medidas sanitarias orientadas a reducir los riesgos de contagio de coronavirus demuestra la torpeza del munícipe, victorense, que con esta ilegal decisión terminó de echarse encima a la ciudadanía.

El riesgo de aplicar esta unilateral medida lo que inexorablemente va a abrir es la puerta de la corrupción. Ante ello, las “benditas redes sociales” no paran de criticar al bailarín alcalde a quien piden se le apliquen multas por concepto de baches, basura, falta de agua y otros servicios que en este municipio son de plano muy malos.

No podemos dejar de lado que, González Uresti es, de acuerdo con varias encuestas, no solamente el peor presidente municipal que ha tenido Ciudad Victoria, sino el peor alcalde que gobierna en todo el país.

Por lo pronto, el Síndico del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Luis Torre Aliyán, abogado de profesión, censuró esta mala decisión del alcalde capitalino

Torre Aliyán dijo que esta “ocurrencia” que raya en lo anticonstitucional sólo se dio en Ciudad Victoria.

2. Por lo pronto, la Diputación Permanente en el Congreso del Estado, dio entrada a un exhorto para que el Ayuntamiento de Victoria no imponga sanciones económicas con el objetivo de contener los casos de coronavirus y se retracte de la acción que ha emprendido donde ya multó a más de 30 ciudadanos con 866 pesos por conducir después de las 10 de la noche.

Así lo dijo el diputado local priísta, Florentino Sáenz Cobos, quien llamó a los 43 Ayuntamientos en Tamaulipas y en particular a los ocho municipios donde se registra el mayor número de casos, pero hizo énfasis particular en Ciudad Victoria, donde el Ayuntamiento que dirige Xicoténcatl González Uresti, ordenó aplicar multas económicas a quienes circulen en sus vehículos después de las 10 de la noche a quien no acate el programa “Hoy no circula”.

Sáenz Cobos señaló que si bien es cierto que existe un serio problema de salud, también es cierto que la economía está grave. Sáenz Cobos pidió al Ayuntamiento de Victoria “ser más sensible”, porque no es con multas económicas como se va frenar los contagios de coronavirus.

Tino Sáenz le recordó al alcalde bailarín que “más vale ganarse la confianza que el repudió de la ciudadanía”, recomendación que me parece ya es tarde, dado que el ocurrente alcalde y su equipo se han empeñado en ello desde el 1 de octubre de 2018, fecha en que lamentablemente asumió la titularidad del ayuntamiento capitalino, ante las protestas y las versiones de que lo que realmente busca es enriquecerse a costillas de los impuestos de los ciudadanos. Y con acciones como esta, se reafirma que este alcalde parece estar hambreado, porque cero resultados, cero atenciones a la sociedad, y sólo anda tras los dineros de los victorenses.

3. En sus redes sociales, el diputado Arturo Soto Alemán, publicó un mensaje dirigido a la sociedad victorense. “Entiendo que hoy más que nunca debemos cuidarnos y cuidar a nuestras familias y evitar salir lo más que podamos. Valoro y reconozco a las autoridades que hacen todo su esfuerzo por hacer cumplir la ley y protegernos, pero ojalá que los alcaldes, así como se pulen y organizan para multar y aplicar a rajatabla los reglamentos, sean igual de eficientes en el resto de sus tareas y rendición de cuentas.

Los victorenses no toleraremos ningún abuso; me mantendré vigilante a que no se cometan abusos de ninguna índole. Estas medidas no son, ni deben ser recaudatorias sino preventivas… basta de ser azadones, ¡hay que ponerse a jalar!.

Reporta cualquier abuso vía WhatsApp de inmediato a mi teléfono personal 8341481828.

4. Mañana llegará Emilio Lozoya a México. ¿Realmente tendrá los videos que dicen que tiene? ¿O el objetivo es espantar con el petate del muerto? Tiempo al tiempo, ya no faltan mucho. 5. ¿Será verdad como asegura el soñador aspirante a la dirigencia nacional de MORENA, Alejandro Rojas Díaz Durán, que su compañero de partido, el gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa Huerta, es un corrupto? Rojas Díaz Durán acusa a Barbosa “de haberse hecho millonario con Enrique Peña Nieto, al votar a favor de casi todas las reformas del Pacto contra México y compró la casa del expresidente Miguel de la Madrid y otras”. Y como “prueba”, el llamado “Perrito Pantorrillero” subió a su cuenta de Twitter una foto con Lozoya, a quien dice no conocer. “Son cuates”, remata.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico [email protected]. Y también estamos en twitter @MXCarlosCortes.

HIPÓDROMO POLÍTICO D.R. 2020